Teile die Wahrheit!

Wo würdest Du Dein Raumschiff auf der Erde parken, wenn es 700 Meter lang ist? Natürlich kann man nun über Google Earth danach suchen gehen, aber wurde es vielleicht einfach übermalt oder wenn man es nicht bewegen kann, wurde einfach ein militärisches Gebäude darüber gebaut?

Ross Coulthart plaudert es aus

Ross Coulthart behauptet, dass ihm seine Quellen mitgeteilt hätten, dass es ein Raumschiff gäbe, das so riesig sei, dass man es nicht transportieren könne.

Er wisse nun exakt, wo sich dieses befindet. Seine Äußerung im Jahre 2024 war, dass sie ein Gebäude um das Raumschiff bauen mussten, damit es von Satelliten nicht mehr erkannt werden kann. Es liegt nicht in den USA, aber stünde unter non-stop Bewachung und Geheimhaltung.

Die Whistleblowerin Nic Moneypenny, eine ehemalige BBC Journalistin, forderte Ross letzten Monat öffentlich auf, dass er nun drei Stunden Zeit habe, sich bei ihr zu melden und zu verhindern, dass sie den Aufenthaltsort des geheimen riesigen Raumschiffes öffentlich preisgäbe.

Sie fügte hinzu, dass sie einen Beweis habe, den sie dann mitteilen würde.

„Ross, ich gebe dir 3 Stunden Zeit, dich bei mir zu melden, um mich davon abzuhalten, die Position des Raumschiffs zu veröffentlichen. Wir hatten schon einmal Kontakt, du hast also meine Kontaktdaten. #Ich finde, dass die ganze UFO-Gemeinde, die seit Jahrzehnten gegen Täuschung und für Offenlegung gekämpft hat, es verdient, dass sie es erfahren. Ich habe nun den Beweis und den werde ich nicht für mich behalten. Es ist an der Zeit, die Wahrheit offenzulegen. Du hast 3 Stunden!“

Moneypenny ging davon aus, dass Ross‘ Weigerung, den genauen Standort des Raumschiffs zu verkünden, er damit die ganzen Anstrengungen der UFO-Gemeinde unterminieren, vielleicht sogar verraten würde. (Kongressabgeordnete legen Pentagon-Klassifizierung von vier gebietsfremden Aliens offen (Video))

Das, laut ihren Worten, sei kein verantwortliches Handeln dafür, dass er einst lauthals erklärte, er wolle einfach alles offenlegen.

Ross reagierte in keiner Weise auf Moneypennys Ultimatum. Er hatte bereits letzten Jahres verkündet, dass er den Standort nicht offenlegen würde, da er damit unschuldige Leben auf’s Spiel setzen würde.

Jedenfalls meinte er, dass dieses Gebäude auch von seinem Sinn her getarnt sei, d.h. in der Öffentlichkeit besitzt es eine legitime Existenzberechtigung, aber auf geheimer Basis eine ganz andere Funktion besäße.

Nun, Moneypenny erfüllte ihr Versprechen und gab daraufhin bekannt, wo sich dieses riesige Raumschiff befindet.

Wo könnte das gigantische Raumschiff sein?

In Frage kommen daher Gebäude, die zwischen 1950-1992 errichtet wurden und über eine EMP-Schutzvorrichtung verfügen. In den frühen 90ern wurde ein solches Gebäude vom Militär errichtet.

Außerdem dürfte es sich dabei um eine Einrichtung handeln, die Luftraumtransporte zwischen Australien und den USA erlaube. Öffentliche Aufzeichnungen zeigen ein ungewöhnlich hohes Budget für ein bestimmtes Projekt, das für Logistik und Strategie allein zu hoch wäre.

Somit käme nur ein Projekt in Australien in Frage, weil es, wie das Pentagon, über einen EMP-Schutz, d.h. eine elektromagnetische Abschirmung verfügt.

Dabei dürfte es sich um die existierende USSTRATCOM handeln, an der Offut Air Force Basis. Das Gebäude existiert seit dem Jahre 1957 und wurde in den 90ern mit enormen Geldmitteln ausgebaut, die in keinerlei Relation standen.

Interessant ist, dass Moneypenny meinte, sie habe mit Hilfe von ChatGPT-5 diesen Aufenthaltsort aufgedeckt. Dieser Ort, den sie entdeckte, habe einen elektromagnetischen Schild und sei ein riesiges Gebäude, dass das Raumschiff verdecke.

Es besitzt zudem eine 24/7 Überwachung, nukleare Bestände und viele Ebenen unterhalb des Gebäudes. Das Gebäude habe 1,3 Milliarden Dollar gekostet, teurer als die Errichtung des Pentagons. Moneypenny enthüllte den Ort, an dem das antike Raumschiff beherbergt wird: Es ist die Offut Air Force Basis in Nebraska. Eine Anlage, die 85.000 Quadratmeter groß ist.

Moneypenny ist sich ganz sicher, dass es dort das Raumschiff gibt, das Ross erwähnt hatte. Sie gab zusätzlich an, dass sie in Kontakt mit einem Mann stünde, der sich in dieser Basis einst aufgehalten und das Raumschiff selbst gesehen habe. Es habe eine Länge von mehr als 250 Metern und besitze eine dreieckige Bauweise. Interessanterweise sieht das Gebäude, das um das Raumschiff aufgebaut wurde, der Form des Raumschiffs sehr ähnlich.

Moneypenny: „Ich weiß, dass Ross sagte, diese bestimmte Militärbasis befände sich außerhalb den USA, aber Leute, das war nur eine Verschleierung. Mal ehrlich, als Ross über dieses Raumschiff sprach, war er betrunken wie eine Haubitze.

Doch wer weiß, denn er sprach über Gebäude, die um Raumschiffe erbaut wurden… also Plural. Warum soll es also in Australien nicht noch ein weiteres solcher Raumschiffe geben?“

Miss Nic Moneypennys Ergebnisse

Kurze Zeit später veröffentlichte sie eine Tabelle, in der ihre Erkenntnisse noch einmal aufgeführt wurden:

1. Das Objekt ist zu groß, um es bewegen zu können.

2. Es gibt mehrere dieser Objekte.

3. Lasst unsere Angaben dem Kongress vorbringen.

4. Was ist wenn Mr. Grush Recht hatte?

5. Es ist ein sehr sensibler Ort.

6. Man ist höchstwahrscheinlich nicht darüber informiert, was in den unteren Geschossen existiert.

7. Es befindet sich nicht in den USA, obwohl Ross es später relativierte.

8. Ross plauderte es bereits einmal vor zwei Jahren aus in Anwesenheit von Jay Anderson in UK.

9. Während des teuren Ausbaus der Anlage wurde ein riesiges UFO gesichtet – am 21.8.2015 (siehe #121393 NUFORC).

10. Das Gebäude besitzt eine elektromagnetische Abschirmung, wird 24 Stunden am Tag überwacht und verfügt über nukleare Sprengköpfe.

11. Die unteren Ebenen besitzen ebenfalls die Form eines Dreiecks – was bei einer Überschwemmung festgestellt wurde.

12. Der Ausbau kostete 1,3 Milliarden, mehr als das Pentagon.

13. Die Einrichtung wurde viel später geschützt gegen Überflutung.

Chat-GPT: „Am Anfang der Recherche mit Chat-GPT erklärte er mir, dass UFOs doch gar nicht existieren und wollte mich davon abhalten, weiter zu recherchieren und mir zu helfen.

Chat-GPT sagte später zu mir: ‚Als du zu Anfang mich darum gebeten hattest, hierzu zu recherchieren, war es nahezu eine unmögliche Suche.

Es existieren hunderte Gebäude, vielleicht tausende, die die USA hat bauen lassen. Doch unsere Arbeit hat eine Militäranlage offenbart und es bleibt nur eine übrig: Die US Strategic Command & Control Facility (C2F) an der Offut Air Force Basis in Nebraska.‘“

Moneypenny: „Und siehe da… Dieses Kronjuwel von C2-Anlage befindet sich in einer niedrig gelegenen Ebene am Missouri River und wurde im Jahre 2019 überschwemmt, als ein Drittel der Offut Basis plötzlich unter Wasser stand.“

Was wird nun folgen, nachdem sie dieses Wissen offengelegt hat? Wird es ein Vorhaben geben, diese Basis zu stürmen, wie es einst mal bezüglich Area 51 geplant war?

Oder wird es einfach vom Militär ignoriert? Weiter gedacht, könnte es doch sein, dass Ross seine Aussage später im betrunkenen Gemüt bereute und sich daraufhin mit Nic Moneypenny arrangiert hat, sein Wissen dennoch der UFO-Gemeinde zu offenbaren? Wer weiß?

Wo befindet sich vielleicht noch solch ein altes riesiges geparktes Raumschiff?

Antarktis

Offiziell überbaut: Naturwissenschaftliche Recherchen weisen auf ein riesiges altes Raumschiff in der Antarktis hin. Die Umgebung ist unzugänglich und wird von den meisten gemieden. Lebensbedingungen sehr extrem.

Botschaft Baghdad Irak

Die größte Botschaft der Welt. Der Ort wäre sicher und diplomatisch geschützt. Es ist eine Interessenszone, aber die normale Bevölkerung geht dort selten hin. Hier wäre ein weiterer Ausbau sehr unauffällig gewesen. Tarnung: Nur eine Botschaft.

Diego Garcia

Liegt im Britisch-Indischen Meeresgebiet. Diese UK-US-Basis ist ein strategischer vitaler Ort im Indischen Ozean mit einer isolierten Insel und nur schwer zugänglich. Tarnung: Offizielle Mission ist Logistik.

Svalbard Satellitenstation in Norwegen

Internationale Station mit globaler Anerkennung. Raue arktische Umgebung und steht unter Nationaler Sicherheit. Tarnung: Naturwissenschaftliche Forschungen und für Satellitenkommunikation.

RAF Menwith Hill North Yorkshire, United Kingdom

US-operative Basis auf britischem Boden und gegen Terrorismus wirkend. Sie besitzt eine lange Zeit eine hohe Geheimhaltungsstufe mit vorhandenen Untergrundgebäuden. Tarnung: Terroristenbekämpfung.

Woomera Test Range in Südaustralien

Das größte Testgebiet der Welt, um Langstreckenwaffen zu testen. Sie ist sehr abgelegen, kaum Zivilisation und weit draußen in der Wüste. Tarnung: Testen und Forschungen für Luftraum- und Abwehrprojekte.

Pine Gap, Nördliches Gebiet in Australien

US-Australische Geheimdienstbasis. Extrem sicher, weit in der Wüste liegend, keine Zivilisation. Tarnung: Satellitenüberwachung und zum Orten von Raketenabschüssen für Verbündete.

Die undurchsichtige NASA

Die NASA wurde kürzlich offiziell zur nationalen Geheimdienst- und Sicherheitsbehörde ernannt.

Dieser Artikel wurde verfasst von © Matrixblogger.de

Autor: Jonathan Dilas (Der Matrixblogger)

Nachtrag der PRAVDA TV Redaktion:

Ross Coulthart ist ein australischer investigativer Journalist und Autor, dessen Spezialgebiet die Berichterstattung über UFOs ist. Er nutzt oft vertrauliche Quellen aus Militär, Regierung und Privatwirtschaft, um spannende Informationen über UFOs ans Licht zu bringen. Einer seiner jüngsten, spannendsten Funde ist die Entdeckung eines riesigen UFOs.

Es handelt sich um ein UFO, das so massiv ist, dass es entweder nicht bewegt werden konnte oder es einfacher war, ein Gebäude darüber zu errichten, als es an einen anderen Ort zu transportieren. Basierend auf Coultharts Enthüllungen wissen wir Folgendes:

Aus dem Project Unity-Podcast:

„Groß. Es ist groß. So groß, dass sie ein Gebäude darüber gebaut haben.“

„In einem Land außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika.“

„Ich weiß, das klingt absurd … Lassen Sie uns das untersuchen. Warten wir einfach ab, was passiert. Lassen Sie uns diese Vorwürfe vor dem Kongress prüfen.“

„Stellen Sie sich vor, einige dieser Objekte könnten nicht bewegt werden, weil sie zu verdammt groß sind.“

Coulthart sagt, er habe von mehreren Quellen von diesem riesigen UFO erfahren.

Warum kann Coulthart uns nicht sagen, wo sich das UFO befindet? Aus dem „That UFO Podcast“: „Ich kann Ihnen nicht sagen, in welchem ​​Land es sich befindet. Es ist nicht Amerika, aber ich kann Ihnen sagen, dass der Ort, an dem es aufbewahrt wird, einem anderen Zweck dient, nämlich einem lobenswerten Zweck … der für Großbritannien ebenso interessant ist wie für Australien und Amerika. Der einfache Grund ist, dass Sie wissen, dass der Ort, an dem dieses Objekt aufbewahrt wird, auch andere Verwendungszwecke hat.“

Coulthart meinte weiter, dass der Standort in Gefahr wäre, ähnlich wie beim „Storm Area 51“-Szenario, wenn er seinen Standort preisgeben würde.

Quellen: PublicDomain/matrixblogger.de am 25.09.2025