5 Zeitreisende teilen die Zukunft der Erde (Video)

ApexTV hat ein Video auf YouTube zusammengestellt . In diesem Video sind fünf separate Interviews zu sehen, die unterschiedliche Berichte über Zeitreisen und die Zukunft des Planeten Erde geben.

Außerdem werden weitere Informationen über die zukünftige Existenz des Menschen gegeben. Was jeder Einzelne sagt (ob falsch oder nicht), ist immer noch faszinierend anzuhören. Im Folgenden finden Sie Zusammenfassungen der einzelnen Personen und ihrer Aussagen.

Auch im Jahr 2025 streben Unternehmen und Regierungen weltweit nach Möglichkeiten, den Einsatz künstlicher Intelligenz weiter voranzutreiben.

Wer als Erster die Komplexität dieser Technologie durchschaut, wird die Welt auf die eine oder andere Weise beherrschen und mit Sicherheit ziemlich reich werden.

Der Alltag wird sich weiter entwickeln, da immer mehr Technologien den Alltag der Menschen erleichtern oder kontrolllieren. Die Robotik entwickelt sich bereits rasant weiter, und bald werden weitere folgen.

Die folgenden Informationen beziehen sich auf jeden der fünf Zeitreisenden, die aus Angst, das zukünftige Schicksal der Welt zu verändern, nur begrenzte Informationen weitergeben.

1. Der Mann im Dunkeln

Die erste interviewte Person ist tatsächlich zu sehen. Sein Name bleibt jedoch anonym, während er im Dunkeln sitzt und redet. Folgendes hatte er zu sagen: Die abgebildeten Personen sprechen mit modernen Mobiltelefonen, wie auf verschiedenen Fotos aus der Vergangenheit zu sehen ist.

Tatsächlich handelt es sich dabei nicht um Mobiltelefone, sondern um Hörgeräte. (Das ist erschreckend: Eine Wissenschaftlerin behauptet, das CERN verberge etwas, das über die Physik hinausgeht ⚠️)

Diese Fotos wurden von vielen als Beweis für Zeitreisen angesehen. Er fährt fort, dass Zeitreisen tatsächlich existieren und dass volljährige Menschen sie möglicherweise noch erleben werden.

Er behauptet, er sei drei Jahre vor der Erfindung der ersten Zeitmaschine geboren worden. Zunächst sei die Regierung die erste, die herausgefunden habe, wie man eine Zeitmaschine baut.

Später rekonstruieren Hacker diese Informationen und lernen, wie man sie aufbaut. Er sagt dann, er sei von einer unabhängigen Agentur angeworben worden, um Nachrichten über die Zukunft der Erde zu verbreiten.

Die Ressourcen seien fast erschöpft. Die Kinder von heute und morgen würden nicht mehr über die gleichen Ressourcen verfügen wie früher.

Das Mars-Kolonisierungsprogramm war nur bedingt erfolgreich. Nur die Reichsten konnten zum Mars gelangen. Dieser Mann sagte, er sei in der Zukunft geboren und die Erde sei extrem überbevölkert.

2. Mann hinterlässt Audio-Interview-Nachrichten

Dieser Mann beginnt schnell, nachdem er eine Audionachricht hinterlassen hat. Hier ist, was er zu sagen hatte: Bis zum Jahr 2500 werden die meisten, wenn nicht alle menschlichen Gehirne rückwärts entwickelt und dann in eine neue digitale Realität hochgeladen.

Dies wird die Menschen im Wesentlichen in gewisser Weise unsterblich machen. Das Gehirn wird in einer neuen simulierten Umgebung existieren.

Zunächst wurde dies als Unsinn abgetan, doch schließlich wurde es für die Menschen Realität. Diese neue Realität wird besser sein als das, was die Menschen heute erleben.

In dieser neuen virtuellen Existenz wird es keine Krankheiten und kein Leid geben, und die Menschen werden in einer Art utopischer Gesellschaft leben. Es gibt nichts Unerwünschtes, es sei denn, jemand wünscht sich aus eigenem Antrieb das Unerwartete.

Bis zum Jahr 2600 sind sämtliche Informationen gesammelt und online verfügbar. Von diesem Zeitpunkt an werden nur noch riesige Computer den physischen Raum der Erde einnehmen. Was mit Tieren und anderen Lebensformen geschehen wird, ist ungewiss.

Biologische Menschen gibt es zwar noch, doch irgendwann werden sie ihr Bewusstsein ins Internet hochladen. Menschen werden weiterhin physisch über Roboter interagieren. Diese Roboter werden den Menschen übermenschliche Kräfte verleihen.

All dies wird in Zukunft auch dem Durchschnittsbürger zur Verfügung stehen. Bis zum Jahr 2650 ist der Mars vollständig terraformiert. Dadurch ist es nun möglich, den Planeten Mars zu bewohnen, und bis zum Jahr 2700 werden Venus und Mond folgen.

Millionen von Menschen werden auf diesen anderen Planeten leben. Traditionelle Regierungen wird es nicht mehr geben, wie sie es einst taten.

Unzählige Online-Ressourcen haben dazu beigetragen, Konflikte, Kriege, Armut und Krankheiten zu beenden. Auch der Mensch wird irgendwann biologisch verändert sein.

Im Jahr 3000 bestätigten die Menschen die Existenz außerirdischer Lebewesen in Form von mikrobiellem Leben. Intelligentes Leben wurde jedoch bisher nicht entdeckt.

Im Jahr 4000 wird die Informatik ihr volles Potenzial erreichen. Aus all diesen Gründen beschloss dieser Zeitreisende, in die heutige Zeit des Jahres 2017 zurückzukehren und ein einfacheres Leben zu genießen.

3. Jüngerer Zeitreisender im Park interviewt

Obwohl sein Bild verwischt wurde, um seine Identität geheim zu halten, lässt das verschwommene Bild den Mann jünger erscheinen, seiner Stimme nach vielleicht Anfang 20. Für das Interview wurde der Name „James“ verwendet. James erklärt weiter, dass er in die Vergangenheit geschickt wurde.

Er sagt weiter, er sei Teil einer groß angelegten Agentur zum Schutz vor Großverbrechen gewesen. James und seine Agentur wurden offenbar in die Vergangenheit geschickt, um Katastrophen zu verhindern, wobei bestimmte Schlüsselmomente der Zeitreise im Vordergrund standen.

Als erster Crew-Leiter ausgewählt, erklärt er, warum die Regierung ihn in die Vergangenheit geschickt hat. Es gibt Militärstützpunkte, die als Transferabschnitte eingerichtet wurden. Diese Zeitabschnitte ermöglichen Reisen zu bestimmten Orten und Zeitpunkten.

Unser aktueller Bereich ist als Area 51 bekannt, genau wie der gleichnamige Standort in Lincoln County, Nevada, USA. Area 51 in Nevada dient Zeitreisen. James erklärt weiter, dass es nicht mehr mehrere Regierungen gibt. In nicht allzu ferner Zukunft wird es auf der Welt nur noch eine Regierung geben.

Er wollte nicht sagen, welche Regierung die Macht übernehmen wird. Vielleicht wird eine neue Regierung gebildet. James erwähnte, wie viele Menschen 2012 Angst vor dem Weltuntergang hatten. Dann sagte er, sie hätten eingegriffen, um den Lauf der Geschichte zu ändern.

Die Welt stand damals kurz vor dem Untergang, doch sie verhinderten ihn. Man kann sich nur vorstellen, was sie verhinderten oder welche Bedrohung eintreten würde.

Die Vorhersagen der Maya für 2012 waren in Wirklichkeit weitere Zeitreisende, die in diesen Zeitabschnitt zurückgeschickt wurden und das Schicksal der Menschheit veränderten.

Der Interviewer erwähnt, dass sie sich während des Interviews in einer Endlosschleife befanden. Bekannt als Zeitabschnitt 1, ist dies der älteste besuchte Zeitpunkt, an dem es auch Lebewesen gibt. James erklärt, dass es zwei verschiedene Routen für Zeitreisen gibt. Die erste ist als Touristenroute bekannt und wird für Urlaubszwecke genutzt.

Die Reise selbst ist vergleichbar mit einer Flugreise. Es gibt Gepäckräume, ein Cockpit und sogar eine Toilette. Es dauert bis zu 8 Stunden, bis diese Zeitreisemethode tatsächlich funktioniert. Bekannte Reiseziele können im Laufe der Geschichte bereist und erlebt werden.

Beispiele hierfür sind die Gettysburg Address (Die Gettysburg Address ist eine Rede von Abraham Lincoln, dem 16. US-Präsidenten, nach der Schlacht von Gettysburg während des amerikanischen Bürgerkriegs), die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung und sogar der erste Live-Film. Sogar Walt Disney selbst kann man in der Zeit zurückverfolgen. Die zweite Art der Zeitreise wird für militärische Zwecke genutzt.

Dieser Vorgang ist viel schneller und dauert nur wenige Minuten, aber der Reisende erleidet auf seiner Reise außergewöhnliche Schmerzen. Auch Reisen in die Zukunft sind möglich, da James scherzt, wie er in die Zukunft zurückkehrt, aus der er stammt.

Es wird gesagt, dass ein weiterer Krieg bevorsteht, der Dritte Weltkrieg. Er beginnt mit dem zweiten Bürgerkrieg in Amerika. Nordkorea ist offenbar in der Lage, innerhalb der nächsten vier Jahre die Ostküste der Vereinigten Staaten zu bombardieren.

James erklärt, dass dies der Grund ist, warum er es dem Interviewer jetzt erzählt – denn wenn das nicht passiert, werden die Leute ihn und dieses Interview nur für verrückt halten. Wenn dieses Ereignis nicht verhindert wird, sagte James, würde er nicht mehr am Leben sein, um für das Interview im Jahr 2025 zurückzukehren.

4. Audio-Interview zur Zukunft der Welt

Mit düsterer Stimme erklärt dieser Mann, er sei ein Zeitreisender. Er fügt hinzu, dass die Leute ihm wahrscheinlich nicht glauben werden, was er sagt.

Seine Botschaft ist schlicht: Es geht um die Zukunft der Erde und der Menschheit. Er behauptet, er sei einer von Hunderten, die aus der Zukunft in die Vergangenheit gereist seien, um das Schicksal der Welt zu verkünden.

Er kontaktiert so viele Menschen wie möglich und sagt, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2100 die unglaubliche Zahl von 12 Milliarden Menschen erreichen wird. Afrikas Bevölkerung hat sich seit 2017 verdoppelt. Die Armut ist höher als je zuvor und es herrscht weltweit Nahrungsmittelknappheit.

In weniger als 100 Jahren wird unsere Welt aufgrund von Umweltverschmutzung und mangelndem Umweltschutz ein ganz anderer Ort sein.

Auch wenn die Menschen heute das vielleicht nicht mehr erleben werden, werden es ihre Kinder und Enkel wahrscheinlich noch tun. Seine Aussage ist einfach: Wir müssen die Umwelt für die Zukunft der Welt verbessern.

5. Zeitreisenden-Treffen im öffentlichen Park

Das Produktionsteam von ApexTV traf sich mit einem anderen jungen Mann in einem öffentlichen Park. Sein Gesicht und seine Stimme wurden verzerrt, um seine Identität zu wahren. Er erklärte weiter, dass es ihm nicht darum gehe, jemanden zu täuschen. Im Interesse der Sicherheit aller und der Zukunft der Welt möchte er seine Botschaft teilen.

Im Jahr 2004 wurde er für ein streng geheimes Programm ausgewählt, um in die Zukunft geschickt zu werden. Genauer gesagt wurde er ins Jahr 2100 geschickt. Er erklärte, es gebe Zukunftsprobleme, die wir jetzt angehen müssten, um zukünftige Ereignisse zu verhindern. Der Mann erklärte, er verstoße mit seinem Interview gegen Offenlegungsvereinbarungen.

Das Letzte, was die Leute, die ihn in die Zukunft geschickt haben, wollen, ist, dass er irgendwelche Informationen an die Öffentlichkeit weitergibt. Seitdem wurde er zwischen 2004 und 2100 mehrmals dorthin und wieder zurück geschickt.

Die irreversible Umweltverschmutzung wird bis 2100 zur obersten Priorität. Wie bereits im zuvor gehörten Audiointerview sagt dieser Mann auch, dass die Menschen jetzt ihr Verhalten ändern und anfangen müssen, sich darum zu kümmern, was wir der Umwelt antun.

Überbevölkerung wird zu einem weiteren Hauptproblem der Erde. Um dem entgegenzuwirken, werden Menschen auf andere Planeten geschickt, um dort zu leben.

Der einzige Planet, der erwähnt wird, ist der Mars, da er weitere Informationen über die anderen Planeten zurückhält. Er gibt an, dass im Jahr 2028 Zeitreisen in die Vergangenheit für Menschen möglich sein werden. Er verwendet das Wort „Produkte“.

Vielleicht waren die Verantwortlichen nicht glücklich darüber, dass diejenigen, die zu viele Informationen preisgaben, sie einfach alle zusammen eliminieren und aus jeglicher Existenz auslöschen konnten. Er erklärt, dass künstliche Intelligenz die Fähigkeiten eines Menschen weit übersteigt.

Dies wird zu einem gewaltigen Problem für die Menschheit, da die künstliche Intelligenz nun versucht, uns und die Welt zu kontrollieren. Es sollten Regelungen existieren, um zu verhindern, dass dies jetzt außer Kontrolle gerät. Andernfalls wird die Menschheit in Zukunft in großer Gefahr sein.

Die Erde muss irgendwann terraformiert werden, um länger zu bestehen. Obwohl vieles außer Kontrolle geraten kann, sagte er, dass diese neue künstliche Technologie, die auf dem Weg ist, auch Vorteile mit sich bringt.

Dieser unbekannte Mann sagte, dass einige Videos im Umlauf seien, die Menschen zeigen, die sich an bestimmte Orte teleportieren.

Dies geschehe tatsächlich und es handele sich um Kollegen von ihm.

Das alles ist unglaublich, vielleicht ist etwas davon wahr, und es ist schwer zu glauben, dass dies wirklich passiert.

Die Menschen müssen jetzt handeln, bevor es zu spät ist!

