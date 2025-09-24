Trump ERKLÄRT der von der UNO orchestrierten Invasion und vorsätzlichen Zerstörung des Westens ins Gesicht den KRIEG

Teile die Wahrheit!

Präsident Donald Trump besuchte am Dienstag die Vereinten Nationen, um die Staats- und Regierungschefs der Welt dafür zu kritisieren, dass sie die Migranteninvasion zur Zerstörung der westlichen Zivilisation orchestriert haben!

„Die globale Erwärmung findet nicht statt!“ Trump reißt bei der UN-Generalversammlung den Schwindel zum Klimawandel auseinander und warnt die Länder der Welt, aus dem Programm auszusteigen!

„Das ist der größte Schwindel, der jemals auf der Welt begangen wurde … Wenn Sie diesem grünen Schwindel nicht entkommen, wird Ihr Land scheitern!“

Die einstündige Rede von Präsident Trump endete gegen 11:00 Uhr ET.

Trumps bemerkenswerteste Zitate:

Der Klimawandel sei „der größte Schwindel, der jemals auf der Welt begangen wurde“.

„ Ihr zerstört eure Länder. Sie werden zerstört.“

Das „politische Thema Nummer eins unserer Zeit“ sei „die Krise der unkontrollierten Migration“.

Hier sind die neuesten Informationen:

Trumps Rede beginnt eher wie eine Rede zur Lage der Nation als wie eine Rede vor der UN-Generalversammlung. Er erwähnt Hypothekenzinsen, Inflation, den Aktienmarkt (zweimal), Steuersenkungen, Regulierung – und prahlt damit, dass die USA das „beste Land“ für Geschäfte seien. – via Bloomberg White House & National Security Editor Michael Jamrisko

Trump beginnt mit der Prahlerei: „Wir sind das heißeste Land der Welt, und kein anderes Land kommt dem auch nur nahe.“ – über Bloomberg-Reporter Eric Martin vom Außenministerium und der Außenpolitik

Trump prahlt mit der US-Wirtschaft. „Wir sind dabei, die wirtschaftliche Katastrophe, die wir von der vorherigen Regierung geerbt haben, schnell umzukehren, einschließlich ruinöser Preissteigerungen und einer rekordverdächtigen Inflation – einer Inflation, wie wir sie noch nie zuvor erlebt haben. Unter meiner Führung sind die Energiekosten gesunken, die Benzinpreise gesunken, die Lebensmittelpreise gesunken, die Hypothekenzinsen gesunken, und die Inflation ist besiegt. Das Einzige, was steigt, ist der Aktienmarkt, der gerade ein Rekordhoch erreicht hat.“ – über Bloomberg-Reporter Eric Martin vom Außenministerium und der Außenpolitik

Trump prahlt nun damit, die „sieben Kriege“ beigelegt zu haben, die „unbeendebar“ waren. – über Bloomberg White House & National Security Editor Michael Jamrisko

Trump beklagt, dass die Vereinten Nationen nicht Teil seiner Arbeit zur Beendigung von Kriegen weltweit gewesen seien. „Die UNO hat ein enormes Potenzial. Das habe ich immer gesagt. Sie hat ein enormes, enormes, enormes Potenzial. Aber sie kommt nicht einmal annähernd daran heran, dieses Potenzial auszuschöpfen“, sagt Trump. – via Bloomberg-Reporter Eric Martin vom Außenministerium und der Außenpolitik

Trump geht nun detailliert auf die Todesfälle und Zerstörungen im Ukraine-Krieg ein und holt zu einem Seitenhieb auf seinen Vorgänger Joe Biden aus: „Das zeigt, was Führung bedeutet und was schlechte Führung einem Land antun kann.“ – über Eric Martin, Reporter des Bloomberg-Außenministeriums und der Außenpolitik

Trump sagte, die USA seien bereit, „eine Reihe von massiven Zöllen zu verhängen, die das Blutvergießen meiner Meinung nach sehr schnell beenden würden“, sollte Putin nicht zustimmen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Diese Drohung hat er dieses Jahr schon mehrmals ausgesprochen, ohne sie wahr zu machen. – über Bloomberg-Reporter Eric Martin vom Außenministerium und der Außenpolitik

Trump sagt, die europäischen Nationen müssten „sofort alle Energiekäufe aus Russland einstellen. Andernfalls verschwenden wir alle eine Menge Zeit.“ – über Bloomberg-Reporter Eric Martin vom Außenministerium und für Außenpolitik

Trump wirft der UNO vor, sie „schaffe uns neue Probleme, die wir lösen müssen“, und hebt die unkontrollierte Einwanderung ganz oben auf der Liste hervor. – über Michelle Jamrisko, Redakteurin für das Weiße Haus und die nationale Sicherheit bei Bloomberg

Trump sagte, das „wichtigste politische Thema unserer Zeit“ sei die „Krise der unkontrollierten Migration“. Er machte die illegale Einwanderung zum zentralen Thema seines Wiederwahlkampfs und führte seit seinem Amtsantritt Massenabschiebungen durch. – über Bloomberg-Korrespondentin Kate Sullivan

Nach einer kurzen Vorschau auf einen US-Aufruf an die Welt, gemeinsam die Entwicklung biologischer Waffen zu beenden, stürzt sich Trump in eine Diskussion über Migration. Er sagt, er habe die illegale Einreise von Menschen in die USA gestoppt und fordert andere Länder auf, eigene Schritte zum Schutz ihrer Grenzen zu unternehmen. – über Eric Martin, Reporter des Bloomberg-Außenministeriums und der Außenpolitik

„Sie zerstören Ihre Länder. Sie werden zerstört“, sagt Trump und wirft Europa vor, „illegale Ausländer“ ins Land zu lassen. – über Michelle Jamrisko, Redakteurin für Weißes Haus und Nationale Sicherheit bei Bloomberg

Trump kritisierte bei der Veranstaltung zahlreiche führende Klimaalarmisten. Er bezeichnete den Klimawandel als „einen der größten Schwindel aller Zeiten“.

🚨 BREAKING: President Trump just clowned the United Nations‘ environmentalists previously predicting „climate change would cause a global catastrophe.“ „All of these predictions made by the United Nations were WRONG, made by stupid people that cost their countries fortunes!“… pic.twitter.com/LPpBbgNrK1 — Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 23, 2025

„Sie wollen nett sein. Sie wollen politisch korrekt sein. Und Sie zerstören Ihr Erbe“, sagt Trump und greift damit seine Kritik an der Migrationspolitik auf. – über Michelle Jamrisko, Redakteurin für Weißes Haus und Nationale Sicherheit bei Bloomberg

Trumps Kritik an der UNO fällt in eine Zeit, in der seine Regierung versucht, Millionen an Finanzmitteln für UN-Agenturen und andere internationale Organisationen zu streichen, von denen einige stark von US-Finanzierungen abhängig sind. – über Jennifer Welch, Chefanalystin für Geoökonomie bei Bloomberg

„Der Haupteffekt der grünen Politik besteht darin, die Produktion von Industrieländern in umweltschädliche Länder zu verlagern, die gegen die Regeln verstoßen“, sagt Trump und setzt damit seine Tirade zur Klimapolitik fort. Er sagt, er sei aus dem „falschen Pariser Klimaabkommen“ ausgestiegen. – über Bloomberg White House & National Security Editor Michelle Jamrisko

Bevor Trump sprach, funktionierte die Rolltreppe nicht mehr, als er sie betrat, und der Teleprompter versagte nur Sekunden, bevor er begann. Sabotage??

This is insane… As Trump arrived to the UN, the escalator stopped working the moment he stepped on it. Then the teleprompter stopped working the moment he got up to the podium to speak. pic.twitter.com/XBTgfr6zJ8 — Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 23, 2025

Trumps abschließende Botschaft: „Lasst uns alle zusammenarbeiten, um einen strahlenden, schönen Planeten zu erschaffen, einen Planeten, den wir alle teilen, einen Planeten des Friedens und eine Welt, die reicher, besser und schöner ist als je zuvor. Das kann geschehen. Es wird geschehen.

Es wird geschehen, und ich hoffe, es kann geschehen, und wir werden jetzt, in diesem Moment, das Ruder herumreißen. Wir werden unsere Länder besser, sicherer und schöner machen. Wir werden uns um unsere Bevölkerung kümmern.“

