Ursula von der Leyens mit Spannung erwartete Rede zur Lage der Union mit anschließender Debatte bestätigte, was viele innerhalb und außerhalb der Institutionen schon lange vermutet hatten: Ihre Führung beruht auf einem Drehbuch aus leeren Worten, die den Handlungen der Kommission widersprechen.

Im Namen der „europäischen Unabhängigkeit“ verkündete die Kommissionspräsidentin die Notwendigkeit, die industrielle Wettbewerbsfähigkeit zu schützen , die Ernährungssicherheit zu gewährleisten und die Landwirte zu verteidigen – während sie gleichzeitig Handelsabkommen befürwortete, die diese Ziele untergraben.

Dieses Paradoxon kennzeichnet den politischen Stil von der Leyens. Sie verspricht mehr Investitionen in Europa, während sie gleichzeitig Abkommen abschließt, die Kapital in die USA lenken ; sie verspricht, die europäische Landwirtschaft zu verteidigen, während sie gleichzeitig den Mercosur und das Abkommen mit Indien vorantreibt; sie fordert „Medienresilienz“, während sie gleichzeitig ein Informationskontrollzentrum einrichtet, was Bedenken hinsichtlich der Pressefreiheit aufkommen lässt.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola stellte von der Leyen mit dem Slogan vor: „Für sichere Straßen für unsere Kinder.“

Doch Masseneinwanderung, überlastete Aufnahmesysteme und steigende Kriminalität in europäischen Hauptstädten ließen diese Worte hohl klingen. Die offizielle Rhetorik kollidiert mit den Fakten – und die Europäer wissen das.

Noch auffälliger war von der Leyens Beharren darauf, über die Ukraine zu sprechen, als wäre es immer noch das Jahr 2022: Sie versprach mehr Geld, mehr Sanktionen, mehr „Widerstandsfähigkeit“ und ignorierte dabei die Kriegsmüdigkeit und die wirtschaftliche Belastung in der gesamten EU. (Blackrock und WEF kündigen Plan zum Verbot von Auto- und Privatbesitz an (Videos))

Was mit Applaus begann, endete mit Buhrufen. Je mehr von der Leyen sprach, desto offensichtlicher wurde die Heuchelei ihrer Worte.

Iratxe García, Vorsitzende der Sozialisten & Demokraten (S&D), gehörte zu den kritischsten Stimmen. Sie wies auf das Offensichtliche hin: Von der Leyen spricht von Investitionen in Europa, unterzeichnet aber einen „Trump-Deal“, der bis zu 750 Milliarden Euro für US-Energie bereitstellt – was ihrer Ansicht nach weitaus umweltschädlicher sei und über die Kompetenzen der EU hinausgehe.

Für García und einen Großteil der Linken untergräbt dieser Ansatz die „grüne“ Rhetorik Brüssels und die Glaubwürdigkeit der EU.

Der Sozialist traf von der Leyens schwächsten Punkt: „Ihr schlimmster Feind ist Manfred Weber, Frau Präsidentin.“ García wusste, dass dies innerhalb der zentristischen Europäischen Volkspartei (EVP) einen Schlag versetzen würde.

Der andere große Konflikt kam ausschließlich aus der EVP. Manfred Weber verteidigte eine weitere Zentralisierung der EU mit den Worten:

„Die Idee der nationalen Souveränität ist ein Potemkinsches Dorf; sie existiert nicht mehr.“ Für Weber kann heute nur eine EU überleben, deren Einheit in Außen- und Verteidigungspolitik „unumkehrbar“ ist – ohne Rückkehr zu Nationalstaaten.

Doch sein Eingreifen ging über Forderungen nach mehr Europa hinaus: Er griff die rechten Patrioten Europas scharf an und warf ihnen vor, „Freunde von Musk, Washington und sogar Moskau“ zu sein und Europa in eine „Technologiekolonie des Silicon Valley und des Kremls“ verwandeln zu wollen.

Diese Rhetorik bestätigt, dass sich die EVP nicht mehr als Mitte-rechts-Partei versteht, sondern als Verwalterin des von von der Leyen verkörperten föderalistischen Projekts. Die lange erwartete konservative Wende der EVP ist nichts weiter als Wunschdenken. Wir werden nicht erleben, dass sich die EVP mit den Patrioten verbündet, um Brüssels Kurs zu ändern.

Jordan Bardella von den Patriots for Europe nutzte die Gelegenheit, die Inkohärenz sowohl der EVP als auch der Kommission anzuprangern.

Er prangerte an, dass Brüssel vorgibt, die Landwirte zu schützen, während es gleichzeitig Abkommen unterzeichnet, die den Sektor zerstören. Außerdem strebe es nach Autonomie, während es Energie und Investitionen an Washington überlasse.

Einer der umstrittensten Vorschläge von der Leyens war die Schaffung eines Europäischen Zentrums für demokratische Resilienz, das mit der Überwachung von „Manipulation und Desinformation“ beauftragt werden sollte. In Wirklichkeit wäre dies eine Einrichtung zur Kontrolle der Meinungsäußerung, selbst wenn Regierungen selbst Desinformationen verbreiten.

Die Parallele zur alten UdSSR ist unvermeidlich: eine zentralisierte Kontrolle, die als Sicherheit und Demokratie dargestellt wird.

Die Debatte machte eines deutlich: Von der Leyen überzeugt nicht einmal mehr ihre eigenen Verbündeten. Für die Sozialisten investiert sie in den USA und verspricht gleichzeitig, Europa zu stärken; für die etablierten Mitte-Rechts-Parteien ist sie eine Präsidentin, die mehr nationale Souveränität nach Brüssel übertragen muss, um zu überleben; und für die Patrioten ist sie das Symbol eines Europas, das sich ausländischen Interessen unterwirft und sich von seinen Bauern, seiner Industrie und seinen Menschen entfernt.

Die Debatte über die Zukunft der EU ist noch lange nicht beendet, doch der derzeitige Kurs der Kommission ähnelt zunehmend einem zentralistischen, vereinheitlichenden und realitätsfernen Projekt.

Brüssel mag zwar immer wieder behaupten, wir lebten in einer „Europas Unabhängigkeitsphase“, doch für viele Europäer erinnert das, was dort entsteht, eher an eine neue Sowjetunion.

Europaabgeordnete der „Ursula-Koalition“ unterstützen fälschlicherweise „dringenden Kurswechsel“ im Ukraine-Krieg

Kritiker sagen, sie müssten ein Komitee einrichten, um „diesen Ausbruch des gesunden Menschenverstands“ zu untersuchen.

Die Europäische Union verfolgt im Hinblick auf den Krieg in der Ukraine den falschen Ansatz und sollte sich stärker für den Frieden einsetzen.

Dies behaupten die Mitglieder des Europäischen Parlaments – obwohl sie, wie AFP berichtet , zu „geistesabwesend“ waren, um zu wissen, welcher Antrag verabschiedet wurde.

Als im Straßburger Parlament ein Änderungsantrag eingebracht wurde, der einen „dringenden Kurswechsel“ in der EU-Politik forderte, stimmten führende Vertreter der EVP- und S&D-Fraktionen diesem zu.

Der Antrag forderte die Abgeordneten unter anderem auf, ihr Bedauern über

die militaristische Strategie der EU in der Ukraine, die keinen Frieden sichern konnte und die globale Bedeutung der EU untergrub

und Brüssel aufzufordern,

endlich offene Verhandlungskanäle für eine politische Lösung des Ukraine-Konflikts …

Der in Brüssel ansässige Außenpolitikexperte Eldar Mamedov scherzte , dass die Behörden „wahrscheinlich einen Sonderausschuss bilden müssen, um diesen Ausbruch von gesundem Menschenverstand zu untersuchen“.

Vertreter der EVP und der S&D erklärten, sie hätten einen Fehler gemacht und wollten ihre Stimmabgabe korrigieren.

Doch unter anderem die italienische Fünf-Sterne-Bewegung zeigte sich sichtlich erfreut über das Ergebnis und bezeichnete es als einen Sieg gegen das „kriegstreiberische“ Brüsseler Establishment.

Am Mittwoch hieß es außerdem, dass Ursula von der Leyens Rede zur Lage der Nation – die offenbar fast niemandem gefallen hat – „eine Verhöhnung all jener Bürger war, die Frieden, Wohlstand und Entwicklung fordern.“

Dass wir heute in dunklen und unsicheren Zeiten leben, liegt gerade an ihrer Unfähigkeit, Kompromisse und Lösungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu finden. Im Gegenteil, ihr Wiederaufrüstungsplan hinterlässt einen bleibenden Schandfleck in der europäischen Geschichte, denn er führt unseren Kontinent direkt in den Krieg.