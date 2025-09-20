Teile die Wahrheit!

Nepal rechnet endlich die Gesamtkosten seiner jüngsten Bemühungen zur Einschränkung der Meinungsfreiheit ab. Die Zahl der Todesopfer hat nun erschreckende 72 erreicht, mehr als 2.100 Verletzte wurden bestätigt.

Die landesweite Abschaltung von 26 Social-Media-Plattformen löste Jugendproteste und eine tödliche Reaktion der Sicherheitskräfte aus. Premierminister KP Sharma Oli trat zurück, und die ehemalige Oberste Richterin Sushila Karki führt nun eine Übergangsregierung.

Die Ausgangssperren in der Hauptstadt Kathmandu wurden aufgehoben, und die Armeepräsenz ist auf wichtige Orte beschränkt. Es scheint, als habe sich die unmittelbare Krise entspannt, doch von einem Ende ist noch lange nicht die Rede .

Was sich in Nepal seit unserem letzten Bericht geändert hat

Das Social-Media-Verbot war der Auslöser der ersten Proteste, aber nicht der eigentliche Treibstoff, der das Land in Aufruhr versetzte.

Die Behörden hoben das Verbot auf, sobald die Morde begannen, und Präsident Ram Chandra Paudel bat Sushila Karki, nach dem Rücktritt des Premierministers die Führung zu übernehmen.

Reuters und AP bestätigten, dass die Zahl der Todesopfer auf 72 gestiegen ist, nachdem Familien und Krankenhäuser ihre Zählung abgeschlossen hatten. Die Beerdigungen im Pashupatinath-Tempel boten dem Land einen Ort, an dem es seiner Trauer und Wut Ausdruck verleihen konnte. (Unruhen und landesweiter Protest: Während Macron mit Polen beschäftigt ist, wird Frankreich erschüttert)

Seit der Aufhebung der Ausgangssperre ist der Verkehr in der Stadt wieder normal, und obwohl Nepal nicht länger unter allgemeinen Beschränkungen steht, bleiben sensible Zonen bewacht.

Die Märkte haben den Handel wieder aufgenommen, die Büros öffnen wieder, und das Alltagsleben sieht wieder vertraut aus. Die Armee patrouilliert nicht mehr in den Wohnvierteln, kontrolliert aber weiterhin die ausgebrannten Bereiche des Parlaments, der Ministerien und der Gebäudekomplexe, die im Chaos der letzten Woche niedergebrannt wurden.

Während die Bewohner sich nach Frieden sehnen, ist die Forderung nach Rechenschaftspflicht zu Recht weit verbreitet und ernst. Wer gab den Befehl zum Einsatz scharfer Munition? Wie konnte das alles so schiefgehen?

Wird der neue Premierminister etwas bewirken?

Sushila Karki, 73, ist eine ehemalige Oberste Richterin, die für ihre Urteile zur Korruptionsbekämpfung bekannt ist. Sie hat bereits mit der Ernennung ihres Übergangskabinetts begonnen und legt großen Wert auf eine umfassende Reform.

Berichte von Al Jazeera und Reuters deuten darauf hin, dass junge Organisatoren, die die Proteste initiierten und sich über Discord und Instagram koordinierten, dafür verantwortlich waren, Karkis Namen während der Übergangsphase bekannt zu machen und Einfluss auf die Agenda der bevorstehenden Reform zu nehmen.

Bis zu den Wahlen am 5. März 2026 besteht Karkis Aufgabe und Absicht darin, die Verantwortlichen strafrechtlich zu verfolgen und für Stabilität im Land zu sorgen.

Stimmung in Nepal und was als nächstes passiert

Das Vertrauen ist schwach, die Trauer groß, doch die Erleichterung ist spürbar. Familien begraben ihre Angehörigen und fordern die Namen der Befehlskette, die zum Bahnsteigausfall und den darauffolgenden Schießereien geführt hat.

Karki mahnt weiterhin zur Ruhe und verspricht, der Forderung der Öffentlichkeit nach einem Ende der Korruption nachzukommen. Zwar garantiert dies nicht die Geduld der Bevölkerung, aber es bietet der Übergangsregierung die Möglichkeit, zu demonstrieren, wie Reformen aussehen.

Sollten die Ermittlungen jedoch ins Stocken geraten oder keine Ergebnisse liefern, werden die Jugendlichen wahrscheinlich wieder auf die Straße gehen und protestieren.

Im Land wird ein Nationaler Trauertag abgehalten, und die Regierung hat Entschädigungen für die Familien der Getöteten angekündigt. Eine Untersuchung wurde eingeleitet, um herauszufinden, wer für die Genehmigung des scharfen Schusses auf Demonstranten verantwortlich war und wer den Notausschalter der Plattform überhaupt erst installiert hat.

Die Sicherheitslage hat sich geändert: Das Militär ist von der Frontlinie abgezogen und es wurden wieder normale Polizeimaßnahmen eingesetzt.

Die Lage in Kathmandu scheint sich daher beruhigt zu haben, doch die Behörden bleiben vorsichtig, was weitere Eskalationen angeht.

Das große Ganze

Nepal ist nicht allein. Auch in anderen südasiatischen Ländern kam es zu Wellen von Jugendunruhen gegen Korruption und wirtschaftliche Stagnation:

Bangladesch setzte, genau wie Nepal, während der Studentenproteste gegen die Arbeitsquoten die Armee ein und verhängte Ausgangssperren. Bei den Demonstrationen kamen innerhalb einer Woche über 110 Menschen ums Leben.

Die Aragalaya-Bewegung 2022 in Sri Lanka zwang einen Präsidenten nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch zur Flucht und überließ es den Sicherheitskräften, nach Massenbesetzungen von Regierungsgebäuden Protestlager zu räumen.

Der ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan wurde 2023 verhaftet, was zu weit verbreiteter Gewalt und eingeschränktem Zugang zu Twitter, Facebook und anderen Social-Media-Plattformen führte. In einigen Regionen kam es zu einem vollständigen Internet-Blackout.

Indien brach im Jahr 2023 den weltweiten Rekord für Internetabschaltungen und führte die Liste aufgrund von „politischer Instabilität und Gewalt“ zum fünften Mal in Folge an.

Die gemeinsamen Nenner sind Vertrauensdefizite, grassierende Korruption, hohe Lebenshaltungskosten und Wut über die Straflosigkeit.

Und beunruhigend häufig greifen Staaten impulsiv zu Notfallinstrumenten und gewaltsamen Reaktionen, die die Situation oft eher verschärfen als beruhigen.

Warum es über Nepal hinaus wichtig ist

Wie in unseren früheren Berichten beschrieben, ist die Kontrollmethode weltweit bekannt. Regierungen entwerfen ein Registrierungsgesetz oder eine neue Verordnung, oft mit unrealistischen Anforderungen oder einer zu kurzen Frist, ziehen den Geldhahn zu und versuchen dann, die öffentliche Reaktion zu unterdrücken.

Nepal zeigt die menschlichen Grenzen dieses Ansatzes auf: Die Bevölkerung reagierte mit einer Reaktion, die niemand erwartet hatte. Der Stromausfall dauerte zwar nur eine Nacht, doch die Opfer werden eine Generation prägen.

Überall wird den Menschen bewusst, wie die Behörden ihre Bürger immer stärker kontrollieren. Nepals angebliche Korruption und Kontrolltaktiken – sowie der daraus resultierende Aufstand – sollten allen eine Warnung sein.

Letzter Gedanke

Die Symptome in Nepal haben sich abgeschwächt, die Straßen sind ruhiger und die Ausgangssperren aufgehoben.

Die wahre Ursache muss jedoch noch behandelt werden, und die Übergangsregierung wird an ihren kurzfristigen Ergebnissen bei der Identifizierung der Verantwortlichen für die tödlichen Vorfälle der vergangenen Woche und ihren klaren Erfolgen im Kampf gegen die Korruption gemessen werden.

Ein Erfolg könnte das Land wieder in Schwung bringen, ein Misserfolg könnte es jedoch erneut entfachen. Die Welt wird aus der Reaktion der Regierung auf die jüngsten Zusammenstöße lernen.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 18.09.2025