Whistleblower berichten detailliert über UFO-Manipulationen, Vergeltungsmaßnahmen und versteckte Programme (Video)

Die jüngste Kongressanhörung zu nicht identifizierten anomalen Phänomenen begann mit der unverblümten Feststellung, dass der amerikanischen Öffentlichkeit die Wahrheit vorenthalten und Bundesbehörden die Aufsicht wiederholt behindert hätten.

Die Vorsitzende Anna Paulina Luna warf dem Verteidigungsministerium und den Geheimdiensten umgehend vor, Berichte zu verschleppen, Enthüllungen zu unterschlagen und diejenigen einzuschüchtern, die sich zu Wort meldeten. Sie kritisierte das All-Domain Anomaly Resolution Office (Arrow) für die Veröffentlichung eines Berichts, in dem Behörden mit laufenden UAP-Ermittlungsmaßnahmen nicht berücksichtigt und Aussagen zu geheimen Programmen ignoriert wurden.

Dieser Bericht, der selbst von ehemaligen hochrangigen Verteidigungsbeamten wie Chris Mellon kritisiert wurde, wurde als fehlerhaft, unvollständig und absichtlich irreführend beschrieben. Luna erklärte in der Anhörung, Kongressabgeordneten sei der Zugriff auf Videos und Dateien verwehrt worden, sofern sie nicht den Streitkräften oder Haushaltsausschüssen angehörten.

Dadurch sei die Mehrheit der gewählten Abgeordneten von öffentlich finanzierten Programmen ausgeschlossen. Sie erklärte, dieser Mangel an Transparenz käme einer Missachtung des Kongresses und der Öffentlichkeit gleich.

Die eindrucksvollsten Aussagen kamen von Personen, die die Ereignisse direkt miterlebt hatten. Jeffrey Nucatelli, ein ehemaliger Militärpolizist der Air Force, beschrieb eine Reihe von Übergriffen auf den Luftwaffenstützpunkt Vandenberg zwischen 2003 und 2005, genau zu der Zeit, als auf dem Stützpunkt Starts für das National Reconnaissance Office stattfanden, die als die bedeutendsten der letzten 25 Jahre beschrieben wurden. Nucatelli schilderte den sogenannten Vandenberg-Roten-Platz-Vorfall, bei dem Vertragspartner von Boeing ein riesiges, leuchtend rotes Quadrat meldeten, das lautlos über Raketenabwehranlagen schwebte.

Später in der Nacht meldete Sicherheitspersonal ein helles, sich schnell bewegendes Objekt, das sich vom Meer her näherte. Nucatelli traf am Tatort ein und hörte seine Kollegen über Funk schreien, als ein dreieckiges Fluggerät, größer als ein Fußballfeld, lautlos über ihnen schwebte, bevor es mit unmöglicher Geschwindigkeit verschwand.

In den folgenden Tagen stießen weitere Patrouillen über dem Meer auf unregelmäßige Objekte, und einmal landete ein Fluggerät auf der Fluglinie des Stützpunkts oder schwebte dort, bevor es davonschoss.

Zeugen dieser Begegnung wurden bedroht und zum Schweigen aufgefordert. Nucatelli selbst wurde später Zeuge einer neun Meter großen Lichtkugel, die nur 60 Meter über seinem Haus schwebte, bevor sie in die Sterne aufstieg. (Whistleblower spekulieren über UFO-Basen im Bermuda-Dreieck)

Er erklärte gegenüber dem Kongress, dass es bei Arrow und dem FBI offizielle Aufzeichnungen dieser Vorfälle gebe und dass die wiederholte Einschüchterung von Zeugen viele zum Schweigen gebracht habe, die um ihre Karriere und ihre Familien fürchteten.

Alexandro Wiggins, leitender Operationsspezialist der US Navy, sagte zu einem Vorfall im Jahr 2023 vor der Küste Südkaliforniens aus. Während seines Dienstes an Bord der USS Jackson beobachtete er, wie ein selbstleuchtendes, Tic-Tac-förmiges Objekt aus dem Meer auftauchte und sich mit drei anderen verband, bevor alle vier gleichzeitig mit synchroner Beschleunigung verschwanden. Wiggins betonte, dass auf dem Sapphire-Bildgebungssystem des Schiffs weder Überschallknall noch Antriebssignaturen zu sehen waren und keine Steuerflächen zu erkennen waren.

Er bestätigte, dass die Spuren von mehreren Sensoren aufgezeichnet und mit visuellen Beobachtungen korreliert wurden. Er betonte, dass diese Vorfälle nicht selten seien, dass sie sich in US-Operationsgebieten immer wieder ereigneten und dass das Fehlen einer systematischen Meldestruktur weiterhin die Sicherheit in der Luft- und Seefahrt gefährde.

Seine Forderungen an den Kongress waren eindeutig: Einführung standardisierter Verfahren zur Erfassung von Sensordaten, Garantie, dass Militärangehörige Begegnungen ohne Stigmatisierung oder Karriererisiko melden können, und Freigabe von Daten, wo immer möglich, um das Vertrauen der Öffentlichkeit wiederherzustellen.

Dylan Borland, ein ehemaliger Geoinformatiker der Air Force, lieferte einige der vernichtendsten Aussagen des Tages. Er beschrieb, wie er 2012 in der Nähe des NASA-Hangars auf der Langley Air Force Base ein 30 Meter langes, gleichseitiges Dreiecksobjekt beobachtete.

Er erinnerte sich, wie das Objekt sein Telefon störte, lautlos schwebte und eine Oberfläche zeigte, die aussah wie metallische Farbe, über die Plasma oder Flüssigkeit floss. Anschließend schoss das Objekt innerhalb von Sekunden lautlos und ohne Luftverdrängung auf die Höhe eines Verkehrsflugzeugs.

Borland ging noch weiter und erklärte, er sei später durch seine Arbeit in Sonderzugangsprogrammen direkten Zugang zu Verschlusssachen erhalten, was ihm bestätigte, dass es Bemühungen zur Bergung abgestürzter Objekte gebe. Er warf den Behörden Fehlverhalten, Repressalien und vorsätzliche Behinderung gegenüber denjenigen vor, die versuchten, diese Informationen ans Licht zu bringen. Seit er 2023 eine Beschwerde beim Generalinspekteur eingereicht hatte, sei er auf schwarze Listen gesetzt, Ziel von Geheimdienst-Fishing-Versuchen gewesen und von Beschäftigungsmöglichkeiten ausgeschlossen worden.

Er warnte, Whistleblower in der gesamten Geheimdienstgemeinschaft würden gleich behandelt, und Geheimhaltung werde eher durch Angst als durch Gesetze erzwungen. Er erklärte dem Ausschuss, die Zukunft hänge davon ab, ob diese Technologie zum Nutzen der Menschheit enthüllt oder unter Verschluss gehalten werde und im Geheimen verrotte.

George Knapp, leitender investigativer Reporter von KLAS in Las Vegas, berichtete von jahrzehntelanger Recherche in Regierungsdokumenten und Whistleblower-Berichten. Er erinnerte den Ausschuss daran, dass offizielle Dementis aus den 1940er Jahren durch interne Dokumente widerlegt würden, in denen zugegeben werde, dass UAPs real und schwer zu manövrieren seien und bekannte Fluggeräte übertrumpfen würden.

Knapp beschrieb, wie das Advanced Aerospace Weapons Systems Application Program der Defense Intelligence Agency (DAI) umfangreiche Informationen über UAPs zusammentrug, von denen die meisten trotz Millionenausgaben von Steuergeldern unveröffentlicht blieben.

Er bestätigte auch, dass der Luft- und Raumfahrtauftragnehmer Robert Bigelow mit Lockheed Martin über den Erwerb ungewöhnlicher, in kalifornischen Anlagen gelagerter Materialien verhandelte, die „nicht hier hergestellt“ wurden. Knapp schilderte detailliert seine Ermittlungen in Russland Anfang der 1990er Jahre, wo Beamte des Verteidigungsministeriums zugaben, die weltweit größte UFO-Studie durchgeführt zu haben. Tausende von Militärberichten wurden gesammelt, und spätere Analyseprogramme versuchten, auf Grundlage der Beobachtungen ihre eigene Technologie zu entwickeln.

Er enthüllte einen erschreckenden Fall aus dem Jahr 1982, als UFOs über einer sowjetischen Interkontinentalraketenbasis auftauchten und die Startcodes für Atomraketen auslösten.

Die Welt war nur Sekunden von einer Katastrophe entfernt, bevor die Systeme nach dem Verschwinden des Flugobjekts wieder normal funktionierten. Knapp nannte Lockheed als einen der Rüstungskonzerne, die das geborgene Material zurückhielten, und machte deutlich, dass private Unternehmen als Torwächter fungierten und Informationen vor der öffentlichen Kontrolle und sogar vor gewählten Amtsträgern abschirmten.

Während der gesamten Anhörung befragten die Abgeordneten die Zeugen zu Vergeltungsmaßnahmen, Geheimhaltung und der Nichtbefolgung des Mandats durch Arrow. Borland bestätigte, dass Arrow die Realität der UAP-Technologien geheim gehalten habe, was die Frage aufwirft, ob das Amt jemals ehrlich ermitteln wollte. Zeugen beschrieben Arrow als stärker an Eindämmung als an Offenlegung interessiert.

Kongressabgeordnete äußerten ihre parteiübergreifende Frustration und verwiesen darauf, dass Geheimhaltungs- und Sonderzugriffsprogramme selbst bei Haushaltsprüfungen die Aufsicht blockierten.

Die Abgeordnete Nancy Mace beschrieb, wie die Abschottung die Abgeordneten daran hindere, zu erfahren, welche Programme existieren oder welche Gelder ausgegeben werden. Sie fragte direkt, ob dieses System es der Regierung ermögliche, sich vor dem Kongress zu verstecken, und Borland antwortete ohne zu zögern, dass dies absolut der Fall sei.

Die Anhörung befasste sich auch stark mit dem Schutz von Whistleblowern. Joe Spielberger vom Project on Government Oversight sagte aus, Whistleblower seien die erste Verteidigungslinie gegen Korruption, müssten aber mit Arbeitsplatzverlust, Vergeltungsmaßnahmen, Klagen und psychischem Schaden rechnen, wenn sie die Wahrheit sagen.

Er forderte den Kongress auf, die Gesetze zu aktualisieren, Repressalientäter zur Rechenschaft zu ziehen und sichere Kanäle für Enthüllungen zu gewährleisten. Mitglieder des Ausschusses betonten, dass ohne Schutz der Informationsfluss versiege und die Geheimhaltung siege.

Der Abgeordnete Tim Burchett, der sich seit langem für Transparenz in dieser Frage einsetzt, warf der Regierung unverblümt vor, sie spiele gegen die Zeit und belüge das amerikanische Volk seit Jahrzehnten. Er sagte, die Beweise seien privaten Auftragnehmern übergeben worden, um eine öffentliche Offenlegung durch den Freedom of Information Act zu vermeiden.

Er nannte Lockheed erneut als zentralen Akteur und warnte, jahrzehntelang verborgene Technologie hätte die Welt verändern können, bleibe aber unter Verschluss.

Die Namen hochrangiger Beamter und Gesetzgeber, die eine Offenlegung der Informationen befürworten, wurden ins Protokoll aufgenommen. Senator Chuck Schumer wurde mit den Worten zitiert, glaubwürdige Quellen hätten eine Verfassungskrise im Zusammenhang mit UFOs behauptet. Senator Marco Rubio bestätigte, dass Personen mit sehr hohen Sicherheitsstufen und in hohen Regierungspositionen ihm gegenüber zu UAP-Programmen ausgesagt hätten.

Senatorin Kirsten Gillibrand sagte, es sei inakzeptabel, dass geheime Teile der Regierung im Verborgenen operierten. Der ehemalige Direktor des Nationalen Geheimdienstes James Clapper, der ehemalige Verteidigungsminister und der ehemalige Leiter der Flugsicherheit des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses wurden allesamt unter den Beamten genannt, die weitere Ermittlungen bestätigt oder unterstützt haben.

Sogar Präsidenten wurden Zeugenaussagen zufolge nur über das Nötigste informiert. Zeugen und Gesetzgeber bezeichneten dies gemeinsam als eine Verantwortungskrise, die sich über Jahrzehnte und Regierungen erstreckt.

Mehrere Momente machten den Ernst der Lage deutlich. Borland sagte unmissverständlich, dass er wegen Spionage angeklagt werden könnte, wenn er während seiner Aussage die falschen Worte verwende – ein Verbrechen, auf das die Todesstrafe steht. Nucatelli beschrieb, wie Zeugen in Vandenberg zum Schweigen gebracht wurden.

Wiggins sagte, die Marine habe keine Erklärung für die durch Sensoren bestätigten Begegnungen abgegeben. Knapp erinnerte die Abgeordneten daran, dass der Öffentlichkeit eine Geschichte erzählt wurde, während geheime Dokumente eine andere enthüllten. Und Kongressabgeordnete aller Parteien waren sich einig, dass die Regierung lügt, Zeugen geschützt werden müssen und dass die Zeit für Verzögerungen abgelaufen ist.

Die Sitzung endete mit wiederholten Forderungen nach der Verabschiedung des UAP Disclosure Act von 2025 und des UAP Whistleblower Protection Act. Zeugen forderten den Kongress auf, das Zeitfenster für Offenlegungen zu verkürzen, unabhängige Forschung zu finanzieren und die Überklassifizierung zu beenden.

Die Schlussbotschaft war eindeutig: Der Öffentlichkeit wurde die Wahrheit vorenthalten, Piloten und Militärangehörige zum Schweigen gebracht, und die Regierung versteckte sich hinter Geheimhaltung und Vertragspartnern. Diejenigen, die sich heute zu Wort meldeten, erklärten, sie hätten dies aus Pflichtgefühl getan und die Konsequenzen gekannt, denn die Alternative sei fortgesetzte Täuschung. Kongressabgeordnete schlossen sich dieser Meinung an und versprachen, die Angelegenheit weiter zu verfolgen, bis Rechenschaft abgelegt werde.

Die Anhörung brachte mehrere Punkte ans Licht, die nicht länger von der Hand zu weisen sind. Vorfälle in US-Atom- und Raketenabwehranlagen haben sich ereignet und wurden dokumentiert.

Seebegegnungen wurden sensorbestätigt und wiederholten sich in US-Gewässern. Zeugen mit hoher Sicherheitsstufe und direktem Zugang zu geheimen Programmen haben ausgesagt, dass Bergungen nach abgestürzten Raketen und Reverse-Engineering-Bemühungen stattfinden. Private Auftragnehmer, darunter Lockheed, wurden als Besitzer von Materialien identifiziert, die nicht auf der Erde hergestellt wurden. Russland hat, wie die USA, diese Phänomene eingehend untersucht und erlebte Vorfälle mit seinem eigenen Atomwaffenarsenal.

Whistleblower wurden mit Repressalien, Karriereverlusten und Einschüchterungen konfrontiert. Und trotz alledem schränkt das Verteidigungsministerium weiterhin die Kontrolle durch den Kongress ein.

Was in dieser Anhörung ans Licht kam, waren keine Spekulationen oder Gerüchte. Es waren eidesstattliche Aussagen, untermauert durch Dokumente, Namen und offizielle Aufzeichnungen. Zum ersten Mal sprachen Kongressabgeordnete offen über Auftragnehmer, die Materialien versteckten, ausländische Regierungen, die parallele Ermittlungen führten, und Whistleblower, die von US-Behörden auf die schwarze Liste gesetzt wurden.

Die parteiübergreifende Wut im Saal machte deutlich, dass das Thema nicht länger nur auf Enthusiasten oder Randforscher beschränkt ist. Es geht nun um nationale Sicherheit, verfassungsmäßige Kontrolle und öffentliches Vertrauen. Die Anhörung endete nicht mit einer Beruhigung, sondern mit einer Herausforderung.

Die Wahrheit wird verheimlicht. Der Kongress wurde belogen. Dem amerikanischen Volk stehen Antworten zu. Und je länger die Geheimhaltung anhält, desto größer ist der Schaden für die Demokratie selbst.

Quellen: PublicDomain/abovethenormnews.com am 27.09.2025