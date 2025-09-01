Wie die Europäische Zentralbank die französische Schuldenkrise herbeiführte … und die nächste

Die französische Schuldenkrise erinnert uns daran, dass schrittweises Vorgehen nie funktioniert, dass der Etatismus immer im Ruin endet und dass die Länder, die auf mehr Staat und höhere Steuern setzen, immer in Stagnation, Zahlungsausfallgefahr und sozialen Unruhen enden.

Frankreichs Staatsverschuldung liegt im Verhältnis zum BIP bei über 114 Prozent. Die ungedeckten Pensionsverpflichtungen erreichen laut Eurostat jedoch 400 Prozent des BIP. Das für dieses Jahr angekündigte Haushaltsdefizit beträgt 5,4 Prozent, der Marktkonsens geht jedoch weiterhin von 5,8 Prozent aus.

Das Kreditausfallrisiko für fünfjährige Anleihen ist innerhalb von zwölf Monaten um 20 Prozent gestiegen. Die Rendite französischer zweijähriger Staatsanleihen übersteigt die von Spanien, Italien und Griechenland, und die Risikoprämie gegenüber Deutschland liegt mit 80 Basispunkten 20 über dem spanischen Wert.

Das Problem im Euroraum besteht darin, dass die breite Masse applaudiert, wenn eine Regierung das BIP durch massive Staatsausgaben, die Schaffung von Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor und Einwanderung aufbläht und so anhaltende Haushaltsungleichgewichte und sinkendes Produktivitätswachstum verschleiert.

Darüber hinaus ignorieren keynesianische Analysten die Verdrängung des privaten Sektors und die negativen Auswirkungen hoher Steuern auf die langfristige Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen.

Ich bin alt genug, um mich noch daran zu erinnern, wie die Mainstream-Medien Griechenland als Wachstumsmotor der Eurozone feierten, als das Land sein BIP durch massive Staatsausgaben und die Schaffung von Arbeitsplätzen im öffentlichen Sektor aufblähte.

In den Veröffentlichungen des IWF und der Europäischen Kommission wurde Griechenland 2005 und 2006 als „Sicherung eines hohen Wirtschaftswachstums“ und „führend bei der Erholung der Eurozone“ gepriesen .

Schlagzeilen und politische Berichte würdigten Griechenlands wirtschaftliche Erfolge weithin als Beispiel für starke Führung innerhalb der Eurozone. Wir alle wissen, was 2008 geschah.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die Europäische Zentralbank maßgeblich dazu beigetragen hat, für Politiker perverse Anreize zu schaffen, die hohen Ausgaben und Haushaltsungleichgewichte aufrechtzuerhalten und zu erhöhen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im vergangenen Jahrzehnt ein beispielloses politisches Instrumentarium eingesetzt, um die Stabilität der Eurozone zu sichern – darunter wiederholte Zinssenkungen, negative Nominalzinsen, das umstrittene Antifragmentierungsinstrument und eine faktische Monetarisierung der Schulden.

Doch trotz aller Rhetorik von Stabilität und Unabhängigkeit haben diese Maßnahmen starke Anreize für fiskalische Rücksichtslosigkeit geschaffen, die Grundlagen der europäischen Währungsglaubwürdigkeit untergraben und den Keim für die heutigen Staatsschuldenkrisen, einschließlich des aktuellen französischen Schuldendebakels, gelegt.

Die Leitzinsen der EZB, die einst zur Disziplinierung staatlicher und privater Kreditaufnahme dienten, sind von über 4 % im Jahr 2008 in den negativen Bereich abgestürzt und verharren seit Jahren im negativen Realbereich.

Darüber hinaus haben die Anleihenkaufprogramme der EZB, die während Krisen im Rahmen von Initiativen wie dem Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) und den Outright Monetary Transactions (OMT) ausgeweitet wurden, die Anleihemärkte mit Zentralbankgeld gesättigt und einen enormen Verdrängungseffekt erzeugt, der die Kreditvergabe an Familien und Unternehmen benachteiligt und die Solvenzprobleme öffentlicher Emittenten verschleiert.

Das Antifragmentierungsinstrument, das die Spanne zwischen den Anleihen der Kern- und Peripherieländer begrenzen soll, geht noch einen Schritt weiter: Mit dem Versprechen unbefristeter Interventionen versichert die EZB den Märkten, dass sie Staatsschulden praktisch um jeden Preis absichern werde.

Damit schwächt sie die Disziplin, die verschwenderischen Regierungen einst durch Risikoprämien auferlegt wurde. Tatsächlich könnte man dieses Instrument als Verschwendungsinstrument betrachten, da es Ländern mit mangelhafter Haushaltsdisziplin zugutekommt und diejenigen bestraft, die ihre Schulden und Defizite im Griff haben.

Während diese Interventionen die Märkte unmittelbar beruhigen, fördern sie bei den Regierungen eine gleichgültige Haltung, die sie zu stetig steigenden Ausgaben veranlasst.

So prahlen viele Regierungen, wie die spanische, trotz wachsender Ungleichgewichte und sich verschlechternder öffentlicher Finanzen mit niedrigen Zinsen und der Ausbreitung ihrer Schulden. Das Antifragmentierungsinstrument und die negativen Nominalzinsen zerstören den Marktmechanismus, der als wichtige Warnung vor einer rücksichtslosen Haushaltspolitik dienen sollte.

Die Mitgliedstaaten, denen günstige Finanzierung und endlose Unterstützung durch die EZB zugesichert sind, haben wenig Anreiz, ihre aufgeblähten Haushalte zu reformieren oder ihre Defizite einzudämmen, insbesondere wenn dies bei Wahlen kostspielig ist.

Die anhaltende Bedrohung, vor der deutsche Politiker warnten, dass die Maßnahmen der EZB die „fiskalische Trittbrettfahrerei“ in hoch verschuldeten Mitgliedstaaten subventionieren, wird Realität.

Der dramatischste Fall ist Frankreich. Die Staatsverschuldung des französischen Staates ist bis 2025 auf über 114 % des BIP gestiegen, was teilweise auf anhaltend hohe Defizite zurückzuführen ist, die unter dem Schutzschirm der EZB billig gedeckt wurden.

Versuche einer Haushaltskonsolidierung waren stets zaghaft und konnten daher keine dauerhafte Disziplin erreichen, wobei die Unterstützung der EZB stets als Sicherheitsmaßnahme im Hintergrund stand.

Das Ergebnis ist eine steigende Risikoprämie für Staatsanleihen: Französische Staatsanleihen rentieren nun erstmals in der modernen Euro-Geschichte besser als vergleichbar bewertete spanische, griechische oder italienische Anleihen. Dies signalisiert das Unbehagen des Marktes angesichts der französischen Schuldenentwicklung selbst im Zeitalter der EZB-Sicherheitsmaßnahmen.

Die Tatsache, dass dieser Anstieg der Spreads mitten in einem großen Konjunkturprogramm (Next Generation EU) und Zinssenkungen stattfindet, ist noch alarmierender.

Das sogenannte Antifragmentierungsinstrument, das als Krisenbewältigungsinstrument gedacht ist, ist von Natur aus ein Mechanismus der „gemeinsamen Haftung ohne gemeinsame Kontrolle“.

Es bindet umsichtige Euro-Mitglieder an die haushaltspolitischen Entscheidungen ihrer weniger disziplinierten Partner, vergesellschaftet Risiken, verstaatlicht aber die Vorteile.

Mit dieser Einrichtung können die Märkte nicht mehr effizient differenzieren; die Angst vor der Tragfähigkeit der Schulden, die einst notwendige Reformen anspornte, wird eher unterdrückt als gelöst. Darüber hinaus gleicht es einer Schuldenvergemeinschaftung ohne echte Verpflichtungen.

Die von der EZB-Führung so gepriesene „Whatever it takes“-Philosophie ist heute ein zweischneidiges Schwert: Sie hat Verantwortlichkeit durch Abhängigkeit ersetzt und zu einer noch laxeren Haushaltspolitik ermutigt.

Die Käufe der Zentralbanken und die Unterdrückung der Renditen in den nominalen Minusbereich sind per Definition der schlimmste Fall der Monetarisierung von Schulden. Die EZB ist ein verlustbringendes Unternehmen, weil sie Anleihen kauft, selbst wenn diese extrem teuer sind.

Die angehäuften nicht realisierten Buchverluste der EZB aus ihren Anleihekaufprogrammen werden laut IERF auf 800 Milliarden Euro geschätzt und übersteigen damit ihr Kapital bei weitem.

Diese Politik verschleiert Zahlungsfähigkeitsprobleme, selbst wenn sie als Notfallhilfen getarnt ist. Damit wird das wichtigste Hindernis für übermäßige Staatsausgaben beseitigt: die Kosten des Geldes selbst.

Langfristig führt dies zu einem Umfeld, in dem die Regierungen der Eurozone, wohl wissend, dass die Refinanzierung auch in schwierigen Zeiten zu niedrigen Kosten gewährleistet ist, immer höhere Schulden anhäufen – was den Block anfällig für selbst geringfügige Vertrauens-, Inflations- oder Regierungserschütterungen macht.

Diese Situation könnte dem Euro in Zukunft schaden, wenn Deutschland in die gleiche Falle tappt wie Frankreich – ein Szenario, das angesichts der jüngsten politischen Ankündigungen wahrscheinlich erscheint.

Liest man die französischen Zeitungen, wird dieser perverse Anreiz deutlich. Anstatt über den unhaltbaren Ausgabentrend zu sprechen, fordern viele mehr Käufe und Konjunkturimpulse durch die Zentralbank. Darüber hinaus fordern einige eine Beschleunigung der Einführung des digitalen Euro, um noch aggressivere geldpolitische Maßnahmen durchsetzen zu können.

Die sich ausbreitende französische Schuldenkrise ist ein direktes Nebenprodukt dieser Politik. Frankreichs Ausgaben übertrafen das Wachstum dauerhaft, doch das Versprechen einer dauerhaften Unterstützung durch die EZB verzögerte jede Abrechnung.

Jetzt, da die Risikoprämien steigen und die Märkte die Entschlossenheit der EZB auf die Probe stellen, sieht sich die Eurozone mit den bitteren Folgen einer von moralischem Risiko und erodierter Haushaltsdisziplin geprägten Politik konfrontiert.

Während das EZB-Aktivismus vorübergehend Stabilität bringen mag, sind die langfristigen Kosten klar: höhere Schulden, Schwächung des Privatsektors, Währungsabwertung und der Verlust von Anreizen für verantwortungsvolle Politikgestaltung.

Wenn Europa seine Abhängigkeit von den ewigen Stimuli der Zentralbanken nicht überdenkt und die Mechanismen der Marktdisziplin wiederherstellt, könnte die heutige französische Krise nur einer von vielen bevorstehenden fiskalischen Stürmen sein.

Der Erfolg des Euro als Reservewährung basierte auf fiskalischer Umsicht und Verantwortung. Mangelnde Haushaltsdisziplin bedeutet immer ein Risiko für die Währung.

Die Zentralbanken können keine Zahlungsfähigkeit drucken und das Fehlen struktureller Reformen sowie eine übermäßige Lockerungspolitik können den Euro letztlich zerstören.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 01.09.2025