Balkon-Kraftwerk: Solarenergie für das Leben in der Stadt

Sobald die Sonne aufgeht, beginnen Ihre Module leise, sauberen Strom zu produzieren. Der Mikro-Wechselrichter wandelt ihn in Strom um, den Sie für Ihren Laptop, Fernseher oder Kühlschrank nutzen können. Sie werden vielleicht vergessen, dass die Module überhaupt da sind, aber Ihre Stromrechnung wird Sie jeden Monat daran erinnern, dass sie arbeiten.

Vielfalt für jeden Haustyp

Nicht alle Balkone sind gleich gebaut. EcoFlow weiß das und bietet Ihnen viel Flexibilität. Hier sind einige Möglichkeiten:

Befestigen Sie die Solarmodule mit den mitgelieferten Clips an abgerundeten oder flachen Balkongeländern.

Für breitere Terrassen oder Gärten wählen Sie die freistehende Aufstellung, mit der Sie der Sonne folgen können.

Wählen Sie Flachdach- oder Flachprofilhalterungen, wenn Sie Zugang zum Dach haben.

Verwenden Sie Neigungshalterungen für schräge Dächer und nutzen Sie die Sonneneinstrahlung von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang optimal aus.

Selbst eine leere, nach Süden ausgerichtete Wand kann zu einer vertikalen Fläche für Ihre Module werden.

Dank der großen Auswahl eignet sich das Kraftwerk für Studio-Apartments, Doppelhaushälften oder Altbauwohnungen. Wenn Sie umziehen, lösen Sie es einfach, verpacken Sie es sorgfältig und bauen Sie es an Ihrem neuen Wohnort wieder auf.

Sprechen wir über die Speicherung – für Tag und Nacht

Niemand möchte seine wertvolle Sonnenenergie verschwenden, besonders wenn man während der sonnigsten Stunden des Tages nicht zu Hause ist. Hier kommen die Batteriesysteme von EcoFlow ins Spiel.

Das Balkonkraftwerk lässt sich mit den kompakten Batterien der STREAM Ultra-Serie von EcoFlow verbinden, die Ihre ungenutzte Sonnenenergie für später speichern.

Vielleicht möchten Sie Ihr WLAN mit Strom versorgen, das Licht bis Mitternacht brennen lassen oder die Waschmaschine bei Sonnenuntergang laufen lassen – all das ist jetzt möglich, indem Sie einfach die zuvor erzeugte Energie speichern.

Die Akkus sind in verschiedenen Größen erhältlich, beginnend bei etwa 1,9 kWh bis hin zu fast 4 kWh. Sie sind sich nicht sicher, wie viel Sie benötigen? Sie können klein anfangen und bei steigendem Bedarf einen größeren Akku einbauen. Das ist echte Flexibilität für das Leben in der Stadt.

Technologie, die Solarenergie intelligenter macht

Viele Menschen denken bei Solarenergie nur an Solarmodule, aber dahinter steckt eine Menge cleverer Technologie. Der SolarTracker von EcoFlow ist beispielsweise eine dieser Funktionen, die Sie ein wenig stolz auf Ihre Anlage machen.

Der SolarTracker passt den Winkel der Solarmodule im Laufe des Tages automatisch an, sodass sie der Sonne folgen. Durch diese einfache Anpassung können Sie Ihre tägliche Energieausbeute im Vergleich zu fest installierten Modulen um bis zu 60 % steigern.

Außerdem gibt es MPPT (Maximum Power Point Tracking), eine ausgefallene Bezeichnung dafür, dass das System sich ständig selbst optimiert, um so viel Strom wie möglich zu liefern – selbst wenn Ihr Balkon nur teilweise besontert ist oder der Sonnenschirm Ihres Nachbarn mittags Schatten wirft.

Sie müssen sich um nichts kümmern. Die EcoFlow-App hilft Ihnen, alles im Blick zu behalten und zeigt Ihnen, wie viel Energie Sie produzieren, verbrauchen oder sparen. Es macht sogar Spaß, die App zu öffnen und zu sehen, wie die Zahlen steigen, wenn die Sonne scheint.