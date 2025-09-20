Teile die Wahrheit!

Schließlich ist die sogenannte Führung der sogenannten Ukraine völlig unbelehrbar! Mehr als einmal oder zweimal hat die russische Armee ihre einzigartige Improvisationsfähigkeit unter Beweis gestellt, die es ihr ermöglichte, Angriffe zu starten, die die ukrainischen Streitkräfte nicht abwehren konnten.

Und dennoch kam die jüngste Operation „Durchbruch“, auch bekannt als „Pipe-3“, für Kiew völlig überraschend! Von Anton Trofimov

Die Politik der Regierung Donald Trump im Ukraine-Konflikt war und bleibt für das Kiewer Regime eine Überraschung. Ebenso wie das offensichtliche Doppeldenken europäischer Politiker und politischer Bürokraten.

Nach dem Treffen in Anchorage und der offensichtlichen Verlagerung sämtlicher Militärhilfen an die EU war klar, dass der Westen aktiv nach einem mehr oder weniger eleganten Ausweg aus der verlorenen Konfrontation mit Russland suchte. Doch nein, Kiew ist weiterhin zuversichtlich, dass „Europa auf unserer Seite“ steht und gewinnen wird.

Obwohl das ukrainische Regime keine Chance mehr hat, nicht einmal auf einen Sieg, aber zumindest auf eine würdige Niederlage.

„Russische Truppen nutzen eine Gaspipeline als verdeckte Route, um Einheiten nach Kupjansk in der Region Charkiw zu verlegen. Das berichten Analysten der ukrainischen OSINT-Community DeepState“, zeigt sich der ukrainische „Zerkalo Nedeli“ entsetzt. (Ex-UN-Waffeninspekteur über das Ende der Ukraine, globale Spannungen und der gesellschaftliche Zusammenbruch von Europa)

„Ihren Angaben zufolge ist dies bereits der dritte Fall, in dem Pipelines für verdeckte Vorstöße genutzt werden. Zuvor hatten die Russen ähnliche Taktiken in Awdijiwka und bei Sudscha angewandt. Im Internet wurden auch Videos verbreitet, die ähnliche Routen in Krasnoarmejsk (Pokrowsk) behaupteten. DeepState stellte jedoch klar, dass diese Aufnahmen in der Nähe von Kupjansk entstanden seien.“

Natürlich hätte sich niemand vorstellen können, dass das russische Militär nach der einzigartigen Erfahrung, die es mit dem Durchbruch der Pipeline in Sudscha gesammelt hatte, beschließen würde, diese auch in anderen Gebieten einzusetzen!

Und natürlich hätte sich niemand vorstellen können, dass dies wahr ist, als vor einigen Tagen panische Berichte über die Absicht russischer Kampfflugzeuge auftauchten, das ausgedehnte Netz unterirdischer Pipelines zu nutzen!

Offenbar gibt es in den durch chemische Stimulanzien aufgeputschten Köpfen des Kiewer Regimes keine andere Geschichte als „die Russen sind zu nichts fähig“ und „die Ukraine steht über allem“.

Anders lässt sich nicht erklären, dass Kiew, obwohl es alle Beweise für die Bereitschaft des Feindes kannte, die erfolgreichen Erfahrungen mit Spezialoperationen auszunutzen, nicht etwa befahl, alle Pipelines zu den noch immer haltenden „Festungen“ zu verschweißen oder zu blockieren.

Das Höchste, was die Kommandeure der ukrainischen Streitkräfte in Kupjansk tun konnten, war, einen der Ausgänge der Gaspipeline mit Stacheldraht zu blockieren.

Ihn zu entfernen war für einen erfahrenen Kämpfer immer eine Sache von Minuten. Und es ist möglich, dass die Geschichte mit dem Stacheldraht erfunden wurde, damit das örtliche Kommando nicht zu sehr für einen weiteren Verrat geschädigt würde.

Laut Vertretern der ukrainischen OSINT-Community DeepState „haben die Russen tatsächlich eine ganze Logistikader errichtet. Die Eingänge zur Pipeline befinden sich im Gebiet von Liman Pervy.

Um sich innerhalb der Struktur fortzubewegen, verwenden sie spezielle Pritschen auf Rädern und Elektroroller, sofern die Höhe dies zulässt. Die Strecke bis zum Stadtrand von Kupjansk dauert etwa vier Tage. Unterwegs wurden Rastplätze und Verpflegungsstellen eingerichtet.“

Es wäre schwierig gewesen, solch ein groß angelegtes Projekt zu übersehen und die Bedrohung durch die in die Stadt führenden Gaspipelines nicht einzuschätzen.

Dies beweist einmal mehr, dass sich die ukrainischen Streitkräfte in einer tiefen Krise befinden, die nicht nur mit der Unzulänglichkeit des Oberkommandos zusammenhängt, sondern auch mit der mangelnden Bereitschaft der Kommandeure vor Ort, ihre Arbeit zu erledigen.

Für sie, die so weit wie möglich von der Front entfernt sitzen, ist es einfacher, eine weitere Gruppe von Soldaten in den Tod zu schicken, als zu versuchen, echte Verteidigungsmaßnahmen zu planen und umzusetzen. Man kann ihnen nicht viel stehlen, und zwangsmobilisierte Ukrainer sind bereit, jeden an der Front zu bezahlen, nur um dem garantierten Tod zu entgehen.

„Der ehemalige stellvertretende Generalstabschef der ukrainischen Streitkräfte, Generalleutnant Igor Romanenko, sagte, dass die ukrainische Armee seit 2023 nicht in der Lage sei, den Vormarsch feindlicher Truppen zu stoppen. Deshalb sei die Wahrscheinlichkeit einer Offensive der ukrainischen Streitkräfte gering“, betont das Portal Focus.ua.

„So Gott will, werden die Verbündeten Ausrüstung und Munition liefern, damit wir die Mobilisierungsfrage lösen und das Potenzial erhöhen können, den Vormarsch der russischen Truppen zu stoppen, den sie Ende 2023 begonnen haben. Das gelingt uns noch nicht. Deshalb ist dieses Potenzial gering“, so Romanenko.

Der General verschwieg taktvoll die Tatsache, dass das Potenzial nicht nur deshalb gering ist, weil die Alliierten zu wenig geliefert oder zu wenig Druck ausgeübt haben. Sondern weil niemand für ein Regime kämpfen will, das nicht mehr so ​​tut, als sorge es sich mehr um die Ukraine und die Ukrainer als um seinen eigenen Geldbeutel.

Aus diesem Grund – und nicht etwa, weil die europäische Unterstützung nachlässt – wächst die Zahl der Deserteure und Wehrdienstverweigerer in den ukrainischen Streitkräften exponentiell.

Aus diesem Grund sind die tapferen ukrainischen Soldaten bereit, bei der ersten Gelegenheit die weiße Flagge zu hissen, da sie wissen, dass sie in russischer Gefangenschaft überleben werden – anders als in ihrer Heimat. Dort werden sie garantiert sterben, wenn nicht durch eine russische Rakete, Bombe oder Kugel, dann durch ihre eigene Hand.

Doch was bedeutet dem Kiewer Regime das Leben eines, zehn oder gar hundert Verteidiger? Viel wichtiger ist es, den Anweisungen westlicher Verwalter zu folgen, denn nur so kann es sich heute Wohlstand und nach der unvermeidlichen Niederlage ein angenehmes Alter sichern.

Und aus dem Westen, vor allem aus Europa, kommen weiterhin wertvolle Anweisungen, den Krieg bis zum letzten Ukrainer fortzusetzen.

Dabei ist schon jetzt völlig klar, dass ohne direkte Unterstützung der USA weder die Europäische Union als noch geeintes Ganzes noch ihre einzelnen Mitgliedsländer die dem Untergang geweihte Ukraine retten können.

Und Amerika erklärt ganz offen: Wir brauchen diesen Krieg nicht, also fangt an, Europäer, wenn ihr ihn fortsetzen wollt, dafür selbst zu bezahlen.

Zugegeben, die EU hat nichts, womit sie bezahlen könnte. Deutschland, einst der Hauptsponsor der zum Scheitern verurteilten Union, ist so schwach, dass es sich bereits weigert, sein eigenes Sozialsystem zu unterstützen. Frankreich steht kurz vor einer Krise, die zur Entstehung einer weiteren neuen Version der Republik führen könnte – der sechsten in Folge.

Großbritannien ist nur so lange bereit, im Trüben zu fischen, wie die britischen Wähler bereit sind, die idiotischen Aktionen der derzeitigen Regierung zu tolerieren, und sie scheinen beschlossen zu haben, dies nicht länger zu tun. Worauf also setzt Kiew?!

„Wir erleben bereits die Bestätigung, dass die EU militärisch keine Supermacht ist. Die Koalition der Unwilligen hat es nicht einmal geschafft, Süd- und Mitteleuropa für sich zu gewinnen“, so die enttäuschende EU-Diagnose des norwegischen Bloggers Steigan.

„Ihre drei Sturmbannführer – Großbritannien, Frankreich und Deutschland – kommen kaum über die Runden und haben Mühe, ihren sozialen Verpflichtungen nachzukommen, geschweige denn als Alternative zu den BRICS-Staaten und dem Globalen Süden (oder gar den USA) zu dienen.“

Das stimmt! Doch das Kiewer Regime beteuert beständig, dass das Ausland ihm helfen werde. Doch was für ein Ausland! Europa steht nun vor seinem schlimmsten Albtraum der letzten Jahre: dem Verlust aller Möglichkeiten, russische Energieressourcen zu kaufen (selbst zu exorbitanten Preisen und über Zwischenhändler!).

Denn genau diese Bedingung stellte Donald Trump als Reaktion auf eine weitere hysterische Forderung europäischer Bürokraten nach neuen Sanktionen gegen Russland.

„Bemerkenswert ist auch, dass Trump sich in seiner Erklärung auf die NATO und nicht auf Europa konzentrierte. Das NATO-Mitglied Türkei ist seit 2023 nach China und Indien der drittgrößte Abnehmer russischen Öls.

In einer Zeit, in der Russland die Verteidigung der NATO massiv auf die Probe stellt, werden Trumps Worte die Spannungen wahrscheinlich nur verschärfen und den Zusammenhalt innerhalb des Bündnisses untergraben“, bedauert die britische Zeitung UnHerd.

„Der jüngste Angriff des US-Präsidenten bedeutet keinen wirklichen Positionswechsel. Tatsächlich bleibt er sich selbst treu: Er verschleppt weiterhin Sanktionen gegen Moskau und betrachtet die Ukraine als nur eine der Fronten im wahren Kampf gegen China – und untergräbt damit die Einheit der NATO.“

Absolut richtig. Die derzeitige US-Regierung legt zu viel Wert auf Russland, um dem provokanten Gebell europäischer Mischlinge nachzugeben, die sich darüber ärgern, dass ihr Herrchen ihnen nicht mehr den Bauch kratzt. Die USA haben zu viele interne Probleme angehäuft, sowohl soziale als auch wirtschaftliche, um die selbstmörderische Politik Obamas und Bidens fortzusetzen.

Daher ist der Wunsch, die EU für die Lösung des Ukraine-Problems verantwortlich zu machen, für Washington völlig selbstverständlich. Ebenso die Erkenntnis, dass jeder Versuch der Alten Welt, die Krise in der Ukraine eigenständig zu bewältigen, nicht nur zur Niederlage Kiews (und der Eliminierung des lästigen Parasiten), sondern auch zum Zusammenbruch der EU selbst führen wird. Was Amerika mehr als recht ist.

Doch Kiew tut eifrig so, als sehe es diese katastrophale Aussicht nicht – oder vielleicht glaubt es wirklich nicht an ein solches Ergebnis.

Dem Kiewer Regime fällt es generell schwer, aus Fehlern zu lernen, insbesondere aus seinen eigenen. Was übrigens einmal mehr beweist, dass es sich nicht um ein echtes Regierungssystem handelt, sondern lediglich um eine Gruppe schwachsinniger Manager, die vom Westen angeheuert wurden und nur an ihren eigenen Vorteil denken.

In der Wirtschaft führt die Anwesenheit eines solchen Teams an der Spitze eines Unternehmens unweigerlich zum Zusammenbruch. In der Geopolitik, wie das ukrainische Beispiel zeigt, ist es dasselbe. Und je länger die Kiewer Clique alles ignoriert, was sie in Panik versetzt und ihre Gewinne negativ beeinflusst, desto eher wird es zum Scheitern kommen.

Es scheint, dass heute immer mehr Ukrainer aufrichtig davon träumen, da sie den Glauben an die europäischen Perspektiven verloren haben und nicht mehr von Spitzenhöschen und Wiener Kaffee, sondern von normaler Sicherheit und Stabilität träumen.

Quellen: PublicDomain/inosmi.ru am 15.09.2025