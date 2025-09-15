Massen-Demo in London für Meinungsfreiheit und gegen illegale Migration

Hunderttausende, vielleicht sogar mehr als eine Million, sind dem Aufruf von Tommy Robinson gefolgt, mit England-Fahnen und Union-Jack-Flaggen. Sie demonstrierten für die Meinungsfreiheit und gegen Zensur. Sie fordern ein Ende der unkontrollierten Massenmigration.
Die Organisatoren sprachen von mehr als einer Million Teilnehmern, die britische Polizei von mehr als hunderttausend. Und die deutschen Mainstream-Medien reden diese größte Massendemonstration in der britischen Geschichte runter auf wenige Zehntausende, die angeblich größtenteils rechts seien. Doch das ist bösartige Propaganda.
Es war ein Massen-Protest des Volkes: Die Bürger rufen nach Freiheit
In Wirklichkeit waren es Hunderttausende, vermutlich sogar mehr als eine Million, größtenteils unbescholtene Bürger der britischen Mittelschicht und Arbeiterklasse, Eltern, Großeltern mit ihren Kindern, Patrioten, Christen und konservative Aktivisten, vor allen Dingen aber Menschen, die für Freiheit und Gerechtigkeit einstehen und eine Wende in der britischen Politik fordern.
Großbritannien entwickelt sich immer mehr zu einem autoritären Polizeistaat
Millionen Briten sind entsetzt über die Entwicklungen. Die Zensur wird immer schärfer, die Meinungsfreiheit wird immer stärker eingeschränkt.
Während Vergewaltiger und Mörder immer häufiger mit milden Strafem davonkommen, werden »Meinungsverbrechen« um so härter verfolgt.
Tommy Robinson war einer der Hauptfiguren
Es war vor allem Tommy Robinson, der zur Demonstration aufgerufen hatte. Ihm geht es darum, auf die Gewalt aufmerksam zu machen, die von muslimischen Banden und Organisationen und auch Einzeltätern ausgeübt wird.
In Großbritannien hatten immer wieder pakistanische Groomings-Gangs für mediale Aufmerksamkeit gesorgt, die minderjährige englische Mädchen zur Prositition zwangen. („Merkel-Lego“ spurlos entfernt – Polizei baut „Mahnmal“ für Opfer der Massenmigration in Berlin ab)
Engländer fühlen sich fremd im eigenen Land
In immer mehr Vierteln der großen Städte wie London fühlen sich die Engländer wie Fremde im eigenen Land. Der Anteil gebürtiger Briten geht zurück. Die Scharia greift um sich.
Immer mehr Moscheen werden errichtet. Muslime aus dem Nahen und Mittleren Osten, Nordafrika, aus Pakistan und Bangladesh dominieren ganze Straßenzüge in vielen englischen Städten.
Es gibt immer mehr muslimische Bürgermeister wie zum Beispiel Sadiq Khan in London. Kritik an dieser Entwicklung wird von den ideologisch einseitigen Mainstream-Medien als Rassismus diffamiert.
Illegale Migration wächst
In vielen Schulklassen in den Städten sind die englischen, schottischen, walisischen oder nordirischen Kinder schon in der Minderheit. Zur legalen Einwanderung und hohen Geburtenrate der Migranten kommt noch die illegale Migration.
Allein in diesem Jahr sind schon Zehntausende illegaler Migranten mit Booten an die Küste gekommen, die undokumentiert und illegal sich im Lande aufhalten. Die Kriminaltät steigt. Die Bürger fürchten zunehmend um ihre Sicherheit.
Viele Briten hoffen auf Nigel Farage und seine Reformpartei
Die neue Reformpartei von Nigel Farage, dem Vater des Brexit, ist derzeit in den Umfragen die stärkste Partei in Großbritannien. Die Labour Party und die Konsevativen verlieren immer mehr an Zustimmung und Anhängerschaft.
Ihnen wird nicht mehr getraut. Die Bürger wollen endlichen einen Politikwechsel und keine zwei Seiten der selben Medaille.
Asyl-Rekordzahlen in Großbritannien – Farage warnt vor Invasion
Mehr als 30.000 Menschen sollen in diesem Jahr bereits den Ärmelkanal in Richtung Großbritannien überquert haben. Das sind etwa 40 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und so viele wie noch nie zuvor in dieser Jahreszeit, berichtet die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf das Innenministerium.
Das laufende Jahr könnte damit zu einem Migrations-Rekordjahr der britischen Geschichte werden. Die rechte Partei Reform UK, die einen scharfen Anti-Migration-Wahlkampf führt, liegt währenddessen in Wahlumfragen mit deutlichem Abstand auf dem ersten Platz und könnte bei der kommenden Wahl im Jahr 2029 eine absolute Mehrheit im Parlament erlangen. Parteichef Nigel Farage sprach im Zusammenhang mit der Ärmelkanal-Migration von einer „Invasion“.
Bootsmigranten machen dabei nur einen Teil der Gesamtzahlen aus. In den zwölf Monaten bis zum Juni 2025 beantragten mehr als 111.000 Menschen Asyl in Großbritannien. Verglichen mit der Zahl der Auswanderer nahm das Land im Jahr 2024 mehr als 430.000 Menschen mehr auf als auswanderten.
Britische Innenministerin verspricht Asyl-Plan
Innenministerin Shabana Mahmood (Labour) bezeichnete die Einwanderungszahlen als „absolut inakzeptabel“. Laut Medienberichten wolle sie bald einen neuen Plan vorlegen – der unter anderem vorsieht, Asylbewerber verstärkt in Kasernen statt in Hotels einzuquartieren.
Zudem will die britische Regierung ein Migrationsabkommen mit Deutschland schließen. Für jede abgeschobene Person soll dafür eine andere ins Land einreisen dürfen, die familiäre Wurzeln in England hat. Ein ähnliches Abkommen existiert bereits in Frankreich.
Doch auch deutlich strengere Maßnahmen werden besprochen: Mahmood betonte, Visa aus Ländern, die sich nicht bereits erklärten Migranten zurückzunehmen, könnten ausgesetzt werden.
Sie werde „alles tun, was nötig ist“, um die Zahl der Fahrten über den Ärmelkanal zu verringern.
🚨NEW: Banksy artwork of a judge attacking a ’neutral protester‘ appears outside the Royal Courts of Justice amid free speech controversy pic.twitter.com/cFnlYGzUI3
— GB Politics (@GBPolitcs) September 8, 2025
Britische Polizei zensiert ein Werk gegen Zensur
Die Londoner Polizei hat angekündigt, ein justizkritisches Wandgemälde vom Gebäude der Königlichen Gerichtshöfe zu entfernen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung sei gestellt worden, teilte ein Sprecher der englischen und walisischen Justizbehörde am Dienstag mit. Bereits zuvor hatte die Polizei das Gemälde mit schwarzen Plastikplanen und Metallwänden verdeckt.
Das Werk stellt einen Richter im traditionellen Gewand mit einer Allongeperücke dar, der einen auf dem Boden liegenden Protestierer zu erschlagen droht. Der Bedrohte hält ein blutüberströmtes Schild ohne Aufschrift.
Der Schöpfer, der Straßenkünstler mit dem Pseudonym Banksy, hat ein Bild des Gemäldes am Montag in den sozialen Netzwerken mit der Unterschrift „Royal Courts of Justice“ veröffentlicht. Einerseits handelt es sich um die Originalbezeichnung der Königlichen Gerichtshöfe, andererseits läßt sich „Justice“ hier auch als „Gerechtigkeit“ übersetzen.
Breite Kritik an der Zensur in Großbritannien
Zwei Tage vor der Veröffentlichung hatte die Polizei einen Protestzug gegen das Verbot der „Palestine Action“ aufgelöst. Dabei nahm sie knapp 900 Teilnehmer fest, 17 davon wegen tätlicher Angriffe auf Beamte. Die im Juli verbotene propalästinensische Gruppierung war unter anderem in eine Militärbasis eingebrochen und hatte dabei zwei Flugzeuge der britischen Luftwaffe mit roter Farbe besprüht.
Banksy selbst teilte nicht mit, was der Anlaß seiner Aktion war, allerdings hatte er in der Vergangenheit Kunstwerke hergestellt, die Israels Politik kritisieren. Im März 2025 hatte er mehrere Wandgemälde in Gaza erstellt. „Wenn wir in einem Konflikt zwischen den Mächtigen und den Machtlosen die Hände waschen, stehen wir an der Seite der Mächtigen. Wir bleiben nicht neutral“, heißt es auf einem Werk.
Zugleich geriet die britische Justiz auch wegen des Durchgreifens gegen migrations- und transkritische Äußerungen in die Kritik. Vergangene Woche hatte die Polizei den irischen Drehbuchautor Graham Linehan festgenommen. Anlaß dafür waren mehrere Posts auf der Plattform X, in denen er über Proteste für die Anliegen der Transsexuellen gespottet hatte.
Zuvor hatten die rechten Oppositionsparteien im Zusammenhang mit dem neuen Netzwerksicherheitsgesetz bemängelt, daß die Reichweite der Berichte über migrationskritische Proteste eingeschränkt wird.
Quellen: PublicDomain/freiewelt.net/jungefreiheit.de am 15.09.2025