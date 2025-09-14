Rituelle Missbrauchsopfer äußern heftige Kritik an der EO-Dokumentarserie „Die Verschwörung“ (Video)

Laut der Evangelical Broadcasting Corporation (EO) ist die vierteilige Dokumentation „Die Verschwörung“ „eine Rekonstruktion, wie sich die Verschwörungstheorie über satanischen rituellen Missbrauch von Kindern in Bodegraven zu einem nationalen Phänomen entwickeln konnte“. Von Ella Ster

Die Stiftung „Misbruikt!“ hat zusammen mit drei weiteren Interessengruppen, die Opfer von Missbrauch vertreten, einen dringenden Brief an die EO geschickt und darum gebeten, die Dokumentation nicht auszustrahlen.

Laut der Stiftung suggerieren die Filmemacher, „dass diese Form des Missbrauchs nicht existiert und das Ergebnis von Verschwörungstheorien ist“. Dies sei falsch und „sehr schädlich für die Opfer“, so die Stiftung.

Die Dokumentarfilmer der Evangelical Broadcasting Corporation (EO), Regisseur Joost Engelberts und Rechercheurin Janicke Bijlsma, beschlossen, eine Dokuserie über den Fall Bodegraven zu drehen: „Die Verschwörung“.

Im Mittelpunkt stehen die Behauptungen von Joost Knevel, der ab 2020 seine Kindheitserinnerungen öffentlich machte und behauptete, er und andere Kinder in Bodegraven seien Opfer satanischen rituellen Missbrauchs geworden.

Die Enthüllungen und Proteste im Dorf, wie das Niederlegen von Blumen auf dem Friedhof, führten zu erheblichen sozialen Unruhen. Die Behörden sahen keinen Grund, den Missbrauchsvorwürfen nachzugehen. Knevel selbst wurde strafrechtlich verfolgt und schließlich wegen Aufwiegelung, Bedrohung und Verleumdung inhaftiert. (Epstein-Überlebende geloben, Elite-Pädophile zu „benennen und an den Pranger zu stellen“, indem sie ihre eigene Kundenliste veröffentlichen (Video))

Seine Kindheitserinnerungen wurden als Wahnvorstellungen abgetan. Die Behörden verhängten zudem eine Nachrichtensperre gegen Knevel, die ihn daran hinderte, über den mutmaßlichen Missbrauch zu sprechen.

Die EO stellt SRM-Opfer als Fantasten oder Verschwörungstheoretiker dar.

Trotz der gerichtlichen Nachrichtensperre waren Engelberts und Bijlsma bereit, mit Knevel zu sprechen, und reisten im vergangenen September für drei Tage in seine spanische Heimatstadt, um zu filmen.

Ihr Ziel war nicht so sehr, seine Geschichte von satanisch-rituellem Missbrauch zu beweisen oder zu widerlegen, sondern vielmehr die schädlichen Folgen der Missbrauchsvorwürfe aufzudecken. Das Interview mit Knevel sei schwierig gewesen, schreibt der Regisseur in der Vorschau: „Das Justizministerium hat ihm eine Nachrichtensperre auferlegt. Es ist sehr seltsam, jemanden zu interviewen, der nichts sagen darf.“

Drei Jahre lang arbeiteten die Filmemacher an der Dokumentation. Auf ihrer Website heißt es: „Es geht nicht um ein Dorf, sondern zeigt, wie Verschwörungen entstehen, sich ausweiten und letztlich eine Gesellschaft erschüttern können.“ Regisseur Engelberts argumentiert, satanisch-ritueller Missbrauch beinhalte „Theorien“, an die die Menschen „glauben“.

„Das Justizministerium hat ihm eine Nachrichtensperre auferlegt. Es ist sehr seltsam, jemanden zu interviewen, der nichts sagen darf.“ Direktor Joost Engelberts

Die Misused Foundation , die die Interessen von Opfern sexuellen Missbrauchs vertritt, hat sich in einem dringenden Brief an den EO (Educational Broadcasting) gewandt und die Ankündigung sowie die Art und Weise der Produktion der Dokumentarserie scharf kritisiert: „Sie suggerieren, dass diese Form des Missbrauchs nicht existiert und auf Verschwörungstheorien beruht.“

Die Stiftung verschickte den Brief auch im Namen dreier weiterer Interessenvertretungen: der Lisa Foundation , des TGG Knowledge Center und Spotlight .

Sie fordert die Leitung des EO auf, die Dokumentation nicht auszustrahlen. Sie ist der Ansicht, dass der Titel „ The Complot“ (Die Verschwörung ) und die Beschreibung dem Leid der Opfer von organisiertem sadistischem oder satanisch-rituellem Missbrauch (SRM) nicht gerecht werden.

Sie halten außerdem die Herangehensweise und Ansichten der Dokumentarfilmer für überholt. „Anstatt einer differenzierten Herangehensweise an organisierten Missbrauch, wie ihn Forensiker und Traumaspezialisten weltweit dokumentieren, werden die Opfer im Dokumentartext als Fantasten oder Verschwörungstheoretiker dargestellt.“

Sie halten dies für „sehr schädlich für die Opfer, die diese schreckliche Form sexueller Gewalt erlebt haben“ und befürchten, dass es zu einer erneuten Traumatisierung führen könnte.

„Das LEBZ wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, Falschanzeigen zu verhindern und nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, misshandelte Kinder zu schützen.“

Missbrauchte Stiftung!

Laut der Misbruikt-Stiftung stützt sich die Position der EO auf umstrittene Quellen, wie etwa Elizabeth F. Loftus , die vermutet, dass Erinnerungen an SRM während Therapie- oder Hypnosesitzungen eingeprägt werden. Eine weitere von der EO genutzte Quelle ist die LEBZ (Nationale Expertengruppe für besondere Sexualdelikte), die Polizei und Justiz bei der Strafverfolgung in außergewöhnlichen Missbrauchsfällen berät.

Dieses Beratungsgremium innerhalb der Polizei „wurde 1999 mit dem Ziel gegründet, Falschanzeigen zu verhindern und nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, misshandelte Kinder zu schützen“, schreibt die Misbruikt-Stiftung.

Laut LEBZ „wurden bisher keine forensischen Beweise für die Existenz organisierter SRM-Netzwerke gefunden“. Die Misused Foundation widerlegt diese Behauptung und verweist auf zahlreiche Forschungsberichte, Fallakten und Verurteilungen in den Niederlanden, Großbritannien, Kanada und Marokko, wo SRM etabliert ist.

„Im Vereinigten Königreich gab es mindestens vierzehn Fälle, in denen Personen wegen sexuellen Kindesmissbrauchs verurteilt wurden und in denen der Einsatz ritueller Praktiken in diesem Prozess sowohl von den Straf- als auch von den Familiengerichten allgemein anerkannt wurde. In neun dieser Fälle waren mehrere Täter beteiligt.“

Es gibt etwa ein halbes Dutzend identifizierter Serien (Fotos – Anm. d. Red.) von rituellem sexuellem Missbrauch von Kindern.

Nationales Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder

Die Stiftung fügt außerdem einen Anhang des US-amerikanischen National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) bei, in dem es in einer E-Mail heißt: „Es gibt etwa ein halbes Dutzend identifizierter Serien (Fotos – Anm. d. Red.) von rituellem sexuellem Missbrauch von Kindern, die uns bekannt sind oder die wir in unseren Systemen verfolgen.“

Die Misused! Foundation kritisiert auch weitere Forschungsergebnisse, die der EO-Dokumentation zugrunde liegen. Dazu gehören neben „The Myth of Repressed Memory“ von Elizabeth F. Loftus auch ein Artikel der Skepsis Foundation sowie Quellen wie der Nationale Berichterstatter für Menschenhandel und sexuelle Gewalt und das Trimbos-Institut , die verschiedene Artikel zu Verschwörungstheorien und Fake News veröffentlicht haben.

Laut der Stiftung handelt es sich dabei um fehlerhafte Quellen, und die Dokumentarfilmer hätten „es versäumt, (wissenschaftliche) Entwicklungen in den Niederlanden und im Ausland zu berücksichtigen“. Nach der Kritik entfernte die EO die verwendeten Quellen aus ihrer Vorankündigung.

André van Delft, der Knevel nach seiner Inhaftierung bei der Nachbereitung des Strafverfahrens unterstützte, war bei den Treffen mit Knevel und den Dreharbeiten in Spanien anwesend. Er kritisiert die Dokumentarfilmer dafür, nicht mit den Mitschülern des (möglicherweise) vermissten Mädchens Sandra (die Knevels Schule besuchte) gesprochen zu haben, zumal Knevel selbst unter einem Nachrichtenverbot steht.

Ihre Sicht der Dinge passte gut zum erklärten Ziel der EO, ​​die Konsequenzen für die Beteiligten darzustellen. „Schon aus diesem Grund hätten Sie diese Mitschüler zu Wort kommen lassen sollen“, schrieb er in einer E-Mail an die EO.

Ursprünglich wollte Van Delft die Ausstrahlung der Dokumentation. „Bisher wurde alles getan, um Joost Knevel zum Schweigen zu bringen. Er wurde als Terrorist, Krimineller und Wahnsinniger dargestellt.

Wenn die Öffentlichkeit ihn zum ersten Mal im Fernsehen sieht und hört, könnte sie den Eindruck gewinnen, Joost Knevel habe immer die Wahrheit gesagt. Deshalb sind die Machthaber so darauf bedacht, die Ausstrahlung zu verhindern“, schrieb Van Delft. Doch nachdem er die Dokumentation gesehen hatte, änderte er seine Meinung.

Sowohl Knevel als auch Van Delft sahen letzte Woche die Vorschau der Endfassung und sind zutiefst enttäuscht. „Sie haben versucht, mich so schlecht wie möglich darzustellen; das wird weder dem Fall noch der Wahrheit gerecht“, sagt Knevel.

Er hatte seine Mitarbeit an der Dokumentation unter der Bedingung zugesagt, dass beide Seiten der Geschichte behandelt würden. „Der Großteil der Dokumentation zielt darauf ab, den Leuten das Gefühl zu geben, dass die Geschichte nicht wahr ist.“ Die EO versprach außerdem, fünf Bekannte von Knevel hervorzuheben, die zum Zeitpunkt ihrer Erwähnung im Red Pill Journal noch lebten und kurz nach der Blumenniederlegung in Bodegraven starben.

Er glaubt, dass es einen direkten Zusammenhang mit dem Fall gibt. „Vereinbart war, dass dies in die Dokumentation aufgenommen wird. Das ist nicht geschehen.“

Knevel hat sich inzwischen an seinen Anwalt Peter Plasman gewandt, um die Ausstrahlungen zu verbieten, notfalls im Wege eines summarischen Verfahrens.* Die EO verwendete das Filmmaterial einer anderen Person, das einen emotionalen Knevel zeigte, für das er keine Genehmigung erteilt hatte.

In der Vorankündigung der EO ist von „schweren Drohungen“ und einer „Todesliste“ die Rede, die die Dokumentation angeblich mit Aussagen im Fall Bodegraven in Verbindung bringt.

„Sie haben versucht, mich so schlecht wie möglich darzustellen, was weder der Sache noch der Wahrheit gerecht wird.“ Joost Knevel

Laut Knevel konnte dieser Zusammenhang nie bewiesen werden. Micha Kat, der 2020 erstmals mit Knevels Geschichte an die Öffentlichkeit ging und später wegen Volksverhetzung verurteilt wurde, bat die EO über seinen Anwalt Thijs Stapel ebenfalls um Aufklärung bezüglich der besagten „Todesliste“.

Chris Klomp , der auch in der Dokuserie auftritt, schrieb auf X : „Ich habe die Macher der Dokumentation (The Conspiracy, Anm. d. Red.) kennengelernt und es sind ehrliche Menschen, die eine wunderschöne Dokumentation (in vier Teilen) gemacht haben.“

Polizei: „Satanisch-ritueller Kindesmissbrauch“ und „Sozialskandal“ seien eine Form von „Verschwörungsdenken“

Letzten Monat veröffentlichte die niederländische Polizei das Dokument „Erkennen, Interpretieren, Handeln: Verschwörungstheorien und antiinstitutionelle Ideologie“. Der Zweck dieser „Richtlinie“ sei es, „Polizeikollegen im Umgang mit und der Einschätzung des Verhaltens von Verschwörungstheoretikern und Menschen mit antiinstitutioneller Ideologie zu unterstützen“, schreibt die Polizei.

Demnach fallen Themen wie „satanisch-ritueller Kindesmissbrauch“ und „Sozialleistungsskandale“ unter die Überschrift „Verschwörungsdenken“.

Die Durchführung oder Teilnahme an „Online- oder Präsenztreffen, (Aufrufen zur) Mobilisierung von Gruppen zum aktiven Widerstand“ im Kontext von Verschwörungsthemen wird als „Radikalisierung“ eingestuft.

Die vierteilige Dokuserie wird ab dem 25. August um 22:10 Uhr wöchentlich auf EO auf NPO2 ausgestrahlt.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 14.09.2026