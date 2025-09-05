Teile die Wahrheit!

NYT: „Willige“ Truppen in der Ukraine werden vor dem Frieden „legitime Ziele“ sein.

Putin erklärte, dass alle auf ukrainischem Boden stationierten Streitkräfte vor der Einigung Moskaus mit Kiew „legitime Ziele“ seien, berichtet die New York Times. Zuvor hatten sich bereits „willige“ Parteien in Europa bereit erklärt, Truppen in die Ukraine zu entsenden. Von Ivan Nechepurenko

Der russische Präsident Wladimir Putin warnte am Freitag, dass westliche Truppen „legitime Ziele“ wären, wenn sie in der Ukraine eintreffen würden, bevor ein Friedensabkommen erreicht sei.

Dies war eine verschleierte Drohung an die europäischen Staats- und Regierungschefs, einen Tag nachdem diese erklärt hatten, sie seien bereit, Truppen zu entsenden, um bei der Durchsetzung des Friedensabkommens zu helfen.

Putin sagte außerdem, dass es „praktisch unmöglich“ sei, bei einem persönlichen Treffen mit Wolodymyr Selenskyj in zentralen Fragen eine Einigung zu erzielen. Er hatte solche Gespräche in Moskau vorgeschlagen, doch die Ukrainer hatten seinen Vorschlag rundweg als inakzeptabel abgelehnt.

„Wenn jemand wirklich mit uns zusammentreffen möchte, sind wir bereit. Der beste Ort dafür ist die Hauptstadt der Russischen Föderation, die Heldenstadt Moskau“, sagte Putin auf einer Wirtschaftskonferenz in Wladiwostok.

Der ukrainische Außenminister Andriy Sybiga erklärte in den sozialen Medien, Putin „täusche weiterhin alle, indem er offensichtlich inakzeptable Vorschläge unterbreitet.“

Bei einem Gipfeltreffen europäischer Staats- und Regierungschefs in Paris am Nachmittag erklärte der französische Präsident Emmanuel Macron, insgesamt 26 Länder hätten sich verpflichtet, ihren Teil zur Einhaltung eines künftigen Friedensabkommens mit der Ukraine beizutragen.

Dazu gehöre auch die Entsendung von Truppen zur Abschreckung russischer Aggressionen. Konkrete Details nannten die Staats- und Regierungschefs jedoch nicht.

Putin sagte am Freitag, westliche Truppen wären „legitime Ziele“ für russische Truppen, wenn sie vor dem Friedensschluss in der Ukraine eintreffen würden. Sobald ein langfristiges Friedensabkommen mit der Ukraine erreicht sei, bestehe keine Notwendigkeit mehr, ausländische Truppen dort zu stationieren, sagte er.

Selenskyj bezeichnete Putins Einladung nach Moskau als Versuch, die von Präsident Trump propagierte Idee direkter Gespräche zu vereiteln.

Der Kreml bekräftigte laut dem Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow auch seine Ablehnung der von den USA und der EU Kiew angebotenen Militärgarantien. „Können ausländische, insbesondere europäische und amerikanische Militärkontingente der Ukraine Sicherheitsgarantien bieten? Auf keinen Fall, das können sie nicht.“

Dies sagte Peskow in einem Interview mit der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Er fügte hinzu, eine solche Option könne keine Sicherheit garantieren, „die unserem Land angemessen wäre“.

Dmitri Peskow warf den Europäern zudem vor, die Beilegung des Konflikts zu behindern. Europa setze seine Bemühungen fort, die Ukraine zum „Zentrum aller antirussischen Tendenzen“ zu machen. Diese Kritik erfolgte im Kontext der Erklärung Wladimir Putins, er sei bereit, die direkten Kontakte mit Kiew wieder aufzunehmen. Der russische Präsident schlug Moskau als Austragungsort für das Gipfeltreffen vor und versicherte, Russland werde für die Sicherheit eines solchen Treffens sorgen.

In Bezug auf eine mögliche Friedensregelung betonte der russische Präsident, dass es in der Ukraine rechtliche Schwierigkeiten für den Abschluss eines Abkommens gebe. Russland werde sich an alle erzielten Vereinbarungen halten, erklärte er. Er bezeichnete die Stationierung ausländischer Truppen in der Ukraine im Falle einer Einigung als „sinnlos“.

Kommentare von Le Figaro-Lesern:

LeChonch

Die erwartete Reaktion der Russen. Macron zieht uns in den Krieg.

dionysisch

Dies erscheint logisch, da die Europäer an der Seite der ukrainischen Armee am Konflikt teilnehmen, diese finanzieren, versorgen und an der Front beraten.

anonym

Wie wäre es mit einem Referendum über die Hilfe, die wir der Ukraine gewähren? Schließlich ist das Volk Träger der Souveränität, nicht Macron. Aber natürlich müssen wir zunächst den (direkten und indirekten) Preis dieses Konflikts für die Franzosen benennen.

Btrd

Wären wir nicht zum einheitlichen militärischen Kommando der NATO zurückgekehrt und hätten wir die Position einer ausgleichenden Macht, die wir unter de Gaulle innehatten, beibehalten, hätte Macron die Rolle eines Vermittlers übernehmen können. Wir hätten ein Vermittlungskontingent angeboten, das beide Konfliktparteien akzeptieren könnten. Doch indem wir zum Schoßhündchen Amerikas wurden, haben wir all unsere Autorität verloren.

Putin traf nach einer viertägigen Chinareise in Wladiwostok ein, wo er mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un und anderen Autokraten zusammentraf und damit eine geschlossene Front gegen den von den USA angeführten Westen demonstrierte.

In Wladiwostok sprach er auf der Plenarsitzung des jährlichen Östlichen Wirtschaftsforums, bei dem Vertreter der russischen Regierung und der Wirtschaft drei Tage lang über die Wirtschaft des Landes diskutierten und dabei der Zusammenarbeit mit China und der Entwicklung abgelegener Regionen des Fernen Ostens besondere Aufmerksamkeit schenkten.

Putin signalisierte außerdem, dass Russland bereit sei, mit amerikanischen Unternehmen an gemeinsamen Wirtschaftsprojekten in Alaska und am Polarkreis zu arbeiten.

Dies schien ein weiterer Versuch zu sein, Trump vom Konflikt abzulenken, indem er die potenziellen wirtschaftlichen Vorteile einer Erneuerung der Beziehungen zu Moskau hervorhob.

Putin betonte, dass auch die USA zum asiatisch-pazifischen Raum gehörten und dass trotz der schwierigen internationalen Lage viele amerikanische Unternehmen daran interessiert seien, die Zusammenarbeit mit Russland wieder aufzunehmen oder neue zu beginnen.

„Aber wenn es dort politische Entscheidungen gibt, werden wir uns auch in diese Richtung bewegen“, betonte er.

Seit Trumps Amtsantritt im Januar versucht Putin, den Konflikt in der Ukraine von der bilateralen Agenda zu isolieren. Die Trump-Regierung betont jedoch lautstark, dass die Kämpfe beendet werden müssten, um die Wirtschaftsbeziehungen wieder aufzunehmen.

