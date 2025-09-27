Nattokinase: Ein Superfood-Enzym für ein gesünderes Herz

Teile die Wahrheit!

Nattokinase ist Ihnen vielleicht nicht geläufig, aber wenn Sie Bedenken hinsichtlich Ihrer Herzgesundheit haben, sollten Sie sich damit näher befassen, da dieses Enzym starke Auswirkungen auf Blutgerinnsel und andere kardiovaskuläre Gesundheitsrisiken hat.

Es ist in Natto enthalten, einem traditionellen japanischen Gericht aus Sojabohnen, die mit dem Bakterium Bacillus subtilis natto fermentiert werden .

Natto ist reich an Nährstoffen wie Zink, Vitamin C, Magnesium, Kalzium, Eisen, Kalium und Kupfer. Das Gericht wird in Japan seit über 1.200 Jahren genossen, doch im Gegensatz zu anderen japanischen Importen wie Sushi und Misosuppe hat es im Westen aufgrund seiner gesundheitsfördernden Eigenschaften erst vor Kurzem größere Aufmerksamkeit erregt.

Natto wird in Japan häufig zum Frühstück gegessen, oft mit Reis und eingelegtem Gemüse, und japanische Lebensmittelgeschäfte bieten zahlreiche Sorten davon an, ähnlich wie die große Vielfalt an Joghurtsorten in den USA.

Es gibt verschiedene Berichte über seinen Ursprung, wobei eine der gängigsten Theorien besagt, dass er auf Soldaten zurückzuführen ist, die gekochte Sojabohnen aßen, die in Bündeln aus Reisstroh verpackt waren, bevor sie nach mehreren Tagen Lagerung abkühlen konnten.

Berichten zufolge fanden sie das daraus resultierende Essen köstlich und nahrhaft und verlangten bald danach; Reisstroh enthält das Natto-Bakterium Bacillus subtilis , es wurde also im Wesentlichen zufällig entdeckt.

Später entdeckten Wissenschaftler, dass Nattokinase Fibrin abbauen kann , einen wichtigen Strukturbestandteil von Blutgerinnseln.

Dies bedeutet, dass es bei der Vorbeugung von Blutgerinnseln, der Senkung des Blutdrucks und möglicherweise sogar bei der Behandlung der Alzheimer-Krankheit hilfreich ist.

Hier ist ein genauerer Blick auf einige der wichtigsten Vorteile:

Vorbeugung von Blutgerinnseln: Ein Blutgerinnsel besteht größtenteils aus Fibrin und die fibrinolytischen und antithrombolytischen Eigenschaften der Nattokinase bedeuten, dass sie nicht nur die Bildung von Gerinnseln verhindert, sondern möglicherweise sogar zu deren Auflösung beitragen kann.



Senkung des Cholesterinspiegels: Einige Studien haben auf die Fähigkeit von Nattokinase hingewiesen, neben Triglyceriden auch das Gesamtcholesterin und das LDL-Cholesterin zu senken .



Verlangsamung der Arteriosklerose: Arteriosklerose, also die Verhärtung der Arterien, ist mit der Bildung von Blutgerinnseln verbunden. Dank der gerinnungshemmenden und thrombozytenaggregationshemmenden Eigenschaften von Nattokinase kann es zur Reinigung der Arterien beitragen und Arteriosklerose vorbeugen.



Senkung des Blutdrucks: Hoher Blutdruck wird oft mit schweren Herzerkrankungen wie Schlaganfällen und Herzinfarkten in Verbindung gebracht. Nattokinase hat die Fähigkeit gezeigt, den systolischen und diastolischen Blutdruck bei Personen mit Bluthochdruck zu senken, wobei die Wirkung besonders bei Männern spürbar ist.



Förderung der Gehirngesundheit: Tierstudien haben gezeigt, dass Nattokinase Amyloidfibrillen abbaut. Dies sind die Proteine, die bei Bindung aneinander zu Alzheimer und Parkinson beitragen können. Nattokinase verbessert auch die Gehirnfunktion bei Schlaganfallpatienten.



Schlaganfallrehabilitation: Eine kleine Studie zeigte, dass Menschen, die sich von einem Schlaganfall erholten und 60 Tage lang Nattokinase einnahmen, eine bessere Blutdruck- und Cholesterinkontrolle hatten.



Entgiftung nach COVID-19-Impfstoffen: Während der Pandemie schlugen einige Experten, wie Dr. Peter McCullough, vor, dass Nattokinase aufgrund ihrer Fähigkeit, Blutgerinnsel zu bekämpfen, Spike-Proteine ​​auflösen und Menschen bei der Entgiftung nach COVID-19-„Gerinnsel-Impfungen“ helfen könnte.



Natto ist ein traditionelles Gericht, das die Japaner seit Jahrhunderten genießen. Es hat im Allgemeinen keine Nebenwirkungen. Wie bei vielen Lebensmitteln können jedoch manche Menschen allergisch darauf reagieren.

Wissenschaftler gehen davon aus, dass es bei manchen Menschen den Blutdruck zu stark senken und möglicherweise dazu führen kann, dass sich Blutgerinnsel beim Abbau verschieben, wodurch sie an ungünstigere Orte, wie zum Beispiel ins Gehirn oder in die Lunge, gelangen können.

Die Einnahme zusammen mit Blutdruckmedikamenten oder Blutverdünnern ist nicht ratsam.

Wo findet man Nattokinase?

Das traditionelle japanische Gericht Natto ist möglicherweise die offensichtlichste Quelle für Nattokinase , aber sein Geruch wird mit dem von Gorgonzola-Käse verglichen und sein starker Geschmack ist nicht jedermanns Sache, ganz zu schweigen von der klebrigen und leicht schleimigen Konsistenz.

Es gibt mehrere Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt, die für diejenigen nützlich sein können, die keinen einfachen Zugang zu diesem Lebensmittel haben oder es nicht gerne zu sich nehmen. Es ist jedoch wichtig, nach seriösen Quellen zu suchen.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 27.09.2025