Astrologie in der Bibel: Vom Christentum verboten, liegt es allen Schriften zugrunde

Als ich als Christ aufwuchs, verstand ich, dass „Astrologie“ ein anderer Name für Satan ist. Die Bedeutung der Sterne zu interpretieren, war so ziemlich das Böseste, was es gab.

Stellen Sie sich meine Überraschung vor, als ich anfing, mich mit Bibelwissenschaften zu beschäftigen. Die Astrologie war eng mit der Bibel und ihrer Praxis verwoben. Schließlich folgen die Heiligen Drei Könige in Matthäus 2,1–12 auf der Suche nach Jesus den Sternzeichen.

In der Bibel werden Gläubige oft aufgefordert, zum Himmel aufzublicken, um göttliche Informationen zu erhalten.

„Und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen“, sagt Jesus in Lukas 21,25.

Dies gilt bereits seit dem Alten Testament. Nehmen wir Daniel 1:20 und 2:10, wo Astrologie zu den Arten von „Wissen und Verständnis“ gehört, die dem Propheten Gottes gelehrt werden.

Wie in Psalm 19:1–2 liefert die Astrologie einen Beweis für die Größe Gottes:

„Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes,

die Feste verkündet seiner Hände Werk.

Tag für Tag strömen sie Worte hervor,

Nacht für Nacht offenbaren sie Erkenntnis.“

Die Bibel geht oft davon aus, dass die Leser wissen, wie man die Sterne „liest“.

Da ich in der Kirche aufgewachsen bin, wurde mir klar, dass mir die grundlegendsten Kenntnisse der Astrologie fehlten und mir viele Bezüge unklar waren. (Satan, Dämonen und der spirituelle Krieg: Was sagt die Bibel wirklich? (Video))

„Er hat den Bären, den Orion, das Siebengestirn und die Sternbilder des Südens geschaffen“, heißt es in Hiob 9,9 (vgl. Amos 5,8). Dies ist eine Beschreibung Gottes.

In Jeremia 10:2 warnt der Prophet die Gläubigen davor, sich von astralem Wissen „erschrecken“ zu lassen. Es handelte sich um echtes Wissen – das jedem zugänglich war. Oder allen außer Christen.

Den Juden der Antike war die Astrologie nichts Unbekanntes.

Der Gelehrte Kocku Von Stuckrad stellt fest , dass „die midraschische und talmudische Literatur ein tiefes Interesse an allen Aspekten der himmlischen Vorhersage zeigt.“

In antiken Synagogen waren Tierkreiszeichen häufig zu sehen. „Auf nicht weniger als vier von neun bekannten Synagogenmosaiken ist der Tierkreis an prominenter Stelle abgebildet“, bemerkt der Gelehrte James H. Charlesworth.

Die Sterne scheinen als ein Zusammenspiel göttlicher Wesen verstanden worden zu sein, das wie eine Heilige Schrift angeordnet ist.

In Deuteronomium 17:2–7 wird einem Israeliten gesagt, er solle keine anderen Götter anbeten „oder den Mond oder irgendein Heer des Himmels …“

Sie sollten nur Gott anbeten – nicht diese anderen göttlichen Mächte.

Heidnische Astrologen galten oft als zuverlässige Quellen göttlicher Ereignisse. In Jesaja 47:13 verhöhnt Gott einen bösen Herrscher:

„Lasst nun die Astrologen,

die anhand der Sterne prophezeien,

die anhand der Neumonde Vorhersagen machen,

aufstehen und euch vor dem retten, was über euch kommen wird.“

Das heißt, Astrologen können alle möglichen Warnungen aussprechen, aber das wird diejenigen, die sich Gott widersetzen, nicht retten können.

Es scheint sogar, dass die gesamte Bibel einen astrologischen Plan hat.

In Genesis 37:9 träumt Josef: „Sonne, Mond und elf Sterne verneigten sich vor mir.“ Für Philo, den jüdischen Weisen des 1. Jahrhunderts, bedeutete dies , dass Josef sich selbst als Zwölften einstufte, um den Kreis des Tierkreises zu schließen.

Die Zahl Zwölf ist der Schlüssel zur biblischen Erzählung – von den zwölf Jüngern Jesu bis zu den zwölf Stämmen Israels.

Könnte die Bibel eine Art astrologische Allegorie sein ? Manche haben entsprechende Referenzsysteme entwickelt . Die christliche Astrologin Carmen Turner-Schott bietet hier einige Referenzen: „Man glaubt, dass Jesus und das Christentum das Zeitalter der Fische eingeleitet haben.“

Das scheint möglich?

Zur biblischen Spiritualität scheint auch das Erstellen von Horoskopen gehört zu haben.

Eines davon wurde unter den Schriftrollen vom Toten Meer gefunden . Aber Astrologie wurde oft von Rabbis praktiziert. Im Mittelalter waren sie oft als Astrologen tätig.

Der Gelehrte Anthony J. Tomasino bemerkt : „Unter den großen Rabbinern des Mittelalters galt die Astrologie als eine Wissenschaft, die durchaus mit dem jüdischen Glauben vereinbar war.“

Biblische Texte liefern eine Hintergrundgeschichte zur Entstehung der Astrologie.

In den Henoch-Texten, die im frühen Christentum als „Heilige Schrift“ bezeichnet wurden, gehört das Wissen über die Sterne zu der „Weisheit“, die den Menschen von rebellischen Engeln vermittelt wurde – eine unerlaubte Weitergabe. Doch wie die Gelehrte Amy E. Richter anmerkt , wird auch das Wissen über Astrologie von Beauftragten Gottes vermittelt.

Ein Engel spricht zu Henoch, dem Propheten:

„Ich habe dir alles offenbart, damit du diese Sonne und diesen Mond siehst und diejenigen, die die Sterne des Himmels lenken, und alle diejenigen, die sie drehen – ihr Werk, ihre Zeiten und ihr Auftauchen.“ (1 En. 80:1)

Das von rebellischen Engeln vermittelte Wissen zielt darauf ab, die physische Welt zum persönlichen Vorteil zu verändern und zu kontrollieren .

Die guten Engel hingegen lehren den Propheten, das System zu sehen und zu verstehen .

Abraham wird als Astrologe besprochen.

Er ist der Mensch, der Gottes tiefere Absichten und seine Macht erkennt. „Wenn er will, lässt er es morgens und abends regnen; und wenn er will, lässt er es nicht fallen“, sagt Abraham in Jubiläen 12,17–18. „Alles steht unter seiner Kontrolle.“

Die Idee dahinter ist: Die natürlichen Prozesse der Erde müssen respektiert werden . Nur in seltenen Fällen verändert Gott den natürlichen Lauf der Ereignisse auf der Erde – wie etwa bei der Teilung des Roten Meeres.

Jesus scheint mit der Sonne in Verbindung gebracht zu werden.

Dies wird in den Evangelienberichten immer wieder erwähnt. Während seiner Kreuzigung „kam Finsternis über das ganze Land“ (Mt 27,45 usw.). Finsternis kündigt seine Rückkehr an (Mt 24,29 usw.). Solche Passagen „könnten durchaus astrologische Theorien widerspiegeln“, bemerkt Tim Hegedus in Early Christianity and Ancient Astrology .

Jesus ist das „Licht der Welt“, was darauf hindeutet, dass er als Sonne gesehen wird. Das frühe Christentum wandte sich der Sonne zu, um Jesus zu sehen. „Christen beteten mit Blick nach Osten und sahen in der aufgehenden Sonne ein Symbol des auferstandenen Christus“, bemerkt Anscar J. Chupungco in Liturgical Time and Space.

Wer nach Osten blickt, blickt der aufgehenden Sonne entgegen. In diese Richtung zeigt der Jerusalemer Tempel in Hesekiel 47,1. Und selbst moderne christliche Kirchen sind oft nach Osten ausgerichtet.

Christen nahmen die Astrologie an – bis sie es nicht mehr taten.

Für Origenes, den bedeutenden frühchristlichen Gelehrten, sind die Sterne „himmlische Schriften, die die Engel und die göttlichen Mächte gut lesen können …“

Doch etwa im 4. Jahrhundert begannen die Christen, die Astrologie zu verurteilen. Ich konnte den Grund dafür nicht herausfinden. Niemand kann einen Vers in der Bibel nennen, der eine solche Verurteilung stützt.

„Die Wahrheit ist, dass sich das Alte Testament gegen eine große Zahl okkulter Künste ausspricht (z. B. Ex 22:18; Deut 18:10), aber Astrologie gehört nicht dazu“, heißt es in Hard Sayings of the Bible.

Ich habe mich gefragt, ob das Christentum astrologisches Wissen verboten hat, damit die Bibel undurchsichtiger wird.

Christen bringen in letzter Zeit eine Reihe von Argumenten gegen die Astrologie vor.

Sie behaupten, Astrologie negiere den freien Willen. Das ist eindeutig falsch. Aber Christen scheinen eine sehr seltsame Gruppe zu sein, die so etwas behauptet?

Diese Religion liebt Prophezeiungen, und Christen sagen oft, Offenbarungen usw. enthüllen eine Zukunft, die definitiv eintreten wird – unabhängig vom „freien Willen“, den die Menschen heute ausüben.

Die Astrologie hingegen basiert auf der Vorstellung, dass sich die Bedingungen ständig ändern . Astrologie scheint ein Versuch zu sein, „die Zeit zu interpretieren“, meint von Stuckrad. Ziel ist es, „Einblicke in die Bedeutung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Ereignisse zu gewinnen“.

Viele Christen haben im Laufe der Zeit Astrologie genutzt.

Es handelt sich um eine Art „geheime“ Tradition im Christentum, die jedoch vielerorts zu beobachten ist. Bauern waren Astrologen. Der Old Farmer’s Almanac lieferte astrologische Informationen zu idealen Bedingungen für die Aussaat und zu den günstigsten Wachstumszeiten.

Könnte das ein Ansatz zur Astrologie sein? Keine Vorhersage dessen, was „passieren wird“, sondern eine Empfehlung zur Förderung des Lebens .

Quellen: PublicDomain/medium.com am 23.10.2025