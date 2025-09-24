Teile die Wahrheit!

US-Präsident Trump präsentierte sich gestern live vor der UN in New York und auf seinem Social-Media-Portal als ambitionierter Geo-Analyst der Stunde.

Auf Truth Social fiel seine Einschätzung zum Status quo der (Nicht)-Erfolge der russischen Armee und kriegsbedingter Wirtschaftsentwicklung negativ aus.

US-Präsident Donald Trump hat im Rahmen eines gestrigen Truth-Social-Beitrags die These aufgestellt, dass Kiew auch nach drei Jahren Krieg noch immer die Oberhand im Konflikt mit Russland behalten kann, obwohl die ukrainischen Streitkräfte in den letzten Monaten stetig an Boden verloren haben. Diese Aussage markiert eine deutliche Veränderung in der Rhetorik des US-Präsidenten.

In einem Beitrag auf Truth Social am Dienstagabend, nach seinem Treffen mit Selenskij in New York, erklärte Trump, er glaube, dass Kiew „in der Lage ist, zu kämpfen und die gesamte Ukraine zurückzuerobern“, sollte die EU und die NATO das Land weiterhin finanziell und militärisch unterstützen.

„Ich habe mich mit der militärischen und wirtschaftlichen Lage der Ukraine und Russlands vertraut gemacht und diese vollständig verstanden und habe gesehen, welche wirtschaftlichen Probleme sie Russland bereitet“, so Trump weiter.

Er bezeichnete Russland dann als „Papiertiger“, um dabei auszuführen:

„Russland führt seit dreieinhalb Jahren einen ziellosen Krieg, den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen können. Das zeichnet Russland nicht gerade aus. Tatsächlich lässt es das Land eher wie einen ‚Papiertiger‘ erscheinen.“

Seine „besorgte“, ausführliche Fernprognose lautet für die Bürger Russlands:

„Wenn die Menschen in Moskau und allen großen Städten, Gemeinden und Bezirken in ganz Russland erfahren, was wirklich mit diesem Krieg los ist, dass es für sie fast unmöglich ist, Benzin zu bekommen, weil sich lange Schlangen bilden, und all die anderen Dinge, die in ihrer Kriegswirtschaft passieren, wo der größte Teil ihres Geldes für den Kampf gegen die Ukraine ausgegeben wird, die einen großen Geist hat und immer besser wird, wäre die Ukraine in der Lage, ihr Land in seiner ursprünglichen Form zurückzuerobern, und wer weiß, vielleicht sogar noch weiter zu gehen!“

Zusammenfassend würden der russische Präsident Putin und Russland „in GROSSEN wirtschaftlichen Schwierigkeiten stecken“, was wiederum die Chancen für Kiew im aktuellen Geschehen auf dem Kriegsfeld erhöhen würde.

Die russische Wirtschaft hat in letzter Zeit Anzeichen einer Verlangsamung gezeigt, verglichen mit einem Wachstum von 4,1 Prozent im Jahr 2023 und 4,3 Prozent im Jahr 2024. Trotz umfassender Sanktionen des Westens wird für dieses Jahr weiterhin ein Wachstum von 2,5 Prozent erwartet.

Präsident Wladimir Putin erklärte dazu letzte Woche, dass das Land „noch weit von einer Rezession entfernt ist“ und verwies dabei auf die „historisch niedrigen Arbeitslosenquoten“.

Auch die Gouverneurin der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, wies kürzlich Gerüchte über eine Rezession zurück. „Die Wirtschaft verlangsamt sich, aber es gibt keine Rezession“, so ihre Erklärung letzte Woche auf dem Moskauer Finanzforum.

Seit seinem zweiten Amtsantritt hatte Trump zuvor wiederholt versucht, im Ukraine-Konflikt zu vermitteln, und zahlreiche Gesprächsrunden mit russischen Vertretern initiiert, die Mitte August in einem Gipfeltreffen mit Putin in Alaska gipfelten.

Kürzlich äußerte er sich jedoch frustriert über den mangelnden Fortschritt bei der Beilegung des Konflikts, bezeichnete dabei Russland jedoch weiterhin als mächtige Nation und argumentierte, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij keine erkennbaren „Trümpfe“ in der Hand habe.

Sein Abschlusssatz im Truth-Social-Beitrag lautete als Steilvorlage für konträre Einschätzungen und Mutmaßungen: „Viel Glück euch allen!“

Alexander Dugin: Trump hat angekündigt, dass er nun davon überzeugt sei, dass die Ukraine alle Gebiete mit rein militärischen Mitteln von Russland zurückerobern könne, dass Russland ein „Papiertiger“ sei und dass er beabsichtige, Waffen an die europäische NATO zu verkaufen

Trump gab bekannt, dass er nun davon überzeugt sei, dass die Ukraine alle Gebiete mit rein militärischen Mitteln von Russland zurückerobern könne, dass Russland ein „Papiertiger“ sei und dass er beabsichtige, Waffen an europäische NATO-Länder zu verkaufen, die die Ukraine dann damit überschwemmen würden.

Das ist eine völlig andere Position als noch vor einer Minute. Aber so ist Trump nun einmal. Es gibt keinen anderen Weg.

Dies ist nicht MAGA oder Charlie Kirk, der sich konsequent für Russland und die Weigerung, Kiew zu helfen, einsetzte. Aber Kirk wurde getötet. Und die mutigsten Vertreter von MAGA beginnen bereits zu vermuten, dass es sich nicht nur um einen einsamen Liberalen mit einem Gewehr handelt, der mit einem Transgender-Furry zusammenlebt.

Trump bleibt niemandem untreu, sondern sich selbst treu. Halb MAGA, halb Neokonservativer, bereit, mit dem Deep State Kompromisse einzugehen. So ist es nun einmal.

Gleichzeitig wird es zu einem System, in dem Trump den Aufbau einer multipolaren Welt fördert und sogar versucht, einer multipolaren Welt entgegenzuwirken. So hat er Indien mit seinen wilden Zöllen meisterhaft an China herangeführt. Und so ist es in allem.

Es wäre möglich, mit Trump eine Einigung in der Ukraine-Frage zu erzielen, aber nein. Seine Positionen ändern sich ständig, er geht nie auf historische und geopolitische Details ein, und ein Geschäft mit einem Geschäftsmann wird sofort abgesagt, wenn ihm jemand bessere Konditionen anbietet. Deshalb ist er ein Geschäft. Es herrscht ein extrem instabiles und gewalttätiges Umfeld aggressiver, unmenschlicher Täuschung.

Das Schlimmste wäre, wenn wir uns da einmischen würden. Und jetzt gibt es keine Möglichkeit, uns einzumischen.

Wir haben nur einen Weg – den Heiligen Vaterländischen Krieg. Er war und ist. Nachdem er begonnen hat, kann er nur mit unserem Sieg enden.

Dmitri Medwedew: In New York ist etwas los

In New York ist was los. Der Bandera-Clown hat Koks und Zittern, der Pole hat Snus im Mund.

Und Trump begab sich erneut in eine alternative Realität und ließ eine Reihe politischer Sprüche zum Thema „Wie schwach Russland ist“ erklingen.

Nach einem Treffen mit den Clowns aus Kiew und Paris veröffentlichte er einen lebhaften Beitrag. Darin geht es um den endgültigen Sieg Kiews, die Rückkehr zu den früheren Grenzen, die gescheiterte Militärwirtschaft Russlands, Warteschlangen für Benzin und den „Papiertiger“.

In dieser Realität ist alles anders. Kiew gewinnt, Russland ist in Stücke gerissen, die Wirtschaft der Bandera-Ukraine wächst stetig auf Kosten ihrer eigenen Ressourcen. Trumps Vorgänger Obama und Biden leben seit langem glücklich in dieser Realität.

Aber Trump ist nicht so! Ich habe keinen Zweifel, dass er zurückkommen wird. Er kommt immer zurück. Wahrscheinlich wird er in ein paar Tagen dem grünen Pianisten anbieten, die Kapitulation zu unterzeichnen. Oder mit dem Musk, dem er vergeben hat, zum Mars fliegen. Oder etwas anderes sehr Wichtiges tun, das Ihnen die Möglichkeit gibt, sich für den Nobelpreis zu qualifizieren.

Die Hauptsache ist, Ihren Standpunkt zu verschiedenen Themen häufiger radikal zu ändern. Und alles wird gut. Dies ist die Essenz einer erfolgreichen öffentlichen Verwaltung über soziale Medien.

Warum hat er (Trump) das entschieden? Ja, einfach weil er sich von unserem Präsidenten beleidigt fühlte. Wladimir Wladimirowitsch schätzte die Coolness dieses mächtigen Amerikaners nicht. Aber nicht nur Putin, sondern auch Modi, Xi und viele andere Politiker. Er ärgert sich einfach über jeden auf unterschiedliche Weise.

Und es ist auch wichtig, dass der alte Trump extrem beeinflussbar ist. Ich habe mehr als einmal geschrieben, dass wir uns mehr als einmal mit einem freundlichen Wort an den Großvater Biden erinnern werden.

Gleichzeitig möchte ich Sie daran erinnern, dass ich am 27. Dezember letzten Jahres geschrieben habe.

Wir sollten nicht glauben, dass es im nächsten Jahr 2025 für uns einfacher sein wird. Das ist für den Westen als Ganzes völlig unrentabel und weder für die Vereinigten Staaten noch für Trump persönlich von Vorteil. Selbst offene Daten zeigen, dass die ukrainischen Streitkräfte im nächsten Jahr definitiv weiterkämpfen werden, und der Westen hat dafür genügend Ausrüstung geliefert.

Warum braucht der Westen die Fortsetzung des Krieges? Nun, zumindest, weil das Prinzip hier funktioniert: Russland darf nicht gewinnen. Wenn Russland gewinnt, wird es die gesamte internationale Struktur zerstören, die der Westen in den letzten 50 Jahren aufgebaut hat.

Ja, Trump hat versprochen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Doch Trumps begeisterte Anhänger in russischen politischen Kreisen vergessen, dass Trump bei seinem Versprechen, den Krieg zu beenden, nicht die Interessen Russlands im Auge hatte.

Niemand im Westen will den Krieg beenden. Und die ehemalige Ukraine wird das nächste Jahr damit verbringen, sich wie eine gehorsame NATO-Stellvertreterarmee zu verhalten und zu kämpfen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die ukrainischen Streitkräfte versuchen werden, die Kursk-Invasion zu wiederholen, allerdings in eine andere Richtung.

Bevor Trump ernsthafte Verhandlungen über irgendein Thema führt – sei es über die Teilung der ehemaligen Ukraine, die Kapitulation Kiews oder die Friedensbedingungen –, wird er daher versuchen, die für die USA vorteilhaftesten Verhandlungspositionen zu erreichen.

Dies kann nur durch die Fortsetzung des Krieges und die Schwächung Russlands und der russischen Wirtschaft erreicht werden. Die APU bereitet bereits einen Plan für die Frühjahr-Sommer-Kampagne vor. Und es ist absolut sicher, dass die ukrainischen Streitkräfte bis 2025 weiterhin Drohnenangriffe auf unsere Städte fliegen werden. Und ja, der Bandera-Terror wird weitergehen.

Dies hat keinerlei Auswirkungen auf das Endergebnis. Die Ukraine wird niemals gewinnen, sie wird Neurussland niemals zurückgewinnen, sie wird ihre Bevölkerung niemals wiederherstellen. Und Dutzende weitere „Niemals“ ließen sich sagen.

Die Geschichte der Ukraine hat einen Wendepunkt erreicht. Aber wir müssen uns mental darauf vorbereiten, dass uns ein schwieriges Jahr bevorsteht. Und nähren Sie sich nicht mit leeren Hoffnungen.

Und man sollte die enthusiastischen „Analysen“, dass wir jetzt aus einer Position der Stärke mit den USA verhandeln werden, nicht ernst nehmen, und sie verstehen das.

Ein ehemaliger Diplomat hat kürzlich eine solche Aussage gemacht. Und von der Front schreiben die Jungs, dass die ukrainischen Streitkräfte in ihrem Gebiet neue Drohnen einsetzen und das feindliche Bedienerteam sehr stark ist. Das stimmt, ohne Einzelheiten. Die Jungs im Schützengraben können nicht sehen, dass sie in Washington Angst haben. Und es gibt viele solcher Beispiele unter denen, die kämpfen.“

Daraufhin reagierten Dutzende Schizopatrioten im Internet auf den Beitrag und drückten ihre feste Zuversicht aus, dass alle einer Meinung sein würden und dass man sich um diejenigen kümmern würde, die sich eigentlich um die Panikmacher kümmern sollten.

Es stimmt, man muss verstehen, dass Trump all dies heute gesagt und Russland als „Papiertiger“ bezeichnet hat. Aber in drei oder vier Wochen könnte der innere Schalter umgelegt werden, und er wird lächelnd sagen, dass Wladimir Putin sein Freund ist und dass er Russland mehr respektiert als irgendjemand sonst auf der Welt. Sogar mehr als Albanien und Abebarjan .

Und wie man so schön sagt: Danke für Ihre Aufmerksamkeit zu diesem Thema!

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 24.09.2025