Sternensaaten: Sind die Annunaki böse?

Die Geschichte der Anunnaki – des Pantheons der sumerischen Götter – ist von Geheimnissen, Mythen und Legenden umgeben.

In sumerischer Zeit waren die sieben Annunaki-Götter Anu, Enlil, Enki, Ninhursag, Nanna, Utu und Inanna. Sie wurden von Sumerern, Akadiern, Syrern und Babyloniern verehrt. (erfahren Sie hier mehr über die fehlerhaften und erfundenen Übersetzungen bzw. Märchen von Zecharia Sitchin)

Zyniker glauben, die Annunaki seien mythologischer Natur, doch alte sumerische Texte erzählen eine andere Geschichte. Nicht zu vergessen sind auch die faszinierenden Übersetzungen von Keilschrifttafeln , die die überwältigende Geschichte dieser außerirdischen Wesen illustrieren. (Anunnaki enthüllt: Wer waren diese Wesen laut Theorie der antiken Astronauten?)

Zu Ihrer Information: Das Wissen der Sternensaat basiert auf „Wahrheiten“, die aus historischen Berichten (und manchmal Relikten physischer Beweise), psychischer Kanalisierung und außerirdischer Kommunikation abgeleitet werden.

Zahllose Individuen, die in der Lage sind, mit Wesen in anderen Existenzdimensionen zu kommunizieren, haben maßgeblich zu den heute kursierenden Sternensaat-Geschichten beigetragen, wie etwa Edgar Cayce, Dolores Canon und Bashar.

Wir alle haben die Fähigkeit, andere Dimensionen der Realität anzuzapfen, aber es geht darum, uns dafür zu öffnen und an unserer Spiritualität zu arbeiten.

Annunaki-Wesen fallen in eine Kategorie, die mit keiner anderen vergleichbar ist. Warum? Weil sie weder als „helle“ noch als „dunkle“ Wesen gelten, sondern sich in einer Grauzone befinden .

Kürzlich schrieb einer meiner geschätzten Leser – Laura Haikonen – kommentierte meinen Artikel mit dem Titel „ Galaktische Genetik: Welcher Sternensaat-Typ sind Sie? “ über die Annunaki und die Tatsache, dass sie „mit einer Warnung kommen“ sollten (um sie direkt zu zitieren).

Laura hat Annunaki-Wurzeln, daher war es interessant, das von ihr zu hören. Ich wusste, dass die Annunaki geheimnisvoll, aber nicht unbedingt „böse“ sind. Daher wollte ich natürlich mehr darüber erfahren und es in meine neueste „Starseed-Serie“ hier auf Medium aufnehmen.

In diesem Artikel werde ich die Annunaki ausführlicher behandeln (aber im Großen und Ganzen nur an der Oberfläche kratzen) und versuchen festzustellen, ob wir gegenüber dieser hochdimensionalen, uralten außerirdischen Spezies möglicherweise vorsichtig sein sollten.

Wer sind die Annunaki und woher kommen sie?

Den Sumerern zufolge kamen die Annunaki aus dem „Himmel“ und sprachen eine Sprache namens „Ana’kh“. Man geht davon aus, dass die Annunaki sich vor etwa 450.000 Jahren auf dem Planeten Erde niederließen und in Raumschiffen von einem geheimnisvollen Planeten namens „Nibiru“ jenseits des Neptuns ankamen. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Der Planet Nibiru wurde vom Volk der „Anu“ (das sich selbst aufgrund von Schnitzereien auf sumerischen Tontafeln, die über 5.000 Jahre alt sind, als „Anunnaki“ bezeichnete) als das 12. Objekt in unserem Sonnensystem angesehen.

Den kryptischen Botschaften auf sumerischen Tontafeln zufolge gründeten die Annunaki im Osten eine Siedlung namens „Eridu“.

Man glaubt, dass Enki (einer der ursprünglichen Annunaki-Götter) der Vater einer sterblichen Hybridtochter namens „Titi“ und eines Sohnes namens „Adapa“ war – viele Menschen glauben, dass es sich bei diesen beiden um Adam und Eva handelt!

Man glaubte, dass Hybriden aus Annunaki und Erdlingen aufgrund der Genetik der Annunaki Hunderte von Jahren lebten , aber nicht bevor ihre DNA verändert wurde, um Unsterblichkeit zu verhindern.

Die Erdling-Annunaki-Hybriden wurden mit der Mission, sich fortzupflanzen, nach Edin (oder vielleicht in den Garten Eden?) im Osten geschickt, doch als die Nachricht von ihrer Unsterblichkeit eintraf, wurden sie schließlich aus dem Land verbannt – eine Entscheidung, die auch auf Bedenken beruhte, dass Enki den Menschen wichtiges Wissen über seine außerirdische Rasse zu sehr preisgegeben hatte.

Was ist die Mission der Annunaki für die Erde und darüber hinaus?

Das ursprüngliche Ziel der Anunnaki war der Goldabbau . Als sie jedoch keine Lust mehr hatten, die harte Arbeit allein zu verrichten, manipulierten sie der Legende nach vor über 200.000 Jahren die DNA aufrecht stehender Affen (Homo Erectus), damit diese als Sklaven für sie arbeiteten .

Die Annunaki nannten ihre aus Affen entwickelten Menschen „Adamu“ oder „Lulu Amelu“, was übersetzt „ Arbeiter “ bedeutet. Durch die Manipulation der DNA des Homo Erectus war die neue Spezies in der Lage, Befehle zu befolgen und mit ihren Annunaki-Herrschern zu kommunizieren.

Heutige Archäologen geben sogar zu, dass die Evolutionsphase von Homo Erectus > Homo Sapiens bemerkenswert schnell verlief , was darauf schließen lässt, dass dort möglicherweise eine hochintelligente, außerweltliche genetische Veränderung stattgefunden hat!

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Annunaki den weiten Weg nur zurückgelegt haben, um Gold abzubauen. Ihre Bemühungen, vertrauliche Informationen über das Universum vor den Menschen zu verbergen (und verzweifelt ihre Unsterblichkeit zu verhindern), deuten auf ihr Hintergedanken hin, ihre Macht nicht aufzugeben und die Kontrolle über neue Zivilisationen auf der Erde zu behalten.

Welche historischen Ereignisse werden den Annunaki zugeschrieben?

Wenn wir die im alten Mesopotamien allgemein praktizierten Religionen zurückverfolgen, entdecken wir, dass die Annunaki als eine Gruppe mächtiger Götter und Göttinnen galten, die sowohl als himmlische Gottheiten als auch als Richter der „Unterwelt“ galten .

Als Nachkommen von An (dem Gott des Himmels) und Ki (der Göttin der Erde) wurden die Annunaki hoch geschätzt und haben in mehr als einer Hinsicht ihre Spuren hinterlassen.

Hier sind drei Möglichkeiten (abgesehen von der Manipulation der menschlichen DNA), wie die außerirdischen Spezies die Geschichte unseres Planeten geprägt haben:

1. Architektur

Mesopotamischen Mythen zufolge waren die Pyramiden als Leuchtfeuer für UFOs gedacht, um ihre Raumschiffe präzise auf der Erde landen zu lassen.

Auch in den Hieroglyphen des alten Ägypten sind riesige, reptilartige Wesen abgebildet … Zufall? Sicherlich nicht, denn die Annunaki sind mit der Reptilienrasse verwandt.

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Zivilisationen, die für den Bau der Pyramiden verantwortlich waren, über technologisch fortschrittliche Ausrüstung, Werkzeuge und Vorräte verfügten.

Wie sonst hätten sie zwischen 2700 und 2200 v. Chr. erfolgreich solch monumentale Weltwunder errichten können?

Laut dem Bibelwissenschaftler und renommierten Autor Zicharia Stitchin haben die Annunaki die Pyramiden „ mit Sicherheit “ erbaut. Stitchin behauptet, dass die intelligenten Wesen im Buch Genesis „Nephilim“ genannt werden.

Stitchin schrieb in seinem Buch „ The Stairway to Heaven: The Earth Chronicles #2 “ die folgende Passage :

„Die Große Pyramide von Gizeh mit ihren beiden Nebenpyramiden und der einzigartigen Sphinx liegt genau auf der verlängerten Linie Ararat-Baalbek. Die Entfernung von Baalbek zum Katharinenberg und zur Großen Pyramide von Gizeh ist genau gleich.

Dies ist, das möchten wir gleich hinzufügen, nur ein Teil des erstaunlichen Gitternetzes, das die Anunnaki im Zusammenhang mit ihrem nachsintflutlichen Raumhafen angelegt haben.“

Darüber hinaus schreibt Ronald H. Fritze :

„Die Annunaki bauten die Pyramiden und alle anderen monumentalen Bauwerke der antiken Welt, deren Bau nach Ansicht der Theoretiker der antiken Astronautik ohne hochentwickelte Technologien unmöglich wäre.“

2. Vorhersagen

In alten sumerischen Texten werden die Anunnaki als Gottheiten beschrieben, die „das Schicksal der Menschheit bestimmten“. Obwohl sie eindeutig das Schicksal der Menschen prägten, sagten sie zukünftige Ereignisse nicht voraus. Ein konkretes Ereignis sticht jedoch hervor: die Überschwemmung des Euphrat in der antiken Stadt Schuruppak.

Der Mythos der „Sintflut“ wird in der mesopotamischen Literatur erwähnt , insbesondere im Gilgamesch-Epos . Was die Geschichte so fesselnd macht, ist die Tatsache, dass die Anunnaki aufgrund ihrer Kenntnisse über die Umlaufbahn Nibirus und das drohende Abschmelzen der antarktischen Gletscher von der bevorstehenden Flut wussten.

Enlil wollte die Menschheit vernichten und beklagte sich darüber, dass die Menschen zu chaotisch und gewalttätig geworden seien. Um seine Mission zu erfüllen, sagte er den Menschen, dass die Flut ohne Schaden vorübergehen würde.

Enki, der Gott der Weisheit, versuchte seine menschlichen Gefährten zu schützen, indem er Utnapischtim heimlich ermahnte, ein Boot zu bauen, um zu überleben. Diese göttliche Weisheit rettete den unsterblichen Menschen, seine Familie und zwei Tiere von jeder Art vor dem Ertrinken. (Man denke an die Arche Noah!)

3. Wissen

Basierend auf „Theorien der antiken Astronauten“ offenbarten die Anunnaki den Menschen der Antike ihre Weisheit auf vielfältige Weise.

Ihr intellektuelles Wissen in verschiedenen Bereichen – darunter Astronomie, Landwirtschaft, Architektur, Mathematik, Schreiben und Recht – förderte das Wachstum der sumerischen Zivilisation. Die außerirdische Gruppe gab den Menschen auch fortschrittliche medizinische Erkenntnisse preis.

Die Anunnaki trugen zur Etablierung von Königtümern und strukturierten Gesellschaften bei und führten die frühen Menschen in das Konzept von Regierung und sozialer Ordnung ein. Obwohl sie den Menschen die wertvolle Fähigkeit des Ackerbaus beibrachten, wurde dieses Wissen in erster Linie zum Nutzen der Annunaki an sie weitergegeben .

Sind die Annunaki „gute“ oder „böse“ Seelen?

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht einfach: Es gibt vieles, was wir über die Annunaki (ganz zu schweigen von anderen außerirdischen Rassen) noch nicht wissen.

Die Annunaki werden aufgrund ihrer machtgetriebenen Handlungen oft mit der Dunkelheit in Verbindung gebracht . Sie zwingen Menschen, als Sklaven zu dienen, und nutzen die natürlichen Ressourcen unseres Planeten für ihre eigenen egoistischen Bedürfnisse aus.

Der „böse Blick“ sumerischer Gottheiten – insbesondere der sieben Annunna-Götter – ist umfassend dokumentiert. (1) Außerdem glauben viele Menschen, dass die Anunnaki tatsächlich die „gefallenen Engel“ im Buch Henoch gewesen sein könnten!

Jedoch…

..Enlil (der sogenannte „böse“ Gott, der eine primitive Menschheit versklaven wollte) war ganz anders als Enki (der sich mit ihnen anfreundete).

Die starken Persönlichkeitsunterschiede zwischen diesen beiden Anu-Göttern – Enlil und Enki – lassen darauf schließen, dass es sowohl „ positive “ als auch „ negative “ Annunaki mit unterschiedlichen Absichten gibt.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Annunaki angeblich von Reptilien abstammen.

Der vielfach verspottete (und umstrittene) britische Verschwörungstheoretiker David Icke – der reptilienartige Humanoide als „blutsaugende Gestaltwandler“ bezeichnet – behauptet, die Reptilienherrscher seien in Wirklichkeit die Anunnaki. (Und er ist nicht der Einzige, der das glaubt.)

Wie die meisten von Ihnen vielleicht bereits wissen, sind die Reptiloiden – eine immens große Gruppe außerirdischer Seelen, die aus dem Sternbild Drache stammen – als „böse“ bekannt. Allerdings sind nicht alle Reptiloiden böse oder haben böse Absichten.

Manche Reptiloiden sind weiterentwickelte „Lichtseelen“, die tatsächlich Gutes tun wollen. Dasselbe gilt für Annunaki und andere kosmische Wesen – es gibt sowohl „gute“ als auch „böse“ Annunaki.

Dennoch wissen wir nicht genau, wie viele Annunaki es gibt, geschweige denn, wie viele positive Wesenheiten es gibt. Vielleicht war Enki einer von einer Million. Was wir jedoch wissen, ist, dass die Annunaki mächtige Wesen mit einer scheinbar dunklen Agenda waren – eine, die ihnen zweifellos mehr nützte als uns.

Ich fragte meinen schamanischen Freund (dieselbe Person, die diese Vorhersagen für die Zukunft mit mir geteilt und mit mir an dieser persönlichen symbolischen Geschichte zusammengearbeitet hat ), was er über die Annunaki denkt.

Hier ist, was er zu sagen hatte:

Es ist immer wieder dasselbe [für jede intelligente Spezies, die je existiert hat] – Schöpfung und Zerstörung. Seit Tausenden, ja Millionen von Jahren sind wir destruktiv; die meisten von uns, und eine kleine Minderheit versucht, zum Licht zu gelangen.

Bald werden alle, die den Zusammenbruch überstehen, endlich ins Licht gelangen. So wie die Annunaki destruktive Tendenzen haben, so haben auch die Menschen diese.“

Ein anderer schamanischer Freund von mir (der mir meinen allerersten DMT-Kegel verabreicht hat, worüber Sie hier lesen können ) erzählte mir von seinem Wissen zu diesem Thema.

Hier ist, was er sagte:

„Annunaki-Riesen besuchten mich während der Meditation, und obwohl ich nie negative Energie von ihnen gespürt habe, glaube ich nicht, dass sie gut sind. Sie haben unsere DNA manipuliert, um uns als Sklavenrasse zu erschaffen und zu benutzen. Also nein, ich glaube nicht, dass sie gut sind.“ (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Zusammenfassung

Drücken Sie die Eingabetaste oder klicken Sie, um das Bild in voller Größe anzuzeigen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Annunaki das Schicksal der Menschheit in gewisser Weise bestimmt haben. Ihr Schicksal und ihr Weg lagen in ihren Händen. Sicher, sie hätten ihre Kräfte besser einsetzen können, aber sie haben uns nicht mit leeren Händen zurückgelassen.

Die Weisheit der Annunaki legte den Grundstein für das Gedeihen der Menschheit. Autoren wie Sitchin behaupten jedoch, ihre Rückkehr könnte verheerende Ereignisse auslösen . Er vergleicht ein hypothetisches Szenario mit biblischen Prophezeiungen und Armageddon. (Nix mit Anunnaki, Goldabbau und Nibiru! Zecharia Sitchin und die Fehlübersetzung sumerischer Texte)

Die Annunaki-Sternensaat ist noch immer auf der Erde verstreut . Sitchin behauptet, die Außerirdischen hätten Mensch-Alien-Hybriden hinterlassen, von denen einige möglicherweise noch heute leben und nichts von ihrer außerirdischen Abstammung wissen!

(Sie fragen sich, ob Sie ein Annunaki-Sternenkind sind? Klicken Sie hier, um herauszufinden, ob Ihre Seele außerhalb der Erde entstanden ist.)

Da es viele Annunaki (nicht nur Enki) gab , die vor der Sintflut für die Menschheit kämpften, kann man nicht sagen, dass sie alle „böse“ waren. Aber wie viele sind „gut“?

Vielleicht werden wir es nie erfahren, aber ich bin sicher, dass wir es eines Tages erfahren werden.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 11.09.2025