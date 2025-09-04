Ultimaten funktionieren bei Zivilisationen nicht.

Als Wladimir Putin in Peking den Westen aufforderte, Indien und China nicht länger wie Kolonien zu behandeln, war das keine Selbstdarstellung, sondern er zerstörte die letzten Illusionen des westlichen Exzeptionalismus. Von Gerry Nolan

Am 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, flankiert von der Geschichte, hielt er weniger eine Rede als vielmehr eine zivilisatorische Rüge.

„Die Ereignisse in der Ukraine“, sagte er, „werden lediglich als Vorwand benutzt, um Wirtschaftsprobleme mit einigen Ländern zu lösen, deren wirtschaftliche Verbindungen und Vorteile jemandem nicht passen.“

Dieser „Jemand“ ist natürlich der gesamte Westen, der durch seinen eigenen Niedergang in die Enge getrieben wird und gegen Länder vorgeht, die er nicht länger kontrollieren kann.

Das Kolonialvirus ist nie ausgestorben. Es hat sich einfach weiterentwickelt, von Kanonenbooten und roten Mänteln zu Sanktionen, Zöllen und moralischer Erpressung.

Wenn Indien russisches Öl kauft, reagiert Washington mit 50-prozentigen Zöllen. Wenn China sich weigert, sich dem Sanktionskrieg des Westens anzuschließen, wird es mit Halbleiterverboten und militärischer Einkreisung konfrontiert.

Der Westen verhandelt nicht; er versucht zu diktieren und betreibt Gangstertum. Doch wie Putin die Welt erinnerte, leben wir nicht mehr im Jahr 1947. („Operationsplan Deutschland“: Sachsens Gemeinden sollen sich auf Krieg mit Russland vorbereiten)

„Länder wie Indien mit fast 1,5 Milliarden Einwohnern und China mit 1,3 Milliarden Einwohnern verfügen über starke Volkswirtschaften und leben nach ihren eigenen innenpolitischen Gesetzen.“

Mit anderen Worten: Die Zeiten, in denen man alten Zivilisationen vorschrieb, wie sie sich zu verhalten haben, sind vorbei.

Die Arroganz der westlichen Außenpolitik ist unsensibel und selbstmörderisch zugleich. Indien, dem die Erinnerung an die von Großbritannien verursachten Hungersnöte noch immer in den Knochen schwelt, lässt sich nicht einschüchtern.

China, das Jahrhunderte ausländischer Unterdrückung standhielt und gestärkt daraus hervorging, lässt sich nicht bedrohen. Und Russland, das mit jeder Sanktionsrunde seine Widerstandsfähigkeit im Inland und seinen Einfluss auf die Welt gestärkt hat, lässt sich nicht isolieren.

„Wenn Leute von außen sagen: ‚Wir werden euch das Leben schwer machen und euch bestrafen‘“, fragte Putin, „wie sollen die Führer dieser Länder dann darauf reagieren?“

Seine Antwort war eindeutig: wie souveräne Nationen, die schon früher Imperien begraben haben.

Die Ukraine ist natürlich nur ein Deckmantel. In diesem Krieg geht es nicht um Demokratie oder Freiheit, sondern um die Illusion, das schwindende westliche Monopol über Eurasien zu bewahren.

Das Ziel war nie die ukrainische Souveränität, sondern Eindämmung. Russland sollte ausgeblutet, Indien unter Druck gesetzt und China eingekesselt werden.

Doch das Imperium verkalkulierte sich. Russland rüstete um. Indien setzte auf Autonomie. China beschleunigte die Entdollarisierung und baute seine eigene Technologieplattform auf.

Als Putin also mit Modi in seiner Aurus-Limousine saß und ihn über die Gespräche mit Trump informierte, geschah dies nicht aus diplomatischem Theater.

Es war eine Botschaft: Das Zentrum der globalen Macht hat sich verschoben. Multipolarität ist keine Theorie mehr, sondern ein lebendiger Organismus.

Moskau fragt nicht um Erlaubnis. Delhi zuckt nicht zurück. Peking beugt sich nicht. Der Westen bellt weiterhin über „Regeln“, doch der Rest der Welt erinnert sich an den Irak, Libyen und die kolonialen Fesseln des IWF. Und sie haben es satt, so zu tun, als trage das Imperium Kleider.

Was Putin sagte – ruhig und bedächtig – ist das, was der globale Süden schon lange flüstert: Genug. Genug der moralischen Erpressung. Genug des wirtschaftlichen Zwangs.

Genug der Predigten derer, die die Kunst der Plünderung perfektioniert haben. Die Führer Indiens und Chinas sind keine „Partner“ in einer westlichen Hierarchie, sie sind Verwalter von Zivilisationen.

Dies ist nicht nur ein geopolitischer, sondern auch ein spiritueller Wandel. Eine karmische Umkehr. Eine endgültige Abrechnung mit Jahrhunderten des Diebstahls, des Hungers und des erzwungenen Gehorsams, getarnt als „Fortschritt“.

Der Westen droht zu kollabieren, wenn ihm nicht gehorcht wird. Doch die Welt hat gelernt zu sagen: Dann kollabiert. Wir werden ohne euch Handel treiben. Ohne euch bauen. Ohne euch gedeihen.

Und während die westliche Welt an einer Vergangenheit festhält, die sie nicht mehr wiederbeleben kann, bittet die Zukunft nicht mehr um Erlaubnis.

Sie spricht Mandarin, verhandelt in Rupien, handelt in Rubel und sichert ihre Energie in goldgedeckten Verträgen. Das Imperium will einen totalen Krieg provozieren und zerfällt.

Es wird stillschweigend zurückgelassen, während souveräne Zivilisationen ohne es voranschreiten – auf eine Welt, die nicht mehr auf Drohungen, sondern auf Würde aufbaut.

Europas Niedergang als abschreckendes Beispiel

Der Niedergang Europas gehörte nicht zu den Hauptthemen der Staatschefs beim SOZ-Gipfel in China. Europa wird nur noch als willfähriges Anhängsel der USA gesehen. Der Absturz Europas war jedoch ein wiederkehrendes Motiv in öffentlichen Diskussionen, Pressekonferenzen und Medienberichten über den Gipfel. Von Rainer Rupp

Europas Eliten, verstrickt in die Agenda des US Deep State, haben sich selbst in eine Sackgasse manövriert. Ihre vehemente Ablehnung Trumps – offensichtlich in ihrer Unterstützung der Sanktionen der Biden-Ära und der NATO-Strategie in der Ukraine – steht im Widerspruch zu seinem Vorstoß für Verhandlungen, wie im Alaska-Gipfel mit Putin zu sehen war.

Ein zynischer Blick: Europas selbstverschuldete Wunden

Oh, wie tief sind die Mächtigen gefallen! Europa, einst das Aushängeschild des politischen wirtschaftlichen und kulturellen Multilateralismus, wirkt heute wie ein zerstrittener Schulhof, auf dem die Anführer verzweifelt an den Rockzipfeln der USA zerren, während sie „strategische Autonomie“ predigen, ihre eigenen Volkswirtschaften durch Sanktionen ruinieren und blind dem US Deep State folgen.

Vor diesem Hintergrund war der SOZ-Gipfel aus Sicht des Globalen Südens vor allem eine öffentliche Demütigung der EU, die unfähig ist, sich in überlebenswichtigen Fragen zu einigen.

Wie anders als mit der Herrschaft des akuten Schwachsinns können die Menschen im Globalen Süden sich erklären, dass die Brüsseler Eliten sich über Trumps Zölle empören, während sie eifrig den Stellvertreterkrieg des Tiefen Staates der USA in der Ukraine weiter finanzieren, der ihr eigenes Hinterland in Chaos stürzt?

