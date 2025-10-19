Antarktis: Die Welt jenseits der Eiswand – die vier Tore

Teile die Wahrheit!

Als die aufstrebenden Kolonialreiche der Neuzeit versuchten, ihre Herrschaftsgebiete in die fernen exotischen Länder jenseits der Eismauer auszudehnen, bestand der erste Schritt darin, die Kontrolle über die vier Tore zu erlangen.

Jede dieser Regionen stellt einen kritischen Zwischenpunkt dar, an dem Schiffe anlegen können, um sich auf die epischen und furchterregenden Reisen vorzubereiten, die sie auf den geheimnisvollen Ozeanen der neuen Welt erwarten.

Wenn Sie zufällig auf die Beiträge zum Leviathan- und Schlangentor gestoßen sind, die ich zuvor hochgeladen habe, schauen Sie sie sich unbedingt hier noch einmal an, wo ich neue Grafiken und Informationen sowie überarbeitete Texte und Kartenbearbeitungen hinzugefügt habe.

Was Sie hier sehen, sind nur einige kleine Ausschnitte der riesigen und informationsreichen Karte „JENSEITS DER EISWAND 1830 n. Chr.: DER FLUG DES ADLERS“, die kurz vor der Fertigstellung steht. („Ich war dort! Hinter der Eiswand der Antarktis. Ich bin seit 20 Jahren dort!“)

Die Karte zeigt die Welt, wie sie drei Jahrhunderte nach einem globalen übernatürlichen Ereignis existiert, das den Lauf der Menschheitsgeschichte neu definierte.

Über das BTIW-Projekt:

Im Jahr 1522 wurde den Völkern der Erde bewusst, dass ihre Welt nur ein kleiner Teil von etwas viel Größerem ist: dass es ein Reich gibt, das um Größenordnungen größer, vielfältiger, wundersamer und zivilisationsreicher ist als alles, was die Menschheit bisher geschaffen hat.

Ein Reich voller Möglichkeiten, die nur darauf warten, genutzt zu werden, mit wundersamen Geheimnissen, die nur darauf warten, gelüftet zu werden, und furchterregenden Schrecken, die nur darauf warten, entfesselt zu werden. All dies verborgen hinter einer Eiswand, deren Tore die Menschheit geradezu zu weiteren Erkundungen einzuladen scheinen.

DIE WELT JENSEITS DER EISWAND ist ein kollaboratives, sich ständig erweiterndes und sich ständig weiterentwickelndes fiktives Universum. Für die monumentale Aufgabe, dieses Setting auszugestalten, werden verschiedene Ansätze genutzt, darunter alternative Geschichte, Geographie, spekulative Biologie, Conlanging, Kryptozoologie, Ufologie, Okkultismus und verschiedene andere esoterische Konzepte sowie Tabletop-Rollenspiele.

Jeder ist herzlich eingeladen, an Bord zu kommen und sich der großen Expedition anzuschließen, um alle Geheimnisse der Welt zu lüften. Es sind keine Anmeldeinformationen erforderlich. Egal, ob du ein Allrounder bist oder dich nur für eines der relevanten Themen interessierst, alle Perspektiven sind willkommen. Wenn du Interesse hast, schließe dich uns auf dem BTIW-Discord an!

Hier ist sie, die endgültige, definitive Version der Karte der Welt jenseits der Eiswand. Es hat lange gedauert, bis sie fertig war, und es hat viel Arbeit gekostet, sie nun endlich zu veröffentlichen.

„Die Welt jenseits der Eiswand.l“ ist ein gemeinschaftliches Weltenbauprojekt, das Interessen wie Weltenbau, alternative Geschichte, spekulative Evolution, Verschwörungstheorien, Kryptozoologie, Conlanging, Ufologie, Mythologie, Okkultismus, Geopolitik und alle möglichen paranormalen und esoterischen Themen vereint, um eine Welt zu erschaffen, in der es nicht nur Kontinente jenseits der Eiswand gibt, sondern in der jede Verschwörungstheorie wahr ist.

Jedes Kryptid, jede Geheimgesellschaft, jedes okkulte Konzept, all der schizophrene paranormale Kram, über den Ihr verrückter Onkel auf Facebook postet, alles zusammengebunden in einer einzigen großen Erzählung, die das Wissen über Ufologie, verlorene Zivilisationen, moderne Mythen, urbane Legenden und esoterische Schriften der letzten Jahrhunderte vereint. Wenn Sie mit dem Eisberg der Verschwörungstheorien vertraut sind, möchten wir im Grunde alles davon nehmen und in einem zusammenhängenden Rahmen zusammenfügen.

Und welche Welt wäre dafür besser geeignet als die von einigen Anhängern der Theorie der flachen Erde vorgeschlagene, in der die scheibenförmige Karte nicht bei den eisigen Einöden der Antarktis endet, sondern sich darüber hinaus zu einer größeren Scheibe erstreckt, die viele weitere unbekannte Kontinente enthält, die Leben beherbergen können, mit einer weiteren Barriere am Ende, die ein noch größeres Reich verbirgt, das um ein Vielfaches ausgedehnter ist und reich an Möglichkeiten zur Weltenbildung ist.

Auf X findet sich passend hierzu dieser Post:

Die Eiswand und die vier Tore:

Das Tigertor Das Schlangentor

Das Wächtertor

Das Leviathan-Tor

• Das Tigertor wird angeblich von einem tigerköpfigen Wesen namens Niddhog bewacht.

• Das Schlangentor wird von einem schlangenköpfigen Monster namens Midgardschlange bewacht.

• Das Wächtertor wird von einem Wächterpaar bewacht, das als Torwächter bekannt ist.

• Das Leviathan-Tor wird von dem Meereswesen Leviathan bewacht.

Den Überlieferungen und Mythen rund um die Eiswand und die vier Tore zufolge spielt jedes der Wesen eine besondere Rolle bei der Bewachung und dem Schutz der einzelnen Tore. Niddhog soll das Tigertor verteidigen, den Eingang zur Unterwelt innerhalb der Eiswand. Die Midgardschlange soll das Schlangentor beschützen, den Eingang zur Unterwelt außerhalb der Eiswand. Die Midgardschlange soll außerdem die Wurzeln des Weltenbaums Yggdrasil bewachen.

Die Wächter sind die Zwillingswächter des Wächtertors, dem Eingang zur Unterwelt innerhalb der Eiswand. Sie sollen über die Unterwelt wachen und unerwünschte Besucher am Zutritt hindern. Der Leviathan-Wächter ist das Meereswesen, das das Leviathan-Tor bewacht, den Eingang zur Unterwelt außerhalb der Eiswand. In der nordischen Mythologie ist die Midgardschlange ein riesiges Meereswesen, das in den Gewässern rund um Midgard lebt.

Der Leviathan-Wächter ist das Meereswesen, das das Tor zur Unterwelt außerhalb der Eiswand bewacht. Der Leviathan gilt als urzeitliches Meereswesen von der Größe einer Bergkette und mit einem riesigen Körper voller Gift, Feuer und Bläschen. In der nordischen Mythologie ist die Unterwelt, die diese Wesen bewachen, als Niflheim bekannt.

Niflheim ist ein Reich unterhalb von Midgard und ein kalter, dunkler und unfruchtbarer Ort. Der Mythologie zufolge ist das Reich Niflheim voller giftiger und gefährlicher Kreaturen und bösartiger Wesen. Dies ist der mythologische Aspekt. Angesichts der Breite des Themas und des Zusammenhangs mit den möglichen Ursachen für die Anomalie in der Antarktis letzte Woche könnte ich mit manchen Interpretationen danebenliegen.

Ich bin nicht der Meinung von Ismael Perez, aber er brachte einige interessante Überlegungen dazu vor, was die 26 Meter hohen Wellen verursacht haben könnte. In der nordischen Mythologie gelangt man in die Unterwelt von Niflheim über einen großen Eisfluss, der ins Reich der Toten fließt. Niflheim wird als ein Ort der Dunkelheit und Kälte beschrieben, der mit normalen Verkehrsmitteln nicht erreichbar ist.

Das Reich ist angeblich nur für Tote oder Personen zugänglich, die genaue Kenntnisse über die verschiedenen verborgenen Eingänge und Wege haben, die in die Unterwelt von Niflheim führen.Man fragt sich vielleicht, welchen Zweck diese vier physischen Kreaturen erfüllen, wenn diese Unterwelt nur von nicht-physischen Wesenheiten der Toten betreten werden kann? Der nordischen Mythologie zufolge existieren die vier Kreaturen nicht nur, um die vier Tore der Eiswand zu bewachen, sondern auch, um die gesamte Umgebung und Landschaft von Niflheim zu überwachen.

Ihre physische Präsenz dient als Symbol für die Gefahr und das Unbehagen, die im Reich von Niflheim herrschen, und als Warnung für alle potenziellen Besucher oder Entdecker, die versuchen könnten, in die Unterwelt vorzudringen. Denn je weiter man sich von der Zivilisation entfernt, in Richtung „das große Jenseits“, desto häufiger begegnet man diesen Kreaturen, wenn man versucht, andere, fortgeschrittenere Welten jenseits der Eiswand zu besuchen.

Wie groß sind diese Kreaturen? Ich habe etwas sehr Interessantes darüber gehört, warum das Wasser in diesen Gebieten, die meilenweit von der Eiswand entfernt sind, so ruhig ist. Die Resonanzfrequenz dieser Kreaturen verleiht dem Wasser dieses glatte, fast ölartige Aussehen. Die Größe dieser Kreaturen ist weder in der Mythologie noch in der Folklore festgelegt.

Aufgrund von Beschreibungen ihres Aussehens und der Größe des Weltenbaums Yggdrasil, um den sich die Midgardschlange angeblich gewickelt hat, wird jedoch spekuliert, dass die Midgardschlange riesig ist. Auch der Leviathan soll gigantische Ausmaße haben, vergleichbar mit einer Bergkette.

In gewisser Weise also eine Parallele zum Mount Everest. Was würde also passieren, wenn ein paar Seeleute versuchen würden, mit einem Boot oder Unterwasserfahrzeug zu einem dieser Tore zu gelangen? Nun, ich nehme an, dass diese Kreaturen wie jedes andere Unterwasserlebewesen in der Lage wären, ankommende Seeleute oder Schiffe auf verschiedene Weise zu orten. Eine Möglichkeit wäre eine Art Sonar oder ein anderes Sensorsystem, mit dem sie die Vibrationen oder Frequenzen des ankommenden Fahrzeugs wahrnehmen können.

So wie Haie, Wale oder Delfine das tun. Ich erhielt eine Liste von Nationen, die angaben, mit U-Booten hinter die Eiswand vorgedrungen zu sein.

Jotunheimr (Grab der Titanen)

Asgard (Das 1. Reich)

Abraxas (Die Leuchtenden Inseln)

Azania (Das Königreich von Preston John)

Apisia (Die Heimat der Tapferen)

Scriviniorta (Der Schatz der Piratenkönigin)

Saguenay (Das Casino der Natur)

Cockaigne (Die Arena der Champions)

New Taured (Vom Winde verweht)

Siwasigou (Heimat des Flammenden Kaisers)

Psychonographa (Die Phantombibliothek)

Min & Mnevis (Land der Täuschung)

Scylla & Charybdis (Heimat der Harpyien)

Weldrhom (Offenbartes Schicksal)

Antillia (Das Reich des Parasiten)

Umurangi (Land des roten Regens)

Asclepia (Das lebende Krankenhaus)

Groß-Lumeria (Der fruchtbare Friedhof)

Formosa Ultima (Land des zerbrochenen Mondes)

Eden (Der Urgarten)

Terra Nova (Das Vermächtnis von Suminia)

Die Garteninseln (Die heiligen Jagdgründe)

Horus (Die große Säule Akupara)

Die aufsteigenden Inseln (Treppe zum Horus) usw.

Natürlich gibt es noch viel mehr, aber ich denke, dies reicht aus, um zu verstehen, dass wir möglicherweise mit einer Art planetarer Quarantäne konfrontiert sind. Und diese Kreaturen wurden dort platziert, um Schiffe davon abzuhalten, zu weit ins Unbekannte vorzudringen. Aber es scheint, dass einige erfolgreich waren.

Wird die Welt irgendwann mit diesen Zivilisationen bekannt gemacht? Dies kann von mehreren Faktoren abhängen. Besonders angesichts der Militanz der Antarktis.

Da es dort drüben mehrere Fraktionen gibt. Fraktionen – Dark Fleet Nebu Ciakahrr (Wir haben über sie berichtet) Enlils Anunnaki-Fraktion Alcyone Taal-Shiar Mars Aries Prime Altair Corporate Telos Alliance MIEC ICC (Interplanetary Corporate Conglomerate) Maytra Antarctica Alliance Illuminati.

Diese gegnerischen Kräfte galten als entfernt. Wenn Sie jetzt auf den Post zurückgehen, den ich vor ein paar Tagen über Hillary Clinton geschrieben habe, erinnern Sie sich, als ich erwähnte, dass sie (die Kabale) den Geist des Leviathan verehrten?

Aber alles Spirituelle hat auch ein physisches Gegenstück. Ich zitiere Ismael Perez nicht in dringenden Fällen. Ich erwähne ihn, weil er erwähnte, dass das, was wir gesehen haben und was diese riesigen 26 Meter hohen Wellen verursacht hat, die physische Entfernung eines massiven Unterwasserwesens war, das wir als den physischen Leviathan bezeichnen können. Bisher ist dazu nichts bestätigt. Aber ich kann verstehen, warum er das sagt.

Bitte bedenken Sie, dass ist alles frei erfunden. Was aber die Anhänger der Flachen Erde und Antarktis und Eiswall-Jünger nicht daran hindert zu glauben es sei echt!

Mehr über die echten Welten und Anomalien in der Antarktis lesen Sie im Buch „Antarktis: Hinter der Eiswand"

Video:

