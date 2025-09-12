Wir leben wirklich in apokalyptischen Zeiten … 13 wichtige Entwicklungen

Teile die Wahrheit!

Die Geschwindigkeit, mit der sich die globalen Ereignisse entwickeln, ist schlicht atemberaubend. Weltweit sprechen führende Politiker immer wieder von der Notwendigkeit des Friedens, doch es kommt immer mehr Krieg.

In diesem Monat haben wir eine Reihe besorgniserregender Eskalationen erlebt , und man kann sich leicht vorstellen, wie die Lage völlig außer Kontrolle geraten könnte. Von Michael Snyder

Dies gilt insbesondere für den Nahen Osten, denn was wir dort gerade erlebt haben, ist beispiellos. Im Folgenden finden Sie 13 wichtige Entwicklungen des Dritten Weltkriegs, die sich allein in den letzten 48 Stunden ereignet haben …

#1 Am Dienstag führte die IDF einen Überraschungsangriff in der Hauptstadt Katars durch, um die Führung der Hamas zu enthaupten …

Das israelische Militär erklärte am Dienstag, es habe „einen gezielten Angriff auf die Führungsspitze der Terrororganisation Hamas durchgeführt“, während Berichte über schwere Explosionen in Katars Hauptstadt Doha aufkamen.

Die Regierung Katars verurteilte umgehend den „feigen israelischen Angriff“, der ihrer Ansicht nach gegen das Völkerrecht verstoßen habe.

Die israelischen Verteidigungsstreitkräfte bestätigten in ihrer Erklärung nicht den Ort der Angriffe, sagten jedoch, dass sie sich gegen die Anführer der Hamas richteten, die, in den Worten der IDF, jahrelang „die Operationen der Terrororganisation geleitet haben, direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich sind und den Krieg gegen den Staat Israel orchestriert und geleitet haben.“

#2 Die Hamas sagt, ihr Verhandlungsteam habe die Angriffe überlebt, räumt aber auch ein, dass fünf ihrer Mitglieder bei dem Angriff getötet wurden …

In ihrer ersten offiziellen Erklärung seit einem israelischen Luftangriff auf die Hamas-Führung in Doha (Katar) räumt die Terrorgruppe zwar ein, dass fünf ihrer Mitglieder getötet wurden, behauptet jedoch, dass Israels angeblicher Versuch, das Verhandlungsteam der Gruppe für einen Waffenstillstand zu ermorden, gescheitert sei.

Der Erklärung zufolge handelt es sich bei den Toten um Himam al-Hayya, den Sohn des Hamas-Führers im Gazastreifen, Khalil al-Hayya, Jihad Labad Abu Bilal, den Büroleiter von Khalil al-Hayya, sowie drei „Mitarbeiter“ – offenbar Leibwächter oder Berater hochrangiger Hamas-Funktionäre – Abdullah Abu Khalil, Muaman Abu Omar und Ahmad Abu Malek.

#3 Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, sagt, dass Präsident Trump es „sehr schlimm“ finde , dass dieser Angriff in Katar stattgefunden habe … (Während der Großteil der Bevölkerung feiert, bereiten sich die Klugen auf Krieg, Hungersnot, Seuchen und verheerende Naturkatastrophen vor)

„Heute Morgen wurde die Trump-Regierung vom US-Militär darüber informiert, dass Israel die Hamas angreift, die sich unglücklicherweise in einem Teil von Doha, der Hauptstadt von Katar, befindet“, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, als sie eine Erklärung des Präsidenten weitergab.

„ Der Präsident betrachtet Katar als starken Verbündeten und Freund der Vereinigten Staaten und ist sehr beunruhigt über den Ort dieses Angriffs … Einseitige Bombenangriffe auf Katar, einen souveränen Staat und engen Verbündeten der Vereinigten Staaten, der hart arbeitet und mutig Risiken mit uns eingeht, um Frieden zu vermitteln, dienen weder Israels noch den Zielen Amerikas. Die Eliminierung der Hamas, die vom Elend der Menschen in Gaza profitiert, ist jedoch ein würdiges Ziel.“

#4 Katar ist äußerst wütend über die Geschehnisse. Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani erklärte gegenüber der Presse, Katar behalte sich „das Recht vor, auf diesen eklatanten Angriff zu reagieren“ …

Katars Premierminister warnt, dass sich sein Land das Recht vorbehält, auf den tödlichen Angriff Israels auf die Hamas in Doha zu reagieren, und bezeichnet ihn als „entscheidenden Moment“ für die Region. Gleichzeitig sagt er, sein Land werde seine Vermittlungsbemühungen fortsetzen.

„Katar … behält sich das Recht vor, auf diesen eklatanten Angriff zu reagieren“, sagt Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani auf einer Pressekonferenz.

„Wir glauben, dass wir heute einen entscheidenden Moment erreicht haben. Auf solche barbarischen Taten muss die gesamte Region reagieren“, fügt er hinzu.

#5 Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan verspricht, mit Katar „gemeinsame Schritte“ zu unternehmen, um auf den Angriff zu reagieren und „das Massaker im Gazastreifen rasch zu beenden“ …

Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan erklärte laut der türkischen Kommunikationsdirektion, die Türkei werde Katar und seinem Volk nach dem „abscheulichen Angriff“ Israels mit „allen Mitteln“ zur Seite stehen.

In einer Erklärung heißt es, Erdoğan habe in einem Telefonat mit dem katarischen Emir Scheich Tamim bin Hamad Al Thani seine Verurteilung des Angriffs zum Ausdruck gebracht, der „darauf abzielt, Konflikte, Spannungen und Instabilität in der Region zu verschärfen“.

Weiter heißt es, die beiden Staatschefs hätten „gemeinsame Schritte“ gegen den Angriff besprochen und sich darauf geeinigt, weiterhin zusammenzuarbeiten, um „das Massaker in Gaza schnell zu beenden“.

#6 Letzte Nacht hat Israel „große Luftangriffe auf die zentralen und westlichen Teile Syriens“ durchgeführt …

Am Montagabend führte das israelische Militär weitere schwere Luftangriffe über den zentralen und westlichen Teilen Syriens durch , die der Außenminister des Jolani-Regimes als „eklatante Verletzung“ seiner Souveränität und der regionalen Stabilität verurteilte.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, dass „in allen Kampfgebieten Tag und Nacht Streitkräfte für die Sicherheit Israels im Einsatz seien“ – und Israel rechtfertigte diese Angriffe mit unterschiedlichen Begründungen, unter anderem damit, dass Waffen der ehemaligen Assad-Armee nicht in die Hände von Extremisten fallen würden.

Ziel der Luftangriffe war offenbar die Zerstörung von Waffen, die aus der Türkei nach Syrien gebracht worden waren …

Der saudische Nachrichtensender Al-Hadath berichtete am Dienstag, dass es sich bei dem über Nacht angegriffenen IDF-Gelände in der syrischen Stadt Homs um ein Lagerhaus für Raketen und Luftabwehrausrüstung gehandelt habe . Dem Bericht zufolge wurden die Waffen in der Türkei hergestellt und vor Kurzem nach Homs gebracht .

#7 Am Montag erklärte der israelische Verteidigungsminister Israel Katz, dass ein „gewaltiger Hurrikan den Himmel über Gaza-Stadt treffen wird“ …

Israel kündigte am Montag die Zerstörung der Stadt Gaza in einem „gewaltigen Hurrikan“ an und bezeichnete dies als „letzte Warnung an die Mörder und Vergewaltiger der Hamas“.

„Ein gewaltiger Hurrikan wird heute den Himmel über Gaza-Stadt treffen und die Dächer der Terrortürme werden erzittern“, schrieb Israels Verteidigungsminister Israel Katz auf X.

„Dies ist eine letzte Warnung an die Mörder und Vergewaltiger der Hamas in Gaza und in den Luxushotels im Ausland: Lassen Sie die Geiseln frei und legen Sie Ihre Waffen nieder – oder Gaza wird zerstört und Sie werden vernichtet.“

#8 Am Dienstag ordnete die israelische Regierung eine vollständige Evakuierung der Stadt Gaza an …

Israel ordnete am Dienstag vor der umstrittenen militärischen Machtübernahme die vollständige Evakuierung der Stadt Gaza an, in der rund eine Million Palästinenser leben.

„An alle Bewohner von Gaza-Stadt und allen ihren Stadtteilen, von der Altstadt und Tuffah im Osten bis zum Meer im Westen. Die IDF ist entschlossen, die Hamas zu besiegen und wird im Gebiet von Gaza-Stadt mit großer Kraft operieren, so wie sie es im gesamten Gazastreifen getan hat“, sagte Avichay Adraee, der arabische Sprecher des Militärs, am Dienstag.

#9 Die VAE warnen davor , dass sie aus dem Friedensabkommen aussteigen könnten, das sie vor fünf Jahren mit Israel unterzeichnet haben …

Die Vereinigten Arabischen Emirate könnten aus einem Friedensabkommen aussteigen, das sie vor fünf Jahren zur Normalisierung der Beziehungen mit Israel unterzeichnet hatten, warnte ein hochrangiger Beamter der Emirate diese Woche zweimal, da die israelischen Pläne zur Annexion des Westjordanlands in der Region zu Gegenreaktionen führen.

„Die Zukunft Palästinas bleibt der Eckpfeiler einer friedlichen Zukunft im Nahen Osten“, sagte Lana Nusseibeh, stellvertretende Ministerin der VAE für politische Angelegenheiten, am Montag auf einem Forum.

#10 Aus irgendeinem Grund sendet das russische „Weltuntergangsradio“ plötzlich einige sehr seltsame Nachrichten …

Russlands mysteriöses „Weltuntergangsradio“ erwachte am Montag zum Leben und sendete zwei kryptische Sprachnachrichten an unbekannte Zuhörer.

Der Kurzwellensender aus der Zeit des Kalten Krieges sendet seit den 1970er Jahren ein kontinuierliches, monotones Summen.

Es liegt etwa 29 Kilometer von Moskau entfernt und gilt als Teil eines geheimen militärischen Kommunikationsnetzwerks, möglicherweise sogar als Sicherheitssystem, das mit dem russischen Atomkommandosystem verbunden ist.

#11 Es wird berichtet, dass russische Streitkräfte versuchen, aus zwei verschiedenen Richtungen in die wichtige Stadt Pokrowsk einzudringen …

Russische Besatzungstruppen versuchen, von Süden und Südwesten her in die Stadt Pokrowsk in der Region Donezk einzudringen und rücken in kleinen Gruppen durch die Siedlungen Zwirowe und Persche Trawnja vor.

Dies erklärte Oleksii Bielskyi, Sprecher der operativen und strategischen Truppengruppe Dnipro, in einem exklusiven Kommentar gegenüber einem Korrespondenten von Ukrinform.

„Der Feind versucht, von Süden und Südwesten über die Siedlungen Zvirove und Pershe Travnia nach Pokrowsk einzudringen, meist paarweise“, bemerkte Bielskyi.

#12 Laut Ken Klippenstein hat das US-Militär militärische Operationen in Venezuela geübt …

Die Trump-Regierung erwägt weitere militärische Optionen gegen Venezuela, falls das Regime von Nicolás Maduro den Druck auf die Drogenkartelle nicht erhöht, heißt es aus Militärquellen.

Es könnte zu Angriffen kommen, wenn Venezuela die US-Streitkräfte in der Karibik bedroht, sei es durch den Abschuss venezolanischer Militärflugzeuge oder durch die Bombardierung venezolanischer Militärflughäfen. In der vergangenen Woche überflogen Jets der venezolanischen Luftwaffe Marineschiffe, die sich nördlich von Venezuela versammelten.

Die Lahmlegung eines Militärflugplatzes gilt laut Militärquellen als eine der risikoärmsten Operationen, die im Falle eines Angriffs auf Venezuela selbst durchgeführt werden könnten. Im vergangenen Monat probten Kommandos der Air Force im Rahmen des Manövers „Emerald Warrior 25.2“ eine solche Mission. Sie sprangen fünf Kilometer vor der Küste von St. Croix mit dem Fallschirm ab, bevor sie zum Henry E. Rohlsen Airport flogen. Die Kommandos räumten die Start- und Landebahnen, errichteten die Außensicherung und übernahmen „innerhalb weniger Minuten“ die Kontrolle über den Tower, so das Pentagon.

#13 All dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem wir gerade eine Blutmondfinsternis erlebt haben und sich eine atemberaubende Parade von Planeten am Nachthimmel aufreiht …

Laut Forbes können Beobachter diese Planetenparade in den nächsten Wochen zwei Stunden vor Sonnenaufgang beobachten. Erst im Oktober 2028 wird dieses Phänomen wieder zu sehen sein. Zu diesem Planetenspektakel gehören Jupiter, Venus, Neptun, Saturn und Uranus. Im vergangenen Monat war Merkur Teil dieser Planetenparade, ist aber seitdem verschwunden. Saturn, Jupiter und Venus sind die Planeten, die Sterngucker mit bloßem Auge erkennen können.

Mir ist klar, dass ich Ihnen in diesem Artikel sehr schnell eine Menge Zeug um die Ohren gehauen habe.

Die Ereignisse entwickeln sich so schnell, dass ich nichts auslassen wollte.

Wir leben wirklich in apokalyptischen Zeiten und ich bin äußerst besorgt darüber, was in den kommenden Monaten passieren wird.

Der Krieg in der Ukraine tobt seit 2022 und der Krieg im Nahen Osten tobt seit 2023, aber bisher hat niemand eine Massenvernichtungswaffe eingesetzt.

Wir hatten großes Glück.

Doch wenn diese Konflikte eskalieren, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand beschließt, das Undenkbare zu tun.

Hoffen wir auf Frieden, doch derzeit scheint es, als würden uns die Staats- und Regierungschefs der Welt in die genau entgegengesetzte Richtung führen.

