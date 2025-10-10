Teile die Wahrheit!

Hin und wieder passiert etwas, das mich völlig aus der Bahn wirft. Aktuell verbreitet sich in den sozialen Medien eine Theorie über die Ermordung Charlie Kirks wie ein Lauffeuer. Ich beschloss, der Sache auf den Grund zu gehen, und je tiefer ich grub, desto mehr stieß ich auf Erkenntnisse. Von Michael Snyder

In diesem Artikel teile ich meine Erkenntnisse mit euch, habe aber im Moment keine Erklärung dafür. Manche halten die Parallelen, die ich hier schildere, für einen riesigen Zufall, andere sind überzeugt, sie zeugen von einer finsteren Verschwörung.

Ich stelle lediglich die Fakten dar, und ihr könnt selbst eure eigenen Schlüsse ziehen. Im Folgenden findet ihr zehn verblüffende Parallelen zwischen der Ermordung Charlie Kirks und der Handlung des Nicolas-Cage-Films „Snake Eyes“ aus dem Jahr 1998 …

#1 Im Film wird eine Figur namens „Charles Kirkland“ bei einer Live-Veranstaltung ermordet. Auch Charlie Kirk wurde bei einer Live-Veranstaltung ermordet.

#2 Im Film stirbt „Charles Kirkland“ an einem Genickschuss. Auch Charlie Kirk starb an einem Genickschuss.

#3 Im Film wird „Charles Kirkland“ in die linke Seite seines Halses geschossen. Auch Charlie Kirk wurde in die linke Seite seines Halses geschossen.

#4 Im Film findet die Ermordung von „Charles Kirkland“ im September statt. Viele behaupten, dass „Charles Kirkland“ im Film am 10. September ermordet wird, aber es wurde bestätigt, dass das korrekte Datum der 19. September ist . Es stimmt jedoch, dass „Charles Kirkland“ im Film im September ermordet wurde, genau wie Charlie Kirk im September ermordet wurde.

#5 Im Film gibt es eine Figur namens „Lincoln Tyler“. Der Mann, der wegen der Erschießung von Charlie Kirk verhaftet wurde, heißt „Tyler Robinson“.

#6 „Lincoln Tyler“ ist im Film ein Boxer und sein Spitzname ist „Tyler der Henker“. Unnötig zu erwähnen, dass „Tyler Robinson“ beschuldigt wird, Charlie Kirks Henker zu sein.

#7 Der Film wurde zwei Wochen lang in Donald Trumps Taj Mahal Casino in Atlantic City gedreht. Die Figur „Gilbert Powell“ soll von Trump inspiriert worden sein. Charlie Kirk war einer von Donald Trumps größten Unterstützern, und die Effektivität seiner Organisation bei der Wahlbeteiligung war einer der Hauptgründe für Trumps Sieg bei der letzten Präsidentschaftswahl.

#8 Der Film heißt „Snake Eyes“. Interessanterweise wurde Charlie Kirk im „Jahr der Schlange“ ermordet …

Am 29. Januar, dem ersten Tag des chinesischen Neujahrs, verabschiedet sich die Welt vom mythischen Drachen und begrüßt das Jahr der Schlange. Für diejenigen, die dieses uralte Fest feiern, ist ein positiver Start ins neue Jahr unerlässlich.

Viele Menschen essen nicht nur glückverheißende Speisen und nehmen an glücksbringenden Aktivitäten teil, sondern suchen auch bei den Sternen nach Hinweisen auf das, was sie in den kommenden Monaten erwartet.

#9 „Jezebel“ ist der Name des Hurrikans im Film. Ein Internet-Detektiv hat richtigerweise darauf hingewiesen, dass Jezebel auch der Name der feministischen Zeitschrift ist, die Hexen anheuerte, um Charlie Kirk kurz vor seiner Ermordung zu verfluchen …

#10 Auf dem Filmplakat zeigt Nicolas Cage eine sehr markante Handbewegung. Charlie Kirk und Donald Trump wurden schon oft mit genau derselben Handbewegung gesehen …

Darüber hinaus war Charlie Kirk auf mehreren Fotos mit einer auffallend ähnlichen Handhaltung zu sehen: Die Handflächen zeigten nach außen, die Fingerspitzen berührten sich in einem nach unten gerichteten Dreieck.

Sogar Donald Trump wurde bei Wahlkampfauftritten, Pressekonferenzen und Interviews in derselben Pose gesehen.

Darüber hinaus wurde darauf hingewiesen, dass sich auf dem Filmplakat direkt unter dem Haupttitel ein sehr mysteriöser Slogan befindet.

Dieser Slogan weist uns an, „alles zu glauben, außer Ihren Augen“ …

Was bedeutet das alles?

Ich habe keine Ahnung.

Ich fand die ganze Sache einfach wirklich, wirklich seltsam und beschloss, darüber zu schreiben.

Wenn Sie noch nichts von dieser Theorie gehört haben, werden Sie es wahrscheinlich bald tun, denn im ganzen Internet wird darüber gesprochen.

Wir leben in einer Zeit, in der in unserer Welt so viele seltsame Dinge passieren.

Und die Wahrheit ist, dass die Dinge von nun an nur noch seltsamer werden .

Mir scheint, dass es im Zusammenhang mit der Erschießung von Charlie Kirk noch immer viele unbeantwortete Fragen gibt.

Mit dem Auftauchen weiterer Aufnahmen ist die Zahl der unbeantworteten Fragen nur noch größer geworden.

Video:

Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 28.09.2025