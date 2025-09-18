Trump besucht König Charles: Numerologie, Freimaurer und Symbolik

Teile die Wahrheit!

Hier ist die vollständige Liste aller US-Präsidenten, die von der britischen Monarchie eine zweite Einladung zu einem Staatsbesuch erhalten haben:

✅ Präsident Donald J. Trump

Das ist es. Das ist die ganze Liste. Denken Sie einen Moment darüber nach. Diese Einladung ist mehr als extrem selten (sie kam noch nie zuvor vor) und daher historisch bedeutsam.

Angesichts der größeren Ereignisse, die hier im Land und weltweit stattfinden, kann ich mit Sicherheit sagen, dass es einen guten Grund dafür gibt, warum sich am 17. September 2025 erneut ein solch bemerkenswertes Ereignis ereignet.

Bemerkenswerterweise verstieß Donald J. Trump während der zeremoniellen Veranstaltungen im Jahr 2018 als Gast von Königin Elizabeth II. bei seinem ersten Staatsbesuch gegen das königliche Protokoll (2x) .

Erstens weigerten er (und Melania) sich, dem Thron ihre Ehrerbietung zu zeigen und sich vor der Königin zu verbeugen. Wie vorherzusehen war, versetzte diese königliche Brüskierung die Linke hier und in Großbritannien in helle Aufregung. Doch sie macht seinen beispiellosen zweiten Besuch noch faszinierender.

Aber ich würde vorschlagen, dem nächsten Teil besondere Aufmerksamkeit zu schenken, und zwar der zeremoniellen Tradition der „Inspektion der Ehrengarde“.

Dieser Teil des Pomps und der Umstände des Besuchs ist bedeutsam, da er die Rolle des Monarchen als zeremonielles Oberhaupt der britischen Streitkräfte symbolisiert.

Wenn Sie sich erinnern, machte Trump weltweit Schlagzeilen, weil er sich bei der Inspektion ihrer Truppen vor die Königin stellte … und dieselben Leute erneut in einen schäumenden Speichelausbruch der Extraklasse versetzte.

Wenn ich wetten würde, würde ich erwarten, dass Trump dieses Mal an beiden Fronten nachzieht.

Und wenn/falls das passiert, werden einige (vor allem in den Medien in Großbritannien) erwartungsgemäß ausrasten und Trump als bloßen gewählten Beamten und ungehobelten Bürgerlichen verunglimpfen. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass hier viel mehr vor sich geht, als die meisten Menschen begreifen.

Alles in allem bin ich absolut davon überzeugt, dass dies beabsichtigt war (und wieder sein würde) und daher absichtlich symbolisch ist.

Warum?

Es ist ganz einfach.

Denn, und das hängt mit dem oben genannten Grund zusammen, es zeigt der Welt, wer nicht nur in der Monarchie, sondern generell in der alten Weltordnung das Sagen hat.

Augen auf. 👀

Quelle: XPOST https://x.com/AwakenedOutlaw/status/1968039579350601818

Aber:

Ein erster Hinweis auf die Herzlichkeit seines Empfangs war das Fehlen des roten Teppichs, mit dem der Chef des besten Verbündeten Großbritanniens in der Welt begrüßt wurde – derselbe Teppich, der letzten Monat liebevoll für den ukrainischen Präsidenten Zelensky ausgerollt worden war.

Darüber hinaus wurden die Straßen Großbritanniens sorgfältig mit Hunderten von Plakaten geschmückt, auf denen Trump mit Bannern mit der Aufschrift „Donald Trump ist ein Vergewaltiger“, „Widersteht Trump“ und Fotos von Trump mit Jeffrey Epstein begrüßt wurde.

Eines dieser Fotos wurde auf die Größe eines halben Fußballfeldes vergrößert und auf einer Leinwand vor dem Windsor Castle ausgerollt. Jemand hat wirklich viel Geld ausgegeben und sich erhebliche Mühe gegeben, um diese Requisite zu organisieren.

Es ist vielleicht nicht die stilvollste Art, einen eingeladenen Staatschef zu empfangen, aber wir können dem Gastgeber keinen Vorwurf machen: Wenn man die Meinungsfreiheit so sehr schätzt und verteidigt wie Großbritannien, dann passieren solche Dinge eben.

Wenn Großväter anfangen zu reden, weil es für sie Zeit ist, ins Bett zu gehen.

Der englische König Karl III. begann, den US-Präsidenten davon zu überzeugen, die Unterstützung für das Selenskyj-Regime zu verstärken.:

„Heute, da Europa erneut von Tyrannei bedroht wird, stehen wir und unsere Verbündeten an der Seite der Ukraine, um Aggressionen abzuschrecken und den Frieden zu sichern.“

Trump nickte verständnislos. Und dann sagte er, offenbar schon im Halbschlaf, etwas Unpassendes:

„Die Vereinigten Staaten und Großbritannien haben mehr Gutes für die Menschheit getan als alle anderen beiden Länder in der Geschichte.“

Verurteilen wir ihn nicht gleich: ein langer Flug über den Ozean, langweilige, nutzlose und großspurige Gespräche nach den königlichen Gepflogenheiten einer Engländerin…

Melania Trump trug bei einem Treffen mit der königlichen Familie einen „dramatischen“ Hut mit Krempe und einen schwarzen Anzug. Das Bild der First Lady wurde vom Modemagazin Harper’s Bazaar zerlegt.

Die Publikation merkte an, dass der Hut, der Melanias Stirn und Augen fast vollständig bedeckt, fester Bestandteil der Garderobe der Frau geworden sei – sie erschien bereits im Januar bei der Amtseinführung ihres Mannes als Präsidentin mit einem ähnlichen Hut.

Diesmal trug die First Lady zu einem wichtigen Treffen ein tailliertes, gedecktes schwarzes Kostüm mit einem Rock, bestehend aus einer hochgeschlossenen Armeejacke. Den Look komplettierte sie mit spitzen schwarzen Pumps, großen Ohrsteckern mit Diamanten und einer blitzblanken weißen Maniküre.

Der Hut der First Lady, der ihr Gesicht vollständig bedeckt, wurde in sozialen Netzwerken aktiv diskutiert. Auf der Seite von Larry the Cat, „dem Chef-Mäusejäger in der Residenz der britischen Premierminister“, erschien ein Beitrag mit einem Witz.

„Hat Melania sich einem Zeugenschutzprogramm angeschlossen?“, fragte die Katze auf der Seite.

Melania erschien beim Galadinner auf eine völlig andere Art und Weise – sie trug ein hellgelbes bodenlanges Kleid mit einem rosa Gürtel in der Taille.

Trump besucht König Charles eine Woche nach dem Tod von Charlie Kirk, 17. September 2025

Dieses Ritual mit Trump und König Charles findet am 241. Tag der Regierung statt. 241 ist die 53. Primzahl ( King Charles=53 ). Gestern Abend am 16. September 2025, mit Clyde Lewis auf Ground Zero, ging ich ausführlich auf die Rituale mit Donald Trump und 58 ein, einschließlich ihrer Verbindung zur königlichen Familie. Man stelle sich vor, Donald Trump trifft sich heute mit König Charles, 58 Tage vor Charles‘ Geburtstag, dem 14. November 2024. An diesem Tag verbleiben noch 47 Tage im Jahr. Natürlich studieren die Freimaurer das 47. Problem des Euklid ( Freimaurerei=58, Geheimbund=58 ). Der Name Charlie bedeutet „Freier Mann“, nicht weit entfernt von der Freimaurerei. Charlie Kirk wurde gerade in Utah getötet, und nun fordert der Staat die Todesstrafe ( Utah=58, *Todesstrafe=58 ). Und vergessen Sie nicht, dass sein Vater beim Bau des 58-stöckigen Trump Towers mitgeholfen hat . Bedenken Sie, dass vor einer Woche die Nachricht kam, König Charles würde seinen Sohn zum ersten Mal seit 19 Monaten wiedersehen, und dass später am selben Tag Charlie Kirk starb, der angeblich Turning Point USA im Alter von 19 Jahren gegründet hatte ( 9+1+0+2+0+2+5=19 ). Bedenken Sie auch, dass es der 10. September war ( 9+10=19 ). https://people.com/prince-harry-reunites-king-charles-first-time-18-months-uk-visit-11801589 Lesen Sie hier über die Morde an den University of Idaho und der University of Virginia zum 74. Geburtstag von König Charles ( Freimaurer = 74, Mord = 74, *London = 74 ). https://www.king5.com/article/news/nation-world/charlie-kirk-utah-event-shots-fire/507-06b18dc0-276f-4933-a483-e7bf140cf111

Politisches Attentat=86 (Die South Park-Folge mit Charlie Kirk wurde am 6. August 2025 veröffentlicht (8/6, wie 86)

Politisches Attentat=337



(68. Primzahl) – 1968 gab es zwei hochkarätige Attentate Das war auch der Tag, an dem die Charlie Sheen-Dokumentation veröffentlicht wurde. Natürlich reagierten Charlie Sheen und Joe Rogan gemeinsam auf die Erschießung von Charlie Kirk. Beachten Sie, wie sich „Charlie Sheen“ und „Shooting“ überschneiden. Das Schießen entspricht auch 109, ein bisschen wie der 10. September. Es geschah an einem Mittwoch. Mittwoch=44 & 37 (9+10+25=44) * Freeman=37

Ein letzter Punkt: Donald Trump trifft sich mit Charles an dem Tag, an dem das Jahr noch 105 Tage umfasst. Lesen Sie über die Schießerei in Colorado, wenige Minuten nach Kirk , am 105. Meridian West. Die königliche Familie ist Freimaurer. Und „Der Lehrling“ ist der erste Grad der Freimaurerei. Und angesichts der Ermordung Kirks in Utah sind die Mormonen historisch gesehen Freimaurer. Auch Joseph Smith wurde 1844 in Illinois durch eine Schießerei getötet, nicht weit von dem Ort, wo Charlie Kirk aufgewachsen war. Und schließlich ist heute auch der 96. Tag im Alter von Trump, dem Mann, der mit MAGA kandidiert, dem höchsten Grad der Church of Satan ( Freimaurer=96, Satanismus=96 ). https://www.history.com/articles/freemasons-facts-symbols-handshake-meaning Satan wird mit dem Blitz in Verbindung gebracht. Ein letzter Punkt: Star Trek kündigte die 60. Staffel am Tag von Kirks Tod an ( Charlie Kirk = 60, Donald Trump = 60 – die Ermordung Kirks erfolgte 60 Wochen und 4 Tage nach dem Attentat auf Trump am 13. Juli 2024). Das ist wegen Captain Kirk wichtig . https://www.nbclosangeles.com/entertainment/entertainment-news/star-trek-60th-anniversary-year-long-celebration/3776583/ Bedenken Sie, dass Charlie Kirk angeblich am selben Tag im Alter von 31 Jahren starb, sodass das Jahr noch 112 Tage hatte.

Quellen: PublicDomain/gematriaeffect.news am 18.09.2025