Massen-Demo in London für Meinungsfreiheit und gegen illegale Migration

Hunderttausende, vielleicht sogar mehr als eine Million, sind dem Aufruf von Tommy Robinson gefolgt, mit England-Fahnen und Union-Jack-Flaggen. Sie demonstrierten für die Meinungsfreiheit und gegen Zensur. Sie fordern ein Ende der unkontrollierten Massenmigration.

Die Organisatoren sprachen von mehr als einer Million Teilnehmern, die britische Polizei von mehr als hunderttausend. Und die deutschen Mainstream-Medien reden diese größte Massendemonstration in der britischen Geschichte runter auf wenige Zehntausende, die angeblich größtenteils rechts seien. Doch das ist bösartige Propaganda.

Es war ein Massen-Protest des Volkes: Die Bürger rufen nach Freiheit

In Wirklichkeit waren es Hunderttausende, vermutlich sogar mehr als eine Million, größtenteils unbescholtene Bürger der britischen Mittelschicht und Arbeiterklasse, Eltern, Großeltern mit ihren Kindern, Patrioten, Christen und konservative Aktivisten, vor allen Dingen aber Menschen, die für Freiheit und Gerechtigkeit einstehen und eine Wende in der britischen Politik fordern.

Großbritannien entwickelt sich immer mehr zu einem autoritären Polizeistaat

Millionen Briten sind entsetzt über die Entwicklungen. Die Zensur wird immer schärfer, die Meinungsfreiheit wird immer stärker eingeschränkt.

Während Vergewaltiger und Mörder immer häufiger mit milden Strafem davonkommen, werden »Meinungsverbrechen« um so härter verfolgt.

Tommy Robinson war einer der Hauptfiguren

Es war vor allem Tommy Robinson, der zur Demonstration aufgerufen hatte. Ihm geht es darum, auf die Gewalt aufmerksam zu machen, die von muslimischen Banden und Organisationen und auch Einzeltätern ausgeübt wird.

In Großbritannien hatten immer wieder pakistanische Groomings-Gangs für mediale Aufmerksamkeit gesorgt, die minderjährige englische Mädchen zur Prositition zwangen. („Merkel-Lego“ spurlos entfernt – Polizei baut „Mahnmal“ für Opfer der Massenmigration in Berlin ab)

Engländer fühlen sich fremd im eigenen Land

In immer mehr Vierteln der großen Städte wie London fühlen sich die Engländer wie Fremde im eigenen Land. Der Anteil gebürtiger Briten geht zurück. Die Scharia greift um sich.

Immer mehr Moscheen werden errichtet. Muslime aus dem Nahen und Mittleren Osten, Nordafrika, aus Pakistan und Bangladesh dominieren ganze Straßenzüge in vielen englischen Städten.

Es gibt immer mehr muslimische Bürgermeister wie zum Beispiel Sadiq Khan in London. Kritik an dieser Entwicklung wird von den ideologisch einseitigen Mainstream-Medien als Rassismus diffamiert.

Illegale Migration wächst

In vielen Schulklassen in den Städten sind die englischen, schottischen, walisischen oder nordirischen Kinder schon in der Minderheit. Zur legalen Einwanderung und hohen Geburtenrate der Migranten kommt noch die illegale Migration.

Allein in diesem Jahr sind schon Zehntausende illegaler Migranten mit Booten an die Küste gekommen, die undokumentiert und illegal sich im Lande aufhalten. Die Kriminaltät steigt. Die Bürger fürchten zunehmend um ihre Sicherheit.

Viele Briten hoffen auf Nigel Farage und seine Reformpartei