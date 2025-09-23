Sturm oder Rakete? Wie alternative Medien das Wetter neu erfanden – Telegram-Zirkus als Ersatzreligion

Teile die Wahrheit!

Es war einmal in einem kleinen polnischen Dorf, da krachte es plötzlich am Himmel – und die Schlagzeilen gleich hinterher. Zuerst hieß es, eine russische Drohne sei in ein Haus eingeschlagen. Russland, dieser allzeit praktische Bösewicht, war mal wieder schuld, bevor überhaupt jemand die Scherben zusammengefegt hatte

. „Der Russe wars!“ – ein Mantra, das man in europäischen Redaktionsstuben inzwischen wie das Vaterunser herunterleiern kann. Doch dann – oh Schreck, oh Wunder – entpuppte sich der vermeintliche Angriff als freundschaftliches Geschenk aus NATO-Beständen: eine F-16-Rakete, die wohl nicht ganz dort landete, wo sie laut Bedienungsanleitung hätte landen sollen.

Und während die seriösen Medien noch mit diplomatischer Zurückhaltung nach Worten suchten, galoppierte die Telegram-Ritterburg der alternativen Wahrheitskrieger schon wieder in eine völlig andere Richtung. Da hieß es plötzlich, das Ganze sei kein Raketen-Desaster, sondern ein harmloser Sturm gewesen.

Windstärke 12 auf der Richterskala, quasi. Glaubwürdige Zeugen hätten das berichtet, heißt es. Man fragt sich nur: Waren das Meteorologen, Schamanen oder einfach die Nachbarskatze mit Sturmfrisur?

Besonders rührig wie immer: Friedemann „Mäckle Mack“, der Telegram-Hausmeister für Halbwahrheiten. Er erklärte mit dem Brustton der Überzeugung, dass das Haus nicht von einer Rakete, sondern von „Naturgewalten“ getroffen wurde.

Wahrscheinlich ein NATO-Tornado – ein seltenes Wetterphänomen, das nur auf Telegram vorkommt. So wird aus einer Rakete ein Lüftchen und aus der Realität ein Kaffeeklatsch voller Mythen.

Was bleibt? Ein absurdes Schauspiel, das zeigt, wie sich zwischen „Russophobie“ und „alternativer Wahrheit“ eine Paralleldimension aufbaut, in der Logik höchstens Gaststatus hat. Und das Ganze ist so lächerlich, dass man fast schon dankbar sein muss: für ein bisschen Galgenhumor im Dauerfeuer der Schlagzeilen.

Ein absurdes Schauspiel von Alfred-Walter von Staufen

Der Reflex: „Der Russe wars!“

Es ist schon fast ein Reflex, wie das Aufstoßen nach zu viel Kohl. Kaum kracht es irgendwo in Osteuropa, und schon tönt es wie aus einem einzigen Chor: „Der Russe wars!“ – egal, ob es sich um eine Drohne, eine Rakete oder ein zu spät abgefeuertes Feuerwerk handelt.

In Polen brannte ein Haus – und schwupps war die Schuldige schnell gefunden: die russische Drohne, dieses omnipräsente Flugobjekt, das offenbar mehr Reichweite hat als Elon Musks Twitter-Antennen.

Doch, Überraschung: Die Wahrheit war komplizierter. Es war eben keine russische Drohne, sondern eine NATO-Rakete, genauer gesagt ein F-16-Spielzeug.

Natürlich passierte das nur, weil Technik eben manchmal streikt. Aber das war nicht mehr ganz so medienwirksam. „NATO versehentlich Eigentum demoliert“ klingt eben nicht so aufregend wie „Russland greift Polen an“. Der Reflex funktioniert, die Empörungsmaschine springt an, und die Schlagzeilen schreiben sich von selbst.

Die Telegram-Universität für alternative Meteorologie

Währenddessen liefen in den „alternativen Medien“ die Druckerpressen heiß. Dort wird nicht recherchiert, sondern fabuliert. Und so entstand die neueste, wirklich atemberaubende These: Es war kein Raketeneinschlag, sondern ein Sturm. Ja, richtig gelesen – ein Sturm. Ein Stück Hausdach war weg, also kann es nur der Wind gewesen sein. Logik light.

Man muss den Telegram-Experten zugutehalten: Sie haben ein Talent, Naturgewalten mit militärischer Präzision zu verwechseln.

Ein Sturm hat nun einmal frappierende Ähnlichkeit mit einem NATO-Kampfjet – beide machen Lärm, beide wirbeln Dinge durcheinander, und beide sind für Laien schwer auseinanderzuhalten, wenn man sich sein Wissen ausschließlich aus Sprachnachrichten von „Zeugen“ zusammenklöppelt.

Friedemann „Mäckle Mack“ und die Kunst der Halbwahrheit

Kein Telegram-Märchen ohne den Helden der Schwurbelgemeinde: Friedemann „Mäckle Mack“. Er ist so etwas wie die Angela Merkel der alternativen Wahrheitsbewegung: immer da, wenn es brennt, immer monoton in der Botschaft, und immer völlig immun gegen Fakten.

Mäckle Mack verkündete also, dass glaubwürdige Zeugen den Sturm bestätigt hätten. Glaubwürdige Zeugen sind in diesem Milieu ein dehnbarer Begriff – es könnte die Tante sein, die nachts die Rollos klappern hörte, oder der Nachbar, der beim Frühschoppen eine Eingebung hatte. Wichtig ist nur: Es muss irgendwie nach Natur klingen. Denn Natur ist unschuldig, Russland auch, und die NATO ist immer der eigentliche Täter.

So bastelt sich Mack ein Universum, in dem der Regen aus westlichen Lügen besteht, der Wind aus Propaganda weht und Blitze vom Mainstream persönlich gezündet werden. Das alles klingt so absurd, dass man fast schon applaudieren möchte – wenn es nicht so traurig wäre.

Sturm vs. Tornado vs. NATO

Nun könnte man sagen: „Na gut, kann ja mal passieren, dass man eine Rakete mit einem Sturm verwechselt.“ Schließlich sehen sich beide Phänomene auf den ersten Blick nicht unähnlich: Laut, zerstörerisch, schwer zu versichern. Aber irgendwann sollte man doch bemerken, dass sich ein Sturm nicht mit Explosivköpfen ausrüstet und keine Flugbahn nach NATO-Standards hat.

Die Telegram-Fraktion hingegen hat daraus eine neue Wissenschaft gemacht: alternative Meteorologie. Da wird nicht nur das Wetter erklärt, sondern gleich die Geopolitik mitgeliefert.

Ein Sturm in Polen ist dort kein meteorologisches Ereignis, sondern ein Zeichen für die große Lüge des Westens. Dass Meteorologen, Piloten oder Militärs das anders sehen, wird kurzerhand weggewischt. Experten sind schließlich Teil des Systems, während der betrunkene Onkel aus der Kneipe die wahre Quelle aller Weisheit ist.

Wenn Logik Urlaub macht

Die Logik in diesen Erklärungen ist so löchrig wie ein Schweizer Käse nach einer Mäuseparty. Stellen wir uns die Szene vor: Ein Haus wird zerfetzt, Trümmer liegen herum, die Luft riecht nach verbranntem Treibstoff – und irgendjemand sagt: „Das war der Sturm.“

Wäre es nicht so tragisch, man könnte es als Comedy-Sketch bei Harald Schmidt durchwinken. Doch die Szene zeigt die Mechanik der alternativen Medien: Erst wird ein Narrativ erfunden, dann werden „Zeugen“ hineingeschrieben, und schließlich wird die Realität so lange verbogen, bis sie ins Telegram-Format passt.

Die psychologische Komfortzone

Warum glauben Menschen solchen Unsinn? Ganz einfach: Es ist psychologisch bequem. Wenn der „Russe“ nicht schuld ist, dann bestätigt das die eigene Feindbild-Pflege.

Wenn die NATO Mist baut, dann ist es leicht, das in ein „Sturm“-Narrativ umzuwandeln – denn Natur kann man nicht verantwortlich machen. Der „Sturm“ ist die neue Ausrede, die alles rechtfertigt. So basteln sich die Leute eine Welt, in der sie immer recht haben, selbst wenn das Dach nebenan raucht.

Der Telegram-Zirkus als Ersatzreligion

Telegram ist längst mehr als ein Messenger. Es ist die neue Kathedrale des modernen Märtyrers. Wer dort schreibt, predigt nicht – er verkündet Offenbarungen. Und wer widerspricht, ist ein Ketzer. Friedemann Mäckle Mack ist einer dieser Priester. Seine Kanzel ist das Handy, seine Bibel sind Halbwahrheiten, und seine Psalmen bestehen aus Capslock und fünf Ausrufezeichen.

Die Follower sind die Gläubigen. Sie wollen gar nicht die Wahrheit, sie wollen nur eine Geschichte, die ins Weltbild passt. Der Sturm ist dabei nur das jüngste Wunder. Davor war es die „geheime NATO-Basis“, davor die „Bilderberger-Wolke“ und davor die „Merkel-Mondfinsternis“. Alles ist denkbar, wenn man die Realität nur lange genug ignoriert.

Raketenwissenschaft für Anfänger

Zurück zur Realität: Es war eine NATO-Rakete. Punkt. Keine Naturgewalt, keine russische Drohne, kein kosmisches Ereignis. Eine Rakete, die aus irgendeinem Grund nicht das tat, was sie sollte. Das ist peinlich genug, aber immerhin nachvollziehbar. Technik versagt nun einmal. Aber der Versuch, das Ganze in einen Sturm umzudeuten, ist eine intellektuelle Bankrotterklärung.

Man stelle sich vor, ein Arzt verwechselt Herzinfarkt mit Schnupfen. So ähnlich operieren die Telegram-Journalisten. Nur dass sie nicht heilen wollen, sondern Verwirrung stiften.

Die NATO, der Sündenbock und das Telegram-Orakel

Interessant ist, dass beide Seiten – Mainstream wie Alternativ – ihre Reflexe haben. Der Mainstream ruft: „Der Russe wars!“. Telegram ruft: „Der Westen lügt!“ Am Ende bleibt der Fakt, dass eine NATO-Rakete ein Haus zerstört hat. Doch anstatt das nüchtern einzuordnen, wird daraus entweder ein Kriegsakt oder ein Naturereignis gestrickt.

Die Wahrheit ist langweilig. Aber langweilig verkauft sich schlecht. Also lieber ein Drama inszenieren, bei dem jeder Leser seine Lieblingsrolle finden kann: der Empörte, der Zweifler, der Prophet.

Fazit

Das Ergebnis ist ein absurdes Theaterstück. Ein Raketenfehler wird zur geopolitischen Weltverschwörung oder zum Naturereignis hochgejazzt. Die alternativen Medien beweisen damit erneut, dass sie keine Aufklärung betreiben, sondern Unterhaltung – allerdings Unterhaltung auf dem Niveau eines schlechten Kneipenwitzes.

Wer wirklich wissen will, was passiert, muss nüchtern hinschauen. Und nüchtern betrachtet war es keine Drohne, kein Sturm, sondern eine NATO-Rakete. Alles andere ist intellektueller Nebel, gestiftet von Leuten, die vom Chaos leben.

Moral

Am Ende dieser grotesken Posse bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Nicht, weil eine NATO-Rakete ein polnisches Haus traf – Fehler passieren, auch wenn sie in dieser Dimension tragisch sind. Sondern, weil die anschließende Wahrheitsjonglage wieder einmal zeigte, wie leichtfertig sowohl klassische als auch alternative Medien mit der Realität umgehen.

Die einen stürzen sich gierig auf die Schlagzeile „Der Russe wars!“, ohne auch nur die Spur einer verlässlichen Bestätigung abzuwarten. Hauptsache, die Empörungskasse klingelt und der politische Reflex ist befriedigt.

Die anderen basteln sich parallel ihre eigene Folklore – ein Sturm sei schuld gewesen, die Naturgewalt als unschuldiger Ersatz für westliches Versagen. So entsteht ein groteskes Zerrbild der Welt, in der Fakten nur noch Statistenrollen spielen.

Die Moral liegt auf der Hand: Wer seine Informationen aus Telegram-Foren oder Schlagzeilen-Hektik bezieht, lebt nicht in einer aufgeklärten Gesellschaft, sondern in einem Spiegelkabinett der Täuschungen.

Jeder sieht nur das, was er sehen will – der Mainstream sieht den Russen, die Telegram-Prediger den NATO-Tornado, und niemand schaut mehr hin, was wirklich auf dem Boden liegt: ein zerstörtes Haus, eine Rakete, ein menschliches Schicksal.

Vielleicht wäre es an der Zeit, wieder etwas mehr auf den gesunden Menschenverstand zu hören – und etwas weniger auf die Echokammern von Twitter, Telegram und tendenziösen Zeitungen. Denn sonst sind wir bald an dem Punkt, an dem jede Windböe als Kriegserklärung und jeder Dachschaden als göttliches Zeichen verkauft wird.

Liebe Leserinnen und Leser,

Sie haben nun gesehen, wie aus einer simplen Fehlzündung ein politisches Theaterstück und eine meteorologische Offenbarung zugleich gebastelt werden kann. Vielleicht haben Sie gelacht, vielleicht den Kopf geschüttelt, vielleicht beides. Genau darum geht es: Nicht alles glauben, was einem serviert wird – egal ob aus seriösen Nachrichtenzentralen oder den brüllenden Katakomben von Telegram.

Prüfen, nachdenken, vergleichen – das ist mühsam, aber allemal lohnender, als sich zwischen „Der Russe wars!“ und „Das war nur ein Sturm!“ zu entscheiden.

Behalten Sie Ihren Humor, aber schalten Sie Ihr Hirn nicht aus. Sonst weht der nächste Telegram-Tornado direkt durch Ihr Wohnzimmer.

Bitte werden oder bleiben Sie gesund, denn das ist das höchste Gut das wir pflegen sollten!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Dieser Beitrag erschient zuerst und exklusiv bei PRAVDA-TV!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

