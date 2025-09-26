Teile die Wahrheit!

Die globale Sicherheitslage verschlechtere sich vor allem aufgrund der destruktiven Politik des Westens weiter, kritisierte der russische Präsident.

Laut Wladimir Putin sollte niemand daran zweifeln, dass Russland in der Lage ist, auf jedwede Bedrohung zu reagieren. Zugleich betonte Putin, dass Moskau an einer Reduzierung der Spannungen gelegen sei.

Russland ist bereit, auf alle Bedrohungen zu reagieren. Dies erklärte der russische Präsident Wladimir Putin. Er betonte zudem, dass Moskau trotz der destruktiven Politik des Westens weiterhin einen diplomatischen Weg zur Reduzierung der Spannungen unterstütze.

Vor der Sicherheitsratssitzung am Montag hatte Putin angesichts der „extremen Gefahr einer weiteren Verschlechterung“ der geopolitischen Lage, insbesondere im Ukraine-Konflikt, Alarm geschlagen.

Er fügte hinzu, Russland habe zwar „konkrete Ideen“ zur Korrektur dieser Entwicklung angeboten, diese „Warnungen und Initiativen erhielten jedoch keine klare Antwort“.

„Es sollte keinen Zweifel daran geben: Russland ist in der Lage, auf alle bestehenden und neu entstehenden Bedrohungen zu reagieren. Nicht mit Worten, sondern mit militärisch-technischen Maßnahmen“, warnte Putin.

Er verwies auf die Entscheidung Moskaus im vergangenen Monat, das einseitige Moratorium für die Stationierung bodengestützter Mittel- und Kurzstreckenraketen (INF-Vertrag) aufzuheben, und bezeichnete dies als „erzwungenen Schritt“, der durch die Notwendigkeit bedingt sei, Plänen zur Stationierung US-amerikanischer und anderer westlicher Raketen in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum entgegenzuwirken. (Das bisher tödlichste Jahr: Eine neue Untersuchung zeigt, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine mehr als 200.000 Soldaten verloren hat)

Putin betonte jedoch, dass Russland nicht an Kriegstreiberei und Säbelrasseln interessiert sei. „Wir vertrauen auf die Zuverlässigkeit und Wirksamkeit unserer nationalen Abschreckungskräfte, sind aber gleichzeitig nicht daran interessiert, die Spannungen weiter zu verschärfen oder ein Wettrüsten zu schüren.“

Er fügte hinzu, Russland habe stets „politischen und diplomatischen Methoden zur Wahrung des internationalen Friedens, basierend auf den Prinzipien der Gleichheit, der Unteilbarkeit der Sicherheit und der gegenseitigen Berücksichtigung der Interessen“, Priorität eingeräumt.

Putin signalisierte, dass Moskau bereit sei, den New-START-Vertrag von 2010 zu verlängern. Der Vertrag ist der letzte verbleibende Rüstungskontrollpakt zwischen Russland und den USA, der im Februar ausläuft.

Er begrenzt die strategischen Atomsprengköpfe auf beiden Seiten auf jeweils maximal 1.550 sowie Trägersysteme auf maximal 700 Stück. Außerdem sind Inspektionen und Datenaustausch zur Überprüfung der Einhaltung vorgesehen.

Diese Initiative, so Putin, „könnte wesentlich dazu beitragen, eine Atmosphäre zu schaffen, die einem substanziellen strategischen Dialog mit den Vereinigten Staaten förderlich ist“.

US-Präsident Donald Trump hatte ebenfalls signalisiert, dass er zu einer Verlängerung des Abkommens bereit ist.

Mit dem Ablauf des New-START-Vertrags zwischen Russland und den USA wird das letzte Abkommen zur direkten Verringerung strategischer Waffen verschwunden sein.

Dies erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag während einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates. Nachdem der Vertrag am 5. Februar 2026 ausgelaufen sei, würde Russland den zentralen quantitativen Bedingungen des Dokuments noch ein Jahr lang folgen.

Ob diese freiwilligen Selbstbeschränkungen zukünftig aufrechterhalten würden, entscheide Moskau auf Grundlage einer Situationsanalyse.

Putin begründete diese Entscheidung mit dem Wunsch, keinen weiteren Wettlauf im Bereich der strategischen Aufrüstung zu provozieren und „ein akzeptables Maß an Vorhersehbarkeit und Zurückhaltung“ zu gewährleisten.

Der New-START-Vertrag habe seit 15 Jahren eine bedeutende Rolle gespielt. Nun sein Erbe aufzugeben, wäre ein „falscher und kurzsichtiger Schritt“.

Die Maßnahme wäre nur dann tragfähig, wenn die USA diesem Beispiel folgten und keine Schritte unternähmen, um das derzeitige Gleichgewicht der Abschreckungsfähigkeiten zu untergraben, betonte der Präsident.

Hierbei wies Putin die zuständigen Behörden an, Washingtons Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Arsenal strategischer Waffen zu überwachen, insbesondere in Bezug auf die Systeme zur Raketenabwehr. Zum Abschluss betonte Putin:

„Ich bin davon überzeugt, dass die Umsetzung der russischen Initiative einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung einer Atmosphäre leisten könnte, die einem substanziellen strategischen Dialog mit den USA förderlich ist.“

Der New-START-Vertrag wurde im Jahr 2010 von den Präsidenten Dmitri Medwedew und Barack Obama für zehn Jahre mit einer potenziellen Verlängerung um fünf Jahre unterzeichnet.

Der Vertrag trat 2011 in Kraft. Zehn Jahre später billigte Putin die Verlängerung des Abkommens, kündigte aber im Februar 2023 an, dass Moskau seine Teilnahme aussetzen werde.

Washington forderte Moskau wiederholt auf, den New-START-Vertrag erneut einzuhalten. Der russische Außenminister Sergei Lawrow schloss Verhandlungen zum Thema aus, solange Washington die Ukraine unterstützt.

Im Rahmen des Vertrags verpflichteten sich Russland und die USA, die Zahl ihrer Interkontinentalraketen, U-Boot-gestützten ballistischen Raketen samt Abschussanlagen und Sprengköpfen sowie ihrer schweren Bomber und Atomwaffen zu verringern.

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 23.09.2025