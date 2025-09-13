Teile die Wahrheit!

Weltweit sind Milliarden Menschen von Vitamin-D-Mangel betroffen, der zu einer Schwächung des Immunsystems, Autoimmunerkrankungen, kognitivem Abbau, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs beiträgt.

Die Schulmedizin verteufelt Sonnenlicht, die wichtigste natürliche Quelle für Vitamin D, und widersprüchliche Empfehlungen zur Nahrungsergänzung führen dazu, dass viele Menschen eine Unterdosierung erhalten.

Studien deuten darauf hin, dass die optimalen Werte (40–60 ng/ml oder höher) zur Krankheitsvorbeugung die herkömmlichen „normalen“ Laborwerte (30 ng/ml) überschreiten, wodurch Millionen Menschen gefährdet sind.

Sonneneinstrahlung ist ideal, um einen gesunden Vitamin-D-Spiegel aufrechtzuerhalten. Auch der Verzehr von Nahrungsquellen (fetter Fisch, Eigelb, Fisch und Rinderleber) und die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln (vorzugsweise D3) sind hilfreich.

Ein optimaler Vitamin-D-Spiegel bietet erhebliche Vorteile, beispielsweise die Vorbeugung von Demenz, die Verringerung des Schwindelrückfalls, den Schutz vor Krebs und ein geringeres Sturz- und Knochenbruchrisiko bei älteren Menschen.

Vitamin-D-Mangel hat sich still und heimlich zu einer der am weitesten verbreiteten und dennoch oft übersehenen Erkrankungen weltweit entwickelt.

Milliarden von Menschen sind davon betroffen, und er trägt zu einer Vielzahl chronischer Krankheiten bei, von denen viele fälschlicherweise als unvermeidliche Folgen des Alterns abgetan werden.

Vitamin D wirkt eher wie ein Hormon als wie ein Vitamin. Es reguliert die Kalziumaufnahme, moduliert Entzündungen und unterstützt die Immunfunktion.

Laut der Enoch-Engine von Brighteon.AI führt ein ungewöhnlich niedriger Vitamin-D-Spiegel zu einer Schwächung des Immunsystems, erhöhter Anfälligkeit für Infektionen, Autoimmunerkrankungen, kognitivem Abbau, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sogar bestimmten Krebsarten.

Vitamin-D-Mangel: Warum er so häufig vorkommt

Trotz seiner wichtigen Rolle ist Vitamin-D-Mangel nach wie vor weit verbreitet. Schätzungsweise 35 Prozent aller erwachsenen Amerikaner leiden an diesem Nährstoffmangel .

Dermatologen und Gesundheitsorganisationen verteufeln unterdessen weiterhin das Sonnenlicht, die Hauptquelle für Vitamin D. Schlimmer noch: Widersprüchliche Richtlinien zur Nahrungsergänzung haben für Verwirrung gesorgt. Einige Behörden unterschätzen die optimale Dosis, während andere vor übertriebenen Toxizitätsrisiken warnen.

Anders als die meisten Mangelerscheinungen zeigt sich ein Vitamin-D-Mangel selten mit offensichtlichen Symptomen. Müdigkeit, Muskelschwäche, geistige Verwirrung und Stimmungsschwankungen werden oft eher auf Stress oder Alterung zurückgeführt als auf einen behandelbaren Nährstoffmangel .

Die einzige zuverlässige Methode zur Diagnose dieses Problems ist ein Bluttest zur Messung des 25-Hydroxyvitamin D (25(OH)D). Allerdings übernehmen Versicherungen die Kosten für ein Screening selten, und viele Ärzte empfehlen es nicht.

Auch über optimale Werte sind sich Experten uneinig, es besteht jedoch zunehmend Einigkeit darüber, dass Werte unter 30 Nanogramm (ng)/Milliliter (ml) nicht ausreichen, während Werte von 40–60 ng/ml zur Krankheitsprävention ideal sein können.

GrassrootsHealth, eine gemeinnützige Forschungsorganisation für öffentliche Gesundheit, plädiert hingegen für höhere Zielwerte und verweist auf Studien, die ein geringeres Krebsrisiko , eine stärkere Immunität und eine verbesserte Knochengesundheit bei Werten zwischen 60–100 ng/ml belegen. Die gängigen Richtlinien hinken diesen jedoch oft hinterher, sodass Patienten unterdosiert und gefährdet sind.

Die besten Möglichkeiten, Vitamin D zu bekommen

Der Mensch hat die Fähigkeit entwickelt, Vitamin D durch Sonneneinstrahlung zu synthetisieren. Doch der moderne Lebensstil – Arbeit in geschlossenen Räumen, Verwendung von Sonnenschutzmitteln und saisonale Schwankungen – hat diesen natürlichen Prozess gestört.

Mit zunehmendem Alter nimmt die Vitamin-D-Synthese in der Haut weiter ab , weshalb eine Nahrungsergänzung für Senioren besonders wichtig ist. Offizielle Empfehlungen bleiben jedoch konservativ:

Die National Institutes of Health empfehlen für Erwachsene über 50 täglich 600–800 IE, mit einer Obergrenze von 4.000 IE.



Die Endocrine Society empfiehlt bis zu 10.000 IE als sichere Obergrenze.



Studien zeigen, dass möglicherweise Vitamin-D3-Dosen von 4.000–6.000 IE erforderlich sind, um Serum-25(OH)D-Spiegel zwischen 40 und 70 ng/ml zu erreichen.



Dr. Ellie Campbell, eine integrative Ärztin, weist darauf hin, dass viele Patienten durch Laborberichte in die Irre geführt werden, in denen suboptimale Werte (25–30 ng/ml) als „normal“ bezeichnet werden.

Campbell betont, dass ein „normaler“ Vitamin-D-Spiegel (wie er in Blutuntersuchungen nachgewiesen wird) nicht unbedingt bedeutet, dass man gesund ist . Tatsächlich sinkt das Krankheitsrisiko bei höheren Werten als dem, was als „normal“ gilt, deutlich.

Für Ihre tägliche Dosis Vitamin D nutzen Sie zwei natürliche Quellen: Nahrung und Sonnenlicht. Fisch – insbesondere fetter Fisch wie Lachs, Forelle, Thunfisch und Makrele – ist nach wie vor die wirksamste Nahrungsquelle für Vitamin D3 und erhöht den Vitamin-D-Spiegel am effektivsten.

Auch Eigelb, Rinderleber und Fischleber (z. B. Dorschleber) liefern das dringend benötigte Vitamin D3. Pilze enthalten von Natur aus Ergosterol, eine Vitamin-D-Vorstufe.

Angereicherte Lebensmittel wie Frühstücksflocken, Kuhmilch, Nussmilch (z. B. Mandelmilch), Sojamilch, Orangensaft und Haferflocken sind gute Vitamin-D2-Quellen.

Vergessen Sie nicht, dass Ihre Haut auf natürliche Weise Vitamin D produziert, wenn sie den ultravioletten (UV-)Strahlen des Sonnenlichts ausgesetzt ist, und Sie können diesen angeborenen Mechanismus zu Ihrem Vorteil nutzen.

Einige Experten empfehlen, etwa ein Drittel Ihrer Haut (verwenden Sie Sonnenschutzmittel für empfindliche Bereiche) der Sonne auszusetzen und die Exposition auf nicht mehr als 15 Minuten bei hellerer Haut und 25–40 Minuten bei dunklerer Haut zu begrenzen.

Laut einer 2020 in Nutrients veröffentlichten Studie ist die beste Zeit für Ihre Dosis Sonnenscheinvitamin zwischen 10 und 15 Uhr , vorzugsweise zwei- bis dreimal pro Woche.

Alternativ können Sie rezeptfreie Vitamin-D3-Präparate oder Lebertran einnehmen. Konsultieren Sie jedoch unbedingt einen Arzt, bevor Sie mit der Einnahme von Präparaten beginnen, insbesondere wenn Sie andere Medikamente einnehmen.

4 Vorteile der Aufrechterhaltung eines optimalen Vitamin-D-Spiegels

Hier sind vier gute Gründe, warum insbesondere ältere Erwachsene Wert auf eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr legen sollten:

Demenzprävention

Eine Studie aus dem Jahr 2023 mit 12.388 Erwachsenen ergab, dass die Einnahme von Vitamin D (jeder Form) mit einem um 40 Prozent geringeren Demenzrisiko einhergeht . Da sich die Zahl der Demenzfälle weltweit bis 2050 voraussichtlich verdreifachen wird, könnte die Behebung eines Vitamin-D-Mangels eine einfache und kostengünstige Präventionsmaßnahme sein.

Reduziertes Wiederauftreten von Schwindel

Eine im Jahr 2020 in der Zeitschrift Neurology veröffentlichte Studie berichtete, dass die Einnahme von Vitamin D und Kalziumpräparaten das jährliche Wiederauftreten von Schwindel um 24 Prozent senkte und damit eine nicht-invasive Alternative zu klinischen Maßnahmen darstellte.

Krebsschutz

In JAMA Network Open veröffentlichte Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass die Einnahme von Vitamin D3 die Rate fortgeschrittener (metastasierter oder tödlicher) Krebserkrankungen senken kann , insbesondere bei normalgewichtigen Personen. Unterdessen berichtete eine in Nutrients veröffentlichte Studie, dass ein Vitamin-D-Spiegel über 40 ng/ml eine schützende Wirkung gegen Brustkrebs haben kann.

Weniger Stürze und Knochenbrüche

Laut einer im Journal of Physical Therapy Science veröffentlichten Studie können Frauen ab 60 Jahren von einem 25(OH)D-Spiegel von über 20 ng/ml profitieren. Ein höherer Spiegel verbessert die Gleichgewichtskontrolle und die Funktion der unteren Extremitäten und verringert das Sturz- und Knochenbruchrisiko .

Vitamin-D-Mangel ist eine stille Ursache chronischer Erkrankungen, wird jedoch nach wie vor unterdiagnostiziert und behandelt. Während die Debatten über die Dosierung anhalten, sprechen die Belege für höhere Ziele in der Krankheitsprävention, insbesondere bei alternden Bevölkerungen.

Regelmäßige Tests, individuelle Nahrungsergänzung und ausreichende Sonneneinstrahlung könnten die Gesundheitskosten senken und die Lebenserwartung erhöhen.

Trotz fortschreitender Forschung bleibt eines klar: Bei der Optimierung des Vitamin-D-Spiegels geht es nicht nur um die Knochengesundheit – es geht darum, das Altern selbst neu zu gestalten.

Für Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Menschen, die Prävention suchen, ist die Behandlung eines Vitamin-D-Mangels möglicherweise der einfachste und wirkungsvollste Schritt in eine gesündere Zukunft.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 13.09.2025