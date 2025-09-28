Steht die Rückkehr des Sterns von Bethlehem bevor?

Teile die Wahrheit!

Eine seltene Sternkonstellation, die angeblich Christi Geburt markiert, könnte vor 2030 erneut auftreten. Die Frage ist: An welchem ​​Tag? Von Dr. Mathew Maavak

Es besteht eine geringe Möglichkeit, dass die astrale Ausrichtung, die angeblich die Geburt Christi markiert, vor 2030 erneut auftritt. Aber welcher Tag wird es sein?

Kürzlich habe ich einen Artikel erneut veröffentlicht, in dem ich darlege, warum ich den 11. September 3 v. Chr. für den Geburtstag Christi halte.

Der Stern von Bethlehem sorgt seit Jahrhunderten für Verehrung und Debatten. War er ein Wunder, ein Komet oder eine Planetenkonstellation?

Einige Gelehrte, wie der verstorbene Dr. Michael Heiser, argumentieren, die Heilige Schrift selbst enthalte ein spezifisches Sternzeichen, das mit der Geburt des Messias in Verbindung steht – ein Zeichen, das erstaunlicherweise noch zu unseren Lebzeiten wieder auftauchen könnte. (Die biblische Entrückung hat nicht stattgefunden – und wird auch nicht stattfinden)

Die Ausrichtung von 3 v. Chr.

Dr. Heiser und Ernest L. Martin interpretieren Offenbarung 12, Verse 1–5 als Beschreibung einer Himmelskonstellation, die die Geburt des Messias symbolisiert. Diese Konstellation fand am 1. Tischri (dem Posaunenfest) statt und beinhaltete:

Die Frau: Jungfrau, symbolisiert Israel, Maria – und meiner Ansicht nach die Gemeinschaft der Gläubigen, die bis ins Paradies zurückreicht.

Mit der Sonne bekleidet: Die Sonne steht in der Körpermitte der Jungfrau und „bekleidet“ sie.

Mond unter ihren Füßen: ein Neumond unter den Füßen der Jungfrau, sichtbar kurz nach Sonnenuntergang von Palästina aus.

Krone aus zwölf Sternen: Die neun Sterne des Löwen plus drei wandernde Planeten – Merkur, Venus und Mars – ergeben zwölf und symbolisieren die Stämme Israels.

Das Kind: Jupiter, der „Königsplanet“, nähert sich der Konjunktion mit Regulus, dem „Königsstern“ im Löwen. Seine rückläufige Bewegung deutet auf eine neunmonatige „Schwangerschaft“ hin, die in einer „Geburt“ gipfelt.

Dieses Bild erhob sich nach Sonnenuntergang über dem Horizont in der Nähe von Bethlehem. Heiser und Martin argumentieren, dass es mit der Vision aus Offenbarung 12 übereinstimmt und über die königliche Symbolik Jupiters mit dem „Stern“ der Heiligen Drei Könige in Matthäus 2 in Verbindung steht.

Wie selten ist das?

Jede Komponente der Ausrichtung ist üblich. Ihre Kombination ist nicht:

Sonne in der Jungfrau: jeden September.

Mond zu Füßen der Jungfrau: ein oder zwei Tage im September.

Jupiter in Jungfrau: alle 11–12 Jahre.

Drei Planeten im Löwen: der seltenste Faktor.

Diese vollständige Konfiguration ist im letzten Jahrtausend nur wenige Male aufgetreten – 1056, 1293, 1483, 1827 – und zuletzt am 23. September 2017 , was weltweite Spekulationen auslöste, obwohl es sich leicht vom Himmel im Jahr 3 v. Chr. unterschied.

Das nächste Fenster

Für präzise Berechnungen ist Software wie Stellarium erforderlich. Die allgemeinen Zyklen deuten jedoch auf ein wahrscheinliches Zeitfenster im September 2029 hin , wenn Jupiter in die Jungfrau zurückkehrt.

Ein Neumond zu Füßen der Jungfrau ist in diesem Monat nahezu garantiert. Ob Merkur, Venus und Mars gleichzeitig im Löwen stehen, ist ohne detaillierte Modellierung nicht bekannt.

Wenn die Teile im Jahr 2029 nicht zusammenpassen, wäre die nächste Chance basierend auf dem Umlaufzyklus des Jupiters etwa 2040–41.

Das große Puzzle

Was mich verwirrt, ist, warum noch niemand diese Modellierung durchgeführt hat. Wir planen Marsmissionen für Jahre im Voraus, können aber nicht sagen, ob der „Stern von Bethlehem“ 2029 wieder auftauchen könnte?

Wir haben Orbiter und Sonden zum Mars geschickt – die komplexe und präzise Computermodelle erfordern – und können dennoch ein relativ einfaches Himmelsereignis nicht nachvollziehen? Selbst säkulare Medien fänden dies eine fesselnde Geschichte, die die Menschheit interessiert.

Und es gibt auch hier einen dunkleren Unterton. Der September 2029 liegt nur wenige Monate vor dem geplanten „Great Reset“ von 2030.

Wir wissen, dass die heutigen Eliten und Okkultisten von Astralzeichen fasziniert sind und sich regelmäßig an spöttischen Imitationen des Göttlichen beteiligen. Sonst würde ich dieses Datum nicht markieren.

Werden wir absichtlich im Dunkeln gelassen?

Werden wir, wenn der September 2029 näher rückt – in genau vier Jahren – eine Gruppe „jüdisch-christlicher“ Mystiker erleben, die ein für die Erscheinung eines „Messias“ vorherbestimmtes Datum verkünden?

Ich kann nur spekulieren. Was denken Sie?

Zwischen jetzt und 2030 steht ein weiteres Datum bevor, aber das hebe ich mir für einen anderen Tag auf. Bleiben Sie dran.

Quellen: PublicDomain/drmathewmaavak.substack.com am 28.09.2025