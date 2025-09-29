Teile die Wahrheit!

Immer mehr Menschen wird bewusst, dass die „CoViD-Impfungen“ und andere „mRNA-Impfungen“ schwere Nebenwirkungen verursachen, und beinahe täglich werden neue wissenschaftliche Studien veröffentlicht, die die Schädlichkeit dieser Pharmaprodukte belegen. Von Anya Stössel (Buchauszug aus „SHEDDING – Die verblüffende Wahrheit über die Übertragung des CoViD-Impfstoffs und der neuen mRNA-Impfungen auf Nicht-Geimpfte„)

Das durch die Injektionen in den Zellen der geimpften Menschen produzierte Spike-Protein ist – wie sich mittlerweile herausgestellt hat – hochgiftig und richtet bei den Empfängern dieser Spritzen allerlei Schäden an.

Dass aber zusätzlich auch noch Millionen „Ungeimpfte“ durch Shedding von den Nebenwirkungen dieser sogenannten Impfstoffe geschädigt werden, wissen bislang vergleichsweise nur wenige Menschen, und zwar hauptsächlich jene, die direkt mit Symptomen reagieren, wenn sie sich in der Nähe von vor kurzem geimpften Personen aufhalten.

Shedding – die Übertragung von Spike-Proteinen und anderen Impfwirkstoffen von geimpften auf andere Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung, und zwar über Hautkontakt, Schweiß, Speichel oder den Atem – geschieht vor allem in den ersten Wochen und Monaten nach der Injektion und kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen.

Viele Menschen spüren diese Auswirkungen direkt, aber bei den meisten Menschen findet diese Schädigung unbemerkt statt und äußerst sich oft erst später durch teilweise sehr ernstzunehmende Gesundheitsschäden.

Immer mehr Menschen, denen eingeredet wurde, dass sie „Long-CoViD“ haben, stellen fest, dass sie in Wahrheit Impfschäden haben oder unter Shedding-Symptomen leiden. Zahlreiche Ärzte haben bereits geäußert, dass es „Long-CoViD“ in Wirklichkeit nicht gibt und die Erfindung dieser „Krankheit“ lediglich der Versuch der Pharmaindustrie ist, die Realität von Impfschäden und Shedding zu verbergen und gleichzeitig bei dieser Gelegenheit erneut viel Geld zu verdienen.

Dr. med. Pierre Kory ist ein preisgekrönter, staatlich geprüfter Spezialist für Lungenerkrankungen, Innere Medizin und Intensivmedizin. Er ist ein vielfach publizierter Experte für die Behandlung von CoViD-19 in allen Phasen. Gemeinsam mit Scott Marsland gründete er die „Leading Edge Clinic“, die unter anderem spezialisiert ist auf Impfgeschädigte und Shedding-Opfer.

Er ist weltweit der wohl erfahrenste Experte in Bezug auf Shedding und hat gemeinsam mit einem Kollegen eine umfassende Untersuchung zu diesem Thema durchgeführt, nachdem die beiden mehr und mehr Patienten begegneten, die keine „CoViD-Impfung“ bekommen hatten, aber dennoch die typischen Impf-Nebenwirkungen aufwiesen und offensichtlich durch Impf-Shedding geschädigt wurden.

Ihre ausführlichen Untersuchungsergebnisse, die bisher leider nur in englischer Sprache vorliegen, werden nun in meinem neuen Buch „SHEDDING“ – dem weltweit ersten Shedding-Buch – erstmals in diesem Umfang in deutscher Sprache veröffentlicht.

Kurz nach der Einführung der „CoViD-Impfungen“ Anfang 2021 berichteten zahlreiche geimpfte Frauen von einem erheblich gestörten Menstruationszyklus. Frauen, die ihr Leben lang eine sehr regelmäßige Periode hatten, erlebten plötzlich außerplanmäßige und sehr starke und schmerzhafte Blutungen und schieden darüber hinaus merkwürdige Blutgerinnsel aus.

Aber auch tausende von ungeimpften Frauen berichteten von demselben Phänomen und erlebten völlig gestörte Zyklen und plötzlich einsetzende, heftigste Blutungen, nachdem sie sich in der Nähe von vor kurzem geimpften Personen aufgehalten hatten – und auch mir selbst erging es ebenso.

Nachdem ich mich zehn Minuten lang in einem kleinen Raum aufgehalten hatte, in dem sich unter anderem zwei vor kurzem zweifach „geimpfte“ Herren aufhielten, bekam ich plötzlich unfassbar starke Blutungen, begleitet von tagelang andauernden, höllischen Kopfschmerzen – und das obwohl ich gerade erst zehn Tage zuvor meine Periode gehabt hatte.

Als diese Blutungen nach einigen Tagen endlich aufgehört hatten, traf ich ein paar Tage später beim Einkaufen erneut auf eine vor kurzem geimpfte Person, und schon wieder bekam ich tagelange Blutungen und Kopfschmerzen. Nach diesem Erlebnis begann ich zu recherchieren, um herauszufinden, was mit mir los war, und erfuhr im Zuge meiner Recherche zum ersten Mal von Shedding.

Neben diesem sehr leicht identifizierbaren Symptom, das naturgemäß nur bei Frauen auftritt, verursacht Shedding aber auch bei Männern zahlreiche Symptome. Ich selbst habe seit der Einführung der CoViD-Impfungen an unzähligen Symptomen gelitten und bin im Jahr 2022 so krank geworden, dass ich mir ernsthafte Sorgen machte, ob ich das Ganze wohl überleben würde – bis ich dann endlich Lösungen gefunden habe und Wege, die toxischen Spike-Proteine auszuleiten und dadurch wieder gesund zu werden.

Eines der häufigsten Shedding-Symptome ist beispielsweise „Brain Fog“ (Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen), oft einhergehend mit einer spontan und unerwartet auftretenden Müdigkeit. „Brain Fog“ lässt sich typischerweise daran erkennen, dass man alltägliche Tätigkeiten plötzlich nicht mehr auf die übliche Weise ausführt, sondern absolut untypisch und sehr „irritiert“ handelt.

Oft lässt sich dies an Kleinigkeiten erkennen, wie zum Beispiel, dass man auf dem Weg zum Badezimmer in die falsche Richtung läuft oder beim Wegräumen der Einkäufe die falschen Schranktüren öffnet oder beim Verlassen des Hauses vergisst, die Haustüre abzuschließen – Dinge die man jahrelang ganz automatisch und routiniert richtig gemacht hat, ohne darüber nachdenken zu müssen, macht man plötzlich und ohne ersichtlichen Grund falsch, wenn man sich nicht sehr darauf konzentriert.

Sätze wie „Das mache ich sonst nie!“ oder „Das ist mir ja noch nie passiert!“ sind auf einmal an der Tagesordnung. Es gibt auch noch eine Vielzahl anderer Symptome, von denen Menschen berichten, die ernsthaft krank geworden sind, nachdem sie Impf-Shedding ausgesetzt waren, wie zum Beispiel spontane Schwindelanfälle, erkältungsähnliche Symptome (die dann aber oft nur einen Tag lang anhalten), Herzbeschwerden und vieles mehr.

Leider wurde auch bereits vielfach von Fällen berichtet, bei denen Menschen durch Shedding schwere Schlaganfälle erlitten oder gestorben sind. Da die giftigen Spike-Proteine bei jedem Menschen die individuelle Schwachstelle treffen und dann genau dort für Probleme sorgen, sind die Symptome sehr vielfältig.

Aber auch geimpfte Menschen sind durch Shedding gefährdet, denn obwohl die Produktion und Ausscheidung der Spike-Proteine im eigenen Körper in der Regel nach einiger Zeit deutlich nachlässt, können sie dennoch durch die Übertragung der Spike-Proteine von anderen, vor kurzem geimpften Personen geschädigt werden, bei denen die Ausscheidung noch anhält.

Die Auswirkungen von Shedding betreffen also alle Menschen, da jeder die dadurch freigesetzten Toxine einatmet. Immer mehr Menschen wissen darüber Bescheid! Unzählige Menschen, und vor allem auch Kinder, leiden unter den Folgen von Shedding, und es gibt Millionen Betroffene, die immer wieder krank werden, aber nicht wissen warum, weil sie noch nie von Shedding gehört haben und daher den Zusammenhang mit den „CoViD-Impfungen“ nicht erkennen können.

Aus Angst davor, von ihren Mitmenschen nicht ernst genommen oder gar für verrückt gehalten zu werden, schweigen die meisten Shedding-Opfer, ziehen sich zurück und leiden neben zahlreichen Symptomen auch noch unter einer immer größer werdenden Verzweiflung.

Während viele Ärzte in Deutschland und auch anderswo behaupten, dass die „CoViD-Impfungen“ sicher sind und ein Shedding nicht stattfindet, machen zahlreiche Menschen in Deutschland und weltweit ganz andere Erfahrungen. Viele Menschen leiden sehr unter den Nebenwirkungen dieser Injektionen und unter den indirekten Auswirkungen durch Shedding.

Auch wenn Politik und Medien immer wieder bestreiten, dass bei den Corona-Impfungen eine Ausscheidung und Übertragung von Wirkstoffen stattfindet, ändert das nichts an der Tatsache, dass dies dennoch passiert und Millionen von Menschen auf der Welt unter Shedding-Symptomen leiden.

Luigi Warren, einer der Erfinder der für diese neuartigen Impfungen eingesetzten mRNA-Technologie, bestätigt höchstpersönlich, dass eine Ausscheidung der Spike-Proteine mit Sicherheit stattfindet! Sogar Pharmaunternehmen, die diese Injektionen verkaufen und damit viel Geld verdienen, geben schwarz auf weiß auf ihren eigenen Internet-Seiten zu, dass die CoViD-Impfungen Shedding verursachen. Allerdings muss man wissen, wo man nachschauen muss.

Unzählige Ärzte bestätigen, dass sie Patienten behandeln, die ganz offensichtlich an Shedding-Symptomen leiden, und es gibt tausende von Erfahrungsberichten, in denen Menschen ihre Shedding-Erlebnisse schildern und wie sie nach dem Kontakt mit vor kurzem geimpften Menschen krank geworden sind.

Auch den Gesundheitsbehörden FDA (US-amerikanische Bundesbehörde des Ministeriums für Gesundheit und Soziale Dienste), CDC (die nationale Gesundheitsbehörde der Vereinigten Staaten) und EMA (Europäische Arzneimittel-Agentur) ist bekannt, dass die neuartigen „mRNA-CoViD-Impfungen“ Shedding verursachen. Sehen Sie sich selbst die Beweise an, die ich für Sie in meinem neuen Buch zusammengetragen habe.

Das Buch „SHEDDING“ enthält viele Studienergebnisse verschiedener Forscher. Es lässt unzählige Ärzte und Wissenschaftler zu Wort kommen, die sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben und teilweise selbst unter Shedding-Symptomen leiden.

Das Buch enthält zahlreiche Erfahrungsberichte von Betroffenen, viele weitere Beweise für die Realität von Shedding sowie hilfreiche Tipps, wie Sie sich davor schützen können, krank zu werden und wie man bereits vorhandene Shedding-Symptome wieder loswerden kann. Zusätzlich findet der Leser zahlreiche Entgiftungsmöglichkeiten für Geimpfte und Ungeimpfte, die dabei helfen, die giftigen Spike-Proteine aus dem Körper auszuleiten.

Ende des Auszugs aus dem Buch „SHEDDING – Die verblüffende Wahrheit über die Übertragung des CoViD-Impfstoffs und der neuen mRNA-Impfungen auf Nicht-Geimpfte“

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort

Einleitung

TEIL 1 – DIE BEWEISE

Wissenschaftler und Ärzte bestätigen, dass Shedding real ist

Dr. med. Pierre Kory veröffentlicht eine neunteilige Artikelserie über Shedding

Dr. med. Pierre Kory im Interview mit „Epoch Times“

Auswahl einiger kurzer Erfahrungsberichte

„Uncut-News“-Artikel zum Thema Shedding

„Die Bürgerstimme“ – Interview zum Thema Shedding

Pfizer-Dokument PF-07302048 beweist die Realität von Shedding

„AUF1.tv“-Interview mit dem Lungenfacharzt Dr. Wodarg

Die Biomedizinerin Maria Zhang über Shedding

„LIFE & LOVE“-Artikel über Shedding

Dr. Lawrence Palevsky klärt auf über die Gefahren der neuen Boten-RNA-Technologie, Spike-Proteine und Shedding

Luigi Warren, der Erfinder der mRNA-Technologie: „Es ist sicherlich wahr, dass mit mRNA geimpfte Personen das (Spike-)Protein absondern!“

Michael Morris über Shedding und die Definitionsänderung von „Impfung“

Dr. Syed Haider berichtet von seinen Shedding-Patienten

Die Übertragung von CoViD-mRNA-Impfstoffkomponenten und -produkten von Geimpften auf Ungeimpfte – Teil 1 der Artikelserie von Dr. med. Pierre Kory

A Midwestern Doctor – Auswertung von mehr als 1.200 Erfahrungsberichten

Molekularbiologin Lidia berichtet von ihren Shedding-Erfahrungen

A Midwestern Doctor – Die Übertragungswege beim Shedding

„NEXUS Magazin“: „Impfstoff-Shedding – Die unerzählte Geschichte“

Die Zerstörung der menschlichen Fruchtbarkeit

Aktuelle und von Experten begutachtete Shedding-Studie

Dr. Sabine Stebel – Genetisch bedingte Shedding-Sensitivität

Gesetzesentwurf in Montana sieht ein Verbot von CoViD-mRNA-„Impfstoffen“ vor (unter anderem wegen Shedding)

A Midwestern Doctor – kurze Übersicht zu Shedding

Dr. med. Pierre Kory – Zusammenfassung der wichtigsten Beweise

TEIL 2 – ERFAHRUNGSBERICHT

Mein eigener Erkrankungsprozess und die Heilung

Die Corona-Zeit

Und dann kamen die „Impfungen“ (Shedding-Erfahrungen)

Der Heilungsprozess

Die Zeit nach der Heilung

TEIL 3 – PRAKTISCHE TIPPS FÜR DEN ALLTAG

Was sich sonst noch zu wissen lohnt

Wie gefährlich ist Shedding?

Wie kann ich mich vor Shedding schützen?

Die typischen Shedding-Symptome

Entgiftungsmöglichkeiten

Wie sag ich’s meiner Familie und meinen Freunden?

Wie finde ich heraus, ob jemand „geimpft“ ist?

Die Versöhnung von „Geimpften“ und „Ungeimpften“

Verkehrte Welt

Der typische Shedding-Geruch

Shedding aus spiritueller Sicht

Selbstverstärkende mRNA-„Impfungen“

TEIL 4 – THE GREAT RESIST

Widerstand

Öffentlicher Aufruf zum Stopp der „CoViD-Impfungen“

Die Aufarbeitung der Verbrechen der Verantwortlichen

Neuer US-Gesundheitsminister fordert CoViD-Tribunale und Sicherheitsstudien für alle Impfstoffe

Schockierende Enthüllungen von Dr. Michael Yeadon (Ex-Vizepräsident von Pfizer) und anderen Wissenschaftlern

Der Tod ist eine Lüge!

Wofür ist all das gut?

TEIL 5 – HINTERGRÜNDE

Weitere wichtige Themen, die mit dem Thema Shedding untrennbar verbunden sind

CoViD- und mRNA-„Impfungen“

Impfschäden

Remdesivir

Ivermectin und Hydroxychloroquin

Pandemien

PCR-Test

Biolabore und „Gain of Function”

War die Reaktion auf CoViD eine Militärische Operation?

Monkey Pox

Vogelgrippe

Die Mainstreammedien

Bill Gates

Die WHO

Strafverfolgung der Schuldigen

CO 2

CBDCs und Bargeld

Impfungen im Allgemeinen

Jedes Ende ist ein neuer Start

DANKE

Buecherliste

Quellenverzeichnis

Quellen: PublicDomain/Anya Stössel am 29.09.2025