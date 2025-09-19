Präsident Trump wird das Kriegsrecht verhängen

Teile die Wahrheit!

Der renommierte Anwalt Larry Klayman sagte schon früh voraus, dass die Linke zu Gewalt greifen würde, wenn sie vor Gericht verlieren würde, um die Agenda der Trump-Regierung zu stoppen.

Bereits im Juli sagte Klayman: „Gewalt ist das, was ihnen bleibt, und wir sehen, wie sie geschieht. Wir sehen jetzt immer wieder Aufrufe zur Gewalt.“

Aufrufe zur Gewalt haben sich mit dem Mord an Charlie Kirk und anderen Schießereien durch gewalttätige Transsexuelle und die extrem liberale Linke in tatsächliche tödliche Gewalt verwandelt. Es sieht so aus, als würden wir uns das nicht gefallen lassen.

Im April prophezeite Klayman: „Sollte die Gewalt in größerem Ausmaß ausbrechen, kann Trump das Kriegsrecht verhängen.“

Wir haben dies bereits bei der Massengewalt gegen die ICE in Los Angeles und Präsident Trumps hartem Vorgehen gegen die Kriminalität in Washington D.C. gesehen.

Jetzt zieht Trump nach Memphis und dann nach Chicago, wo jedes Wochenende Dutzende Menschen erschossen werden. (Nepal: 72 Tote und Tausende Verletzte bei Auseinandersetzungen um die Meinungsfreiheit)

Klayman rät: Machen Sie sich nichts vor, das Kriegsrecht kommt bald auch in Ihre Stadt – und zwar bald. Klayman erklärt: „Wenn man ihnen die Finanzierung und die Nahrungsaufnahme entzieht, werden sie zu verwundeten Bestien oder verletzten Tieren.

Das habe ich vorhin schon gesagt … Trump weiß, dass er jetzt, nach dem Tod von Charlie Kirk, im Grunde das Sagen hat. Wir müssen ihn unterstützen. Ich glaube, die Schleusen werden sich öffnen. Er hat jetzt einen triftigen Grund, vorübergehend die Kontrolle zu übernehmen, bis die Ratten aus diesen Städten vertrieben sind.

Dazu gehören Ratten wie (Gouverneur von Illinois) Pritzker. Er muss rechtlich beseitigt werden. Pritzker kann nichts dagegen tun, wenn Trump das Kriegsrecht verhängt …

Ob Trump das Kriegsrecht sofort verhängt oder nicht, ich denke, es wird bald passieren. Trump hat gesagt, er marschiert in wenigen Tagen in Chicago ein.

Jedes Wochenende werden Dutzende Menschen getötet und ständig viele verletzt. Wenn das keine Situation ist, in der man das Kriegsrecht verhängen muss, um die Ordnung wiederherzustellen, dann weiß ich nicht, was eine solche Situation ist.“

Klayman sagt, die Linke sei gut organisiert und werde von Milliardären finanziert. Diese Finanzierung werde nun eingestellt. Trump hat angekündigt, sie mit RICO-Verfahren zu verfolgen.

Trump hat gerade Gruppen wie die Antifa zu Inlandsterroristen erklärt. Klayman sagt: „Es ist ein Krieg zwischen Rechts und Links. Die Rechten müssen gewinnen. Wir haben Recht, und wir müssen es friedlich und legal tun. Wir müssen diese Leute auf den Müllhaufen der Geschichte verbannen.

Wir können nicht auf der Titanic sitzen und Kammermusik hören, während das Staatsschiff sinkt. Das können wir nicht zulassen. Sie hatten mit ihren Gerichtsverfahren nicht den gewünschten Erfolg. Sie haben einige gewonnen … aber sie haben erkannt, dass sie mit juristischen Mitteln die Kontrolle über dieses Land nicht mehr übernehmen und es bis auf den Grund zerstören konnten, um uns alle zu versklaven.

Jetzt sind sie zur Gewalt gegriffen. Jetzt ist klar, dass die Ratten aus ihren Löchern gekrochen sind und uns umbringen wollen. Sie wollen jeden von uns umbringen.

Wenn Sie da draußen reden und ein Konservativer, Republikaner, Libertärer oder religiöser Aktivist sind, stehen Sie in ihrer Schusslinie.“

Präsident Trump bezeichnet ANTIFA als „große Terrororganisation“

Es ist an der Zeit!

Präsident Trump gab am Mittwochabend bekannt, dass er Antifa als „große Terrororganisation“ eingestuft habe.

„Ich freue mich, unseren vielen US-Patrioten mitteilen zu können, dass ich die Antifa, eine kranke, gefährliche, radikal linke Katastrophe, als große Terrororganisation einstufe. Ich werde außerdem dringend empfehlen, die Geldgeber der Antifa nach höchsten rechtlichen Standards und Praktiken gründlich zu untersuchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in dieser Angelegenheit!“, sagte Trump auf Truth Social.

Präsident Trump teilte Reportern am Montag mit , dass er nach der Ermordung von Charlie Kirk letzte Woche „zu 100 %“ bereit sei, Antifa als inländische Terrororganisation einzustufen.

„Ich denke, es würde mit Pam [Bondi] beginnen“, sagte Trump.

Der 31-jährige Charlie Kirk wurde letzten Mittwoch während einer Rede an der Utah Valley University von einem linksgerichteten Terroristen ermordet. Der später als der 22-jährige Tyler Robinson identifizierte Täter hatte seine Patronenhülsen mit Antifa- und Transgender-Parolen graviert.

Trump sagte, er werde Antifa und andere linksradikale Gruppen als inländische Terrororganisationen einstufen und wolle Anklage wegen RICO erheben.

„Fällen Ihnen noch andere Gruppen ein?“, fragte ein Reporter Präsident Trump.

Es gibt andere Gruppen, ja, es gibt andere Gruppen. Wir haben einige ziemlich radikale Gruppen, die mit Mord davongekommen sind. Außerdem habe ich mit dem Generalstaatsanwalt darüber gesprochen, RICO gegen einige der Leute einzuleiten, von denen Sie gelesen haben, dass sie Millionen und Abermillionen Dollar für Agitation ausgegeben haben.

Das sind keine Proteste. Das sind Verbrechen, was sie tun. Sie werfen Ziegelsteine ​​auf Autos von ICE und Grenzschutz. Sie kommen in einem wunderschönen neuen Auto. Sie sind so stolz, und es ist von der Grenzpolizei, ICE, wissen Sie, es hat was auch immer, und sie werfen Steine ​​darauf. Und nach 50 Metern sieht es aus wie ein altes, ramponiertes Auto.

Es war brandneu. Es wurde nur für diese Zwecke gekauft, und sie müssen es nicht mehr hinnehmen. Sagen Sie es allen: Wir übernehmen die Verantwortung. Sie müssen es nicht mehr hinnehmen, und sie wollen es nicht mehr hinnehmen. Ihnen wurde von der vorherigen Regierung gesagt, es ist fast zu einer Kultur geworden, „Wenn jemand einen Stein nach Ihnen wirft, tun Sie nichts. Wenn Ihnen jemand ins Gesicht spuckt, tun Sie nichts. Und ich sage, wenn sie spucken, schlagen Sie zu. Tun Sie, was Sie wollen. Sie können tun, was immer Sie wollen“, sagte Trump gegenüber Reportern.

Trump fuhr fort: „Ich sehe es. Ich sehe es mir an, es hat mich so krank gemacht. Vier Jahre lang musste ich zu Hause sitzen und zusehen, wie Leute Polizisten anschrien und ihnen ins Gesicht spuckten, und sie konnten nichts tun. Sie grinsten einfach und taten es gelassen.

Sie standen wie ein Stück Stahl da, und es waren Frauen, in vielen Fällen Frauen. Man sieht, sie sind professionelle Agitatoren. Neulich hatte ich eine. Neulich hatte ich vier, alle in einer Gruppe, totale Schwindler. Und sie fingen an zu schreien, als ich in ein Restaurant kam.

Oh, wissen Sie, was mit Palästina los ist? Ich sagte, ich leiste großartige Arbeit für den Frieden im Nahen Osten. Dafür sollte ich viele Auszeichnungen bekommen, richtig, mit den Abraham-Abkommen und allem anderen. Aber eine Frau stand einfach auf und fing an zu schreien, und sie wurde auch aus dem Lokal gebuht, die Leute, viele Leute im Restaurant.

Ich war dort, um zu zeigen, wie sicher es ist, und es war sicher. Ich meine, eine Frau ist nur ein Sprachrohr, sie war alles. Sie war eine bezahlte Agitatorin, und von denen gibt es viele. Ich habe Pam gebeten, sich das im Hinblick auf RICO anzusehen und RICO-Klagen gegen sie einzuleiten, kriminelles RICO, denn sie sollten ins Gefängnis. Was sie diesem Land antun, ist wirklich subversiv.“

Trump unterzeichnet Memo zur Entsendung der Nationalgarde nach Memphis, 15. September 2025

Bedenken Sie, dass Donald Trump zum Zeitpunkt dieser Rituale 79 Jahre alt ist ( Nationalgarde=79, Gesellschaft Jesu=79 ).

Trump genehmigte die Entsendung des Militärs (Nationalgarde) nach Memphis am 15. September 2025.

An diesem Tag bleiben dem Jahr noch 107 Tage, und es ist der erste Jahrestag des angeblichen Attentats, das er auf seinem Golfplatz überlebte.

Dieses Ritual fand am 107. Tag des Staatsjubiläums statt, also 106 Tage nach seinem Geburtstag ( Tennessee=106 ). 106 hat auch eine Verbindung zu „schwarz“ ( Black Lives Matter=106, I can’t breathe=106, Black=106 ).

Bedenken Sie, dass MLK am 4.4. in Memphis getötet wurde ( Schießereien = 44 & 107 ).

Dies ist damit verbunden, dass Trump der 44. US-Präsident ist.

Der 15. September war 201 Tage vor dem Jahrestag der Ermordung von Martin Luther King.

Man könnte auch sagen, es handelte sich um einen Zeitraum von 165 Tagen ab dem letzten Jahrestag am 15.9. ( Schottischer Ritus=165 & 159 ). Es ist eine Erinnerung daran, dass Trumps Geburtstag der 165. Tag des Jahres ist ( Donald Trump=159 ).

Man bedenke, dass zwischen dem Thesenanschlag Martin Luthers und der Gründung des Jesuitenordens 201 Monate vergingen.

Dasselbe gilt für die Ermordung Kings im Jahr 1968, die auf den 95. Tag des Schaltjahres fiel, und das Waffenkontrollgesetz vom 22. Oktober 1968, das 201 Tage nach seiner Ermordung erging.

Sie erinnern sich, die Nationalgarde wurde am 7. Juni bzw. 7.6. erstmals nach LA entsandt und traf am 8.6. zu Ehren von Rodney King und Martin Luther King Jr. ein.

