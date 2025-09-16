X-Konto, das Charlie Kirks Ermordung eine Woche im Voraus vorhersagte, veröffentlichte vor der Löschung des Kontos auch ein zukünftiges Datum für Trump

Teile die Wahrheit!

Ein inzwischen gelöschter X-Account hatte offenbar bereits Kenntnis von der brutalen Ermordung des Gründers von Turning Point USA, Charlie Kirk, und postete daraufhin ein Drohdatum für Präsident Donald Trump.

Trump wurde am 13. Juli 2024 während einer Rede im Freien in Pennsylvania erschossen.

Der Account @TallyHallAlbum postete am 3. September einen unheimlich spezifischen „Witz“ und erklärte, es wäre „lustig, wenn jemand wie Charlie Kirk am 10. September erschossen würde, LMAO“.

Nur wenige Tage nach der Tragödie antwortete der Benutzer mit einer kryptischen Antwort: „Habe ich das?“ – und verschärfte die Drohung dann, indem er „Donald Trump. 14. Dezember.“ postete, bevor er das gesamte Profil löschte.

Das FBI hat unter Direktor Kash Patel seine Ermittlungen zu mindestens sieben verdächtigen Social-Media-Konten intensiviert, die Vorwissen über Kirks Ermordung preisgaben, darunter auch dieses, wie aus einem Bericht des Washington Free Beacon hervorgeht.

Diese Posts, die von August bis wenige Stunden vor der Schießerei reichten, wurden im Nachhinein gelöscht. Sie warfen ernste Fragen auf, ob es sich um ein koordiniertes Komplott handelte, an dem radikale linke Elemente beteiligt waren, darunter Verbindungen zu Transgender- und „Furry“-Online-Communitys. (Charlie Kirks jesuitisch ausgebildete Frau äußert sich – Numerologie, Schwindel und die Freimaurer)

Tally Hall ist eine unbekannte, nicht mehr existierende Rockband, die sich vor über einem Jahrzehnt aufgelöst hat. Robinson und sein Lebensgefährte, ein biologischer Transgender namens Lance Twiggs, waren beide online aktiv in ihrer Fangemeinde aktiv. Die Gruppe besteht offenbar größtenteils aus Menschen, die sich über ihr Geschlecht nicht im Klaren sind.

Dies ist kein Einzelfall. Die Berichterstattung des Gateway Pundit seit Donnerstag hat parallele Accounts enthüllt, wie den von @NajraGalvz, der am 9. September postete: „Charlie Kirk kommt morgen an mein College. Ich hoffe wirklich, dass ihn jemand buchstäblich verschwinden lässt“, gefolgt von „Sagen wir einfach, morgen passiert etwas Großes.“

Oder @Fujoshincel, der am 5. September „etwas GROSSES kommt bald“ ankündigte und nach dem Attentat frohlockte: „Noch ein Trottel beißt ins Gras.“ Ein anonymer Account prophezeite am 6. August: „Der 10. September wird ein sehr interessanter Tag“ und berief sich später auf den 5. September.

Neuen Berichten zufolge hat Robinson seinen Freunden zwei Stunden vor seiner Kapitulation in einem Discord-Gruppenchat sein Geständnis abgelegt.

Robinson sagte zu der 30-köpfigen Gruppe: „Hey Leute, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Ich war gestern bei der UVU. Das alles tut mir leid. Ich ergebe mich in wenigen Augenblicken durch einen befreundeten Sheriff. Danke für die schöne Zeit und das Lachen.“

Der mutmaßliche Mörder soll während seiner Flucht auch in Discord-Chats mit 20 anderen Nutzern schnippische Witze gemacht haben. Es ist jedoch unklar, ob es sich dabei um dieselbe Chatgruppe handelt. Nachdem das FBI Bilder des Verdächtigen veröffentlicht hatte, soll er gegenüber Freunden gewitzelt haben, ein „Doppelgänger“ sei für die Schießerei verantwortlich.

Bis Montag liegen Präsident Donald Trump offenbar keine öffentlichen Informationen über Veranstaltungen oder Reisen am 14. Dezember vor.

„Kein Mitleid oder Respekt vor dieser Person“ – Linken-Chefin zur Ermordung von Charlie Kirk

Erneut sorgt ein Interview mit der Linke-Fraktionschefin Heidi Reichinnek in den sozialen Medien für kontroverse Wahrnehmung. Auch Redaktionen der Mainstreammedien beschäftigen sich mit den provokativen Aussagen der Politikerin zur Causa Charlie Kirk. Die Bild-Zeitung erklärt zitierend, dass der „Linke-Star Reichinnek“ in der Sendung behauptet habe, dass der „Hass-Post“ eines Mitarbeiters „nur ’satirisch'“ gewesen sei. Ein Welt–Artikel erklärt dazu:

Reichinneks persönlicher Referent hatte im sozialen Netzwerk ein Post abgesetzt, auf dem er neben das Foto Kirks schrieb: ‚Oh no‘ und ‚Anyway‘, was übersetzt heißen sollte ‚Ach nein, ist mir doch egal.'“

Wer das nächste Mal versucht ist, Heidi Reichinnek und ihre Partei zur sogenannten Mitte zu zählen, sollte sich vielleicht einfach anhören, was sie zum Tod von Charlie Kirk so zu sagen hatpic.twitter.com/5ifFL90WeB — Anna Schneider (@a_nnaschneider) September 15, 2025

Reichinnek erklärt zur Motivation des Mitarbeiters, dass am Tag der Ermordung von Kirk „es ja auch mal wieder ein Massaker an einer Schule gab [Anmerkung der Red.: Es kam zu zwei schwerverletzten Schüler und Selbstmord des Schützen], und das war eine sehr zynische, aber leider auch sehr passende Art zu sagen, bei diesem Schulmassaker geht man jetzt einfach so drüber!“ Der X-Beitrag wurde nach Rücksprache trotzdem gelöscht. Die Politikerin gab dazu weiter wörtlich zu Protokoll:

„Dass das falsch interpretiert werden konnte, das haben wir besprochen, deswegen hat er das auch gelöscht. Aber genau gegen diese rechten Medien, die das so aufgegriffen haben, wird jetzt auch juristisch vorgegangen.“

Die Welt-Kolumnistin Anna Schneider kommentierte zum Gesamtauftritt:

„Wer das nächste Mal versucht ist, Heidi Reichinnek und ihre Partei zur sogenannten Mitte zu zählen, sollte sich vielleicht einfach anhören, was sie zum Tod von Charlie Kirk so zu sagen hat.“

Reichinnek erklärte wörtlich ausführend, bezogen auf die einleitenden Worte der Moderatorin:

„Aber ich fand es sehr gut, dass Sie den [Charlie Kirk] jetzt auch als ultrarechts bezeichnet haben, weil dieses ‚rechtskonservativ‘, das über ihn erzählt wird, das ist ja einfach nicht wahr. Er war ein White Supremacist (…) Er war gegen das Selbstbestimmungsrecht. Er hat gesagt, er würde seine zehnjährige Tochter nach einer Vergewaltigung zwingen, ein Kind zur Welt zu bringen. Er ist Rassist. Man freut sich niemals über den Tod von anderen, aber man muss auch an der Stelle kein Mitleid oder Respekt vor dieser Person haben.“

Heidi #Reichinnek zeigt ihr wahres Gesicht! Margot Honecker 2.0 – dieselbe eiskalte Verachtung für Andersdenkende! Über Charlie Kirks brutalen Mord faselt sie von „unangebrachter Trauer“! Diese SED-Nachfolgerin beweist: Linkspartei ist menschenverachtend bis ins Mark! Während… pic.twitter.com/m2ddVxj4xs — Anna Nina (@annaninii) September 14, 2025

Charlie Kirk wurde im September des Vorjahres in einer öffentlichen Debatte gefragt, wie er reagieren würde, wenn seine 10-jährige Tochter vergewaltigt und schwanger würde. Die Antwort lautete wahrheitsgemäß:

„Das ist sehr anschaulich, aber die Antwort lautet ja, das Baby würde zur Welt kommen.“

Reichinnek erklärte weiter, sie sei „doch überrascht, dass dieser ultrarechte Nationalist jetzt an vielen Stellen so betrauert wird.“ Für die Politikerin war Kirk „kein Rechtskonservativer. Der war schon sehr problematisch.“

Die FAZ-Redaktion analysierte bezüglich des Auftritts der Linke-Politikerin, dass Reichinnek „auf phrasenschweren Politikersprech“ verzichtete, und, „während sie stakkatohafte Punchlines rausfeuert“, zudem auf „Miosgas suggestives Wimpernklimpern mit ebensolchem reagiert[e]“.

Die drei Ruffians, der Tod von Charlie Kirk, der 10. September 2015 und Donald Trump

Im Zusammenhang mit dem Mord an Charlie Kirk gab es drei Festnahmen, die mit den „drei Raufbolden“ in Zusammenhang standen.

Bedenken Sie, dass Hiram Abiff wie Charlie Kirk durch eine Wunde im Hals getötet wurde.

Kirk wurde am 28. getötet (Datumsnumerologie) ( Mason=28, Kill=28, *Manhunt=28, *Throat=28 ).

„Charlie Kirk“ hat die 105-Verbindung, wie „Masonry“.

Dieses Ritual fand 249 Tage nach dem Geburtstag des Staates Utah statt, während die Vereinigten Staaten 249 Jahre alt sind.

Drei Ruffians=69, 150 & 201 ( Illuminati=69 & 150, Orden der Illuminaten=201 )

Drei Ruffians=69 & 201 ( Der Jesuitenorden=69 & 201 )

Clark wurde um 12:20 Uhr Ortszeit in Utah ( Utah=50 ) erschossen.

Auf seinem „Beweise mir das Gegenteil“-Zelt waren Blitze zu sehen, ein Symbol des Satans.

Insider berichten, dass die Freimaurerei an der Spitze satanisch wird ( Hiram Abiff=55, Satan=55 ).

Denken Sie an den Gouverneur ( Spencer Cox = 122 & 50 ), der auf die 33-stündige Menschenjagd Bezug nimmt, so als ob der höchste Grad des Schottischen Ritus der Freimaurer 33 wäre.

Was Hiram Abiff betrifft, so starb er, während er die Geheimnisse des Salomonstempels und der Freimaurerei bewahrte.

Im Fall von Charlie Kirk half sein Vater beim Bau des 58-stöckigen Trump Towers, desselben Turms, von dem aus Trump seine Kandidatur für die 58. US-Präsidentschaftswahl bekannt gab.

Auch im Jahr 2024 erhielt Trump 58 % der Stimmen im Wahlkollegium.

Trump erhielt im Jahr 2024 außerdem 58 % der Stimmen im Wahlkollegium.

Er erhielt 312 Stimmen des Wahlkollegiums, die Vorwahl von Chicago, und Charlie Kirk stammt aus der Gegend von Chicago.

Lesen Sie über Epsteins Tod 58 Tage nach Trumps Geburtstag am 10. August 2019. Bedenken Sie, dass er während Tischa beAv starb, um an die Zerstörung des Salomonischen Tempels und des Herodestempels zu erinnern ( Herodestempel = 58, Dritter Tempel = 58 ).

Es geht um den Tod von Charlie Kirk in Utah, dem Mormonenstaat, als sowohl Joseph Smith als auch Brigham Young Freimaurer waren.

Donald=50, Amerika=50, Jesuiten=50, Satanisten=50, Raufbolde=50, Spencer Cox=50.

Tot=14, Charlie Kirk geboren am 14., gestorben vor Leos 14. Geburtstag, 14. September.

Freimaurerei=58, Geheimbund=58, Salomons Tempel=58.

Kirk=22, 22-jähriger Mörder, Mord am 253. Tag des Jahres (die 22. Dreieckszahl).

Auch Kirks Vater ist mit dem 58-stöckigen Trump Tower verbunden.

Vater=31 (Charlie Kirk, gestorben mit 31, kurz vor dem 31. Jahrestag des Verbots von Angriffswaffen). Das geschah am 13.9. ( Waffenkontrolle=139, Freimaurerei=139 & 58 ).

Quellen: PublicDomain/thegatewaypundit.com am 16.09.2025