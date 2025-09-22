„Märtyrer für die Freiheit“: Der bewegende Abschied von Charlie Kirk – Symbolik und Numerologie

Teile die Wahrheit!

In Arizona verabschieden sich Hunderttausende Trauernde auf einer Gedenkfeier vom ermordeten Charlie Kirk. Präsident Trump spricht von einem „Märtyrer für die Freiheit“. Witwe Erika vergibt dem Mörder ihres Mannes.

Mit einer bis dahin beispiellosen Trauerfeier haben am Sonntag mehr als 100.000 Menschen Abschied von Charlie Kirk genommen. Der 31jährige Gründer der Organisation „Turning Point USA“, Podcaster und Wahlkämpfer für Donald Trump war am 10. September bei einem Auftritt in Utah erschossen worden.

Zehntausende strömten seit den frühen Morgenstunden in das State-Farm-Stadion von Glendale, eine weitere Halle mußte geöffnet werden, um die Massen unterzubringen. Millionen verfolgten die Zeremonie live im Fernsehen oder über Streams – die Trauerfeier wurde auf allen großen Sendern und Online-Plattformen übertragen.

Schon lange vor Beginn hatten sich vor dem Stadion Schlangen gebildet. Männer, Frauen und Familien, vielfach in Rot, Weiß und Blau gekleidet, stimmten „USA“-Rufe an. Die Stimmung war zugleich festlich und gedrückt, von Trauer, aber auch von Entschlossenheit geprägt.

Kirk als „Märtyrer für die Freiheit Amerikas“

US-Präsident Donald Trump, der persönlich angereist war, hielt eine der zentralen Reden. Unter donnerndem Applaus nannte er Kirk einen „Märtyrer für die Freiheit Amerikas“. Er sei von einem „radikalisierten, kaltblütigen Monster auf abscheuliche Weise ermordet“ worden. Kirk habe sein Leben für „Freiheit, Gerechtigkeit, Gott und sein Land“ gegeben.

„Der Mord hat Charlie Kirk unsterblich gemacht. Das Gewehr war auf ihn gerichtet, aber die Kugel galt uns allen. Aber der Mörder hat versagt. Denn die Mission von Charlie ist viel größer, besser und stärker als je zuvor“, rief Trump der Menge zu.

Er schilderte auch, wie er von dem Attentat erfuhr: „Ich war in einem wichtigen Gespräch mit einigen der größten Leute unseres Landes. Ich sagte: Ihr müßt jetzt gehen. Sofort. Es war surreal, schrecklich.“

Er habe Kirk wie einen Sohn betrachtet: „Charlie Kirk war eines der hellsten Lichter unserer Zeit.“ (X-Konto, das Charlie Kirks Ermordung eine Woche im Voraus vorhersagte, veröffentlichte vor der Löschung des Kontos auch ein zukünftiges Datum für Trump)

Witwe Erika ruft zur Versöhnung auf

Die Trauerfeier dauerte über fünf Stunden. Dutzende Weggefährten, Politiker, Pastoren und Wegbegleiter ergriffen das Wort. Vizepräsident JD Vance würdigte Kirk als jemanden, der „das Gesicht des Konservatismus in unserer Zeit verändert hat“.

Besonders bewegend war die Ansprache von Kirks Witwe Erika. Ganz in Weiß gekleidet, sprach sie hinter dem Panzerglas des Rednerpults. Sie erzählte, wie sie am 10. September im Krankenhaus von Utah das ermordete Opfer sehen mußte: „Ich sah die Wunde, die sein Leben beendet hat. Ich fühlte Schock, Horror und einen Schmerz, von dem ich nicht wußte, daß er überhaupt existiert.“

Dann kam der Wendepunkt: „Die Antwort auf Haß ist nicht Haß. Die Antwort ist Liebe – immer Liebe. Ich vergebe ihm, weil es das ist, was Christus getan hat, und weil es das ist, was Charlie getan hätte.“

Erika Kirk kündigte an, Kirks Arbeit fortzuführen: „Charlie starb mit unvollendeter Arbeit, aber nicht mit unerledigtem Auftrag. Wir werden diesen Auftrag erfüllen.“

Sicherheitsvorkehrungen und prominente Gäste

Das Heimatschutzministerium hatte die Trauerfeier auf eine Sicherheitsstufe gehoben, die sonst nur für den Superbowl oder den New-York-Marathon gilt.

Besucher mußten mehrstufige Kontrollen passieren, das Rednerpult war mit kugelsicherem Glas umgeben. Zwei Maschinen brachten Regierungsmitglieder, Berater und Angehörige der Trump-Familie nach Arizona.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte die Begegnung zwischen Donald Trump und Tech-Milliardär Elon Musk. Beide waren seit Monaten öffentlich zerstritten.

Nun saßen sie Seite an Seite, reichten sich die Hand und wechselten einige Worte. Die Kameras hielten den Moment fest, die Bilder gingen viral. Beobachter werteten dies als Symbol einer möglichen politischen Annäherung. Musk schrieb später auf X, er habe einen „guten, offenen Austausch“ mit Trump gehabt.

Blick nach vorne

Politikwissenschaftler sprachen nach der Feier in US-Medien von einer „richtigen Mythosbildung“. Kirk werde zur Symbolfigur einer Bewegung, sein Tod zum Mobilisierungsmoment.

Für viele Teilnehmer war die Botschaft klar: Aus der Trauer soll eine politische Kraft entstehen. „Sie haben keine Ahnung, welchen Drachen Sie geweckt haben“, rief der Trump-Berater Stephen Miller dazu passend ins Stadion.

US-Sender berichteten von Rekordquoten: Millionen Zuschauer sahen die Übertragung live. Social Media war stundenlang von Zitaten und Bildern der Trauerfeier bestimmt.

Viele Nutzer schrieben, sie hätten noch nie eine solche Mischung aus Trauer und politischem Aufbruch erlebt. Kommentatoren sprachen von einem „nationalen Moment“.

Charlie Kirk hatte mit Podcasts, Debatten-Touren und Social-Media-Auftritten ein Millionenpublikum erreicht. Er galt als scharfer Gegner der „woken“ Linken und als Verfechter traditioneller Familienwerte. Seine letzten Worte an Trump waren: „Bitte retten Sie Chicago.“ Trump versprach in Glendale: „Wir werden Chicago retten.“

Die Trauerfeier war damit nicht nur ein Gedenken, sondern eine Kampfansage. Kirks Witwe rief die Anwesenden auf, sein Werk fortzuführen.

„Die größte Aufgabe in Charlies Leben war es, die amerikanische Familie wiederzubeleben. Diesen Auftrag tragen wir nun weiter.“

President Trump’s speech today at the Charlie Kirk memorial service in Arizona.

. pic.twitter.com/MEezpM910Z — Paul Villarreal (AKA Vince Manfeld) (@AureliusStoic1) September 21, 2025

Erika Kirk’s entire speech today at Charlie Kirk’s memorial service. I would encourage every American to watch this. One of the most impactful speeches I’ve ever heard. pic.twitter.com/RoeZLRtolT — Collin Rugg (@CollinRugg) September 22, 2025

„Was ist los?“: Erika Kirks Handbewegung am Ende der Gedenkfeier für Charlie Kirk löst im Internet satanische Ritualtheorien aus

Die Witwe des ermordeten konservativen Influencers Charlie Kirk, Erika Kirk, wird in den sozialen Medien viral, nachdem sie am Ende der Trauerfeier für ihren Mann am 21. September im State Farm Stadium in Glendale, Arizona, eine eigenartige Handbewegung machte.

Beim Gottesdienst konnte man sehen, wie Erika, die nach der Rede von Präsident Donald Trump auf die Bühne kam, in einem emotionalen Moment ihre Hand hob und eine Geste machte, die an ein Horn erinnerte.

Erikas Geste sorgte im Internet für Aufregung. Fans und Unterstützer von Charlie Kirk versuchten, die Botschaft seiner Witwe zu entziffern. Viele Internetnutzer waren verwirrt, weil Erika scheinbar Teufelshörner verwendete, was auf die satanische Symbolik der Geste hindeutete.

Ihre Unterstützer diskutierten auf Social-Media-Plattformen über die widersprüchliche Natur von Erikas Geste, da sie eine bekennende Christin ist, die die Bedeutung des Glaubens in ihrem Leben und dem ihrer Familie betont.

Viele Unterstützer teilten außerdem mit, dass die von Erika verwendete Geste aufgrund ihrer satanischen Symbolik auch häufig bei Rockkonzerten verwendet wird.

Ein Internetnutzer teilte X mit, dass Erika die Symbolik der Geste, die sie verwendete, wahrscheinlich nicht verstand und schrieb:

„Was ist los? Erika Kirk zeigt zum Abschluss von Charlies Beerdigung ein satanisches Handsymbol?!?! Ich hoffe, sie merkt nicht, was sie tut, aber das ist definitiv verdächtig!“

Ein Internetnutzer postete ein Foto von Erika, die neben Präsident Trump steht und ihre Hand zu einer Geste ausstreckt, die von den Internetnutzern als satanisches Symbol bezeichnet wird, und bemerkte :

„Sehr interessantes Handzeichen von Erika Kirk“

Ein anderer Unterstützer postete eine Grafik über die Verbindung zwischen dem satanischen Symbol dern Teufelshörner und einer Geste, die im Rockmusik-Genre verwendet wird, und deutete an, dass Erikas Aktion im Internet viral gehen würde, und fügte hinzu :

„Bevor das Internet wegen Erika Kirks Handsymbol ausrastet, sehen Sie sich das an …“

Ein anderer Internetnutzer wies auf die Absurdität der von Erika verwendeten Handbewegung hin und bemerkte:

„Erika Kirk hat sich gerade verabschiedet, indem sie neben Donald Trump nach seiner Rede am Ende von Charlie Kirks Memorial das Teufelshörner-Handsymbol gemacht hat.“

What is happening? Erika Kirk throwing up a satanic hand symbol to end off Charlie’s funeral?!?!

I hope she doesn’t realize what she’s doing, but this is definitely suspicious! pic.twitter.com/Qwj3EXF3Ou — AmericanPatriot (@America19562136) September 21, 2025

Während viele Internetnutzer durch Erika Kirks Verwendung der Handgeste mit den „Teufelshörnern“ verwirrt waren, klärten andere die eigentliche Bedeutung der Aktion der jungen Witwe auf.

Als Erika Kirks Handbewegung gegen Ende der Trauerfeier für Charlie Kirk Verwirrung stiftete und in den sozialen Medien viral ging, versuchten einige Internetnutzer, die mit der amerikanischen Gebärdensprache vertraut waren, zu klären, was die Witwe wohl gemeint haben musste.

Gegenüber X ging ein Fan auf die Einzelheiten der Geste ein und erklärte, warum sie mit dem Symbol der Teufelshörner verwechselt wurde.

Der Fan schrieb, dass Erika wahrscheinlich eine Geste der Liebe gemacht habe, als sie ihrem Mann Tribut zollte:

„Erika Kirks Handbewegung am Ende von Charlie Kirks Beerdigung dürfte viele beunruhigt oder verwirrt haben. Der ausgestreckte Daumen, wie Erika ihn zeigte, bedeutet in der Gebärdensprache „Ich liebe dich“. Der eingezogene Daumen ist das Symbol für Teufelshörner.“

Ein anderer Fan wiederholte die Aussage, dass Erika mit ihrer Handbewegung wahrscheinlich ihre Liebe zu Charlie Kirk zum Ausdruck gebracht habe, und fügte hinzu, dass die Internetnutzer auf X den Vergleich mit satanischen Symbolen zu weit getrieben hätten. Der Fan schrieb :

PSA: Erika Kirks Handzeichen am Ende war eine Gebärdensprache für „Ich liebe dich“. Kein satanisches Handzeichen. Lieber Gott … bitte gib mir Kraft für diese App.“

Trotz der Verwirrung um Erika Kirks Handbewegung war die Gedenkfeier für ihren Ehemann Charlie Kirk ein Großereignis, an dem Tausende von Menschen teilnahmen, um dem konservativen Aktivisten die letzte Ehre zu erweisen, der Anfang des Monats während einer Rede an der Utah Valley University angeschossen worden war.

Jetzt übernimmt Erika die Geschäftsführung von Turning Point USA, der von ihrem Mann gegründeten Organisation.

Das Charlie Kirk Memorial und die Eröffnungsrede von Pastor Rob McCoy zum Bürgerkrieg und Abraham Lincoln im Lichte der Schlacht am Picacho Pass

Charlie Kirks Pastor Rob „McCoy“ sprach bei der Eröffnung des Charlie Kirk Memorial über Abraham Lincoln und den Bürgerkrieg.

Auch hier begannen die Bauarbeiten am State Farm Stadium am Jahrestag des Beginns des amerikanischen Bürgerkriegs, dem 12. April (der Krieg begann an diesem Tag im Jahr 1861 und die Bauarbeiten an diesem Stadion begannen im Jahr 2003).

Die Schlacht am Picacho Pass ereignete sich am 15. April 1862, dem 105. Tag des Jahres ( Charlie Kirk=105, Masonry=105 ).

Die Schlacht fand auf den Tag genau drei Jahre nach dem Tod Abraham Lincolns durch ein Attentat statt. Dieses Ritual findet während der dritten NFL-Woche (in einem NFL-Stadion)

statt .

Beachten Sie, dass „ Battle of Picacho Pass “ 106 entspricht, da dieses Ritual mit der 106. NFL-Saison verbunden ist und die Gedenkfeier im State Farm Stadium 106 Tage nach dem Jahrestag der Gründung von State Farm Insurance in Illinois, dem Land Lincolns und dem Heimatstaat von Charlie Kirk, stattfindet.

Lesen Sie hier mehr über das größere 106-Ritual.

Beachten Sie, dass es auch als Schlacht am Picacho Peak bekannt ist , was 101 entspricht. Heute, am Tag der Gedenkfeier, sind es 101 Tage im Jahr. Die Gedenkfeier findet im Stadion direkt an der Route 101 statt.

Vom Jahrestag der „ Schlacht am Picacho Pass “ bis zur Schießerei vergingen 148 Tage ( Konföderiertes Arizona-Territorium=148, Donald J. Trump=148, The Art of the Deal=148 ).

Vom 15. April bis zum Gedenktag vergehen 160 Tage, und der amerikanische Bürgerkrieg endete 1865, also vor 160 Jahren.

Zur gleichen Zeit gab es elf konföderierte Staaten, und die Gedenkstätte wurde elf Tage nach dem Attentat errichtet.

Noch ein Witz: Charlie Kirk wurde „107 Tage“ nach dem Memorial Day, dem 26. Mai 2025, erschossen.

State Farm begann in Bloomington, Illinois.

Erinnern Sie sich daran, was mit Charlie Sheen und King Charles an dem Tag los war, als die Nachricht von der Ermordung von Charlie Kirk bekannt wurde. Das alles ist Teil eines großen, kranken „Schieß“-Witzes.

Das bedeutet, dass das Memorial 118 Tage später stattfindet, also innerhalb einer Zeitspanne von 119 Tagen ( Bürgerkrieg=119 ). Natürlich befinden wir uns in der Zeit des 119. Kongresses ( Donald=119 ). 119 ist zudem die 88. zusammengesetzte Zahl, und während Kirks Frau 1988 geboren wurde, „starb“ Kirk 88 Tage nach Trumps Geburtstag am 14. Juni ( Trump=88, Die Republikanische Partei=88, Wendepunkt USA=88 ).

Denken Sie daran, dass Charlie Kirk 97 Tage nach dem Gründungsdatum von Turning Point USA „starb“.

Denken Sie daran, dass er in Orem, Utah, starb ( Orem, Utah=43, Attentat=43 & 191 – 191, 43. Primzahl).

– Charlie Kirks Frau wurde 43 Wochen nach ihrem Geburtstag CEO von Turning Point USA

. Denken Sie daran, dass Turning Point USA an Reagans Todestag, dem 5. Juni oder 5/6, also 56, gegründet wurde

– Ronald Reagan=56, Washington DC=56, Freimaurer=56, Gesellschaft Jesu=56

Vergessen Sie nicht den Mord an George Floyd, der ebenfalls mit dem Bürgerkrieg in Zusammenhang stand und am Memorial Day, dem 25. Mai 2020, begangen wurde. George Floyd, der am selben Tag Geburtstag hatte wie Charlie Kirk, wurde getötet.

Vergleichen Sie die Geburtstage von Charlie Kirk und George Floyd.

Charlie Kirk starb 34 Tage vor seinem Geburtstag in Orem, Utah, und George Floyd starb 34 Tage nach dem Todestag von Prince an der Ecke 38th Street und Chicago, was darauf schließen lässt, dass Charlie Kirk aus der Gegend von Chicago stammt ( Mord=38 & 34, Fentanyl=38 & 34, Prince=38 & 34, Orem, Utah=38 ).

Um auf Pastor McCoy zurückzukommen: Er leitet die Godspeak Calvary Chapel und ist Partner von Turning Point USA ( Godspeak Calvary Chapel=88, Turning Point USA=88 ).

Lesen Sie mehr über den Tod von Charlie Kirk 88 Tage nach Trumps Geburtstag.

Was die Godspeak Cavalry Chapel betrifft , hatte die Schlacht am Picacho Pass viel mit Kavallerie zu tun.

Auch die Kavallerie war in der Schlacht vom 14. Oktober, die die Konföderierten gewannen, ein Thema.

Quellen: PublicDomain/jungefreiheit.de am 22.09.2025