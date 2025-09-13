Pfizer wusste: mRNA-Nanopartikel greifen die Hoden von männlichen Babys an und schädigen Männlichkeit und Fruchtbarkeit über Generationen hinweg

Teile die Wahrheit!

Durchgesickerte interne Dokumente von Pfizer haben eine beunruhigende Wahrheit ans Licht gebracht: Die größten Auswirkungen des Impfstoffs könnten nicht die Lunge, sondern die Zukunft der menschlichen Fortpflanzung betreffen.

Anstatt sich primär auf das Atmungssystem zu konzentrieren, zeigen die Daten eine obsessive Konzentration auf die Fruchtbarkeitsorgane – insbesondere auf jene, die die Männlichkeit selbst definieren.

Die Lipid-Nanopartikel wurden so konstruiert, dass sie jede Membran des menschlichen Körpers durchdringen – einschließlich der Blut-Hirn-Schranke, der Eierstöcke und sogar der Plazenta .

Im Körper hinterlassen sie Verkalkungen, die verhindern, dass sich entwickelnde Babys mit lebenswichtigen Nährstoffen und Sauerstoff versorgen.

Die Folgen sind verheerend: Hebammen berichten heute von Plazentas, die ihnen in den Händen zerfallen, von einer beispiellosen Zahl an Frühgeburten, von Wellen mütterlicher Blutungen und einem erschreckenden Anstieg der Müttersterblichkeitsrate um 40 % in der gesamten westlichen Welt.

Am alarmierendsten sind die Auswirkungen auf ungeborene Jungen. Daten von Pfizer zeigen, dass die Nanopartikel bereits im Mutterleib in die Hoden eindringen und dort die Leydig-Zellen zerstören, die für die Testosteronproduktion und die Entwicklung der Männlichkeit verantwortlich sind.

Dies bedeutet, dass selbst Jungen, die nie geimpft wurden, bleibende Schäden davontragen können – sie werden ihrer normalen männlichen Entwicklung beraubt, bevor sie überhaupt ihren ersten Atemzug tun.

Doch damit nicht genug: Ein andrologischer Bericht bestätigte, dass die Impfstoffe die Spermienbeweglichkeit bei erwachsenen Männern drastisch reduzieren und so ihre Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen. (Impfung: Trägt in Wahrheit die STIKO schuld an Baby Avas Schicksal?)

Pfizers eigene Studienunterlagen enthielten eine verblüffende Warnung: Männliche Teilnehmer wurden angewiesen, keinen Geschlechtsverkehr mit ungeimpften Frauen zu haben – oder, falls doch, zwei Verhütungsmittel zu verwenden. Das Unternehmen definierte „Exposition“ sogar als Kontakt durch Sperma, Hautkontakt oder sogar Atem.

Die Schwangerschaftsdaten sind ebenso vernichtend. Von den 270 Schwangerschaften, die während der Studien erfasst wurden, verschwanden die Aufzeichnungen von 234 auf mysteriöse Weise. Doch von den verbleibenden 36 Schwangerschaften endeten mehr als 80 Prozent mit dem Tod des Babys.

Die Beweise zeichnen ein beunruhigendes Bild. Pfizer wusste Bescheid. Sie verfügten über Daten, die verheerende Auswirkungen auf Fruchtbarkeit, Schwangerschaftsausgänge und die männliche Entwicklung zeigten. Dennoch wurden die Impfungen eingeführt – angepriesen als Wundermittel, während sich dahinter eine dunklere Absicht verbarg.

Die Frage ist unvermeidlich: Warum stand die menschliche Fortpflanzung im Mittelpunkt der internen Forschung von Pfizer?

Und ist es in einer Welt, die bereits mit einer Fruchtbarkeitskrise und einem Bevölkerungsrückgang konfrontiert ist, ein Zufall, dass Männlichkeit und Fruchtbarkeit an allen Fronten bedroht sind?

Täuschung im industriellen Maßstab

Im April 2021 wusste Pfizer nach Wolfs Angaben bereits, dass 35 Minderjährige nach der Impfung Herzschäden erlitten hatten.

Die FDA, das CDC und sogar das Weiße Haus seien durch das israelische Gesundheitsministerium informiert worden – doch anstatt das Programm zu stoppen oder Eltern zu warnen, sei eine Vertuschung organisiert worden. Stattdessen habe man eine TikTok-Kampagne gestartet, um Kindern die Impfung schmackhaft zu machen.

Wolf bezeichnete dies als „Täuschung und Schädigung im industriellen Maßstab“.

Forderung nach Konsequenzen

US-Senator Ron Johnson arbeite derzeit daran, ungeschwärzte Pfizer-Dokumente öffentlich zugänglich zu machen und plane dazu Anhörungen im Kongress.

Die AfD-Europaabgeordnete Christine Anderson reagierte auf X mit scharfen Worten: Pfizer-Bosse und Regierungsbeamte hätten sich „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zuschulden kommen lassen und gehörten ins Gefängnis.

Es sei ihr eine Ehre gewesen, Naomi Wolf im Parlament zu empfangen. „Es war wirklich schockierend zu hören, was Pfizer von Anfang an über diese schrecklichen mRNA-Präparate wusste!“, so Anderson.

EU-Exekutive prüfte von der Leyens Pfizergate-Texte – und ließ sie dann verschwinden

Das Dokument wirft ein neues Licht auf die Kontroversen über ein Milliardengeschäft zur Beschaffung von Covid-19-Impfstoffen.

BRÜSSEL – Die Europäische Kommission hat Texte zwischen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Vorstandsvorsitzenden von Pfizer überprüft, die von Journalisten auf dem Höhepunkt der Pandemie angefordert wurden – und zugelassen, dass sie verloren gehen.

Ein Dokument der Kommission, das diese Woche an die New York Times geschickt wurde, bestätigt, dass von der Leyens Kabinettschef im Sommer 2021 die Nachrichten zwischen den beiden im Vorfeld eines milliardenschweren Impfstoffgeschäfts zwischen Pfizer und der EU gefunden hat.

In dem Dokument heißt es, dass die Nachrichten – die Journalisten im Rahmen eines Antrags auf Informationsfreiheit einsehen wollten – logistischer und „kurzlebiger“ Natur waren und daher nicht für eine formelle Registrierung in Betracht gezogen wurden.

Das von der Leyen genutzte Mobiltelefon sei seitdem mehrmals ausgetauscht worden, ohne dass die Daten übertragen worden seien, heißt es in dem Dokument weiter.

Im Mai entschied das EU-Gericht in zweiter Instanz, dass die EU-Exekutive die Texte zu Unrecht nicht freigegeben hat. Diese Entscheidung wurde diese Woche von Politico berichtet, das zudem meldete, die Kommission werde sie nicht vor dem obersten Gericht anfechten.

Der Fall wurde zu einem Brennpunkt für Transparenz-Aktivisten, die sagten, er zeige den Mangel an Verantwortlichkeit in von der Leyens Kommission – und für Menschen, die den Einsatz des Impfstoffs von vornherein ablehnten.

Anfang Juli konnte von der Leyen ein Misstrauensvotum im Europäischen Parlament abwenden, das der rumänische Abgeordnete Gheorghe Piperea ausgelöst hatte.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv /politico.eu am 10.09.2025