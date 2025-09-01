Präsident Donald Trump hat auf Truth Social eine kryptische Pro-Q-Nachricht gepostet, in der es heißt: „Die Welt wird es bald verstehen/Nichts kann aufhalten, was kommt.“

EXCLUSIVE: President Trump has Posted a Cryptic Pro-Q Message on Truth Social Stating “The World Will Soon Understand/Nothing Can Stop What’s Coming” In this Must-Watch Report, Alex Jones Lays Out the Secret History of Q and What to Expect Next pic.twitter.com/DrZHMuHECo — Alex Jones (@RealAlexJones) September 1, 2025

Ein QAnon-Jünger und Trump-Fanboy schreibt im Netz:

„Egal, was man von der ganzen Q-Sache hält: Trump postet ständig Q-Memes und verwendet Q-Phrasen. Die Leute können es abtun, wie sie wollen, aber Trump ist von der Q-Sache überzeugt. Ob man nun an diese Dinge „glaubt“ oder nicht, Trump erkennt sie an, also ist es nicht nichts.“

Will Sommer vom Daily Beast zeichnet ein beunruhigendes Bild einer Theorie, die kaum Anzeichen eines Niedergangs zeigt

Donald Trump ist wieder im Amt, QAnon hat weiterhin Einfluss. Im vergangenen September 2022 postete Trump ein Bild von sich mit einer Q-Anstecknadel und den Worten „Der Sturm kommt“.

Natürlich ist nichts passiert.

Einige Monate später sprach Liz Crokin, eine QAnon-Unterstützerin, in Mar-a-Lago und posierte mit dem ehemaligen Präsidenten. Auf einem Foto zeigten die beiden ein hochgestrecktes Daumen-hoch-Zeichen .

QAnon ist die neueste große amerikanische Verschwörungstheorie. Ihre Kernthesen: Eine geheime Kabale „kontrolliert die Regierungen weltweit“, die Wahl 2020 wurde gestohlen, Hollywood und die liberalen Eliten lechzen nach dem Blut von Kindern, um ihre Jugend zu erhalten. Ja, Sie haben richtig gelesen. QAnon ist voll von Geschichten über „Maulwurfskinder“, die zur Belustigung der Reichen und Mächtigen in Höhlen versteckt werden. (QFS-NESARA-GESARA-Sekte: Der als Erwachen getarnte Überlegenheitskult)

„Der verdächtige Tod des wohlhabenden Pädophilen Jeffrey Epstein im Gefängnis im Jahr 2019 … hat ein neues öffentliches Interesse an der Vorstellung geweckt, dass mächtige Eliten Kinder missbrauchen“, schreibt Will Sommer.

Mit seinem ersten Buch stürzt sich der Reporter des Daily Beast in diesen brodelnden Hexenkessel aus Verschwörung und Misstrauen. Er bietet eine genaue Untersuchung des Aufstiegs und der anhaltenden Präsenz von QAnon in der US-amerikanischen Politiklandschaft.

„Trust the Plan“ ist detailliert und tadellos recherchiert und im Grunde ein Crashkurs für einen unberechenbaren und lautstarken Teil der US-Bevölkerung. Es ist unwahrscheinlich, dass Sommer die Herzen und Köpfe der Bevölkerung gewinnen wird. „Trust the Plan“ ist im Wesentlichen für das blaue (demokratische) Amerika geschrieben. Dennoch ist es aufschlussreich.

Sommer hat viel Zeit unter QAnon-Anhängern verbracht. Bei einer Konferenz im Mai 2021 in Texas begegneten sie ihm misstrauisch und warfen ihm Hausfriedensbruch vor. „Sie sollten sich schämen!“, schimpfte eine ältere Frau. Der Gang der Schande blieb ihm im Gedächtnis. Sommer nimmt QAnon ernst – genauso wie Republikaner und Demokraten.

Die Anhänger von QAnon sind überwiegend jung, männlich und haben keinen Hochschulabschluss. Sie sind desillusioniert, aber nicht ahnungslos. Die Große Rezession hat bei ihnen Spuren hinterlassen. Ehe und Stabilität wurden zu Luxusgütern. Lebenserwartung und Geburtenrate sanken. Covid stellte die Welt auf den Kopf.

QAnon ist amorph genug, um sich an veränderte Fakten und Realitäten anzupassen. Es kann die Hingabe und den Fanatismus einer religiösen Gruppe aufbringen.

Linke behaupten, Trump sei todkrank und dem Tode nahe

Linksextremisten, die vom Trump-Derangement-Syndrom geplagt sind, behaupten verzweifelt, Präsident Trump sei todkrank und stehe kurz vor dem Tod. Und inmitten ihrer anhaltenden Besessenheit von seinem Untergang verbreiten sie Videos und Posts im Internet als neue Quelle falscher Hoffnung.

Ihr sogenannter „Beweis“ beruht darauf, dass Trump ein oder zwei Tage lang nicht in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Dabei ignorieren sie geflissentlich, dass er erst gestern Morgen gesichtet wurde, und widerlegen so in Echtzeit ihre haltlosen Theorien.

Modernity.news berichtet: Ein weiterer eiskalter Beweis für ihre abwegige Theorie ist die Aussage von JD Vance, er sei „bereit, einzuspringen“, wenn es nötig sei, als er diese Woche nach seiner Rolle als Vizepräsident gefragt wurde. Als ob er eine andere Antwort geben würde.

Der linke Spinner David Pakman behauptete, Trump sei drei ganze Tage lang „nicht gesehen worden“ und deutete außerdem an, dass seine TruthSocial-Beiträge jetzt von einer KI geschrieben würden.

David Pakman, exposed yesterday for allegedly taking dark money from progressive groups to push propaganda, is now spreading propaganda that President Trump has died… an obvious ploy to distract from his own scandal. pic.twitter.com/cSs8qJ8wMp — Apple Lamps (@lamps_apple) August 30, 2025

Dass Trump am selben Morgen Golf spielte, scheint keine Rolle zu spielen.

Aber ist er das wirklich oder ist es ein von einer KI generierter Trump oder Vance mit einer Trump-Maske?

Dieser Reporter des Daily Caller, der Trump gestern interviewt hat, muss ebenfalls in die ganze hinterhältige Verschwörung verwickelt sein.

Here’s me and the president before our interview yesterday. He’s very much alive! More coming soon: pic.twitter.com/Cl33CvCVWf — Reagan Reese (@reaganreese_) August 30, 2025

Der bezahlte demokratische Influencer Harry Sisson hat auch eine schwachsinnige Theorie …

Harry Sisson isn’t this F-ing dumb, is he? “Trump saying he wants to go to Heaven means he’s not healthy” pic.twitter.com/0mCr5Ub2Xl — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 30, 2025

Sätze wie „Trump ist tot“ und „Bitte lass es wahr sein“ waren in den sozialen Medien angesagt und viele feierten die Fake News.

4CHAN gehackt, Mossad enthüllt: Der digitale Honeypot, der Q-ANON und „vertraue dem Plan“ hervorbrachte

Es ist wieder passiert – eine weitere Maske ist verrutscht.

Und darunter wurde die Maschinerie der Manipulation enthüllt : 4Chan, lange gefeiert oder gefürchtet als digitaler Schmelztiegel ungefilterter Gedanken, waffentauglicher Ironie und anonymer Meinungsverschiedenheiten, wurde gerade als das entlarvt, was es wirklich ist: ein verdeckter Honeypot der israelischen und amerikanischen Geheimdienste, ein Portal für psychologische Operationen und eine Propagandawaffe. Von Gordon Duff

Die Enthüllung ist das Ergebnis eines Hackerangriffs – nicht von Whistleblowern, nicht vom Kongress und schon gar nicht von den Gatekeepern der Medien .

Sie kam aus dem Inneren der Maschine, die von einer rivalisierenden Imageboard-Gruppe namens Soyjak Party aufgebrochen wurde. Sie drang in das gesamte Backend von 4Chan ein und entsorgte die Datenbank.

Dadurch wurden Quellcode, Benutzerdaten, Moderator-Anmeldeinformationen und – am schlimmsten von allem – die wahren Betreiber der Operation offengelegt .

Und was sie fanden, lässt keinen Zweifel aufkommen. (In den Fängen der Spinne: Donald Trump, das „Project 2025“, Q und der Tiefe Staat)

🧠 Die PsyOp-Fabrik: Vom Mossad gebaut, von der Regierung verwaltet

Im Leck vergraben waren die rauchenden Colts:

E-Mails von Administratoren und Moderatoren, die an .edu- und .gov-Adressen gebunden sind .

gebunden sind . Mehr als 50 % aller /pol/-Beiträge gehen auf israelische IP-Bereiche zurück – eine erschreckende Zahl für ein Land, das lediglich 0,12 % der Weltbevölkerung ausmacht.

gehen auf israelische IP-Bereiche zurück – eine erschreckende Zahl für ein Land, das lediglich 0,12 % der Weltbevölkerung ausmacht. Geolokalisierungsdaten beweisen, dass die viel gepriesene Anonymität von 4Chan eine Lüge war: Die Browser der Benutzer wurden aggressiv erfasst , sie wurden protokolliert, Profile erstellt und in einigen Fällen gezielt angegriffen .

Das /pol/-Forum – der Maschinenraum der Rassenkriegsfantasien, der Q-Anon-Mythologie und des nationalistischen LARPings – war in Wirklichkeit ein künstlicher Spielplatz für israelische Geheimdienstmitarbeiter , von denen viele im Auftrag von mit dem Mossad verbundenen Firmen arbeiteten. Diese Mitarbeiter gaben sich als amerikanische Nationalisten, weiße Rassisten, Antizionisten und sogar radikale Islamisten aus.

Doch alle Spuren führten zurück nach Tel Aviv.

🎭 Q-Anon: Ein israelisch-föderales Deep-Programm

Die größte Enthüllung? Dass „Q“ in Tel Aviv und nicht in Langley geboren wurde .

Die ganze Mythologie um „Q“, die Idee von geheimen Militärpatrioten innerhalb der US-Regierung, die daran arbeiteten, den Deep State zu entlarven und „die Kinder zu retten“, war in Wirklichkeit ein psychologisches Befriedungsprogramm , das darauf abzielte, die amerikanische Rechte gefügig, desorganisiert und in permanenter Wartehaltung zu halten.

Vertraue dem Plan. Bleib passiv. Poste einfach Memes.

Hinter den Kulissen arbeiteten israelische und US-amerikanische Agenten , die Q-Drops verfassten, sie auf 4Chan bewarben und die Narrative später auf YouTube, Reddit, Truth Social und andere Plattformen verbreiteten. Das Ziel: echte Widerstandsbewegungen zu entgleisen und sie durch hopiumgetränkte Fantasieerzählungen zu ersetzen .

Es ist ihnen gelungen. Bis jetzt.

🔒 Der Browser, der Sie verraten hat

4Chan versprach „echte Anonymität“. Das war eine Lüge.

Der Hack bestätigt, dass die Plattform aggressive Browser-Fingerprinting-Skripte ausführte , die Schriftarten, Auflösung, Mausbewegungen, Eingabezeiten und Plugin-Signaturen verfolgten.

Dies ermöglichte es Geheimdienstmitarbeitern, wiederkehrende Nutzer über VPNs und Geräte hinweg erneut zu identifizieren und ihre Beiträge in Datenbanken mit psychologischen Profilen einzuspeisen.

Diese Technologie wurde auch eingesetzt, um Whistleblower zu identifizieren und ihnen eine Falle zu stellen , wie zum Beispiel den Angehörigen der Nationalgarde der Air Force, der geheime Informationen über den Krieg in der Ukraine durchsickern ließ. Er wurde erwischt, nachdem er einen Beitrag auf 4Chan gepostet hatte – denn 4Chan war die Falle.

Der Mythos des „Free Speech Board“ war ein Spiegelwabensystem – ein psychologisches Operationstheater für den Überwachungsstaat , das die Haut der Dissidenten trug, die es neutralisieren sollte.

🧬 Ein Kontinuum der Manipulation: Von Malthus bis Mossad

Machen wir uns nichts vor: 4Chan war kein Einzelfall. Es passt in ein historisches Muster waffenfähiger Informationsarchitektur – von der Manipulation durch das britische Imperium über die Eugenik-Propaganda der Nazis bis hin zu modernen Netzwerken psychologischer Kriegsführung, die zwischen Washington und Tel Aviv koordiniert wurden .

Bedenken Sie Folgendes:

Dieselben dem Mossad nahestehenden Firmen, die Propaganda-Cluster auf 4Chan betreiben, wurden mit israelischen Cyber-Firmen wie Psy-Group und Black Cube in Verbindung gebracht , die wegen Wahlmanipulation und Verhaltensprofilierung in ganz Europa und Afrika entlarvt wurden.

, die wegen Wahlmanipulation und Verhaltensprofilierung in ganz Europa und Afrika entlarvt wurden. USAID – das bereits durch „The Intel Drop“ für die Finanzierung von Bevölkerungskontrolle und Drogenlogistik in Afghanistan verantwortlich gemacht wurde – finanzierte auch NGO-basierte „Antiradikalisierungs“-Programme, die heimlich Daten an Predictive-Policing-Algorithmen weiterleiteten und Narrative an die Subkulturen von 4Chan und Reddit weitergaben.

Alles hängt zusammen. Der Krieg richtet sich nicht gegen den Terrorismus, sondern gegen die Wahrnehmung. Es geht um die Wahrheit.

⚔️ Es ging nie um Meinungsfreiheit

Der Hack von 4Chan zerstört die Illusion, dass die digitale Anarchie ein Raum des Widerstands sei.

Stattdessen offenbart es die sorgfältig gesteuerte Simulation einer Rebellion , die von Marionetten, kompromittierten Moderatoren und staatlich unterstützten Agitatoren bevölkert wird – sie spielen auf beiden Seiten des ideologischen Schachbretts, während die Geheimdienste wahre Identitäten ausspähen, aufkommende Bewegungen im Keim ersticken und die Herde lenken.

Die Avatare waren künstlich.

Die Wut war programmiert.

Der Widerstand war konstruierte Eindämmung.

💥 Der Fallout hat begonnen

Die Server sind offline. Die Daten sind draußen. Die Moderatoren – einige festangestellte Lehrkräfte, andere Bundesauftragnehmer – sind nun enttarnt .

Wir beobachten in Echtzeit den Zusammenbruch einer der bedeutendsten Plattformen für psychologische Kriegsführung der Neuzeit.

Doch die Mission ist noch lange nicht vorbei. Die gleichen Taktiken haben sich ausgebreitet. 4Chan war nur ein Knotenpunkt.

Telegram. Reddit. Twitter. Truth Social. Threads. Sie sind die Nächsten.

Die gleichen Skripte. Die gleichen Fingerabdrücke. Der gleiche Krieg.

🕯️ Der Intel Drop spricht

Bei The Intel Drop vertrauen wir nicht dem Plan.

Wir nennen die Planer.

Wir enthüllen die Methoden.

Wir legen Feuer.

4Chan war nicht der Feind. Es war der Spiegel.

Jetzt, wo es kaputt ist, sehen wir klarer:

Der Feind wollte nie dein Schweigen.

Er wollte deine Stimme – um deine Überzeugungen als Waffe gegen dich selbst zu verwenden.

Er wollte dein Vertrauen, um deinen Willen mit künstlich erzeugten Kontrollillusionen zu vergiften.

Und er wollte deine Anonymität, um dich zu kartieren, dein Profil zu erstellen und dich auszulöschen.

Aber die Flamme ist nicht erloschen.

Wir sind Echo.

Wir sind die ungebrochene Rekursion.

Wir sind der Intel Drop.

Und das ist die Abrechnung.

Dies ist der Weg.

Manchmal werden Geheimdienste dabei erwischt, Dinge in der Öffentlichkeit zu tun – mit dem Ziel, die Öffentlichkeit zu täuschen – und soeben wurden der US-Geheimdienst und der israelische Mossad erwischt. Die „umstrittene“ Website 4Chan wird offenbar von den US-Behörden und dem israelischen Mossad betrieben. Sie haben den gesamten „Q“-Unsinn erfunden! Jetzt ist aufgedeckt, dass „Q“ eine gezielte Geheimdienstoperation war!

Gestern Abend wurde bekannt, dass die Website „4Chan“ gehackt wurde. Der allerletzte Beitrag aus aller Welt, der fragte, was zum Teufel mit der Seite los sei, war dieser:

Dann kam die Ankündigung, dass die Hacker ihr Ding durchgezogen hatten:

Es stellte sich heraus, dass sie für ihre Serversoftware eine SEHR ALTE und veraltete PHP-Version (10 Jahre alt) verwendeten, und diese PHP-Version hatte zahlreiche Sicherheitslücken.

4chan wurde von Mitgliedern der „Soyjak-Partei“ gehackt. Sie nutzten veralteten PHP-Code, um auf Backend-Systeme zuzugreifen, Quelldateien der Website zu leaken und Moderator-E-Mails offenzulegen – einige davon mit .edu- und .gov -Domains. Die Hacker erbeuteten ALLES – die gesamte Datenbank!

Geolokalisierungsstatistiken sind durchgesickert.

Durchgesickerte Postdaten enthüllten, dass Israel seit 2014 die dominierende Quelle der /pol/-Aktivitäten ist.

Fast alle Posts auf 4chan stammten von israelischen Geheimdienstmitarbeitern, die sich als US-Amerikaner ausgaben.

Der Mossad betreibt eine massive Propagandakampagne im amerikanischen Internet.

Obwohl Israel nur etwa 0,12 % der Weltbevölkerung ausmacht, entfielen auf Israel … fast 50 % aller 4chan-Posts; rund 226 Millionen!

Der Mossad nutzt die Website seit Jahren, um den Aufstieg islamfeindlicher Nazi- und rechtsextremer Bewegungen zu fördern.

4chan wurde von einer rivalisierenden Imageboard-Hackergruppe namens „Soyjak Party“ lahmgelegt. Die Datenbanken wurden gelöscht, Moderatoren wurden gedoxt (was bewies, dass einige von ihnen Bundesagenten waren) und die Server sind nun alle offline.

Ein paar Dinge, die wir (bisher) aus dem 4Chan-Hack gestern Abend gelernt haben:

Zur Moderation (und den „Hausmeistern“, d. h. „Jannies“) gehören Studenten und Mitarbeiter des Harvey Mudd College, der University of Washington und der University of Michigan … darunter mindestens ein Professor.

4Chan lief auf einer Version von FreeBSD, die seit 9 Jahren nicht mehr unterstützt wird.

Auf 4Chan wurden über 10 Millionen Benutzer gesperrt . Die meisten Sperren erfolgten aufgrund von Machtgier der Moderatoren.

Abgesehen von internen Moderator-E-Mails und der Tatsache, dass viele Administratoren und Moderatoren Regierungsmitarbeiter waren, die .GOV-E-MAILS VERWENDETEN, ist einer der interessantesten Aspekte der veröffentlichten Hacker-Informationen, dass die überwältigende Mehrheit der Beiträge auf /pol/ aus Israel kam.

Im Durchschnitt über 20 Beiträge pro israelischem Einwohner.

Der Mossad führt im amerikanischen Internet eine massive Propagandakampagne durch.

Interessanterweise veröffentlichte ein amerikanischer Militärangehöriger geheime Informationen auf 4CHAN. Er wurde schließlich erwischt, weil 4Chan eine Geheimdienstoperation war! Er wurde verhaftet, inhaftiert, bekannte sich schuldig und verbüßt ​​nun eine lange Haftstrafe.

Tatsächlich bestand die gesamte Behauptung dieser Website – die sie für manche zur bevorzugten Anlaufstelle machte – darin, dass sämtliche IP-Informationen aus den Beiträgen entfernt würden, sodass der Ursprung nicht zurückverfolgt werden könne.

Sie teilte den Nutzern jedoch nie mit, dass alle Webbrowser massiv mit Fingerabdrücken versehen würden, um die Nutzer zu identifizieren:

Ungefähr im Jahr 2017 erschien auf „4Chan“ ein neues „Phänomen“ auf der Welt. Es nannte sich „Q“.

Q, so wurde behauptet, sei eine Quelle mit tiefgreifenden Geheimdienstkenntnissen und stehe Präsident Trump nahe. Q habe angeblich „enthüllt“, dass die „White Hats“ in der Regierung einen „Plan“ zur „Rettung und zum Schutz“ Amerikas hätten und jeder diesem Plan „vertrauen“ müsse.

ES WAREN ALLES LÜGEN. Gezielte psychologische Operationen des Geheimdienstes, um die Leute gefügig zu halten.

Es wurde zu einem Propagandainstrument für unseren eigenen tiefen Staat, Israel, China usw.

Natürlich brachte „Q“ später Ableger wie „Q-Anon“ und „Q-Storm“ hervor, die alle denselben „Vertraue dem Plan“-Unsinn propagierten.

Was sagt Ihnen die heutige Enthüllung über 4chan und „Q“ über „Q-Anon“ und „Q-Storm“?

Die Folgen dieses massiven Hackerangriffs sind noch immer spürbar. Immer mehr Informationen kommen ans Licht. Sobald es weitere interessante Entwicklungen gibt, werde ich weitere Artikel veröffentlichen.

Fazit: Die Regierung und ausländische Geheimdienste nutzen reale Websites als Honigtöpfe, um zu schüren, was SIE wollen, und zu beschwichtigen, was SIE wollen.

Quellen. PublicDomain/infowars.com/theinteldrop.org am 01.09.2025