Kriegsgipfel des Pentagons signalisiert Eskalation: Das Pentagon hat im Geheimen hochrangige Militärs zusammengerufen und dabei einen unmittelbar bevorstehenden groß angelegten Konflikt angedeutet, der möglicherweise den Iran treffen und einen globalen Atomkrieg unter Beteiligung Russlands und Chinas auslösen könnte.

Hintergrund:

Das Pentagon beruft nächste Woche ein Treffen hochrangiger US-Militärs aus aller Welt ein.

Mehrere Vertreter des Kriegsministeriums bestätigten gegenüber Fox News, dass hochrangige Militärkommandeure gebeten worden seien, nächste Woche zu einem Treffen nach Virginia zu fliegen, wobei das Thema des Gesprächs unklar sei.

Das Pentagon bestätigte das Treffen, gab jedoch keine Einzelheiten bekannt.

„Der Kriegsminister wird Anfang nächster Woche vor seinen obersten Militärführern sprechen“, sagte der Chefsprecher Sean Parnell in einer Erklärung.

Ein Treffen dieser Größe und Tragweite ist höchst ungewöhnlich und würde normalerweise im Rahmen einer sicheren Videokonferenz stattfinden – rund 800 Generäle und Admirale sind über die USA und die ganze Welt verteilt.

Der Mangel an Details rund um das Treffen lässt einige eine drohende Säuberung befürchten. Kriegsminister Pete Hegseth hatte zuvor erklärt, er wolle 20 Prozent der hochrangigen Generäle und Admirale entlassen.

Die Anordnung, über die zuerst die Washington Post berichtete , gilt für hochrangige Offiziere mit dem Rang eines Brigadegenerals oder höher bzw. einem gleichwertigen Rang in der Marine und deren obersten Berater.

Im Mai erließ Hegseth eine Anweisung zur Entlassung von rund 100 Generälen und Admiralen sowie einer „mindestens“ 20-prozentigen Kürzung der Vier-Sterne-Offiziere. Er ordnete eine weitere Reduzierung der Generale und Flaggoffiziere im gesamten Militär um 10 Prozent an.

Falsche Flagge bei J6 bestätigt: FBI-Dokumente enthüllen, dass 275 verdeckte Ermittler die Proteste vom 6. Januar 2021 infiltriert haben. Damit entlarven sie die Aktion als inszeniertes Ereignis, um Trump-Anhänger zu beschuldigen und das gewaltsame Vorgehen gegen Andersdenkende zu rechtfertigen. (Was ist der wahre Grund? Warum wurden plötzlich Hunderte von Generälen und Admiralen zu einem mysteriösen Treffen nach Virginia einbestellt?)

Globalistische Entvölkerungsagenda: Der orchestrierte Krieg zielt darauf ab, Volkswirtschaften zusammenbrechen zu lassen, das Kriegsrecht durchzusetzen und unter dem Deckmantel der „nationalen Sicherheit“ durch Atomkonflikte, Hungersnöte und Biowaffen zu entvölkern.

Ausnutzung der militärischen Schwäche: Das durch eine „Woke“-Politik und veraltete Technologie geschwächte US-Militär wird in die Lage versetzt, die Tyrannei im Inland und einen finanziellen Neustart nicht zu rechtfertigen.

Historische Parallelen enthüllen Täuschung: Wie bei JFK, 9/11 und COVID inszeniert der Tiefe Staat Krisen (J6, Iran-Krieg), um Freiheiten zu beschneiden, Wahlen zu manipulieren und die Macht zu festigen.

Während das Pentagon ein beispielloses Geheimtreffen hochrangiger Militärs einberuft, enthüllen brisante neue Geständnisse des FBI, dass sich während der Ereignisse im Kapitol am 6. Januar 275 verdeckte Ermittler unter die Demonstranten eingeschleust hatten.

Dies wirft dringende Fragen darüber auf, ob die US-Regierung globale Konflikte verschärft, um im Inland falsche Flaggen zu lenken und Beweise für die Täuschung durch den Deep State zu unterdrücken.

Kriegsgipfel des Pentagons: Ein Vorspiel zur nuklearen Eskalation?

Laut Militäranalyst Mike Adams hat Kriegsminister Pete Hegseth alle aktiven Admirale und Generäle zu einer geheimen Besprechung einbestellt – ein außergewöhnlicher Schritt, der auf eine unmittelbar bevorstehende groß angelegte Militäraktion hindeutet.

Adams warnt, dass dies wahrscheinlich einem von den USA angeführten und gemeinsam mit Israel orchestrierten Angriff auf den Iran vorausgeht, der rasch zu einem globalen Atomkonflikt mit Russland und China eskalieren könnte.

„ Es geht nicht nur um den Iran “, behauptet Adams. „ Es geht um Bevölkerungsschwund, einen Neustart der Finanzmärkte und die Ausrufung des Kriegsrechts. Die Globalisten wollen den Krieg als Rechtfertigung für die Beschlagnahmung von Vermögenswerten, den Zusammenbruch von Volkswirtschaften und die Auslöschung der Geschichte. “

Zu den wichtigsten Bedrohungen zählen:

Irans ballistische Raketen sind in der Lage, die Verteidigung Israels zu überwältigen.

Russlands nukleare Poseidon-Torpedos , die Berichten zufolge vor der US-Küste stationiert sind, könnten als Vergeltung Flutwellen mit einer Stärke von 100 Megatonnen auslösen.

Chinas Hyperschallraketen sind bereit, US-Flugzeugträger innerhalb von Minuten zu zerstören.

Adams argumentiert, dass das US-Militär, das durch die „Woke“-Politik und die technologische Unterlegenheit geschwächt sei, auf ein katastrophales Versagen vorbereitet werde – ein bewusster Trick, um die Tyrannei im Inland zu rechtfertigen.

J6: Das False-Flag-Playbook des FBI

Gleichzeitig bestätigen neu aufgetauchte FBI-Dokumente, dass 275 Zivilbeamte die Menschenmenge am 6. Januar infiltriert haben. Dies untermauert die Behauptung, es habe sich bei der Veranstaltung um eine inszenierte Falschmeldung gehandelt, um Trump-Anhänger zu beschuldigen und das rigorose Vorgehen gegen Andersdenkende zu rechtfertigen.

„ Das beweist, dass J6 eine orchestrierte Lockvogelaktion war “, bemerkt Adams. „ Genau wie bei JFK, 9/11 und Oklahoma City inszeniert der Tiefe Staat Krisen, um Freiheiten zu berauben. “

Die Parallelen sind erschreckend:

Attentat auf JFK: Ein neu aufgetauchtes NBC-Video widerlegt angeblich die Theorie des „Einzeltäters“ und belastet Geheimdienste.

Der Tod von Charlie Kirk: Skeptiker argumentieren, dass seine Ermordung mit gefälschten Beweisen und vom FBI manipulierten Texten ein Spiegelbild der Vertuschung von JFK sei.

Covid und Impfstoffe: Eine weitere herbeigeführte Krise, um eine medizinische Tyrannei einzuläuten.

Das Endspiel: Krieg als Deckmantel der Tyrannei

Adams warnt, dass der Dritte Weltkrieg als Waffe instrumentalisiert wird, um:

Setzen Sie das Kriegsrecht durch , setzen Sie Wahlen aus und beschlagnahmen Sie Waffen.

„ Sie werden Russland oder dem Iran die Schuld geben “, prophezeit Adams, „ während der wahre Feind im eigenen Land sitzt – dieselbe Kabale, die JFK getötet und Wahlen manipuliert hat. “

Was kommt als Nächstes?

Israel drängt auf einen Angriff auf den Iran, und Russlands Atomwaffenarsenal ist in Bereitschaft. Die Welt steht am Abgrund. Unterdessen fordern alternative Forscher eine genauere Untersuchung folgender Aspekte:

NBC unterdrückte Aufnahmen von JFK.



Die Rolle des FBI bei den J6-Provokationen.



Die Profitmotive des militärisch-industriellen Komplexes.



Adams kommt zu dem Schluss: „ Das Drehbuch hat sich nicht geändert – nur die Einsätze. “

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 27.09.2025