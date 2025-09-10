Putin, Xi, die „erleuchteten“ Eliten und ihre lange Besessenheit von der Unsterblichkeit sind endlich ans Licht gekommen!

Teile die Wahrheit!

Wie ich in „Confessions of an Illuminati“, Band 9: Sieben Schritte zu den Geheimnissen der neuen Weltunordnung – von Transhumanismus und Unsterblichkeit bis hin zu gnostischem Jesus, UFOs und Insektenhexerei – schrieb:

„Denken Sie daran, dass die Suche nach Unsterblichkeit seit der Antike eine Obsession der Eliten war. Im alten Mesopotamien machte sich Gilgamesch, der sumerische König, auf die Suche nach Unsterblichkeit und dem legendären Lebenselixier, und viele chinesische Herrscher suchten nach dem sagenumwobenen Elixier. Artikel von Leo Zagami

Im Frankreich des 16. Jahrhunderts tranken Adlige Gold, um ihre Lebensspanne zu verlängern, und Graf Alessandro di Cagliostro alias Giuseppe Balsamo, einer der Großmeister der Illuminaten, bot seinen liebsten Freimaurerschülern seine uralte alchemistische Methode zur Unsterblichkeit an.

Und in jüngerer Zeit haben Wladimir Putin, Präsident Russlands, und Xi Jinping, Präsident der Volksrepublik China, Beide nahmen an einer Militärparade in Peking zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs teil und gerieten in eine hitzige Diskussion über Unsterblichkeit und die Frage, wie die Biotechnologie dazu führen könnte, dass Menschen bis zu 150 Jahre alt werden.

Die beiden schienen für einen Moment zu vergessen, dass ihre Mikrofone eingeschaltet waren, denn laut Chinas Rundfunk- und Fernsehbehörde wurde die CCTV-Berichterstattung über die Veranstaltung 1,9 Milliarden Mal online und von über 400 Millionen im Fernsehen angesehen. (New York Times-Kommentar fordert „neue Definition des Todes“, damit wir mehr Organe entnehmen können)

Als sie vor den anderen Delegierten hergingen und für einen Moment in ihrer eigenen kleinen Welt waren, vergaßen die beiden Staatschefs all das, als ihr Gespräch über Unsterblichkeit live von den staatlichen Medien übertragen wurde, berichtet der Guardian .

Der 72-jährige Putin beginnt zu spekulieren, dass wiederholte Organtransplantationen uns „vielleicht sogar Unsterblichkeit ermöglichen“ könnten.

Und Xi Jinping, ebenfalls 72, sagt im Gegenzug zu Putin: „Früher wurden die Menschen selten 70 Jahre alt, aber heute ist man mit 70 Jahren noch ein Kind.“

Putin, 72, antwortet dann: „Dank der Entwicklung der Biotechnologie können kontinuierlich menschliche Organe transplantiert werden, und die Menschen können immer jünger leben und sogar Unsterblichkeit erlangen.“

Der ebenfalls anwesende 41-jährige Kim Jong Un sagt während des Wortwechsels auf dem Platz des Himmlischen Friedens nichts, man sieht ihn jedoch aufmerksam zuhören und in seiner fröhlichen Diktatormanier lächeln, als die Live-Übertragung plötzlich abbricht und der Rest des Wortwechsels nicht mehr über das heiße Mikrofon einfängt, da das Bild zu einer klassischen propagandistischen Totalen des Platzes des Himmlischen Friedens wechselt, während der Ton ausblendet.

Knapp mehr als 30 Sekunden später erscheinen Xi, Putin und Kim wieder im Bild, als sie die Stufen zur Aussichtsplattform der Parade hinaufgehen.

Später, auf einer Pressekonferenz in Peking, gab Putin zu, er habe darüber gesprochen, wie „die Menschen länger leben könnten“, in einer seltenen, aber eindeutigen Bestätigung des heißen Mikrofon-Moments zwischen den Staatschefs, was einmal mehr bestätigt , was ich in Band 9 über „die ständige Besessenheit der Illuminaten-Elite von Unsterblichkeit“ geschrieben habe, eines der zentralen Themen dieses Buches.

„Teile der russischen Elite, darunter auch Putin, sind seit langem von Langlebigkeit und der Wissenschaft der Lebensverlängerung fasziniert“, behauptet The Guardian , denn wie ich in „Confession of an Illuminati“, Band 9, erkläre, ist Wladimir Putin ein Anhänger von Nikolai Fjodorowitsch Fjodorow (1828–1903) , den ich als „Verfechter einer radikalen Lebensverlängerung durch wissenschaftliche Methoden, der menschlichen Unsterblichkeit und der Wiederauferstehung von Toten, der die einflussreiche Bewegung des russischen Kosmismus ins Leben rief, die ein Vorläufer des Transhumanismus war“, beschreibe.

Das intellektuelle Leben Russlands wurde auch stark von Fjodorows Schüler, dem Philosophen und Theologen Wladimir Solowjew (1853–1900) , beeinflusst, der eine universelle Theokratie unter einem russischen Zaren forderte, um den „langen und schwierigen Übergang der Menschheit vom Tiermenschen zum Gottmenschen“ zu beschleunigen.

Wie ich in Band 9 eines Buches schrieb, das aktueller ist denn je, „scheint Wladimir Putin dieses Konzept voll und ganz angenommen zu haben“.

Popular Mechanics schreibt weiter:

Gibt es also etwas, das diese berüchtigten Persönlichkeiten davon abhält, für immer zu herrschen? Putin und Xi lassen es zwar so aussehen, als sei die Unsterblichkeit näher denn je, doch die Wissenschaft deutet darauf hin, dass dies nicht der Fall ist.

Zunächst einmal ist es schwierig , Organe allein für medizinische Behandlungen zu spenden , und das liegt nicht daran, dass es nicht genügend Spender gäbe. Tatsächlich werden jedes Jahr Tausende von Organen verschwendet, weil Chirurgen sie in der Hoffnung auf jüngere Proben ablehnen. Aus demselben Grund sterben laut der US-Gesundheitsbehörde Health Resources & Services Administration täglich durchschnittlich 13 Patienten auf der Warteliste für eine Transplantation. Es ist daher schwer vorstellbar, dass das ohnehin schon überlastete System noch weiter belastet wird.

Trotz der Schwierigkeiten im Transplantationswesen sind die Anhänger der Langlebigkeit weiterhin optimistisch und führen neue Forschungsarbeiten darüber durch, wie Organtransplantationen – auch unkonventionelle – die durchschnittliche Lebensspanne über das hinaus verlängern könnten, was man bisher für möglich gehalten hätte.

Vor fünf Jahren gelang es beispielsweise einem Team der Yale School of Medicine, das Gehirn eines Schlachtschweins wiederzubeleben, nachdem es vier Stunden lang keinen Sauerstoff mehr bekommen hatte. Mithilfe eines Wiederbelebungsgeräts namens BrainEx pumpte das Team Konservierungsmittel und Medikamente in das Gehirn.

Wie durch ein Wunder begannen die Gehirnzellen, Proteine ​​zu produzieren, und die Neuronen zeigten Anzeichen von Stoffwechselaktivität – beides grundlegende Zellfunktionen, die das Kontrollzentrum des Körpers am Laufen halten.

Für diejenigen, die Unsterblichkeit anstreben, mag dies vielversprechend erscheinen. Wenn die Liste der Transplantationen „lebender“ Organe so lang ist, ist die Wiederbelebung toter Organe wohl die nächstbeste Lösung. Doch so einfach ist es leider nicht.

Obwohl das Gehirn des Schweins die notwendigen Zellprozesse durchlief, war es laut Forschern alles andere als lebendig, geschweige denn bei Bewusstsein . Die Möglichkeit, die menschliche Lebensspanne durch wiederbelebte Organe zu verlängern, scheint also von vornherein tot zu sein – im wahrsten Sinne des Wortes.

Wieder andere Forscher vermeiden die Suche nach Organen – toten oder lebendigen –, indem sie ihre eigenen herstellen. Die Autoren eines 2025 im MIT Technology Review erschienenen Artikels plädieren für die Schaffung von „ Bodyoiden “, also Ersatzkörperteilen aus unreifen Stammzellen.

Die Bodyoide würden mit Methoden gezüchtet, die die Gehirnentwicklung verhindern, sodass die organischen Klumpen weder Schmerz empfinden noch sich ihres Frankenstein-Schicksals bewusst wären.

Dennoch bleibt die Züchtung von Ersatzkörpern ein Science-Fiction-Traum. Forscher sagen, es liege außerhalb des Möglichen – zumindest im Moment.

Ironischerweise sind sowohl Putin als auch Xi Jinping bereits 72 Jahre alt. Es ist daher verständlich, dass die beiden Staatschefs sich Gedanken darüber machen, was als Nächstes passieren wird – selbst wenn das experimentelle Transplantationen zur Verlängerung ihres Lebens bedeutet.

Doch selbst für die mächtigsten Persönlichkeiten der Welt scheint Unsterblichkeit unerreichbar.

Video:

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 09.09.2025