„Pädo-Elite“ – Elon Musks Vater, Errol Musk, wird beschuldigt, fünf seiner Kinder über drei Jahrzehnte hinweg missbraucht zu haben

Teile die Wahrheit!

Elon Musks Vater wird laut einer Untersuchung der New York Times vorgeworfen, in den letzten drei Jahrzehnten mindestens fünf seiner Kinder sexuell missbraucht zu haben.

Warnung: Dieser Artikel enthält Details, die für manche Leser verstörend sein könnten.

Die Zeitung hat mehrere Polizeiberichte geprüft und mit Sozialarbeitern und Familienmitgliedern gesprochen, um die Vorwürfe gegen den 79-jährigen Errol Musk aufzudecken.

Die früheste Anschuldigung stammt aus dem Jahr 1993, als die damals vierjährige Stieftochter des Musk-Patriarchen Verwandten erzählte, er habe sie unsittlich berührt.

Ein Jahrzehnt später sagte sie, sie habe Errol Musk dabei erwischt, wie er an ihrer schmutzigen Unterwäsche geschnüffelt habe.

Dieselbe ehemalige Stieftochter – deren Mutter zweimal mit Herrn Musk verheiratet war – sagte, sie habe in ihren 20ern ein Kind mit ihm bekommen und mit Drogenabhängigkeit zu kämpfen gehabt.

Der Vorfall war Teil einer Reihe von Anschuldigungen, die laut Aussagen von Familienmitgliedern die Familie Musk jahrelang auseinandergerissen hatten.

Einige wandten sich an Elon Musk, das älteste Kind, um Hilfe zu erhalten.

Im Jahr 2010 wurde in einem Brief an den Tech-Milliardär, der der New York Times vorliegt, eindringlich um sein Eingreifen gebeten.

„Wir benötigen dringend deinen Rat, deine Hilfe und deine Anleitung in diesen Angelegenheiten, da wir täglich mit ansehen müssen, wie diese Kinder leiden“, schrieb der Verwandte angeblich.

Errol Musk wurde bisher wegen keiner Straftat verurteilt. (Bundesbehörden führen Verfahren gegen Kardashians wegen Sexhandels ein, „schlimmer als Diddy“, behauptet Informant (Video))

„Schweigen, Unbehagen und Spekulationen“ umgeben die Familie Musk

Die Missbrauchsvorwürfe haben in den Monaten vor der Recherche der New York Times an Bedeutung gewonnen.

Im Juni sprach die ehemalige Schwägerin von Errol Musk mit dem Podcaster Joshua Rubin, der zuvor den südafrikanischen Geschäftsmann interviewt hatte.

Laut Rubin war die Beziehung zu seiner Stieftochter seit langem von „Schweigen, Unbehagen und Spekulationen“ geprägt.

Elmie Smit, deren Schwester Heide-Mari Bezuidenhout die dritte Ehefrau von Errol Musk war, wandte sich an ihn, um das damals anonyme Interview zu führen.

„[Kurz nachdem] Heide und Errol 1993 geheiratet hatten, wurde klar, dass etwas nicht stimmte“, sagte Frau Smit.

„Heide hatte das Gefühl, dass etwas mit [ihrer Tochter] nicht stimmte … Mit vier Jahren benahm [sie] sich wie eine Teenagerin, trat um sich, schrie und weinte.“

Das Kind erzählte einer Verwandten, dass Errol sie sexuell belästigt habe.

„Ich konnte nicht glauben, wie ein kleines Mädchen so weinen konnte, ihr Herz war gebrochen“, sagte Frau Smit.

„Sie sagte: ‚Bitte sag es nicht meiner Mutter, bitte sage es nicht meiner Mutter.‘“

„Sie sagte, dass sie einen Zeichentrickfilm angesehen habe, als er ins Wohnzimmer kam … er hob sie hoch und trug sie nach draußen zu den Mülltonnen.“

Die Vierjährige sprach am 26. Oktober 1993 mit der Polizei, am selben Tag, an dem ihre Mutter laut Frau Smit Errol Musk zur Rede stellte.

„Er brach in Tränen aus“, sagte Frau Smit.

„Er gab zu, dass er es getan hatte, und sagte dann auch, dass er ein Trauma erlebt habe, das sich ausgewirkt habe.“

Die New York Times berichtete, dass ihr eine Fallnummer für den Vorfall mitgeteilt worden sei, die von der südafrikanischen Polizei bestätigt wurde.

Die Anklage wurde später im Rahmen einer Scheidungsvereinbarung zurückgezogen.

Errol Musk gab an, dass ihm nach der Scheidung das Sorgerecht für das Kind zugesprochen worden sei, eine Behauptung, die nicht überprüft werden konnte.

Zwei Jahre später, so Frau Smit, habe das Mädchen versucht, „sich vom Dach zu stürzen“, und gesagt, sie sei erneut missbraucht worden.

Frau Bezuidenhout heiratete Herrn Musk 1999 erneut, und das Paar bekam 2001 eine weitere Tochter.

Im Jahr 2002 begab sich die damals 14-jährige Stieftochter in ihr Schlafzimmer im 2 Millionen US-Dollar (3,03 Millionen Dollar) teuren Haus der Familie in Malibu.

Dort fand sie ihren Stiefvater, wie er an ihrer schmutzigen Unterwäsche schnüffelte – die Familie gab an, dass die Polizei, das Jugendamt und Elon Musk ebenfalls alarmiert wurden.

Errol Musk hat die Anschuldigungen zurückgewiesen.

Nach dem Vorfall gab die Familie an, dass Elon Musk die Möglichkeit einer Vormundschaft für die Kinder geprüft und seinen Vater zurück nach Südafrika gebracht habe.

Mehrere Vorwürfe des Missbrauchs gegen den Patriarchen der Familie Musk

Errol Musk wurde außerdem in einer einstweiligen Verfügung, die seine ehemalige Stieftochter 2009 beantragt hatte, direkt des Missbrauchs seiner beiden Töchter und seines Stiefsohns beschuldigt.

„Ich möchte nicht, dass er sich mir nähern darf“, schrieb sie in der Verfügung, die von einem südafrikanischen Richter genehmigt wurde.

Die gleichen Vorwürfe wurden laut der New York Times in einem Brief von Frau Bezuidenhout an Elon Musk aus dem Jahr 2007 erwähnt.

Die ehemalige Stieftochter, heute 37 Jahre alt, erklärte gegenüber der New York Times, dass sie von Elon Musk finanziell unterstützt werde und nicht bei Errol Musk lebe.

Die beiden kamen vor einigen Jahren wieder zusammen und gingen eine romantische Beziehung ein. Seitdem haben sie mindestens ein gemeinsames Kind.

„Meine Kinder sind in Sicherheit und werden gut versorgt“, sagte sie.

Im Jahr 2022 behaupteten Familienmitglieder, ihr damals fünfjähriger Sohn habe gesagt, er sei von seinem Vater, Errol Musk, sexuell belästigt worden.

Die südafrikanische Polizei bestätigte, dass es eine Untersuchung wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gegeben habe, nannte jedoch keine Namen der Beteiligten.

Der Fall wurde aufgrund unzureichender Beweise eingestellt.

Elon Musk und sein Anwalt haben auf Anfragen nach einer Stellungnahme nicht reagiert.

In einer E-Mail an die Times bezeichnete Errol Musk die Vorwürfe als „falsch und in höchstem Maße unsinnig”.

Er sagte, die Missbrauchsvorwürfe seien von Familienmitgliedern erfunden worden, die „die Kinder dazu gebracht hätten, falsche Aussagen zu machen”, um Geld von seinem ältesten Sohn zu erhalten.

Drei Ehen und eine Beziehung mit einer ehemaligen Stieftochter

Errol Musk heiratete 1970 seine erste Frau, Maye Haldeman.

Aus dieser ersten Ehe gingen seine drei ältesten Kinder hervor – Elon, Kimbal und Tosca Musk.

Errol Musk und Maye Musk ließen sich 1979 scheiden, woraufhin Maye später mehrere Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt erhob.

Elon Musk, so sagte sie in einem Interview, „wuchs in einem sehr gewalttätigen Elternhaus auf”.

Sie erzählte der BBC im Jahr 2022, dass sie einen Heiratsantrag von Errol Musk abgelehnt hatte, der daraufhin ihre gesamte Familie kontaktierte, um ihnen mitzuteilen, dass sie angenommen habe.

„Sie wussten nicht, dass ich mit ihm zusammen war, und das war ich auch nicht”, sagte sie.

„Und dann erhielt ich einfach dieses Telegramm von meinen Eltern, in dem sie mir gratulierten, dass die Hochzeitsvorbereitungen getroffen seien, die Einladungen verschickt seien und 800 Gäste kommen würden.

Die Misshandlungen begannen sofort … Ich kam mit blauen Flecken und schwanger aus den Flitterwochen zurück.“

Errol Musk hat diese Vorwürfe zurückgewiesen.

Vor seiner Ehe mit Heide-Mari Bezuidenhout war er kurzzeitig mit einer Frau namens Sue verheiratet.

Aus dieser Beziehung gingen neben drei Stiefkindern zwei Töchter hervor.

In seiner Beziehung zu seiner ehemaligen Stieftochter hat Errol Musk behauptet, dass beide Kinder von ihm seien.

Sie erklärte, dass nur eines der Kinder von Errol Musk sei.

„Dies ist eine Wunde, die schon sehr lange schmerzt“, sagte Frau Smit im Juni.

„Es ist nicht einfach, darüber zu sprechen. Man gibt viel von sich preis und fragt sich: ‚Ist es richtig, dies zu tun, oder nicht?‘“

„Er hat nahezu alles Unangemessene getan, was man sich vorstellen kann.“

Die Beziehung zwischen Elon Musk und seinem Vater war in den letzten zehn Jahren Gegenstand zahlreicher Auseinandersetzungen.

Beide Männer haben einen technischen Hintergrund, beide haben mehrere Kinder, beide waren mehrfach verheiratet.

Nachdem seine Eltern sich scheiden ließen, als er gerade acht Jahre alt war, blieb Elon Musk bei seinem Vater in Südafrika.

Seine jüngeren Geschwister Kimbal und Tosca gingen mit ihrer Mutter, wobei der Tesla-Chef einem Biografen im Jahr 2017 sagte, dass er „Mitleid“ mit seinem Vater habe.

„Er schien sehr traurig und einsam zu sein“, sagte er.

„Aber damals habe ich nicht wirklich verstanden, was für ein Mensch er war.“

Das Vermögen der Familie Musk stammt aus dem Baugewerbe und dem Handel mit Smaragden. Der ältere Musk erklärte gegenüber den Medien, sie hätten „so viel Geld, dass wir unseren Safe nicht einmal schließen konnten”.

Elon Musk hat seinen Vater zwar als „brillant” bezeichnet, aber auch als „böse”.

„Er war ein so schrecklicher Mensch, Sie können sich das gar nicht vorstellen”, sagte er in dem Interview von 2017 und wurde dabei zeitweise emotional.

„Mein Vater wird einen sorgfältig durchdachten Plan für seine bösen Absichten haben. Er wird Böses planen.“

„Er hat nahezu jedes Verbrechen begangen, das man sich vorstellen kann. Er hat nahezu jede böse Tat begangen, die man sich vorstellen kann.“

Er sagte, er habe „alles“ versucht, um seinen Vater zu ändern, nachdem er mit seiner Familie nach Malibu gezogen war.

„Meiner Erfahrung nach kann man nichts tun“, sagte er.

Nach seiner Rückkehr nach Südafrika schickte Errol Musk seinen Söhnen eine E-Mail, in der er sie um Geld bat und sagte, er sei „völlig abhängig“ von ihnen.

Persönliche Briefe, E-Mails und Interviews, die von Familienmitgliedern verschickt und von der New York Times eingesehen wurden, zeigten, dass sie Elon Musk wiederholt baten, in das Verhalten seines Vaters einzugreifen.

Mehrmals antworteten die Assistenten von Herrn Musk für ihn. Bei anderen Gelegenheiten, so die Familie, leistete er finanzielle Unterstützung.

In einer seltenen Äußerung über seinen Vater im Mai 2023 sagte Elon Musk, er habe „keine glückliche Kindheit gehabt“.

Er und sein Bruder hätten sich laut Herrn Musk darauf geeinigt, ihren Vater unter der Bedingung zu unterstützen, dass er sich nicht „schlecht benehmen“ würde.

„Leider hat er das dennoch getan“, sagte er.

Quellen: PublicDomain/legitim.ch am 27.09.2025