Obamas handverlesener „Prophet“, der behauptete, mit Jesus gesprochen zu haben, wurde als Drahtzieher einer von der Elite geführten Kirche des Menschenhandels entlarvt

David E. Taylor, der sogenannte „Apostel“ und selbsternannte „beste Freund von Jesus“, der 2017 von Barack Hussein Obama mit dem Presidential Lifetime Achievement Award ausgezeichnet wurde, wurde offiziell verhaftet und im Zusammenhang mit einer groß angelegten Operation zur Zwangsarbeit und Geldwäsche angeklagt.

Es handelt sich hier nicht einfach um einen isolierten Prediger, der auf eigene Faust handelt. Es handelt sich um einen spirituellen Agenten, der jahrelang unter dem Schutz einer Elite stand und hinter dem heiligen Vorhang der Kingdom of God Global Church ein landesweites Netzwerk für Menschenhandel und geheime Finanzoperationen betrieb.

Um eines klarzustellen: David E. Taylor wurde geschützt . Nicht nur von blinden Anhängern oder religiösen Netzwerken – sondern von der Obama-Maschinerie und der Schatteninfrastruktur , die falsche Propheten in Schlüsselpositionen platzierte, um die christliche Basis von innen heraus zu kontrollieren.

Das ist Infiltration. Das ist psychologische Operation in der Religion. Und es wurde gerade aufgedeckt.

Obama hat diesen Mann nicht nur ausgezeichnet. Er hat ihn anerkannt. Er hat ihn unterstützt. Er hat ihn benutzt.

Warum? Weil Taylors Missionswerk der perfekte spirituelle Nebelvorhang für den Menschenhandel in Michigan, Florida, Texas und Missouri war – zufälligerweise allesamt wichtige Swing States mit Trump-unterstützender Bevölkerung . (Schüssel mit „pädophilen Symbolen“ hinter Obama bei virtuellem Anruf mit texanischen Demokraten entdeckt (Videos))

Dabei handelte es sich nicht nur um Zwangsarbeit für Profit. Es handelte sich um soziale Manipulation durch spirituelle Unterwerfung , die sich gegen schutzbedürftige Amerikaner – insbesondere in christlichen und patriotischen Gemeinschaften – richtete und sie durch Manipulation, Schlafentzug, Loyalitätstests und schambasierte Nötigung brach.

Taylor war ein Deep-State-Priester , kein Prediger.

Und der Zeitpunkt seiner Verhaftung ist kein Zufall. Jetzt, da Präsident Trump offiziell wieder an der Macht ist – seit seiner Amtseinführung im Januar 2025 nach der Aufdeckung der gestohlenen Wahlen –, ist die Zerschlagung des religiösen Zweigs des Tiefen Staates in vollem Gange.

Man erinnere sich, dass das Militär bereits falsche katholische Ringe, Teile des vatikanischen Netzwerks und sogar unterirdische Tunnel, die mit von der Elite finanzierten Megakirchen verbunden sind, ausgeräumt hat .

Die Verhaftung von David E. Taylor ist die Spitze eines globalen religiösen Eisbergs, der seit Jahrzehnten von den Eliten genutzt wird, um Geld zu bewegen, Seelen zu schmuggeln und das wahre spirituelle Erwachen zum Schweigen zu bringen, das Trump und die Allianz weltweit auslösen .

Michelle Brannon, Taylors enge Mitarbeiterin, wurde ebenfalls verhaftet. Aber es gibt noch mehr. Viel mehr.

In dieser Kirche ging es nicht nur um Sonntagsgottesdienste und Prophetie-Abende. Laut Aussagen ehemaliger Mitglieder und unter Verschluss gehaltener Zeugenaussagen, die nun durch Whistleblower-Kanäle ans Licht kommen, führte Taylor die Kirche wie ein sektiererisches Arbeitslager .

Freiwillige wurden gezwungen, 18 Stunden am Tag zu arbeiten , von ihren Familien isoliert, ihres Hab und Guts beraubt, einer Gehirnwäsche unterzogen und zu Treueschwüren gezwungen.

Ihnen wurde gesagt, sie würden der Mission Christi dienen – während sie in Wirklichkeit ein Geldwäscheimperium unterstützten , das tief in die Netzwerke der Elitebanken reichte .

Aus Außendienstmitarbeitern im Mittleren Westen der USA geht hervor, dass Taylors Operation Geld über globale NGO-Mittelsmänner gewaschen hat , von denen einige mit Stiftungen der Open Society und sogar Ablegern der Clinton Global Initiative in Verbindung standen.

Die spirituelle Fassade war ideal, um Finanzüberwachungssysteme zu umgehen, da „Spenden“ und „wohltätige Ausgaben“ in den staatlichen Datenbanken keine Alarmglocken läuten lassen.

Doch hier wird es noch düsterer: Taylors Name tauchte mehrfach in geheimen Untersuchungen auf, in denen es um Taktiken im MK-Ultra-Stil ging, die bei Anhängern seines „Dream Center“ angewendet wurden. Seine sogenannten persönlichen Begegnungen mit Jesus?

Sie wurden Berichten zufolge durch erzwungenen Schlafentzug und traumabasierte Konditionierung herbeigeführt , unheimlich ähnlich den Programmen, die CIA-Führungskräfte vor Jahrzehnten bei geheimen Gedankenkontrollprojekten anwandten.

Dieser Mann behauptete, er könne das Wetter durch Gebete beeinflussen. Er erklärte seinen Anhängern, wer seine Prophezeiungen ablehnte, lehne Gott selbst ab.

Er hatte rund um die Uhr Gebets-Callcenter , doch diese Telefone wurden überwacht, und bestimmte „vertrauliche“ Anrufe wurden auf verschlüsselte Kanäle umgeleitet , die nun von der Bundesbehörde forensisch überprüft werden.

Warum? Weil es keine Gebete waren, sondern verschlüsselte Kommunikation , angeblich zwischen Taylors innerem Kreis und globalen Kontakten, die über spirituelle Konferenzen Gelder transferierten.

Jahrelang haben die Menschen ihre Meinung gesagt. Jahrelang wurden sie zum Schweigen gebracht.

Im Jahr 2018 deckte eine mutige Frau Taylors Manipulation in einem viralen Video auf. Er revanchierte sich brutal. Ihre Online-Präsenz wurde gesperrt, Beweise verschwanden und sie wurde von lokalen Behörden manipuliert.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist Obamas Technologiewaffe in voller Stärke – Google, Facebook und mit der CIA verbündete soziale Netzwerke löschten die Schreie der Opfer , um ihre „heiligen Männer“ zu schützen.

Und wo waren die Medien?

Still.

Denn Taylor wurde nicht nur von der Elite beschützt – er war ihr auch nützlich . Jeder Dollar, den er mit falschen Prophezeiungen einnahm, jede gebrochene Seele, die gezwungen wurde, im Namen Gottes zu arbeiten, war ein weiterer Sieg für die Maschinerie . Eine Maschinerie, die Trump nun auseinandernimmt – Stein für Stein . (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

FBI-Direktor Kash Patel , der von Trump mit der Leitung der Aufräumarbeiten in der Behörde beauftragt wurde, bestätigte die Festnahme am 29. August 2025 öffentlich über X. Die Reaktion?

Sofortige Angst unter anderen Pastoren und „Propheten“ aus der Elite, die wissen, dass sie als Nächstes dran sind .

Es gibt Berichte, dass mehrere „Ministerien“ in Florida und Kalifornien in Erwartung der nächsten Anklagewelle rasch schließen oder Vermögenswerte ins Ausland verlagern.

Machen wir uns nichts vor: Taylor war kein Einzelgänger. Er war Teil einer von der Elite genehmigten Operation , deren Ziel es war, das Christentum von innen heraus auszuhöhlen, Patrioten durch spirituelle Manipulation zu entwaffnen und sie in die Knechtschaft zu treiben, während die falschen Propheten in vergoldeten Hinterzimmern lachten.

Und jetzt?

Er trägt Handschellen.

Und die Eliten schwitzen.

Wie geht es weiter?

Das Verteidigungsministerium weitet unter Trumps Kommando Berichten zufolge seine Ermittlungen gegen Megakirchen aus, die während der COVID-Psychooperation ungewöhnliche Zahlungen aus dem Konjunkturpaket erhalten haben – viele davon standen im Zusammenhang mit Geldwäsche im gemeinnützigen Bereich , was Taylors Taktik widerspiegelt.

Ehemalige Berater Obamas werden angeblich zu den Kriterien und dem Genehmigungsverfahren für die Verleihung des Presidential Lifetime Achievement Award an Taylor befragt . Einige glauben, dass es sich bei der Auszeichnung selbst möglicherweise um eine Transaktion im Zusammenhang mit Geldwäscheoperationen im Ausland handelt.

Und das Wichtigste: Quellen aus Trumps militärischem Geheimdienstteam glauben, dass Taylor Kontakt zu vatikanischen Agenten hatte, die an Technologien zur spirituellen Unterdrückung arbeiteten, die die Aktivierung der Zirbeldrüse bei Christen einschränken sollten – im Wesentlichen die spirituellen Sinne abstumpfen , um die Massen schlafen zu lassen. Das ist größer als David E. Taylor.

Hier geht es um die Instrumentalisierung der Religion als Waffe. Die Aushöhlung des Glaubens durch dieselben Eliten, die uns Epsteins Insel, das Fass ohne Boden in der Ukraine und einen Marionettenpräsidenten wie Biden beschert haben.

Doch jetzt? Die Fäden reißen. Die Betrügereien nehmen ab.

Die Geistlichkeit des tiefen Staates wird demontiert. Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten wird Gottes Name aus ihrer Maschinerie befreit .

Die Leute schauen zu.

Und die Abrechnung ist noch lange nicht abgeschlossen .

