Lernen Sie 3D-, 4D-, 5D- oder 6D-Lektionen?

Falls Sie noch nie vom „Gesetz des Einen“ gehört haben: Es ist die klarste Erklärung, die ich über unsere Existenz auf der Erde, unsere spirituellen Ziele und die Wahrheit gefunden habe: Trennung ist eine Illusion. Alles ist Gott, und Gott ist Liebe.

Wenn es Sie stört, dass das Gesetz des Einen durch ein menschliches Medium aus einer entwickelten venusianischen Zivilisation übertragen wurde, erwähne ich das gleich zu Beginn.

Der Ursprung des Gesetzes des Einen war mir ziemlich egal. Wenn man glaubt, dass die Erde flach ist, ist das cool. Wenn man eine Reinkarnation von Isis ist, ist das großartig. Wer bin ich, um zu widersprechen? Ich glaube, dass Ra von der Venus eine Liebesbotschaft sendet. Was für ein tolles Universum!

Die Debatte über Fragen der Glaubwürdigkeit fasziniert mich nicht so sehr wie die spirituelle Wahrheit. Ich wusste, dass das Gesetz des Einen wahr ist: Trennung ist eine Illusion. Und fast alles, was folgte, fühlte sich auch für mich wahr an.

Ein wichtiges Merkmal des „Gesetzes des Einen“ ist die Idee der spirituellen Dichten. Auch diese ergaben für mich einen Sinn.

Jeder von uns ist ein Gott, der eine Evolution individueller Identitäten erlebt, um die Unendlichkeit als Ganzes zu erfahren, um zu erleben, wie wir die Einheit verlassen und zu ihr zurückkehren.

Am Ende unserer Evolution haben wir alles erlebt, denn die Erfahrungen meiner und deiner Evolution werden aus einer Perspektive der Einheit erlebt. Ich erinnere mich, du zu sein, und du erinnerst dich, ich zu sein.

Die gesamte „Existenz“ geschieht im unmittelbaren ersten Gedanken an Gott/du/ich. Das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Wir sind hier, um über Dichten und Lektionen zu sprechen.

Im Gesetz des Einen gibt es 7 Dichten, und ich gebe die folgenden Beschreibungen paraphrasiert wieder. Jeder von uns entwickelt sich von der 1. durch die anderen Dichten und erreicht schließlich durch unzählige Inkarnationen wieder die 8./1. Dichte.

1./8. Dichte = Reines Sein. Leere und Unendlichkeit. Liebe, Frieden, Freude.

2. Dichte = Physische Form, wie Felsen, Berge, Flüsse. Sie bestehen noch immer größtenteils aus reinem Sein, aber wenn wir uns viele Male inkarnieren und uns der dritten Dichte nähern, inkarnieren wir als Wesen mit zunehmender spiritueller Dichte und zunehmender Entscheidungskompetenz.

3. Dichte oder die Dichte der Wahl = Einige Tiere/Pflanzen, viele Menschen. Wir treffen Entscheidungen, verstehen aber nicht wirklich, worum es bei der Existenz geht. Wir haben uns noch nicht endgültig zwischen Liebe und Trennung entschieden.

4. Dichte oder die Dichte der Liebe = Wir haben einen Weg gewählt. Entweder Trennung und Macht-Über-Unter oder Liebe und Einheit. Es gibt kein Urteil, keinen besseren oder schlechteren Weg.

Wir inkarnieren normalerweise noch in physischer und/oder Lichtkörperform. Wir können auch als sozialer Erinnerungskomplex existieren, die kombinierten Erfahrungen und das Bewusstsein einer Gruppe.

5. Dichte oder die Dichte der Weisheit = Entweder auf dem Weg der Einheit oder der Trennung lernen wir die Natur der Unendlichkeit und Existenz kennen. Wie dieses Universum wirklich funktioniert und ob Handeln wünschenswert ist. Wir können inkarnieren, in energetischer Form oder als sozialer Erinnerungskomplex existieren.

6. Dichte = Das Gleichgewicht von Liebe und Weisheit. Es gibt keinen negativen Pfad der 6. Dichte, denn auf dem Höhepunkt der 5. Dichte ist Trennung eine Illusion. Wir können als sozialer Erinnerungskomplex aller Gruppenerfahrungen in energetischer Form existieren und inkarnieren.

7. Dichte = So nah wie möglich an Gott/Liebe/Unendlichkeit, bevor wir Vernichtung/Unendlichkeit akzeptieren, willkommen heißen und dafür bereit sind.

Um die Dichtestufen näher zu erläutern, hier einige der vielen Lektionen, die wir meiner Meinung nach in jeder dieser Stufen lernen. Dies sind meine Überlegungen, während das Gesetz des Einen in mir wirkt und ich versuche, meine Illusionen der Trennung zu identifizieren.

Ich bin mir nicht sicher, in welcher Dichte ich mich befinde. Ich bin im Moment ein Mensch und verliere mich manchmal in Grübeleien, was natürlich dem Verstand/Ego zuzuschreiben ist. Also wahrscheinlich die vierte oder fünfte, ja? 🙂

Die Dichte spielt keine Rolle, aber die Lektionen können hilfreich sein, wenn Sie wie ich nach Weisheit suchen.