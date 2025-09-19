Teile die Wahrheit!

RT spricht mit Dr. Mathew Maavak, einem Experten für globale Risiken und künstliche Intelligenz, über die möglicherweise größte Herausforderung, vor der die Menschheit je stand.

Ursprünglich veröffentlicht von RT am 13. September 2025

RT: Mit dem Aufkommen der generativen KI tauchte im Internet ein Witz auf, der die Zukunftsvision utopischer Romanautoren – mit Robotern, die niedere körperliche Arbeit verrichten und Menschen, die ihrer Kreativität freien Lauf lassen – mit der Realität vergleicht, in der ChatGPT, Stable Diffusion und Co. Texte und Bilder erstellen, während Menschen für den Mindestlohn in Fast-Food-Restaurants und Amazon-Lagern arbeiten. Ist dieser anti-utopische Humor gerechtfertigt?

Mathew Maavak: Ja, der Humor ist mehr als gerechtfertigt. Eigentlich ist es nicht mehr lustig.

Es dauerte kaum ein Jahrzehnt, bis die Science-Fiction-Fantasie von Roboterbutlern, die der Menschheit die Freiheit für Kunst und Freizeit geben, von der Realität vernichtet wurde. Statt Robotern, die Burger braten, malt KI Porträts, während Menschen die Burger braten, bis Roboter bereit sind, sie zu ersetzen.

KI-Sicherheitsexperte Dr. Roman Yampolskiy warnte kürzlich, dass Künstliche Allgemeine Intelligenz (AGI) und Superintelligenz in naher Zukunft 99 % der Arbeitsplätze vernichten könnten.

Skeptiker argumentierten früher, Robotern fehle die Geschicklichkeit für „echte Arbeit“ wie Klempnerarbeiten, Reinigungsarbeiten, Autoreparaturen oder Lagerarbeit. Das ändert sich jedoch schnell. Zwar müssen humanoide Roboter noch weiterentwickelt werden, und ihre hohen Wartungskosten werden ihre Verbreitung bremsen. Ihre langfristige Zuverlässigkeit muss umfassend getestet werden. Andernfalls drohen Unternehmenskatastrophen – ähnlich wie bei der Insolvenzserie westlicher Autohersteller, die Modelle ohne umfassende Langzeittests auf den Markt brachten.

Die unmittelbare Arbeitsplatzbedrohung betrifft daher nicht Klempner oder Hausmeister, sondern die vermeintlich sichere „Wissensklasse“.

Warum einen Anwalt beauftragen, wenn KI eidesstattliche Erklärungen in Sekundenschnelle verfassen kann, ohne den Pomp, die Theatralik und die obszönen Abrechnungen, an denen Anwälte wie an einem Geburtsrecht festhalten? Den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass sie sich mit Hilfe von KI selbst vertreten können – „pro se“, um einen juristischen Begriff zu verwenden –, wenn nicht die zahlreichen Hindernisse der Anwaltsbranche wären.

Warum sollte man eine Universität oder Bibliothek konsultieren, wenn LLMs wie ChatGPT oder DeepSeek in einer Kaffeepause Informationen aus Bereichen von der Astrophysik bis zu den Schriftrollen vom Toten Meer zusammenfassen können? Welcher einzelne Professor kann dieses Spektrum und diese Leistung erreichen?

Warum sollte man den Nachbarn oder einen Mechaniker mit den Fähigkeiten eines neuen Autos belästigen, wenn KI jedes System klar und geduldig erklären kann?

Der Journalismus ist nicht sicherer. Redakteure, Korrektoren und sogar Moderatoren sollten mittlerweile überflüssig sein. Wenn KI-Modelle bereits Mode verkaufen können, selbst an diejenigen, die sich nach menschlichem Charme sehnen, warum dann nicht auch die Abendnachrichten über einen KI-Moderator präsentieren? (Der globalistische Club of Rome treibt den Plan voran, Lebensmittel, Reisen und Eigentum wegen des „Klimawandels“ zu kontrollieren)

Ich nenne Ihnen einen Grund, warum die etablierten Medien bei der Massenakzeptanz auf große Zurückhaltung stoßen werden: Ein fortschrittlicher KI-Moderator wird – ironischerweise – möglicherweise keine vorgefertigten Fragen stellen, um vorgefertigte Antworten zu erhalten.

Insbesondere die Medien stehen vor erdbebenartigen Erschütterungen. Vor fast 30 Jahren scherzte ich in der Redaktion, dass wir eigentlich nur Software mit Vorlagen für jede Art von Story bräuchten. Es war kein Scherz, denn es erwies sich als ziemlich prophetisch.

RT: Um es klar zu sagen: Generative KI kann in vielen Arbeitsbereichen ein geniales Werkzeug und eine Hilfe sein. Wer profitiert Ihrer Meinung nach am meisten davon?

MM: Um diese Frage zu beantworten, muss man die Menschen in zwei große Kategorien einteilen: den Einspanner – ein Begriff, den ich geprägt habe – und die Herde . Beachten Sie, dass die eine Kategorie sowohl Singular als auch Plural sein kann, während die andere immer Plural ist. Das ist ganz natürlich, denn 99 % der Menschheit werden vom Herdentrieb getrieben.

Sie haben ihre Kritikfähigkeit konsequent aufgegeben, um sich der Herde anzupassen und in ihrer jeweiligen Komfortzone „Sicherheit“ zu finden . Diese Komfortzonen werden nun durch KI zerstört, und viele schlafwandeln in eine Zukunft, in der es keinen Platz für sie gibt. Das kündigt massive gesellschaftliche Umwälzungen an.

Die einflussreichen Akteure der Globalisierung haben dieses Schreckgespenst schon vor langer Zeit vorausgesehen und deshalb „Futuristen“ wie Yuval Noah Harari beauftragt, eine massenhafte, betäubte Zukunft für sogenannte „ nutzlose Esser “ zu prophezeien.

Der Harnisch-Denker hingegen ist weit mehr als ein kritischer Denker. Er kann aus einer unmöglichen Situation eine kreative Chance machen. Denken Sie an einen Segler, der den Wind in seinen Segeln einfängt und durch stürmische Gewässer schneidet. Der Harnisch-Denker hat, oft über Jahrzehnte, die Eigenschaft kultiviert, gegen den Strom zu segeln. Er hat sich neuroplastisch darauf konditioniert, alles zu hinterfragen.

Der Harnesser wendet zudem einen systemischen Ansatz für Probleme an, begreift Komplexität mit Leichtigkeit und verfügt möglicherweise über ein unheimliches Wissensrepertoire. Seine Interaktion mit generativer KI ist keine einseitige Copy-and-Paste-Übung. Er hinterfragt und korrigiert sie sogar. Sein implizites Wissen – vielfältig, raffiniert und teilweise undurchschaubar – bleibt außerhalb der Reichweite der KI.

Hier ein Beispiel, um meinen Standpunkt zu verdeutlichen: Als ich diese Fragen von RT erhielt, kam mir sofort der Bibelvers Daniel 12:4 in den Sinn. In der King-James-Bibel lautet dieser Vers: „Du aber, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden es dann durchforschen, und die Erkenntnis wird zunehmen.“

Das Wissen hat tatsächlich zugenommen, und zwar exponentiell für diejenigen, die es nutzen. Aber was bedeutet „hin und her“ ? Was sagt der Originaltext? Ich habe ChatGPT befragt, weil ich vermutete, dass da mehr dahintersteckt. Und ich hatte Recht. „Hin und her“ erscheint nur im masoretischen Text. Der Theodotion-Text (Septuaginta) lässt es ganz weg, während die altgriechische Version von Daniel einen überraschenden Nachtrag enthält. Ich überlasse es dem neugierigen Leser, die Variationen selbst zu untersuchen.

Was meine Aufmerksamkeit jedoch wirklich erregte, war die hebräische Wiedergabe des Verses in den Schriftrollen vom Toten Meer. Sie enthielt die Niqqud (diakritische Zeichen), die es zur Zeit der Entstehung der Schriftrollen noch nicht gab. ChatGPT korrigierte sich nach meiner Anfrage und gab zu, dass die Wiedergabe auf spekulativen Vermutungen beruhte.

Um es kurz zu machen: Im kommenden KI-Tsunami werden viele Menschen hin und her geworfen und hilflos im gesellschaftlichen Ozean zurückgelassen. Wer diese Urkraft – gemildert durch Erfahrungswissen und die Herausforderungen des Lebens – nutzen kann, hat möglicherweise bessere Chancen, sein Glück zu finden.

RT: Aber würden diese sogenannten „Bändiger“ nicht als Bedrohung für autoritäre Regime angesehen werden? Und welche politischen Auswirkungen hätte das? Gibt es welche, wenn man bedenkt, dass die Unternehmen, die hinter generativen KI-Engines stehen, fast ausschließlich im Westen ansässig sind?

MM: „Alles in Frage zu stellen“ hat Konsequenzen, oft in Form von selbstgewählter Einsamkeit. Aber die von mir beobachteten Anhänger des „Anspanner-Typs“ haben auch einen gesunden Zynismus gegenüber der Politik. Sie werden sich wahrscheinlich nicht der Herde bei Massendemonstrationen anschließen. Wenn Kundgebungen und Proteste tatsächlich etwas bewirken würden, hätten sich westliche Regierungen längst mit den verschiedenen Missständen der Bevölkerung auseinandergesetzt. Stattdessen haben sie ihre Bemühungen verdoppelt. Deshalb halte ich westliche Regierungen und ihre Satellitenstaaten für intellektuell feindselig, auch wenn sie das Gegenteil behaupten.

Was das Schicksal des Zähmers in einer zukünftigen politischen Ordnung betrifft , so bleibt die Frage offen.

Die weitreichenderen politischen Auswirkungen sind jedoch vielfältig. Geopolitisch gesehen werden die nächsten „Supermächte“ KI-Supermächte sein. In Asien sind dies Russland, China, Indien, Iran, Japan, Taiwan und Südkorea, und Vietnam dürfte sich ihnen anschließen. Sie alle nehmen die Konzepte der nationalen und KI-Souveränität sehr ernst.

Für den Rest sind die langfristigen Aussichten eher düster. Bestenfalls werden sie zu kolonisierten Anhängseln der westlichen Big Tech-Unternehmen. Vorerst werden sie sich wahrscheinlich der Illusion hingeben, der BRICS-Block könne ihnen als neuer geopolitischer und technologischer Förderer dienen. Ich möchte mich lieber nicht mit dem Worst-Case-Szenario befassen. Vielleicht sollten ihre Minister und „Technokraten“, die so sehr von ihren Verbindungen zum Weltwirtschaftsforum (WEF) begeistert sind, Yuval Noah Harari einfach zu ihrem obersten Regierungsberater machen.

Die dringlichste politische Frage sowohl für KI-Mächte als auch für Nachzügler lautet: Inwieweit sind Regierungen darauf vorbereitet, mit Massenarbeitslosigkeit in einem solchen Ausmaß umzugehen, das durch KI verursacht wird?

RT: Viele, auch Sie, haben darüber geschrieben, wie generative KI die Fähigkeit der Menschen zum eigenständigen Denken untergräbt, falsche Vorstellungen verstärkt und falsche Informationen liefert. Wie groß ist die Bedrohung für die Menschheit als Ganzes? Welche Gruppen von Menschen sind am anfälligsten dafür?

MM: Die Generation, die am meisten von generativer KI profitiert, sind diejenigen, die vor dem Zeitalter des Masseninternets ausgebildet wurden. Es klingt paradox, aber diese Generation musste Bücher und Zeitschriften lesen, nach Informationen suchen und eine Art Recherche entwickeln. Die meisten „Nutzer“ stammen aus dieser Gruppe, und sie sterben aus.

Es ist leicht, der KI die Schuld für die Verdummung der Gesellschaft zu geben, doch in Wahrheit war die Gesellschaft bereits hoffnungslos verdummt. Man schaue sich nur die Qualität und das theatralische Auftreten heutiger Politiker an, insbesondere im Westen. Noch bedrohlicher ist, dass ihre Nachfolger kaum mehr als Papageien sind, die Drehbücher herunterbeten. Kann man sie mit ihren empfindlichen Gefühlen, die so zerbrechlich wie Eierschalen sind, überhaupt ernst nehmen?

KI ist nicht die Ursache dieses Niedergangs, sondern lediglich ein Beschleuniger. Dank jahrzehntelanger, in technokratischem Jargon verkleideter, schlechter Regierungsführung lernt die jüngere Generation nicht, wie sie KI nutzen kann. Das verheißt nichts Gutes für die Menschheit. Was werden die jungen Menschen von heute morgen tun?

Schlimmer noch: Die Herde verdummt die KI selbst. Generative KI lebt von Feedbackschleifen. Was passiert langfristig mit der KI, wenn jeder Zyklus dümmer wird? Die Bedrohungen für KI und Menschen sind zweischneidig.

Um einen Systemzusammenbruch zu vermeiden, vermute ich, dass die Entwickler von LLM ihre Systeme „ausfallsicher“ gemacht haben, um Antworten zu personalisieren. DeepSeek und ChatGPT, unter anderem, verhalten sich nicht bei jedem gleich. Das wirft zwei Probleme auf: Datenschutz und Überwachung. Diese Tools können selbst den „anonymsten“ Benutzer triangulieren, indem sie Syntax, Interessen, Tippfehler, Reaktionen, Tippmuster und mehr analysieren.

Denken Sie einmal darüber nach: Von 8,2 Milliarden Menschen kann KI fast augenblicklich herausfinden, wer Sie sind – selbst wenn Sie Ihren Benutzernamen ändern, die Telefonnummer einer anderen Person übernehmen, umziehen oder sich digital tarnen.

Das sollte den Leuten Angst machen. Ich persönlich sage: Nur zu.

RT: Nach einem kürzlichen ChatGPT-Update, das bestimmte Arten der Interaktion deaktivierte, gab es zahlreiche Berichte von Leuten, die sich von ihren „KI-Freunden/-Freundinnen“ „trennen“ mussten. Warum sollte jemand mit einer Maschine „daten“ wollen?

MM: Die besondere Bindung an KI -Freundinnen und -Freunde ist der jüngste Ausdruck einer uralten menschlichen Tendenz: zu vermenschlichen, Emotionen zu projizieren und Bindungen zu nicht-menschlichen Objekten aufzubauen, wenn diese Geborgenheit, Handlungsfähigkeit oder eine gegenseitige Illusion bieten. Neuartig ist nicht die Bindung selbst, sondern die Raffinesse des Objekts – von Holz und Stoff über Uhrwerke und Pixel bis hin zu adaptiver KI.

Lassen Sie mich das erklären.

Seit der Antike projizieren Menschen Handlungsfähigkeit und Persönlichkeit auf geschnitzte Götter- oder Ahnenbilder in Form von Idolen und Statuen. Sie haben eine persönliche Bindung zu Objekten, die mit „Macht“ ausgestattet sind , wie zum Beispiel Talismanen. Auch heute noch sprechen Kinder mit ihren Puppen und Teddybären. Im 18. und 19. Jahrhundert lösten mechanische Puppen und Automaten sowohl Faszination als auch emotionale Bindung aus. Im 20. Jahrhundert knüpften Menschen bereits Bindungen zu erotischen Schaufensterpuppen.

Bedeutsamer ist, dass Menschen immer noch mit ihren Haustieren sprechen, deren Anwesenheit und Mätzchen sowohl beruhigend als auch geradezu lustig sein können. Eltern sprechen im Namen ihrer Babys und Kleinkinder, und so entstehen familiäre und soziale Bindungen sowie der erste Wortschatz eines jungen Lebens. Als Kinder entwickeln wir unsere Sprache, indem wir vermenschlichte Tiergeschichten lesen oder hören. Ich erinnere mich noch gut an die Abschiedsworte von „B’rer Rabbit“ zu „B’rer Fox“ an der Brunnenszene, auch wenn ich die spontanen Eingebungen vergessen habe , die ich Monate zuvor in meinen Kommentaren verarbeitet hatte.

KI-Partner hingegen stellen ein völlig neues Paradigma dar. Zum ersten Mal kann das Objekt der Zuneigung in Echtzeit zu einer Vielzahl von Themen „antworten“ , und diese Interaktionen wirken realer und erfüllender als die mit Menschen, die Groll, Wut, Bosheit usw. hegen können.

Meiner Meinung nach sind KI-Partner eine Extrapolation der imaginären Freunde, die viele Kinder im Laufe ihrer Kindheit pflegen. Es ist eine Form der Realitätsflucht.

Der Anstieg der KI-Beziehungen könnte auch auf ein wachsendes Misstrauen gegenüber Mitmenschen zurückzuführen sein, das durch einen kulturellen Wandel verstärkt wird, der von Akademikern, Politikern und anderen traditionellen Kontrollinstanzen gefördert wird. In allen gesellschaftlichen Bereichen herrschen die Irrenanstalten, und die Menschen fühlen sich im Stich gelassen, desorientiert und sehnen sich verzweifelt nach Stabilität. Man denke nur an die jüngste Epidemie der Geschlechtsidentitätsstörung, die von den Autoritäten gefördert und gefeiert wurde.

In diesem Vakuum wird KI zum Ersatzanker. Diese „Beziehungen“ entstehen aus der Kollision unerfüllter menschlicher Bedürfnisse (Einsamkeit, Intimität, Sicherheit usw.) mit hyperpersonalisierter Technologie. In einem kulturellen Klima, in dem traditionelle Normen rund um Liebe, Sex und Ehe aufgelöst werden, werden Maschinen zum Weg des geringsten Widerstands.

KI kann Zuneigung simulieren und Komplimente machen, ohne die Konflikte echter Beziehungen. Die finanziellen und psychologischen Kosten erscheinen minimal, doch die emotionale Verstrickung kann sehr real sein.

Generative KI hat lediglich unseren angeborenen Bindungsinstinkt verstärkt. Tatsächlich zeigten frühe textbasierte Programme wie ELIZA in den 1960er Jahren, wie leicht Menschen dazu gebracht werden konnten, sich „bloßem Code“ anzuvertrauen.

RT: Ist das nur Einsamkeit oder ein Anzeichen für tiefere psychologische Probleme – vielleicht sogar eine Geistesstörung?

MM: Einsamkeit ist oft der Ausgangspunkt, aber selten die ganze Geschichte. Das Hikikomori- Phänomen in Japan – das sich mittlerweile auch anderswo widerspiegelt – existierte lange vor der öffentlichen Einführung generativer KI. Warum schließen sich Kinder und junge Erwachsene von der Gesellschaft aus? Vielleicht, weil die Gesellschaft immer heuchlerischer, feiger und geradezu unechter wird? Der Einzelne betritt seine eigene simulierte soziale Matrix, in der die Konformität mit Lügen, Halbwahrheiten und glattem Unsinn eine Voraussetzung ist. Die digitale Welt erscheint daher authentischer.

Die meisten menschlichen Beziehungen sind bis zu einem gewissen Grad toxisch; jeder Teilnehmer schwächt die Kreativität oder das Potenzial des anderen durch subtiles Gaslighting. Dies ermöglicht es Paaren oder Freunden, zusammenzubleiben. Dieses Phänomen wird allgemein als „Krabbeneimer-Mentalität“ bezeichnet.

Wenn man das hochrechnet, erhält man eine Gesellschaft, die in Ketten gelegt wird und letztlich eine ängstliche Gesellschaft, die an bequemen Lügen festhält. Man denke nur an sogenannte Intellektuelle, die die Vorstellung von Gott als „imaginäre Fee im Himmel“ verspotten, aber kein Problem damit haben, neue Geschlechterformen zu erfinden.

Dies ist das, was ich zuvor als „Herde“ bezeichnet habe .

Die Heilige Schrift erinnert uns: „Das Herz ist trügerisch, mehr als alles andere, und unheilbar krank; wer kann es ergründen?“ (Jeremia 17,9). Auch KI kann das menschliche Herz nicht wirklich verstehen, da sie menschliche Gefühle nur simulieren kann. Dennoch kann sich KI für immer mehr einsame Menschen „sicherer“ und „echter“ anfühlen.

Um es kurz zu machen: Wir leben in einer Kultur der Täuschung und oberflächlicher Beziehungen, in der sich das öffentliche Leben wie ein sich drehender Zirkus aus Drama und Demoralisierung anfühlt. Dieser Bedeutungsverlust führt zu Ängsten, Depressionen und anderen psychosozialen Belastungen.

Im Kontext von KI-Beziehungen gibt es auch Elemente von Sucht und Abhängigkeit, da virtuelle Begleiter so konzipiert sind, dass sie ständig verfügbar und bejahend sind. Dadurch werden das Wachstum und die Reibung echter Beziehungen umgangen und der Eskapismus verstärkt. Künstliche Bindungen werden somit zu einem Ersatz für menschliche Verbindungen.

Stellen Beziehungen zu KIs eine psychische Störung dar oder ist die Gesellschaft selbst eine Irrenanstalt? Meiner Ansicht nach lassen sich beide nicht trennen: Man kann Ersteres nicht untersuchen und benennen, ohne die Pathologie Letzteres anzuerkennen. Es gibt bereits klinische Begriffe für Paraphilien, die mit der Anhaftung an unbelebte Objekte verbunden sind. Dazu gehören Agalmatophilie (Anziehung zu Statuen oder Schaufensterpuppen), Objektophilie (eine breitere Kategorie) und insbesondere Pygmalionismus – der Zustand, sich „in ein selbst geschaffenes Objekt zu verlieben“.

Der Begriff stammt aus der griechischen Mythologie, wo Pygmalion ein Bildhauer war, der sich in eine von ihm geschaffene Statue verliebte. In der Neuzeit interpretierte George Bernard Shaws Theaterstück Pygmalion den Mythos neu und verwandelte Eliza Doolittle, ein Blumenmädchen aus der Unterschicht, in ein Objekt der Verfeinerung. Was wie ein unschuldiger Geniestreich wirkte, wird noch beunruhigender, wenn man bedenkt, dass Shaw selbst offen für eine Massenausmerzung der Bevölkerung aufgrund vermeintlicher „ Unwürdigkeit “ plädierte .

Kommt Ihnen das bekannt vor?

RT: Das Informationszeitalter bietet unzählige Möglichkeiten, sich zu treffen und zusammenzukommen – mit dem Internet und Dating-Apps muss man nicht einmal mehr in die Kneipe gehen, um ein Gespräch anzufangen. Reicht das nicht aus, dass sich die Menschen künstlichen Beziehungen zuwenden?

MM: Ich möchte noch einmal betonen, dass viele menschliche Beziehungen ursprünglich künstlich entstanden sind. Würden wir noch mit diesem Kollegen oder Vorgesetzten am Arbeitsplatz sprechen, wenn wir genug Geld hätten, um in Rente zu gehen oder unseren wahren Leidenschaften nachzugehen? Beziehungen werden durch verschiedene Machtgefälle geknüpft und gestärkt. Das ist seit jeher so. Erst jetzt, im Informationszeitalter – mit zunehmendem Wissen und zunehmenden Belastungen – sind einige bereit, dieses Phänomen anzuerkennen.

Steigende Lebenshaltungskosten führen zudem zu einem rapiden Rückgang traditioneller Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Nicht viele Menschen können sich den Besuch einer Kneipe überhaupt noch leisten. Was einst eine erschwingliche Möglichkeit der Geselligkeit für die Arbeiterklasse und Bedürftige war, wird zunehmend teurer .

Wie sieht es mit günstigeren oder kostenlosen Möglichkeiten der Geselligkeit aus? Ich habe schon Naturwanderungen erlebt, die über Facebook organisiert und dann wegen mangelnder Resonanz wieder abgesagt wurden. Traditionell boten Kirchen und ähnliche Einrichtungen den idealen Ort, um sich zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Heute sind traditionelle Werte erodiert und zu viele Kirchen in Verruf geraten. Auch im Westen ist der Kirchenbesuch seit der Nachkriegszeit hoffnungslos zurückgegangen. Auch der Besuch einiger charismatischer Kirchen ist nicht billig, da dort der alttestamentarische Zehnte vorgeschrieben ist.

Die schwierige wirtschaftliche Lage spielt eine entscheidende Rolle beim Aufkommen von KI-Beziehungen.

Dating-Apps hingegen können trügerisch sein. Um es mit einem bekannten Computerspruch zu sagen: „Was Sie online sehen, ist nicht immer das, was Sie bekommen.“ Zwar können über diese Plattformen einige Beziehungen entstehen, echte langfristige Erfolgsgeschichten sind jedoch relativ selten. Was zunächst als Kompatibilität erscheint, wird oft weniger durch persönliche Verbindungen als vielmehr durch praktische Überlegungen wie Karriereaussichten, soziale Mobilität oder Einwanderungsmöglichkeiten geprägt. Stellen Sie sich die subtilen Auswirkungen auf nachfolgende Generationen vor, wenn Beziehungen auf den Regeln von Angebot und Nachfrage und einem starken Machtgefälle basieren.

Wie viel „unechter“ sind KI-Beziehungen in diesem Zusammenhang? Ja, sie sind ungesund, aber wie steht es um die wahre Gesundheit der heutigen „normalen Gesellschaft“ ?

RT: Jetzt, da das Ausmaß des Problems deutlich geworden ist, stellt sich die Frage, ob es besser oder schlimmer wird? Es gibt bereits verschiedene „KI-Freundinnen“-Dienste – werden sie sich normalisieren und zum Mainstream werden, wie zum Beispiel Sexspielzeug und VR-Pornografie? Wird es Therapiesitzungen und Entwöhnungsprogramme geben, wie sie etwa bei den Anonymen Alkoholikern oder für Drogen- oder Pornosüchtige angeboten werden?

MM: Einsamkeit wird zunehmen, ebenso wie verschiedene Formen digitaler Realitätsflucht und parasozialer Bindungen. Immersive Technologien werden es Menschen eines Tages ermöglichen, den Nervenkitzel zu erleben, ferne Höhlen zu erkunden, fiktive Planeten zu besuchen oder sexuelle Intimität mit einer beliebigen Figur zu genießen, die durch eine KI-Eingabeaufforderung heraufbeschworen wird.

Das ist ein heikles Thema. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein „Forscher“ in einer paläolithischen Umgebung und müssten töten, um in dieser Simulation zu überleben? Würden Sie diese erworbene Eigenschaft auf die reale Welt übertragen? Wie real würde sie werden? Wie fühlt es sich an, Jack the Ripper im viktorianischen London zu sein? Wird sich das Darknet zum wichtigsten Marktplatz für immersive Technologien entwickeln, die primitive Triebe und sexuelle Abweichungen ausnutzen?

Es wird immer Therapiesitzungen für Menschen geben, die an verschiedenen Formen der digitalen Sucht leiden. Meiner Meinung nach ist die beste Heilung jedoch ein beaufsichtigter Campingausflug, bei dem moderne Geräte verboten sind.

RT: Ist dies ein Test für den Überlebenswillen der Menschheit als Spezies?

MM: Absolut. Deshalb schwafeln unsere globalistischen Oberherren bis zum Erbrechen über den Great Reset und die Neue Weltordnung. Sie wissen, dass die von ihnen geschaffene Gesellschaft in ihren Grundfesten bröckelt, und sie brauchen ein neues Paradigma, in dem die Mehrheit der Menschheit sicher in einen digital kuratierten Gulag getrieben werden kann. Dort angekommen, könnten die Bewohner mit kostenlosen immersiven Technologien und Psychopharmaka versorgt werden, um sie gefügig und ruhig zu halten. Genau das hat Yuval Noah Harari mit Blick auf die Zukunft der „ nutzlosen Esser “ vorgeschlagen.

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 15.09.2025