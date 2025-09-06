MAGA-Anhänger entsetzt: Donald Trump lädt Bill Gates ins Weiße Haus ein (Video)

Die Veranstaltung im Weißen Haus, die von First Lady Melania Trump geleitet wird, wurde zur Unterstützung einer Initiative im Bereich der künstlichen Intelligenz abgehalten.

Eine Reihe von Anhängern von Präsident Donald Trump hat verärgert darauf reagiert, dass er Microsoft-Gründer Bill Gates und andere Tech-Tycoons zu einem Abendessen am Donnerstag ins Weiße Haus eingeladen hat.

Die Veranstaltung wurde zur Unterstützung einer Initiative rund um künstliche Intelligenz organisiert, die von First Lady Melania Trump geleitet wird. Unter den Anwesenden befanden sich Meta-Chef Mark Zuckerberg, Apple-CEO Tim Cook, OpenAI’s Sam Altman, Microsoft-Chef Satya Nadella und Google-CEO Sundar Pichai.

Trump lädt Tech-Elite ein – Anhänger sind entsetzt

Als Reaktion auf die Veranstaltung schrieb Robby Starbuck, ein konservativer Kommentator, auf X: „Es ist frustrierend, Bill Gates im Weißen Haus in einer Ehrenposition zu sehen.

Ich will eine Zukunft, in der wir aufhören, schlechten Menschen wie Gates Macht zu geben. Er ist ein Globalist, der die America-First-Ideologie hasst. Sein Gott-Komplex verdient nichts als Verachtung.“

Der Wall Street Apes X-Account, der eine Million Follower hat, postete: „Heute Abend ist beim Abendessen im Weißen Haus etwas SEHR schiefgelaufen. (Dystopische Realität: Hinter den Kulissen von Bill Gates‘ „Mückenfabrik“ (Video))

„Auf der linken Seite: Neben Trump sitzt Bill Gates. Auf der rechten Seite: Neben Trump sitzt Mark Zuckerberg. Bringt Elon Musk und Donald Trump wieder zusammen.“

Bill Gates und Jeffrey Epstein

Im Mai 2021 gaben Bill und Melinda Gates nach 27 Jahren Ehe ihre Scheidung bekannt. Kurz darauf wurden Nachrichten über eine Affäre zwischen Gates und Jeffrey Epstein, einem verurteilten Sexualstraftäter, bekannt.

Die Beziehung zwischen Bill Gates und Jeffrey Epstein war Gegenstand vieler Diskussionen und Kontroversen. Gates hat öffentlich zugegeben, dass es ein Fehler war, sich mit dem verurteilten Sexualstraftäter Epstein zu treffen.

Er erklärte, dass ihre Beziehung mit der Idee begann, philanthropische Projekte zu besprechen, aber endete, als klar wurde, dass Epsteins Versprechen unrealistisch waren.

Melinda French Gates, die frühere Ehefrau von Bill Gates, erklärte, dass sie sich in der Beziehung zwischen ihrem Mann und Epstein zutiefst unwohl fühlte, und gab an, dass diese Beziehung zu ihrer Trennung beitrug.

Melinda beschrieb Epstein als „abscheulich“ und „das personifizierte Böse“ und hatte Alpträume, nachdem sie ihn getroffen hatte. Bill Gates versuchte, seine Verbindung zu Epstein herunterzuspielen und behauptete, dass er keine wirkliche Geschäftsbeziehung oder Freundschaft mit ihm hatte.

Es wurde jedoch berichtet, dass Gates Epsteins Wohnsitz mehrmals besuchte, sogar allein, und dass Mitarbeiter der Bill and Melinda Gates Foundation mit Epstein zusammentrafen, um einen möglichen philanthropischen Fonds zu besprechen.

Impfungen. Bill Gates und die Bill & Melinda Gates Foundation haben Milliarden von Dollar in die Verbesserung der globalen Gesundheit investiert, wobei der Schwerpunkt auf Impfungen liegt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat die Gates-Stiftung über 54 Milliarden Dollar zur Bekämpfung von Krankheiten wie Polio, Malaria und HIV/AIDS bereitgestellt.

Während der COVID-19-Pandemie unterstützte Gates die Entwicklung und gerechte Verteilung von Impfstoffen und erklärte, dass „Impfstoffe eine der besten Erfindungen für die öffentliche Gesundheit sind“.

Blockieren der Sonne. Eine der merkwürdigsten Behauptungen betrifft den angeblichen Versuch von Gates, „die Sonne zu blockieren“. Diese Behauptung bezieht sich auf Solar Geoengineering, eine experimentelle Technik, die darauf abzielt, einen Teil der Sonnenstrahlen zu reflektieren, um die globale Erwärmung zu reduzieren.

Die Gates-Stiftung hat Forschungsprojekte zu dieser Technologie finanziert, die sich noch im Anfangsstadium befindet und sehr umstritten ist. Ziel ist es, herauszufinden, ob es sich um eine vorübergehende Lösung für den Klimawandel handeln könnte, nicht um eine gängige oder dauerhafte Praxis.

Nachhaltiges Fleisch. Gates ist auch für seine Investitionen in alternatives Fleisch bekannt. Unternehmen wie Beyond Meat und Impossible Foods haben seine finanzielle Unterstützung erhalten. Gates fördert diese Produkte als eine Möglichkeit, die Umweltauswirkungen der traditionellen Fleischindustrie zu reduzieren, die für erhebliche Treibhausgasemissionen verantwortlich ist.

Laut Gates können „Alternativen zu Fleisch die Methanemissionen reduzieren und natürliche Ressourcen sparen“.

Besteuerung von Kohlenstoff. Ein weiterer Diskussionspunkt ist die Kohlenstoffbesteuerung. Gates hat die Idee einer Kohlenstoffsteuer für die Industrie als Teil seiner Vision zur Bekämpfung des Klimawandels vorgeschlagen.

Es gibt jedoch keine eindeutigen Hinweise darauf, dass er sich speziell für eine Kohlenstoffsteuer auf individueller Ebene einsetzt. Gates ist der Meinung, dass „die Wirtschaftspolitik Anreize für Unternehmen schaffen kann, damit diese ihre Kohlenstoffemissionen reduzieren und in saubere Technologien investieren“.

Gentechnisch veränderte Moskitos. Die Gates-Stiftung hat Projekte zur Entwicklung gentechnisch veränderter Stechmücken als Mittel zur Bekämpfung von Malaria finanziert.

Diese Moskitos sollen die Population der Moskitos, die die Krankheit übertragen, reduzieren. Diese Technologie soll nicht dazu dienen, Menschen zu „impfen“, sondern den Zyklus der Malariaübertragung zu unterbrechen.

Bill Gates: „Der Präsident und ich sprechen darüber, die amerikanische Innovation auf die nächste Stufe zu heben, um einige dieser Krankheiten zu heilen und sogar auszurotten … Die Arbeit der Menschen an diesem Tisch verändert die Welt.“

