Vom banalen Alltag zur multidimensionalen Dynamik der Schöpfung

Als „universelle Wesen“ sind wir von keiner Aktivität irgendwo im Universum getrennt. Die Gesamtheit der Existenz existiert in unserer Psyche und ist in unserem Unterbewusstsein eingeprägt. Von Julian Rose

Unsere Fähigkeit – oder Unfähigkeit –, die multidimensionalen Ebenen der Existenz zu erfahren, an denen wir täglich bewusst – oder unbewusst – teilnehmen, bestimmt, inwieweit wir das Leben annehmen oder einfach nur auf einer zweidimensionalen Ebene des Nicht-Bewusstseins agieren können: dem Nicht-Leben.

Stellen Sie sich das so vor: Sie stehen in Ihrer Küche und machen sich eine Tasse Tee – und im selben Moment erwachen in weit entfernten Teilen des Universums Tausende neuer Sterne zum Leben; ein Schwarm Krill ist kurz davor, von einem hungrigen Delfin verschluckt zu werden; ein Menschenbaby mit heiterem Gesicht kommt gerade aus dem Mutterleib; eine riesige Sonneneruption dringt tief in den umgebenden Weltraum ein;

eine Spinne klammert sich an eine Fliege, die in ihrem komplizierten Netz gefangen ist; rund fünftausend Zellen in Ihrem eigenen Körper sterben ab, während andere zum Leben erwachen; ein tropischer Regenguss durchnässt den Boden im ausgedörrten Rajasthan; eine Maus wurde von den scharfen Augen eines kreisenden Sperbers entdeckt. Ein aufkommender Wind raschelt in den Blättern eines Baumes vor Ihrem Küchenfenster.

Und das alles, während Sie sich eine schöne Tasse Tee zubereiten.

Natürlich handelt es sich hierbei nur um ein winziges, phantasievolles Fragment einiger der Milliarden dynamischer Ereignisse, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt im Fluss sind, um Ihnen ein Gefühl für die miteinander verbundene Dynamik der fortwährenden Schwankungen der Naturkräfte und des Universums zu vermitteln. (Die Zeitleistenaufteilung: Welche Zeitleiste werden Sie wählen?)

Wir sind Teil dieses gewaltigen/unendlichen Dramas, das irgendwann in der unendlichen Vergangenheit in Gang gesetzt wurde.

Wir sind von all diesen Ereignissen betroffen und beeinflussen wiederum deren Verlauf. Sogar unsere Gedanken nehmen auf den subtilsten Ebenen der Existenz eine materielle Form an.

In diesem energetischen, sich ständig weiterentwickelnden Quantenfeld dreht sich die Vielfalt des Tanzes der Natur um einen einzigen Höchsten Kern. Alles, was jemals erschaffen wurde, bewegt sich um diesen absoluten Omega-Punkt des Höchsten Bewusstseins.

Ohne diesen allmächtigen zentralen Kern würde jede Ordnung zusammenbrechen und die gewaltige elektromagnetische Kraft, die Sterne und Planeten auf ihren ewigen, perfekt verteilten Umlaufbahnen hält, würde nie entstehen. Es gäbe nichts mehr, so wie es vielleicht einmal war.

Unsere weitgehend banale, materialistische Existenz scheint auf einer anderen Ebene/Dimension zu spielen als dieses universelle Theater. Es gibt nicht viele, die die Bedeutung der Rollen spüren, die sie in diesem großen Drama spielen.

Die meisten betrachten diesen Manifestationsbereich als losgelöst von ihrer vorherrschenden Wahrnehmung des Lebens als einer im Wesentlichen flachen und weitgehend vorhersehbaren materialistischen Kette von Ereignissen, mit emotionalen Höhen und Tiefen als Hauptvarianten.

Leben der meisten „Nine-to-Five“-Arbeiter dreht sich um die Erfüllung der Bedürfnisse und Muster der häuslichen und berufsorientierten täglichen Routine.

Das liegt aber daran, dass uns eingetrichtert wurde, das Materielle und Alltägliche als weitaus wichtiger zu erachten als das Quantitative. Dabei sollte es genau umgekehrt sein.

Im Grunde sind wir Kinder des Universums – wir sind mit der Quantendynamik ebenso im Einklang wie mit den notwendigen alltäglichen Aufgaben, die mit der Bewältigung unseres Alltags verbunden sind.

Es handelt sich dabei nicht um getrennte Erfahrungen, sondern um „unterschiedliche Schwerpunkte“, was den Eindruck einer Trennung erwecken kann.

Alles, was bei den Abenteuern der Menschheit auf diesem Planeten vom Kurs abgekommen ist, ist auf die überwältigende Betonung des Alltäglichen zurückzuführen, während das Quantitative fast völlig außer Acht gelassen wurde.

Aus diesem Grund fühlen wir uns so oft eingeengt und aufgewühlt, ohne die Ursache dafür zu erkennen. Es liegt an unserem anhaltenden Zustand geistiger Gefangenschaft an einem Ort, an den wir nicht gehören.

Mächtige Kräfte der Spaltung und Unterdrückung haben sich schon vor langer Zeit mit einer dreidimensionalen Exklusivität als Ketten zur Kontrolle der menschlichen Entwicklung abgefunden und dabei das Potenzial für die Trennung des Quantitativen und des Alltäglichen erkannt. Dadurch scheinen sie im Widerspruch zueinander zu stehen.

Diese frühen Architekten der Kontrolle etablierten sich dann in ihrer streng bearbeiteten Version des wahren Quantenzustands als „Autoritäten“ darüber, worauf man Zugriff haben kann und worauf nicht.

Sie erfanden Regeln und Dogmen, die die Evolution der Menschheit auf einen winzigen Bruchteil des vollständigen menschlichen Bewusstseins beschränken sollten.

Sie lehrten uns, keine „falschen Vorstellungen“ von unseren wahren Fähigkeiten zu haben und nicht zu „sündigen“, indem wir uns gegen die Autorität ihrer „Ordnung“ stellen.

Sie arbeiteten daran, unsere Vorstellungskraft hinsichtlich der wahren Natur von Leben und Tod einzuschränken – und missbrauchten dann unsere daraus resultierenden denaturierten Gefühle wie Angst, Sorge, Unsicherheit und Schmerz zur Verfolgung ihrer eigenen dunklen Ziele.

Zwar haben einige Repressionsinstitutionen in der modernen Ära ihre Rhetorik abgeschwächt, um weniger demagogisch zu wirken, doch ihre Praktiken sind noch immer von Spaltung, Macht und Kontrolle geprägt.

Ihr Ziel bleibt es, die Menschheit daran zu hindern, aus ihrem geistigen, körperlichen und seelischen Gefängnis auszubrechen, um die süße, reine Luft der Freiheit und Emanzipation zu atmen.

Das wichtigste Mittel ihrer Wahl zur Vollendung dieser Aufgabe ist die Einführung künstlicher Intelligenz (KI) und Informationstechnologie (IT) als wichtigste Fallen, mit denen sie die Menschheit in völlige Unterwerfung zwingen wollen.

Doch obwohl die Dinge an der Oberfläche düster aussehen – und das sind sie größtenteils auch –, ist eine Energieverschiebung im Gange, die von der dunklen Sekte nicht eingedämmt werden kann, die weiterhin ihr Ziel verfolgt, die Realität maximal zu verfälschen.

Dieser „energetische Wandel“ ist im Wesentlichen eine Erweiterung des Bewusstseins. Er wird sich jedoch wahrscheinlich auch auf materieller Ebene manifestieren und erhebliche Umwälzungen in allen Lebensbereichen mit sich bringen: physisch, ökologisch, sozial und nicht zuletzt wirtschaftlich.

Es besteht eine untrennbare Verbindung zwischen geistigen und körperlichen Aktionen und Reaktionen.

Ein tragisches Element, dem man begegnet, wenn man sich für positive Veränderungen einsetzt, ist die „Verweigerung des Bewusstseins“, die so viele als Barriere für ihre eigene Selbstbefreiung errichten.

Sie ziehen die falsche Sicherheit der Sklaverei den Anstrengungen vor, die erforderlich sind, um eine Veränderung der menschlichen Angelegenheiten und einen dauerhaften Weltfrieden herbeizuführen.

Die Verweigerung des Bewusstseins ist keine von oben verordnete Krankheit, sondern ein freiwilliger Akt der Unterwerfung unter die unerbittliche Schikane, die das Kennzeichen des Status Quo des tiefen Staates ist. Diese lebensfeindliche Absicht führt, wenn sie nicht kontrolliert wird, zu einer totalitären Machtübernahme.

Doch indem wir uns der rudimentären Multidimensionalität des Lebens außerhalb der kastrierten und digitalisierten Matrix öffnen, kehren wir zu unserem wahren Selbst zurück, verbunden mit der zugrunde liegenden Dynamik der Existenz und der grenzenlosen Weite des Unendlichen.

Hier findet unser wahres Selbst sein wahres Zuhause, seinen Sinn und sein Gleichgewicht. Unsere Seele erwacht inmitten der allwissenden Kräfte der Natur und des Kosmos.

Unser Leben auf der Erde muss tief von dieser höheren Qualität durchdrungen sein, denn nur dadurch werden die absurden Abstraktionen der gegenwärtigen süchtig machenden Besessenheit von KI/IT und der angeblichen Entstehung der gequälten transhumanen Abweichung vollständig überwunden.

Das ist die Herausforderung, vor der wir alle stehen: Inspiration und Mut aus dem Wissen zu schöpfen, dass auf der anderen Seite der Preis wartet – eine grundlegende Neuausrichtung, Verjüngung und Transformation – und die große Freude, siegreich hervorzugehen!

Quellen: PublicDomain/julianrose.info am 25.08.2025