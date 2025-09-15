Wesen besuchen uns aus anderen Dimensionen – sagt der US-Geheimdienst

Teile die Wahrheit!

Das FBI erklärt in diesem FBI-Bericht, dass unsere Erde von Wesen besucht werden, die aus anderen Dimensionen über Portale zu uns kommen und das seit sehr langer Zeit…

In einem Dokument eines Professors aus Kalifornien, der mehrere Universitätsabschlüsse besitzt und früher Leiter einer Universitätsfakultät gewesen ist, erklärt, dass er mit Hilfe übernatürlicher Mittel herausgefunden habe, dass die Menschheit seit langer Zeit von interdimensionalen Wesen besucht wird.

Er geht nicht davon aus, dass diese Geste etwas Wichtiges bewirken wird. Die Tatsache, dass die Daten durch so genannte übernatürliche Mittel gewonnen wurden, dürfte ausreichen, um sicherzustellen, dass sie von fast allen Adressaten ignoriert werden; dennoch sei es eine öffentliche Pflicht, sie zugänglich zu machen.

Das FBI hat ein äußerst interessantes Dokument freigegeben, das über diesen o.g. namentlich nicht genannten führenden Wissenschaftler zur Verfügung gestellt wurde.

Dieser behauptet, die Erde werde regelmäßig von interdimensionalen Wesen mit friedlicher Mission besucht, die angeblich aus einer anderen Dimension stammten.

Das FBI gibt damit ein erstaunliches Dokument frei. Das Dokument, das offensichtlich von einigen Personen gelesen und mit detaillierten Anmerkungen versehen wurde, warnt vor der Gefahr eines Angriffs auf die als „Fliegende Untertassen“ bezeichneten außerirdischen Raumschiffe. (Das ist erschreckend: Eine Wissenschaftlerin behauptet, das CERN verberge etwas, das über die Physik hinausgeht ⚠️)

Es besagt, dass die Außerirdischen, im Falle eines Angriffs durch ein Flugzeug, mit einer Kraft reagieren könnten, die mit Sicherheit zur sofortigen Zerstörung des menschlichen Vehikels führen würde.

Dieser Fall könnte eine Reihe äußerst schwerwiegender Folgen haben, darunter öffentliche Panik vor interdimensionalen Eindringlingen oder einer befüchteteten Alien Invasion. Der Professor erläuterte anschließend einige Informationen, die er über die außerirdischen Raumschiffe und die Gründe für ihren Besuch auf der Erde in Erfahrung bringen konnte.

In Bezug auf die Raumschiffe schrieb der Professor, dass ein Teil der Scheiben Besatzungen transportierte, andere Teile jedoch ferngesteuert wurden.

Er sagte auch, dass sie über eine Form von Strahlungsenergie verfügten, die jedes angreifende Schiff leicht zerstören könne. Sie seien zudem in der Lage, sich nach Belieben zu materialisieren und zu dematerialisieren.

Er merkte zudem an, dass die Schiffe wahrscheinlich nicht mit Funkgeräten ausgestattet seien, es aber möglich sei, dass andere Fluggeräte per Radar mit ihnen kommunizieren könnten.

Er machte auch einige Anmerkungen zu den Außerirdischen selbst. Er behauptete, sie sähen Menschen recht ähnlich, seien aber deutlich größer als der Durchschnittsmensch.

Weiter behauptete er, sie kämen nicht von der Astralebene, wie die Menschen sie üblicherweise verstehen, sondern aus einer ganz anderen Dimension. Er sagte, diese Dimension und die Heimatwelt der Außerirdischen seien für Menschen mit der heutigen Technologie nicht wahrnehmbar.

Er betonte zwar, wie wichtig es sei, Konfrontationen mit diesen Kreaturen zu vermeiden, stellte aber auch klar, dass sie keine Bedrohung für die Menschen auf der Erde darstellten.

Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Außerirdischen auf einer friedlichen Mission befanden. Es ist sehr interessant festzustellen, dass das FBI dieses Dokument ernst genug nahm, um es innerhalb des FBI zu verbreiten und ihm zu Anfang eine sehr hohe Geheimhaltungsstufe zu verleihen.

Des Professors Liste zu diesen Informationen, die er erhalten hat, sieht wie folgt aus:

Einige der Raumschiffe sind bemannt, andere werden ferngesteuert

Ihre Mission ist friedlich. Die Besucher erwägen, sich auf dieser Ebene niederzulassen

Diese Besucher sind humanoid, aber viel größer als wir

Sie sind keine exkarnierten Erdenbewohner, sondern kommen von ihrer eigenen Welt

Sie kommen nicht von irgendeinem „Planeten“, sondern von einer anderen Ebene, der mit unserem eigenen interponiert und für uns nicht wahrnehmbar ist

Die Körper der Besucher und auch das Raumschiff materialisieren sich automatisch, wenn sie die Schwingungsfrequenz unserer dichten Materie erreichen

Die Scheiben besitzen eine Art Strahlungsenergie sowie einen Strahl, der jedes angreifende Schiff im Handumdrehen zerlegt. Sie kehren nach Belieben in ihre Welt zurück und verschwinden dann einfach spurlos aus unserem Blickfeld

Die Region, aus der sie stammen, ist NICHT die so genannte „Astralebene“

Sie können wahrscheinlich nicht per Funk, wohl aber per Radar erfasst werden, sofern ein Signalsystem für diesen Zweck eingerichtet werden kann

Ihre Raumschiffe sind oval und mit einem hitzebeständigen Metall oder einer Legierung ausgerüstet, die noch nicht vollständig versiegelt ist.

Die Vorderseite enthält die Bedienelemente; der mittlere Teil das Labor; die Rückseite enthält die Bewaffnung, die im Wesentlichen aus einem korrosiven Energie-Aupar-Turm besteht, möglicherweise mit einer Orgel vergleichbar.

Weiß das FBI schon seit 1947 Bescheid?

Könnte dies ein Beweis dafür sein, dass das FBI seit mehr als einem halben Jahrhundert von interdimensionalen Besuchern auf der Erde weiß?

In dem am 8. Juli 1947 eingegangenen Dokument heißt es beispielsweise:

„Dieses Memorandum richtet sich respektvoll an einige angesehene Wissenschaftler, wichtige Luftfahrt- und Militärbehörden, eine Reihe von Beamten und einige Publikationen.“

In Bezug auf die „fliegenden Untertassen“ kann sich jederzeit eine sehr ernste Situation entwickeln. Sollte eine dieser Untertassen angegriffen werden, wird das angreifende Flugzeug mit ziemlicher Sicherheit zerstört.

In der Öffentlichkeit könnte dies Panik und internationalen Verdacht auslösen. Die wichtigsten Daten zu diesen Raumschiffen liegen nun vor und müssen offengelegt werden, egal wie phantastisch und unverständlich sie für Menschen erscheinen mögen, die nicht zuvor mit dieser Art von Denken vertraut waren.

Und das ist eine wahre Geschichte. Das FBI hat öffentlich zugegeben, dass wir von Wesen aus anderen Dimensionen besucht wurden. Den offiziellen Link aus dem FBI-Archiv mit einem 69 Seiten langen Bericht findest Du auf der FBI-Webseite.: http://vault.fbi.gov/UFO/UFO%20Part%201%20of%2016/view – oder downloadbar als PDF.

Spielt CERN mit Portalen zu anderen Dimensionen herum?

Obwohl einige der obigen Ausführungen etwas verwirrend und unklar wirken können, versteht man doch, worum es (in bestimmten Abschnitten des Berichts) geht: um die Art von Raumfahrzeugen, die in die Atmosphäre unseres Planeten eindringen!

Viele UFO-Sichtungen zeigen, dass die Raumfahrzeuge in unserer Atmosphäre zu „pulsieren“ scheinen und ihre Form verändern. Könnte das darauf hindeuten, dass diese Raumfahrzeuge dies möglicherweise tun, weil sie aus einer anderen „unbekannten“ Dimension stammen?

Es sieht zumindest zu einem großen Teil so aus!

Viele „Orbs“, die weltweit gesichtet werden, scheinen von einer ähnlichen Energie umgeben zu sein, ebenso wie andere UFOs, die mit Kameras aufgenommen wurden.

Sie wirken fast so, als wären sie nicht ganz real, oder, passend zum folgenden Text, sie wirken sie „nicht von dieser Welt“.

Vielleicht haben Berichte und Forschungen derjenigen, die diesen Planeten in den letzten Jahren regiert haben, den Wunsch geweckt, nach dem Ursprung dieser interdimensionalen Wesen zu suchen.

Vielleicht ist das der Grund, warum wir jetzt unsere ganz eigene „Alien-Technologie“ haben, die nach anderen Dimensionen sucht: den Large Hadron Collider am CERN!

Mehr über weltweit geheime Experimente lesen Sie in den Büchern „DUMBs„, „DUMBs 2“ und „Antarktis: Hinter der Eiswand„

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 15.09.2025