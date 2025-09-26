Verstehen Sie dies, um aus der alten Welt herauszukommen und die neue aufzubauen

Wenn wir diese Neue Erde wirklich gemeinsam aufbauen wollen, müssen wir damit beginnen, woraus sie tatsächlich besteht.

Während die alte Welt auf überholten Geld-, Status- und Kontrollsystemen aufbaut, führt die neue Welt eine neue Form der Währung ein:

Aufmerksamkeit

Energie

Gegenwart

1.Aufmerksamkeit als höchste Form der Investition

In dieser Energie der Neuen Erde ist Aufmerksamkeit wirklich die ultimative Währung.

Wo auch immer Sie es einsetzen, Sie zahlen in etwas ein. Sie nähren es, bewässern es, erwecken es zum Leben und schaffen eine Realität für sich und die Gemeinschaft.

Die großen Konzerne wissen das bereits. Deshalb geben sie Milliarden für Plakatkampagnen und Nachrichten aus, nur um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ihre Aufmerksamkeit ist die größte Währung, und jeder möchte ein Stück davon abhaben.

Es wird jedoch nicht bei Marketingkampagnen enden. Beobachten Sie einfach. Die alte Welt wird noch intensiver um Ihre Aufmerksamkeit kämpfen, indem sie Sie dazu ermutigt, Partei zu ergreifen und an Schlachten und Kriegen teilzunehmen, und Ihren Zorn im Namen der Gerechtigkeit schürt.

Worauf wird sich dann Ihre Aufmerksamkeit richten? Auf Spaltung, Wut und Streit.

Oder denken Sie daran, wie Sie sich stundenlang in Online-Dramen verlieren oder immer wieder Streitgespräche führen, die Sie verletzen. Was passiert dann? Sie gehen erschöpft, erschöpft und in eine Stimmung, die Ihnen gar nicht gefällt.

Wo ist Ihre Energie jetzt? Sie ist in diese Realität investiert und bringt Ihnen mehr davon.

Wenn Sie andererseits die gleiche Aufmerksamkeit einem kreativen Projekt, der Natur oder einem Gespräch widmen, das Sie begeistert, ist es, als würde sich Ihre ganze Welt neu ordnen, um Ihnen mehr von dieser Energie zu geben.

Die meisten Menschen verschenken ihre Aufmerksamkeit immer noch, als wäre sie umsonst (ich bin schuldig). Wir richten unsere Aufmerksamkeit auf Ablenkungen und unerwünschte Bereiche unseres Lebens, ohne zu erkennen, dass wir buchstäblich Zeitpläne finanzieren, in denen wir nicht sein wollen, und mehr davon schaffen.

Aber wenn Sie anfangen, darauf zu achten, worauf Sie Ihre Aufmerksamkeit richten, beginnen Sie zu erschaffen. Sie beginnen, vom „Existieren“ zum „Leben“ überzugehen.

2. Energie als realer Reichtum

Die alte Welt hat uns gelehrt, dass es bei Reichtum um Zahlen auf einem Bankkonto geht.

Je höher die Zahl, desto sicherer und wertvoller können Sie sich fühlen.

Aber ich bin sicher, dass viele von Ihnen erkennen, dass dieses Realitätsmodell zusammenbricht. Deshalb hat die „große Resignation“ begonnen.

Weil die Menschen nicht mehr das Gefühl haben, dass ihr Bankkonto der Preis ist, den sie für ihr Wohlergehen zahlen müssen.

Die Menschen wollen sich einfach nur wohlfühlen und sind bereit, mit weniger zu leben.

Aber verwechseln Sie das nicht mit „Sie müssen weniger haben, um mehr zu fühlen.“

Hier geht es eher darum, dass es bei Reichtum nie wirklich um Zahlen ging. Es ging immer um Ihren Seinszustand.

Sie haben es selbst bemerkt: Wenn Sie im Einklang sind, sich erleuchtet und lebendig fühlen, eröffnen sich Ihnen Chancen. Gespräche öffnen Türen. Menschen wollen in Ihrer Nähe sein. Die Dinge geschehen einfach zu Ihren Gunsten.

Und natürlich folgt Ihr Bankkonto. Denn das Geld hatte keine andere Wahl, als die Energie widerzuspiegeln, die Sie verkörperten.

Das Streben nach Sicherheit und der Stress über Mangel führen nur dazu, dass sich die Menschen noch ausgebrannter, leerer und seelischer fühlen. Die Neue Erde fordert uns auf, unsere Energie als unser Vermögensportfolio zu nutzen.

Wenn Sie zuerst Freude, Leichtigkeit, Klarheit und Harmonie kultivieren, werden Sie sich reich fühlen . Das Geld und die Möglichkeiten, die sich Ihnen danach bieten, sind dann nur noch ein Spiegelbild des energetischen Zustands, in dem Sie sich innerlich entwickelt haben.

3. Präsenz als Macht

Präsenz ist die am meisten unterschätzte Form der Macht in der alten Welt, aber sie ist der Grundstein der neuen.

Die alte Welt förderte und belohnte Ablenkungen. Multitasking wurde gefeiert, und das Ausfüllen des Terminkalenders wurde glorifiziert. So sehr, dass wir uns auf den Wettbewerb eingelassen haben, wer müder ist als wer, wenn wir uns mit Freunden austauschen.

Diese Energie ist fantastisch, wenn Sie Ihren Fokus auf etwas anderes richten möchten als auf Ihre innere Weisheit. Wenn Sie so müde und beschäftigt sind, haben Sie nicht die Fähigkeit, präsent zu sein und auf Ihre Intuition und innere Führung zu hören.

Sie werden nur verzweifelt darum betteln, dass man Ihnen sagt, was Sie denken und tun sollen. Alles, um Ihre Energie zu verringern, selbst Entscheidungen zu treffen.

Aber denken Sie daran, wenn Sie mit jemandem zusammen sind, der wirklich präsent ist. Er ist ganz da und Sie fühlen sich gesehen. Diese Präsenz schafft Verbindung, Intimität und Vertrauen.

Verstärken Sie das jetzt bei sich selbst. Was passiert, wenn Sie dem Leben mit derselben ungeteilten Präsenz begegnen? Sie bemerken mehr Synchronizitäten, Lösungen erscheinen aus dem Nichts und Chancen fallen Ihnen in den Schoß.

Es ist also an der Zeit, dass wir die Vorstellung, Macht stamme aus Gewalt und Kontrolle, aufgeben und sie durch die Vorstellung ersetzen, Macht stamme aus Präsenz.

Lassen Sie Ihre Realität um Ihr Bewusstsein herum entstehen.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 26.09.2025