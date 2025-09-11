Während der Großteil der Bevölkerung feiert, bereiten sich die Klugen auf Krieg, Hungersnot, Seuchen und verheerende Naturkatastrophen vor

Obwohl dieses Jahr weltweit so viel Verrücktes passiert ist und klar ist, dass noch viel mehr Verrücktes passieren wird, hat das Interesse an Prepping in traditionell interessierten Bevölkerungsgruppen deutlich nachgelassen.

Hollywood-Schauspieler, Tech-Milliardäre und viele ländliche Linke haben inzwischen beschlossen, dass es jetzt an der Zeit ist, wie verrückt mit den Vorbereitungen zu beginnen.

In unserer Gesellschaft herrscht derzeit große Verwirrung, und die globalen Ereignisse überschlagen sich immer weiter. Die Zeit läuft, aber der Großteil der Bevölkerung feiert, anstatt sich vorzubereiten. Von Michael Snyder

Es gibt so viele Menschen da draußen, die alle möglichen Ausreden dafür haben, warum sie sich nicht auf das vorbereiten müssen, was kommt.

Aber wenn sie nicht vorhaben, in naher Zukunft zu sterben, werden sie dem, was vor ihnen liegt, nicht ausweichen können.

Während diejenigen, die es besser wissen sollten, Ausreden suchen, gibt es andere, die sich auf das Schlimmste vorbereiten.

So hat beispielsweise der Schauspieler Josh Duhamel in einer abgelegenen Gegend von Minnesota eine „Weltuntergangshütte“ gebaut …

Josh Duhamel ist auf eine mögliche Apokalypse vorbereitet. Na ja, zumindest größtenteils.

In einem Exklusivinterview mit PEOPLE spricht der 52-jährige Schauspieler über sein Haus in Minnesota – das er als seine „Weltuntergangshütte“ bezeichnet – und darüber, wie es dem Weltuntergang standhalten würde.

„Nun, ich habe genug“, sagt Duhamel, der mit CarGurus für die neue Videoserie des Unternehmens, The Big Deal Show, zusammengearbeitet hat, lachend. „Nicht 100 %. Wahrscheinlich 70 %.“

Gut für Josh.

Ich hoffe nur, dass er die Hütte warm halten kann, denn die Winter in Minnesota sind brutal kalt.

Die Vorbereitung auf apokalyptische Szenarien ist auch unter wohlhabenden Tech-Managern sehr beliebt geworden. Das Folgende stammt aus einem Artikel über die Luxusbunker, die sie an sicheren Standorten auf der ganzen Welt errichten …

Die heutige Endzeit ist einsamer, kuratierter und deutlich teurer. Wer es sich leisten kann, muss sich nicht mit Fremden zusammendrängen, um zu überleben. Stattdessen gibt es biometrische Schlösser, ein unterirdisches Kino und einen klimatisierten Weinkeller.

In den gesamten Vereinigten Staaten hat sich unter der Oberfläche ein paralleler Immobilienmarkt entwickelt. Er bedient eine Klientel, die – aufgrund von Pandemien, Politik oder persönlicher Paranoia – davon überzeugt ist, dass Sicherheit pro Quadratmeter gekauft werden kann.

Wenn alles gut gehen soll, warum errichten dann so viele sehr reiche Menschen unterirdische Überlebensbunker?

Wenn sie kein Vertrauen in das System haben, warum sollten Sie es dann haben?

Ron Hubbard sagt, dass sein Unternehmen für eine Reihe wirklich großer Namen unterirdische Überlebensbunker gebaut hat …

Und dann gibt es noch Atlas Survival Shelters, das vom unbeugsamen Ron Hubbard betrieben wird. Hubbard beschreibt sein Unternehmen als „Amazon der Bunker“, da er so viele davon herstellt, von kleinen, tunnelartigen Luftschutzbunkern für 20.000 Dollar – beliebt in Israel, zusammen mit verstärkten „Sicherheitsräumen“ für den Einsatz in Wohnblöcken bei Raketenangriffen – bis hin zu unterirdischen Bunkern mit Schießständen, Kinos und hermetisch abgeriegelten internen Sauerstoffsystemen, die 30 Tage lang gefilterte Luft liefern können.

Er hat Bunker für die umstrittenen Influencer Andrew und Tristan Tate gebaut – denen in Großbritannien Vergewaltigung und Menschenhandel vorgeworfen werden – sowie für Mr. Beast.

Er wurde beauftragt, Mark Zuckerbergs Bunker auf Hawaii zu entwerfen (wofür er, wie er sagt, eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnete, aber er hat keine Angst, diese sechs Jahre später zu verletzen, weil er nach einer Flut von Mediengerüchten, wonach der fragliche Bunker über 50 Millionen Dollar gekostet habe, „die Sache richtigstellen“ möchte).

Welches Wissen hat Mark Zuckerberg zu der Schlussfolgerung geführt, dass er auf seinem Grundstück in Hawaii einen unterirdischen Überlebensbunker benötigt?

Ich würde es wirklich gerne wissen.

Es stellt sich heraus, dass Prepping auch unter afroamerikanischen Frauen auf dem Land immer beliebter wird …

Sunshine, eine schwarze Frau, die mit ihrem Mann und ihrem jüngsten Kind im ländlichen New Mexico abseits der Zivilisation lebt, umgeben von Grün und Vögeln, entspricht vielleicht nicht dem Stereotyp einer Überlebenskünstlerin oder Prepperin.

Ihre lockere, ruhige Art spiegelt sich in ihren beliebten Videos wider, in denen sie mit ihrem Mann Witze macht oder Eier von ihren Hühnern sammelt. Die selbsternannte Introvertierte parodiert spielerisch TikTok-Trends, indem sie Tipps zur Vorbereitung gibt und für ihre Bücher wirbt, die sich auf Risikobewertung, Selbstversorgung und Eigenständigkeit konzentrieren.

Eine kurze Suche nach „Prepping“ in den sozialen Medien liefert unzählige Profile, die Pläne wie die von Sunshine in ihrem Nachwahlvideo beschreiben. Die meisten dieser Profile werden von weißen Männern geführt, oft mit einer militärisch anmutenden Ästhetik: Männer mit wuchtigen Bärten und Tarnkleidung präsentieren ihre taktische Ausrüstung in ihren Weltuntergangsbunkern.

Doch es gibt immer mehr Menschen, die nicht in dieses Schema passen. Jenseits dieser ersten Suchergebnisse gibt es eine kleine, aber wachsende Community aus Menschen, die Sunshine sehr ähnlich sehen: Schwarze Frauen, die in den sozialen Medien an Bekanntheit gewinnen, indem sie Einfluss auf die Gesundheitsvorsorge nehmen, insbesondere bei einem Publikum anderer schwarzer Frauen. Und angesichts des aktuellen politischen Klimas war dieses Publikum noch nie so groß und engagiert wie heute.

Vielleicht motiviert das Ergebnis der letzten Präsidentschaftswahl viele dieser Frauen, aktiv zu werden.

Doch die Politik ist nicht der einzige Grund, warum sich viele Linke derzeit vorbereiten.

Das Folgende stammt aus einem Artikel , der von einem linken Autor auf einer linken Website veröffentlicht wurde …

Wenn es Ihnen wie mir geht, haben Sie beim Verfolgen der Nachrichten das Gefühl, die Welt stehe kurz vor dem Zusammenbruch. Auf mehreren Kontinenten toben Kriege , Millionen Menschen sterben an Hunger , der Extremismus nimmt zu , Naturkatastrophen aufgrund des Klimawandels sind zur neuen Normalität geworden und die Wirtschaft scheint auf eine Rezession zuzusteuern .

Und abgesehen von all diesen Sorgen des echten Lebens gibt es derzeit auf fast jedem Streaming-Dienst Apokalypsen: In „ The Last of Us“ von HBO geht es um eine tödliche Pandemie, in „The Eternaut“ von Netflix findet eine mörderische Alien-Invasion statt und in „ Paradise“ von Hulu hat ein Vulkanausbruch einen weltvernichtenden Tsunami verursacht .

Kein Wunder also, dass sich bei Costco Eimer mit Weltuntergangsmahlzeiten wie warme Semmeln verkaufen oder dass einige wohlhabende Amerikaner ein Vermögen für luxuriöse Weltuntergangsbunker ausgeben . Sogar die Superreichen bereiten sich auf das Ende der Zeiten vor :

Tesla-Gründer Elon Musk hofft, den Mars kolonisieren zu können, um unsere Spezies zu erhalten , der Risikokapitalgeber Peter Thiel hat heimlich riesige Grundstücke in Neuseeland gekauft, um im Katastrophenfall dorthin zu fliehen, und Meta-CEO Mark Zuckerberg hat auf Hawaii ein streng geheimes Gelände errichtet – ausgestattet mit einem Bunker, den er „unterirdisches Lager“ oder „Keller“ nennt –, in dem er seine eigenen Lebensmittel anbaut und sein eigenes Wasser sammelt.

Das klingt sehr ähnlich zu dem, was ich vor zehn Jahren von konservativen Autoren auf konservativen Websites gelesen habe.

Natürlich sind die globalen Ereignisse heute viel verrückter als vor 10 Jahren.

Warum also besteht in der Bevölkerung so wenig Dringlichkeit?

Ich verstehe es einfach nicht.

Viele der Dinge , vor denen wir gewarnt wurden, beginnen buchstäblich direkt vor unseren Augen zu geschehen.

Gerade in diesem Jahr wurden wir von einer Sache nach der anderen getroffen.

Doch auch nach allem, was passiert ist, sind viele Menschen fest davon überzeugt, dass alles schon irgendwie gut wird.

Wenn Sie zu diesen Menschen gehören, möchte ich, dass Sie über Folgendes nachdenken.

Zwischen 1973 und 2022 wurden in den Vereinigten Staaten mehr als 60 Millionen Kinder abgetrieben.

Dann geschah endlich ein Wunder und das Urteil Roe v. Wade wurde aufgehoben.

Großartig.

Leider ist die Gesamtzahl der Abtreibungen in den USA pro Monat, wie die folgende Grafik von Statista zeigt, seit der Aufhebung des Urteils Roe v. Wade deutlich gestiegen …

Was verdient eine Nation, die mehr als 60 Millionen Kinder getötet hat?

Wenn wir unseren Kurs nicht ändern, werden wir es herausfinden.

Wer klug ist, erkennt, was passiert, und bereitet sich darauf vor.

Der Rest der Bevölkerung lebt derweil weiter, als würde die Party nie enden.

