Wurde Michael Jackson nach dem Pepsi-Werbeunfall 1984 geklont?

Im September 2009, nur wenige Wochen nach Michael Jacksons Beerdigung, strahlte CNN bei Larry King Live ein Interview mit einem Mann aus, der als Dave Dave, geboren als David Rothenberg, vorgestellt wurde. Von Guy Anderson

Der Öffentlichkeit wurde erzählt, dass Dave als Kind Brandverletzungen erlitten hatte, dessen Geschichte in den 1980er Jahren Schlagzeilen gemacht hatte und dass Michael ihn zeitlebens unterstützt hatte. Das Interview wurde als herzliche Hommage eines sehr engen Freundes präsentiert.

Meine Recherchen, dokumentiert in „Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies“, zeigen jedoch, dass das Interview möglicherweise eine viel tiefere Bedeutung hat, als die meisten erkennen.

Meine Ergebnisse deuten darauf hin, dass nach dem Pepsi-Werbeunfall von 1984, bei dem Jackson schwere Verbrennungen an Kopfhaut und Gesicht erlitt, mächtige Interessengruppen die Kontrolle über sein öffentliches Image übernahmen.

Klone und sorgfältig trainierte Doppelgänger wurden eingeführt. Das bedeutet, dass ein Großteil des Michael Jackson, den die Öffentlichkeit nach 1984 auf der Bühne, bei Preisverleihungen und in Interviews sah, möglicherweise gar nicht der echte Jackson war, sondern konstruierte Ersatzfiguren, die geschaffen wurden, um das Geschäftsimperium rund um seinen Namen zu schützen. (Michael Jackson enthüllte Adrenochrom-Ring, bevor er beseitigt wurde (Video))

Das Larry King Live-Interview ist ein entscheidender Moment in dieser Theorie.

Von dem Moment an, als Dave Dave zu sprechen begann, waren die Zuschauer von der Vertrautheit seiner Stimme beeindruckt.

Kadenz, Phrasierung und Tonfall waren von Jacksons nicht zu unterscheiden, und unabhängige Stimmanalysen haben die exakte Übereinstimmung bestätigt.

Noch aufschlussreicher war sein Verhalten während des Interviews. Larry King fragte ihn nicht nach den Vorwürfen gegen Jackson, doch Dave Dave begann sofort, intensiv und emotional seine Unschuld zu beteuern.

Es war nicht nötig, aber seine instinktive Reaktion entsprach der Art und Weise, wie Jackson sich immer verteidigt hatte, wenn er angegriffen wurde.

Was diesen Moment noch seltsamer machte, war die Art und Weise, wie Dave Dave das Interview selbst führte. Obwohl er als gewöhnlicher Mann dargestellt wurde, der noch nie solch einer globalen Aufmerksamkeit ausgesetzt gewesen war, übernahm er die vollständige Kontrolle über das Gespräch.

Sein Selbstvertrauen, seine Gelassenheit und seine Fähigkeit, die Diskussion zu lenken, entsprachen Jacksons Geschick im Führen von Interviews.

Für viele, die dieses Filmmaterial aufmerksam studiert haben, war dies nicht ein Mann, der sich an die Geschichte eines Freundes erinnerte, sondern Jackson, der durch eine andere Identität sprach.

Es gibt noch eine weitere Ebene: Während des Interviews sprach Dave Dave über seine Verletzungen in der Kindheit und machte seinen Vater für die Verbrennungen verantwortlich, die seinen Körper entstellten.

Oberflächlich betrachtet bezog er sich auf David Rothenbergs persönliche Geschichte, aber ich glaube, dies könnte Jacksons Art gewesen sein, seiner Wut auf seinen eigenen Vater Joseph Ausdruck zu verleihen, der ihn jahrelang grausam und kontrollsüchtig gemacht hatte.

Jackson sprach oft über den tiefen Schmerz, den sein Vater ihm zugefügt hatte, und dieser Moment könnte einer der wenigen Momente sein, in denen er dieser Wut öffentlich freien Lauf ließ, verborgen hinter der Persönlichkeit von Dave Dave.

Akon enthüllte später, dass Jackson sich während eines privaten Kinobesuchs in Las Vegas stark verkleidet und alle ausdrücklich gebeten hatte, ihn „Dave“ zu nennen.

Dies zeigt, dass der Name für Jackson schon lange vor dem Interview eine Bedeutung hatte, und wirft ernsthafte Fragen darüber auf, ob die Identität von Dave Dave über Jahre hinweg bewusst konstruiert und aufrechterhalten wurde.

Der gemeldete Tod Dave Daves im Jahr 2018 vertieft das Mysterium noch weiter. In den darauffolgenden Monaten tauchten weltweit unbestätigte Sichtungen Jacksons auf, was viele zu der Annahme veranlasste, der echte Michael Jackson habe sich endgültig von jeder öffentlichen Identität zurückgezogen und sich in seine Privatsphäre zurückgezogen.

Wenn der Michael Jackson, den die Welt nach 1984 so oft sah, wie meine Recherchen zeigen, größtenteils durch Klone und Doubles repräsentiert wurde, dann könnte das Dave-Dave-Interview einer der wenigen Momente gewesen sein, in denen sich sein wahres Ich kurz offenbarte.

Weit davon entfernt, die Hommage eines Freundes zu sein, könnte es Jacksons letzte Gelegenheit gewesen sein, direkt zur Welt zu sprechen, verborgen hinter einem anderen Gesicht.

Das ist natürlich nur meine Meinung, aber was meinen Sie?

Das behauptet zumindest Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

