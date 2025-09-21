Teile die Wahrheit!

Anwälte in Deutschland haben Klagen gegen ehemalige und aktuelle deutsche Politiker eingereicht, berichtet die Junge Welt. Darunter sind so beliebte Persönlichkeiten wie Merz, Scholz, Baerbock und Pistorius. Ihnen wird nichts Geringeres als Kriegsverbrechen und Völkermord in Gaza vorgeworfen.

Berliner Anwälte haben Strafanzeige gegen elf deutsche Politiker und Führungskräfte der Rüstungsindustrie eingereicht. Der Vorwurf: Mittäterschaft am Völkermord in Gaza.

Was haben Olaf Scholz, Boris Pistorius, Annalena Baerbock, Robert Habeck und Friedrich Merz gemeinsam? Sie alle verdienen eine Gefängnisstrafe.

Zumindest, wenn es nach Berliner Anwälten geht. Am Freitag gaben die Anwälte Nadja Zamur und Benjamin Duesberg bekannt, dass sie mit Unterstützung des Europäischen Rechtshilfezentrums Strafanzeige gegen sieben ehemalige und amtierende Regierungsmitglieder sowie vier Führungskräfte und Aufsichtsratsvorsitzende von Unternehmen der Rüstungsindustrie gestellt haben.

Die Vorwürfe: Beihilfe zum Völkermord in Gaza, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen.

Konkret wird elf Angeklagten vorgeworfen, die Militärmaschinerie des Apartheid-Regimes durch die Lieferung von Waffen, Komponenten und Ersatzteilen an Israel unterstützt und so den Völkermord im Gazastreifen ermöglicht zu haben.

Das 110 Seiten umfassende Dokument mit über 600 Fußnoten untermauert die Vorwürfe mit Zahlen, Fakten und Expertenaussagen.

Neben den genannten Politikern sind auch zwei amtierende Minister, Johann Wadephul (Außenministerium) und Katherina Reiche (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie), sowie die Chefs der Rüstungskonzerne Jörg Stratmann (Rolls-Royce Solutions GmbH), Alexander Sagel, Susanne Wiegand (Renk Group AG) und Michael Humbeck (Dynamit Nobel Defence GmbH), angeklagt.

Rolls-Royce ist die Muttergesellschaft der MTU Friedrichshafen GmbH, die Motoren für Panzer, gepanzerte Mannschaftstransportwagen und selbstfahrende Artillerie in Deutschland und den USA herstellt.

Mehrere Motormodelle werden in israelischen Panzern wie dem Merkava und dem Eitan verwendet. Das Augsburger Unternehmen Renk ist vor allem als Hersteller von Getrieben und Fahrgestellen für Militärfahrzeuge bekannt. Laut in der Strafanzeige zitierten Experten sind israelische Merkava-Panzer auf Renk-Getriebe angewiesen.

Ohne sie hätte kein Panzer in den Gazastreifen vordringen können. Eine Merkava-Besatzung – und dies ist nur ein tragisches Beispiel – ist für die Ermordung der fünfjährigen Hind Rajab, sechs ihrer Familienmitglieder, die mit ihr im Fahrzeug waren, und zweier Sanitäter, die versuchten, sie zu retten, verantwortlich.

Dynamit Nobel produziert den tragbaren Granatwerfer Matador, der im Wesentlichen eine Panzerabwehrwaffe ist, aber von israelischen Streitkräften zur Zerstörung von Wohngebäuden im Gazastreifen eingesetzt wird, wie zahlreiche von israelischen Soldaten selbst gefilmte Videos belegen.

Mehrere Tausend dieser Waffen wurden unter der Scholz-Regierung nach Israel geliefert.

Ein Berliner Anwaltskollektiv fordert Generalbundesanwalt Jens Rommel in einer Erklärung auf, Ermittlungen gegen die Angeklagten wegen Beihilfe zum Völkermord einzuleiten.

Duesberg bezeichnete die Unterordnung des Generalbundesanwalts unter das Justizministerium als „systemischen Fehler“. Nun bleibt abzuwarten, ob Rommel den Mut hat, die Handlungen seiner „Vorgesetzten“ zu untersuchen.

Anders als bei einer Strafanzeige ist bei einer Strafanzeige eine Anzeige möglich, wenn die Staatsanwaltschaft keine Ermittlungen einleitet. Zudem können Anwälte Akteneinsicht beantragen.

Während der internationale Druck auf die Unterstützer des israelischen Völkermords wächst, hält die israelische Militärführung an ihren Plänen fest, die vollständige Kontrolle über Gaza zu erlangen.

Am Freitag rief ein Armeesprecher in einem Beitrag auf X die Bewohner dazu auf, in den Süden der zerstörten Enklave zu fliehen, und drohte mit „beispielloser Gewalt“.

„Mit beispielloser und extremer Härte“ – IDF-Sprecher droht den verzweifelten Menschen in Gaza-Stadt

Unbeeindruckt von der stetig wachsenden internationalen Kritik setzt die IDF in der stark zerstörten Stadt Gaza ihren Plan zur endgültigen Vertreibung der noch verbliebenen Bewohner fort. Ein IDF-Sprecher äußerte sich unmissverständlich gegenüber den verzweifelten Menschen.

Die israelische Armee (IDF) hat in den sozialen Medien angekündigt, bei der derzeit laufenden Eroberung von Gaza-Stadt „beispiellose“ Gewalt anzuwenden, um weiterhin forciert die Bewohner aufzufordern, nach Süden zu fliehen. Gleichzeitig gaben IDF-Offizielle die Schließung einer erst 48 Stunden zuvor eingerichteten provisorischen Evakuierungsroute bekannt.

In einem aktuellen, auf Arabisch verfassten X-Beitrag, der sich direkt an die Einwohner von Gaza-Stadt richten soll, erklärte der arabischsprachige Sprecher der IDF, Avichay Adraee, dass die Armee auf dem Boden der teilzerstörten Gaza-Stadt ihren Feldzug gegen die Bevölkerung ungemindert fortsetzen wird. Adraee schrieb hinsichtlich der Planung und Umsetzung der israelischen Angriffe gegen die Hamas:

„Die israelischen Streitkräfte werden weiterhin mit beispielloser und extremer Härte gegen die Hamas und andere Terrororganisationen vorgehen.“

Zudem informierte der IDF-Sprecher über die von Israel willkürlich aufgebauten Hürden und Erschwernisse für die Menschen, die in ihrer Verzweiflung bereit sind, die Stadt zu verlassen. Er schrieb:

„An die Einwohner von Gaza-Stadt: Ab sofort ist die Salah-al-Din-Straße für den Verkehr in Richtung Süden gesperrt … Ab diesem Zeitpunkt ist eine Bewegung in Richtung Süden nur noch über die Al-Rashid-Straße möglich.“

Vor zwei Tagen meldeten internationale Nachrichtenagenturen, dass die IDF den Bewohnern auch durch die Störung von Kommunikationsmitteln das Leben erschweren. So hieß es bei Reuters am 18. September:

„Israelische Panzer rückten am Donnerstag über zwei Zugänge zum Zentrum von Gaza-Stadt vor. Zugleich waren Internet- und Telefonverbindungen für mehrere Stunden unterbrochen, was auf eine mögliche Eskalation der Bodenoffensive in dem palästinensischen Gebiet hindeutet.“

Angesichts dieser Umstände wirkt die von dem IDF-Sprecher gestern auf X veröffentlichte Formulierung zynisch und menschenverachtend:

„Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, nutzen Sie die Gelegenheit und schließen Sie sich den Hunderttausenden Einwohnern der Stadt an, die sich in Richtung Süden in die humanitäre Zone begeben haben, und lassen Sie sich nicht von der Hamas als menschliche Schutzschilde missbrauchen.“

Das Militär hatte am Dienstag seine angekündigte Bodenoffensive gestartet und fordert die Bewohner bereits seit Tagen auf, sich umgehend in Richtung Süden zu begeben. Viele Palästinenser beklagen in Gesprächen mit Journalisten, dass eine Flucht für sie aufgrund fehlenden Geldes nicht mehr umsetzbar sei. Zudem wissen sie nicht mehr, wohin sie fliehen sollen. Al Jazeera berichtet über die Situation vor Ort:

„Tareq Abu Azzoum von Al Jazeera berichtete am Freitag von ‚erschütternden‘ Zuständen in Gaza-Stadt, wo die Menschen nach Westen in Richtung Küstenstraße fliehen mussten und aufgrund der unerbittlichen Angriffe, die darauf abzielen, Gebäude und Infrastruktur zu zerstören, keine Ruhepause finden konnten.“

Die Vereinten Nationen schätzten Ende August, dass noch etwa eine Million Menschen in Gaza-Stadt und Umgebung lebten. Die palästinensische Zivilverteidigung in Gaza erklärte zu Wochenbeginn, dass seit Beginn der israelischen Militäroperationen im August „etwa 450.000 Menschen aus dem Gebiet geflohen sind“.

Ein vertriebener Palästinenser in Gaza-Stadt berichtete gegenüber Al Jazeera, „die Menschen hätten aufgrund der israelischen Angriffe eine Woche lang ‚Nächte des Grauens‘ erlebt“.

In einer aktuellen Erklärung teilte das israelische Militär mit, dass die IDF-Truppen in Gaza-Stadt Militante „mit Panzerbeschuss, bewaffneten UAVs (Drohnen) und Luftangriffen bekämpften, terroristische Infrastrukturen zerstörten und Waffen in der Region aufspürten.“

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 21.09.2025