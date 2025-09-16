„Wir erlassen Ihnen Ihre Schulden, wenn Sie kämpfen.“ Wie Russland Tausende Menschen aus Zentralasien zum Kampf in der Ukraine lockt

Teile die Wahrheit!

(Titelbild: Nepalesische Männer in einem russischen Militärtrainingslager)

Russland greift zunehmend auf Zentralasiaten zurück, um seine dezimierten Truppen in der Ukraine wieder aufzufüllen. Millionen von Arbeitsmigranten aus ehemaligen Sowjetrepubliken leben und arbeiten in Russland.

Die russischen Behörden setzen verschiedene Taktiken ein – von Belohnungsversprechen bis hin zu Folter und Drohungen –, um sie zum Kriegseintritt zu drängen, wie RFE/RLs Current Time und ukrainische Dienste berichten. Meduza fasst ihre Ergebnisse zusammen.

Nach Abschluss seines Wehrdienstes in Kasachstan im Herbst 2023 reiste Kirill Nysanbayev auf der Suche nach Arbeit nach Russland. Seine Heimatstadt Rudny liegt weniger als 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, und viele Einwohner kommen regelmäßig dorthin, um Arbeit zu finden.

Monate später rief Kirill schließlich seine Familie aus einem Migranten-Internierungslager in der russischen Stadt Tscheljabinsk an, wo er in einer Fabrik gearbeitet hatte.

„Er sagte, er sei wegen Raubes verhaftet worden. Er erzählte mir, dass russische Offiziere ihn im Untersuchungsgefängnis geschlagen und gezwungen hätten, einen Vertrag [zum Kampf in der Ukraine] zu unterschreiben“, sagte seine Zwillingsschwester Kamilla gegenüber RFE/RL.

Kirill sagte, die Gefangenen seien gefoltert und bedroht worden, bis sie sich bereit erklärten, der russischen Armee beizutreten und an die Front geschickt zu werden.

Im März 2025 fiel Kirill bei Kämpfen in der ukrainischen Region Donezk. Seine Familie erfuhr erst drei Monate später, im Juni, von seinem Tod. Sie musste ihn in Russland beerdigen, da die kasachischen Behörden bereits ein Strafverfahren gegen ihn wegen Söldnertätigkeit eingeleitet hatten.

„Die Polizei in Rudny teilte uns mit, dass die ganze Familie untersucht würde, wenn wir die Leiche nach Hause bringen würden. Das würde sich mindestens ein Jahr hinziehen“, sagte Kamilla.

„Sie sagten uns: ‚Es ist besser, ihn in Russland zu begraben und uns fotografische Beweise zu schicken, damit wir wissen, dass Sie die Leiche nicht nach Kasachstan gebracht haben.‘“

Kasachstan und andere zentralasiatische Regierungen haben ihre Bürger wiederholt davor gewarnt, sich an Russlands Krieg in der Ukraine zu beteiligen.

Sie haben darauf hingewiesen, dass jeder, der nach Kämpfen in seine Heimat zurückkehrt, mit einer Strafverfolgung rechnen muss. („Die Behörden hören uns nicht“ Aufstieg und Fall der von Frauen geführten Demobilisierungsbewegung in Russland)

„Ich sage ihnen: Geht nicht“

Die genaue Zahl der Zentralasiaten, die sich der russischen Armee in der Ukraine angeschlossen haben, ist unbekannt. Ein ukrainisches Regierungsprogramm namens „Ich will leben“, das russischen Soldaten eine sichere Kapitulation ermöglicht, schätzt die Zahl auf Tausende. RFE/RL konnte die veröffentlichten Namen und Zahlen jedoch nicht unabhängig überprüfen.

Das Projekt veröffentlicht regelmäßig sogenannte Listen ausländischer Söldner. Laut „I Want to Live“ erhielt es Listen mit den Namen von mehr als 2.000 usbekischen und über 930 tadschikischen Bürgern, die Anfang 2025 an der Seite russischer Streitkräfte kämpften.

Im Juli berichtete das Projekt, dass allein in den ersten sechs Monaten des Jahres 529 kasachische und 327 kirgisische Bürger Verträge mit dem russischen Verteidigungsministerium unterzeichnet hätten.

Insbesondere die Rekrutierung kirgisischer Staatsbürger scheint stark zugenommen zu haben. Daten des Projekts deuten darauf hin, dass in den Jahren 2023 und 2024 zusammen nur etwa 360 Kirgisen Verträge unterzeichnet hatten.

Im April gaben die kirgisischen Behörden bekannt, vier Personen – darunter einen Mitarbeiter einer russischen Regierungsbehörde – wegen des Verdachts der Rekrutierung kirgisischer Staatsbürger für die russische Armee festgenommen zu haben.

Seit Beginn der groß angelegten Invasion im Februar 2022 gibt es zahlreiche Berichte und Vorwürfe, dass die russischen Behörden gezielt Arbeitsmigranten aus Zentralasien zum Militärdienst zwingen.

Die russische Polizei führt verstärkt Razzien gegen Migranten an Arbeitsplätzen, in Wohnheimen und sogar in Moscheen durch. Zeugen, Aktivisten und Angehörige berichten, dass Beamte Migranten ohne Aufenthaltspapiere oder mit abgelaufener Aufenthalts- oder Arbeitserlaubnis festnehmen und ihnen mit Verhaftung oder Abschiebung drohen.

Yusuf, ein Arbeitsmigrant aus Usbekistan, berichtete RFE/RL, er sei im April bei einer solchen Razzia in Moskau erwischt worden.

„Ich sagte ihnen, ich sei usbekischer Staatsbürger und nicht verpflichtet, in der russischen Armee zu dienen. Dann überprüften sie meine Dokumente und stellten fest, dass ich einen Kredit von einer russischen Bank hatte. Sie sagten: ‚Wir erlassen dir deine Schulden, wenn du kämpfst‘“, erinnerte sich Yusuf.

„Sie haben mich zweimal mit Schlagstöcken geschlagen … Sie haben mich am Hals gepackt und gegen die Wand gedrückt“, fügte er hinzu.

Yusuf sagte, er sei schließlich freigelassen worden, nachdem er den Beamten gesagt hatte, er würde bei der usbekischen Botschaft Beschwerde einreichen.

Kamilla, die ihren Zwillingsbruder im Krieg verloren hat, sagte, sie warne andere davor, dasselbe Risiko einzugehen. „Ich finde, die Leute sollten nicht nach Russland gehen. Viele gehen freiwillig und beschweren sich dann über das, was ihnen passiert ist. Ich sage ihnen: Geht nicht nach Russland.“

„Die schlimmste Entscheidung, die Sie treffen können“ Wie Russland Hunderte von Männern aus Nepal zum Kämpfen in die Ukraine lockte und viele ihrer Familien finanziell ruinierte

Im Sommer 2023 beherrschte ein ungewöhnlicher Trend die TikTok-Feeds in Nepal: Dutzende Videos zeigten nepalesische Männer, die damit prahlten, der russischen Armee beigetreten zu sein. Laut diesen ausländischen Kämpfern waren die Dienstbedingungen komfortabel, die Arbeit sicher und die Gehälter höher als alles, was in Nepal geboten wurde.

Für viele junge nepalesische Männer, die zu Hause saßen, war ein Umzug nach Russland ein Kinderspiel; sie mussten lediglich einen Kredit aufnehmen, um einen Mittelsmann für ein Visum und ein Flugticket zu bezahlen.

Was ihnen nicht klar war, war, dass sie nur Aufnahmen von Ausbildungszentren sahen, in denen nepalesische Rekruten höchstens ein paar Wochen verbringen, bevor sie in die Schusslinie geschickt werden. Hunderte , wenn nicht Tausende nepalesische Männer haben sich in den letzten zwei Jahren der russischen Armee gemeldet, und mindestens Dutzende von ihnen wurden getötet. Einige dieser Männer waren die einzigen Ernährer ihrer Frauen und Kinder.

Irina Kravtsova, Sonderkorrespondentin der Novaya Gazeta, reiste nach Nepal, um die Geschichten dieser Männer, ihrer zurückgelassenen Familien und der Aktivistin zu hören, die sich für ein Eingreifen der Regierung einsetzt. Meduza veröffentlicht eine gekürzte Übersetzung ihres Berichts .

Bista Prakash wuchs in der Kleinstadt Dailekh auf, wo er mit sechs Familienmitgliedern von einem einzigen Gehalt lebte. Wie Hunderttausende Nepalesen musste sein Vater oft im benachbarten Indien arbeiten, um über die Runden zu kommen.

Vor 2023 hatte Bista Nepal nur einmal verlassen: Als Teenager begleitete er seinen Vater nach Indien, um in einem Hotel Geld für die Familie zu verdienen. In acht Monaten verdiente er 45.000 Nepalesische Rupien, etwa 335 Dollar.

Nach dem Abitur schrieb sich Bista am College ein, um Lehrer zu werden. Eines Tages im Juni 2021 lächelte ihn eine junge Frau in einer Buchhandlung an; Bista zufolge verliebte er sich fast sofort in sie. Kurz darauf heirateten sie.

Bistas Frau studierte im nahegelegenen Surkhet, sodass sich die Frischvermählten nur wenige Male im Monat sahen. Dann, eines Frühlingsmorgens, wurde sie erhängt am Deckenventilator ihrer Wohnung gefunden.

„Mein Herz war völlig zerrissen“, sagt Bista. „In den nächsten Monaten aß ich kaum etwas, weinte den ganzen Tag und konnte nicht aufstehen.“

Schließlich schlug ihm einer von Bistas Cousins ​​vor, zur „Abwechslung“ in Russland IT zu studieren. Der Cousin hatte Jahre zuvor dasselbe getan und war inzwischen bei Yandex erfolgreich. Bista gefiel die Idee, also nahm er bei einer örtlichen Bank einen hochverzinslichen Kredit auf und zahlte einem „Agenten“ eine Million Rupien (7.500 Dollar), damit er ihm half, ein Ticket und ein russisches Touristenvisum zu bekommen.

Als er im Juni 2023 in Russland ankam, mietete Bista zusammen mit sieben anderen nepalesischen Männern, die er über eine WhatsApp-Gruppe kennengelernt hatte, ein Studio-Apartment. Bevor er sich für IT-Kurse einschreiben konnte, musste er ein Jahr lang Russisch lernen. In der Zwischenzeit wollte er einen Job finden, um das Geld abzubezahlen, das er sich für die Einreise geliehen hatte. Erst nach seiner Ankunft wurde ihm klar, dass er mit seinem Visum nicht in Russland arbeiten durfte.

Da Bista keine andere Wahl hatte, begann er schwarz in einem Lagerhaus zu arbeiten. Doch nach dem ersten Monat weigerte sich sein Arbeitgeber, ihn zu bezahlen. Kurz darauf durchsuchte die Polizei seine Wohnung und verhaftete ihn und seine Mitbewohner, weil sie keine gültigen Aufenthaltspapiere hatten. „Wir hatten schreckliche Angst“, sagt Bista. „Die Polizei behandelte uns wie Tiere.“

Nachdem die Polizei die Männer gezwungen hatte, die Nacht im Gefängnis zu verbringen, verlangte sie von jedem von ihnen 5.000 Rubel (etwa 57 Dollar) Bestechungsgeld. Bista hatte keine andere Wahl, als zu zahlen. Etwa zur gleichen Zeit rief ihn sein Kreditgeber in Nepal an und forderte die Rückzahlung seiner Schulden. Bista geriet in Panik.

Im August fiel Bista in der U-Bahn eine Anzeige auf, in der Freiwillige zum Beitritt zur russischen Armee eingeladen wurden. Am nächsten Tag ging er zum Rekrutierungsbüro, wo man ihm einen Vertrag auf Russisch zeigte. Er benutzte Google Translate, um ihn ins Nepalesische zu übersetzen, und begann zu lesen. Doch als er sah, wie viel Geld er verdienen konnte, erschienen ihm die anderen Details irrelevant, sagt er.

„Das Angebot kam mir vor, als hätte ich im Lotto gewonnen. Es war wie ein Traum“, sagt Bista und lächelt verlegen, als er sich an seine frühere Naivität erinnert.

Auf die Frage, ob ihm bewusst gewesen sei, dass der Militärdienst mit dem Töten von Menschen verbunden sei, antwortet Bista, er habe „nicht aus moralischer Sicht darüber nachgedacht“, sondern nur als Job. „Ich brauchte das Geld wirklich – ich hatte eine Million Rupien Schulden“, erzählt er der Nowaja Gaseta.

„Aber Ihnen muss doch klar gewesen sein, dass dieser Job mit Töten verbunden ist“, drängt der Korrespondent der Nowaja Gaseta.

„Ich hatte nicht den Wunsch, Menschen zu töten“, sagt Bista. „Aber wenn man in den Krieg zieht, hat man nur zwei Möglichkeiten: töten oder getötet werden.“

„Es gibt eine dritte Option: nicht in den Krieg ziehen“, sagt der Korrespondent.

Auf die Frage, was er über den Krieg wisse, an dem er teilnehmen wolle, sagt Bista, er habe geglaubt, dass „beide Seiten schuld seien“ und dass, obwohl Russland ihn begonnen haben mag, die Ukraine „auch Menschen töte“, während sie „auf Befehl der USA“ kämpfe. Er sagt, er habe seine Informationen über den Krieg aus den „globalen Medien“ und von TikTok.

Auf der Rekrutierungsstelle wurde Bista versprochen, dass er etwa sechs Monate in einem Trainingslager verbringen würde, bevor er an die Front geschickt würde.

„Ich war mir sicher, dass ich sterben würde“

Im Ausbildungszentrum sprachen Bistas Kommandeure ausschließlich Russisch, obwohl er für die Aufnahme einen Englischtest hatte bestehen müssen (allerdings hatte er mit seinem Handy geschummelt). „Wir haben nicht verstanden, was sie sagten“, erzählt er. „Wenn wir nicht taten, was sie verlangten, fingen sie an, uns zu beschimpfen.“

Da Bista das „ungesalzene und nicht scharfe russische Essen“ im Trainingszentrum ungenießbar fand, ernährte er sich hauptsächlich von Tee, Brot und Keksen. Dass ihm oft Rindfleisch serviert wurde, das er aus religiösen Gründen nicht isst, war nicht gerade hilfreich.

Doch trotz der Schwierigkeiten, sagt Bista, habe er das Gefühl gehabt, kurz vor einem wunderbaren neuen Leben zu stehen. In dieser Zeit postete er zahlreiche Videos auf TikTok, die alle eine Botschaft vermittelten: Er hatte Glück gehabt. Ein Clip zeigte ihn lächelnd neben einem Panzer liegend mit einem Strohhalm im Mund; ein anderer zeigte ihn, wie er seine Kameraden in einem Wald umarmte. Und für kaum mehr, so glaubte er, würde er fast 2.000 Dollar im Monat verdienen.

Dann, nach nur drei Wochen im Ausbildungszentrum, wurde Bista plötzlich an die Front in die ukrainische Region Charkiw geschickt. Auf dem Weg dorthin hatte er „nicht die geringste Ahnung, wie schrecklich das werden würde“, erzählt er der Nowaja Gaseta.

„Endloser Krieg. Überall fielen Bomben. Explosionen. Man konnte überhaupt nichts hören. Es war so beängstigend. Kugeln pfiffen vorbei, überall flogen Drohnen“, erzählt Bista. „Ich war mir sicher, dass ich sterben würde und nie wieder nach Nepal zurückkehren würde. Ich flehte meine russischen Kommandeure an, mich nach Hause gehen zu lassen, aber das machte sie nur wütend auf mich.“

Während seiner Zeit auf dem Schlachtfeld aß Bista kaum etwas und schlief oft vier bis fünf Tage lang nicht. „Oft brachten sie uns einfach nichts zu essen. Und wenn man einschlief, wacht man nicht mehr auf“, erklärt er. „Sie schickten uns nachts an die Front. Wer bis zum Morgen überlebte, kämpfte weiter. Wer starb, war frei.“

„Wissen Sie, wie viele Menschen Sie getötet haben?“, fragt der Korrespondent der Nowaja Gaseta.

„Vielleicht zehn, vielleicht 50“, antwortet Bista. „Ich habe nachts und aus großer Entfernung mit einem Granatwerfer auf sie geschossen. Ich konnte also nicht sehen, wie viele Menschen ich getötet habe.“

In einer Nacht im September 2023 wurde Bista verletzt, als Kugeln und Granatsplitter sein Bein, sein Schienbein und seine Schulter trafen. „In diesem Moment dachte ich, ich hätte meine Beine verloren und wäre taub geworden: Alles war völlig still. Ich dachte, ich wäre gestorben“, sagt er.

Bista Prakash zeigt seine Verletzungen

Zwei weitere Nächte vergingen, bevor er mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Belgorod gebracht wurde. Seine Chirurgen entfernten die Kugeln aus seinen Beinen, entschieden sich jedoch, die tief sitzenden Granatsplitter zu belassen.

Die Videos, die Bista auf TikTok gepostet hatte, dienten seinen Freunden in Nepal als effektive Werbung. Während seiner gesamten Zeit an der Front ohne Telefonanschluss hatten sie ihm Nachrichten geschickt, in denen sie ihn fragten, ob das Leben in der russischen Armee wirklich so gut sei, wie es aussah. Als er endlich wieder telefonieren konnte, rief Bista sie sofort an, um ihnen seine Wunden und die schlechten Krankenhausbedingungen zu zeigen. Auf Nepali riet er ihnen direkt vor den Augen der Ärzte und russischen Soldaten vom Eintritt in die Armee ab.

„Hierher zu kommen ist die schlimmste Entscheidung, die Sie treffen können“, sagte er seinen Landsleuten.

Ende November kam ein Arzt auf Bista zu und sagte: „Da Sie auf Ihrem Bein stehen können, schicken wir Sie bald wieder an die Front.“

Bis dahin hatte Bista geglaubt, das Schlimmste sei hinter ihm: Er würde sich erholen, aus gesundheitlichen Gründen aus der Armee entlassen werden und eine hohe Entschädigung für seine Verletzung erhalten.

Zwei Tage später tauschte er frühmorgens seinen Krankenhauskittel gegen Sportshorts und ein T-Shirt und schlich aus dem Gebäude. Er ging etwa 30 Minuten, ohne sich umzudrehen, bevor er einen Taxifahrer anhielt, dem er 100.000 Rubel (etwa 1.100 Dollar) zahlte, damit er ihn die zwölf Stunden nach Moskau fuhr. Die ganze Fahrt verbrachte er betend.

In der russischen Hauptstadt angekommen, begab er sich direkt zur nepalesischen Botschaft. Nachdem er einige Tage auf einen neuen Pass gewartet hatte, zahlte er einem nepalesischen „Agenten“ fast 670.000 Rupien (fast 5.000 Dollar), damit er ihm bei der Einreise nach Indien half. Von dort aus konnte er sicher nach Nepal zurückkehren.

Hier der ganze Bericht.

Quellen: PublicDomain/meduza.io am 12.09.2025