Beweise für einen Atomkrieg in der Antike

Steht die Menschheit am Rande eines „noch nie dagewesenen nuklearen Holocausts“ – oder werden wir lediglich erleben, was in unserer fernen Vergangenheit bereits geschehen ist?

Die Auswirkungen eines Atomkriegs

Experten auf diesem Gebiet haben die Auswirkungen eines umfassenden Atomkriegs wie folgt beschrieben:

Die ersten Atomschläge würden durch die Erzeugung eines elektromagnetischen Impulses von Zehntausenden Volt pro Meter elektronische Geräte und Stromnetze zerstören.

Jeder Atomraketenangriff würde einen Feuerball so heiß wie das Innere der Sonne erzeugen, gefolgt von einem radioaktiven Atompilz. Jede extreme Explosion würde Menschen am Ground Zero verdampfen – und der Explosionsradius würde sich nach außen ausdehnen und Hochofenbrände verursachen, die alles in ihrem Weg verbrennen, zerquetschen und zerstören.

Diese nuklearen Feuerstürme würden viele Städte mit orkanartigen Winden überziehen, die die Flammen anfachen und alles Brennbare entzünden würden. Die Temperaturen in den Feuerstürmen würden Glas und einige Metalle schmelzen – und Asphalt in eine brennbare heiße Flüssigkeit verwandeln.

Nach den Atomexplosionen, den elektromagnetischen Impulsen, der Radioaktivität, den Feuerstürmen und all dem Tod und der Zerstörung würde das „Pièce de Résistance“ kommen – der nukleare Winter. (Verbotene Archäologie: Die Suche nach dem Heiligen Gral und das Geheimnis von Rennes-le-Château)

Als „nuklearer Winter“ werden die klimatischen Auswirkungen eines Atomkriegs bezeichnet. Riesige Rauchwolken aus den durch Atomexplosionen entstehenden Feuerstürmen würden von der Sonne erhitzt, in die obere Stratosphäre (weit über die Regenwolken, die sie sonst wegspülen würden) getragen, sich mithilfe der Jetstreams in großer Höhe weltweit ausbreiten und jahrzehntelang in der Atmosphäre verweilen. Zudem würde der massive Ozonabbau eine erhöhte UV-Strahlung ermöglichen.

Diese gewaltige Rauchschicht würde die Erde selbst im Sommer kalt machen. Die daraus resultierende Kälte, Dunkelheit und Trockenheit an der Erdoberfläche würde das Pflanzenwachstum für mindestens eine, wahrscheinlich sogar mehrere Vegetationsperioden verhindern – was zu einer Hungersnot in weiten Teilen der Welt führen würde.

Innerhalb der ersten Tage eines nuklearen Holocausts würden die durch den Austausch Tausender Atomwaffen verursachten Explosionen, die Strahlung und die Feuerstürme so viele Todesopfer fordern, wie im gesamten Zweiten Weltkrieg.

In den Monaten und Jahren nach der ersten Verwüstung würden weitere Milliarden Menschen den längerfristigen Auswirkungen des nuklearen Winters ausgesetzt sein: radioaktiver Niederschlag, die Zerstörung von Stromnetzen, die Unterbrechung wichtiger Dienste, die Zerstörung von Lieferketten und Infrastruktur sowie Nahrungsmittelknappheit.

Atomkrieg in der Antike?

Steht die Menschheit also am Rande eines „noch nie dagewesenen nuklearen Holocausts“ – oder werden wir lediglich erleben, was in unserer fernen Vergangenheit bereits geschehen ist?

Immer mehr Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass die Aussicht auf einen Atomkrieg nur der jüngste in einer Reihe tödlicher Fehler wäre, die die Menschheit – mit ihrer Technologie – seit ihrer Urzeit begangen hat.

Beunruhigenderweise wurden im Euphrattal, in der Sahara, der Wüste Gobi, der Mojave-Wüste, in Ägypten (während des Alten und Mittleren Reiches) und in der südlichen Zentraltürkei Beweise für den möglichen Einsatz von Atomwaffen in der fernen Vergangenheit gefunden.

Oppenheimer

Ein Mann namens Robert Oppenheimer war der Architekt der modernen Atombombe und beaufsichtigte das Manhattan-Projekt, das am Ende des Zweiten Weltkriegs zum Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki führte.

Oppenheimer war fest davon überzeugt, dass im alten Indien Atomwaffen eingesetzt wurden. Seine Überzeugung basierte auf den genauen Beschreibungen von Atomwaffen in einem alten vedischen Text, dem „ Mahabharata “ .

Als Oppenheimer während eines Tests seiner Atombombe gefragt wurde, ob dies die erste Atomexplosion sei, antwortete er: „Ja, in der Neuzeit.“

Alte vedische Texte aus Indien

Heilige alte Schriften aus Indien sind voller Beschreibungen, die an die Atomexplosionen erinnern, die sich am Ende des Zweiten Weltkriegs in Nagasaki und Hiroshima ereigneten.

Das Mahabharata und das Ramayana sind zwei wichtige epische Gedichte des Hinduismus. Diese vedischen Texte erzählen vom Leben und den Taten mehrerer Generationen einer herrschenden Dynastie namens Kuru-Clan.

Im Mittelpunkt der beiden Epen steht ein Bericht über den Kurukshetra-Krieg zwischen zwei rivalisierenden Familien dieses Clans. Die Ereignisse des Krieges machen mehr als ein Viertel des Mahabharata aus .

Diesen alten Texten zufolge wurden Schlachten mit Vimanas ausgetragen, die als fliegende Fahrzeuge beschrieben wurden und explosive Waffen mit hoher Geschwindigkeit abfeuern konnten. Diese Waffen schienen so verheerend wie eine Atombombe zu sein und konnten das Land wie ein bewegliches Kraftfeld buchstäblich dem Erdboden gleichmachen.

Ein Abschnitt des Mahabharata , bekannt als Drona Parva, beschreibt die antiken Atomschlachten. Die Passage beschreibt Schlachten, in denen explosive Waffen ganze Armeen vernichten und „Scharen von Kriegern mit Rossen, Elefanten und Waffen davontragen, als wären sie trockene Blätter von Bäumen“.

Betrachten Sie diese anderen Verse aus dem Mahabharata :

„Gurkha schleuderte mit einem schnellen und mächtigen Vimana ein einzelnes Projektil , das mit der Kraft des Universums geladen war . Eine glühende Säule aus Rauch und Flammen, so hell wie zehntausend Sonnen, erhob sich in all ihrer Pracht.“

Dichte Flammenpfeile, wie ein gewaltiger Schauer, schossen aus der Schöpfung und umzingelten den Feind. Dichte Finsternis legte sich rasch über die Pandava-Heere. Alle Himmelsrichtungen verloren sich in der Dunkelheit.

Ein heftiger Wind begann zu wehen. Wolken zogen auf und wirbelten Staub und Geröll auf. Vögel krächzten wie verrückt … die Elemente selbst schienen gestört zu sein.

„Die Sonne schien am Himmel zu schwanken. Die Erde bebte, versengt von der schrecklichen, gewaltigen Hitze dieser Waffe.“

„Elefanten gerieten in Flammen und rannten wie wild hin und her … über ein riesiges Gebiet, andere Tiere brachen zusammen und starben.“

„Aus allen Himmelsrichtungen regneten die Flammenpfeile ununterbrochen und heftig.“

„ Es war eine unbekannte Waffe, ein eiserner Blitz, ein gigantischer Todesbote, der das gesamte Geschlecht der Vrishnis und Andhakas zu Asche machte. “

„Die Leichen waren so verbrannt, dass sie nicht mehr zu erkennen waren. Haare und Nägel fielen aus; Töpferwaren zerbrachen ohne ersichtlichen Grund und die Vögel wurden weiß.“

„Nach einigen Stunden waren alle Lebensmittel infiziert … Um dem Feuer zu entkommen, warfen sich die Soldaten in Bäche, um sich und ihre Ausrüstung zu waschen.“

Und aus dem Ramayana haben wir diesen Vers:

„Es war eine Waffe, die so mächtig war, dass sie die Erde in einem Augenblick zerstören konnte – ein gewaltiges, aufsteigendes Geräusch in Rauch und Flammen – und auf ihr sitzt der Tod …“

Betrachten wir nun die Ähnlichkeiten.

Überlegen Sie einmal, wie sich diese Auszüge aus alten vedischen Texten mit den schrecklichen Ereignissen vergleichen lassen, die sich in einem Atomkrieg und einem nuklearen Winter in naher Zukunft ereignen würden. Die Ähnlichkeiten sind erschreckend.

Antikes Wüstenglas

1996 entdeckte ein Mineraloge im Ägyptischen Museum in Kairo ungewöhnliche gelbgrüne Steine ​​in der Mitte zweier Halsketten Tutanchamuns. Nach der Untersuchung der Edelsteine ​​stellte sich heraus, dass sie aus Glas bestanden. Die Steine ​​wurden jedoch auf ein Alter datiert, das älter war als die früheste ägyptische Zivilisation.

Geologen konnten schließlich den Ursprung dieser unerklärlichen Glasstücke zurückverfolgen und fanden weitere im Sand einer abgelegenen Region der Sahara verstreut. Doch das Glas selbst gibt der Wissenschaft Rätsel auf. Wie ist es dorthin gelangt, und wer oder was hat es hergestellt?

Der astronomische Chemiker Christian Koeberl stellte fest, dass das Glas bei so hohen Temperaturen entstanden ist, dass es dafür nur eine bekannte Ursache geben konnte: den Einschlag eines Meteoriten auf der Erde. Allerdings gab es in der Fundregion keine Anzeichen für einen entsprechenden Einschlagkrater.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass das Wüstenglas aus einer Waffe stammt, die Sand schmelzen kann – beispielsweise einer Atomwaffe.

Glasmeer

Die erste Atombombenexplosion der USA ereignete sich 1945 in New Mexico. Die Explosion erzeugte so viel Hitze, dass sich ein Krater aus radioaktivem Glas bildete. Der Krater war etwa drei Meter tief und über 300 Meter breit. Es handelt sich um dieselbe Glasart, die auch in der Sahara, Libyen, Indien, Ägypten und vielen anderen Orten vorkommt.

Auf jedem Kontinent gibt es Gebiete, in denen man sogenannte „Glasmeere“ findet. Diese Gebiete liegen entweder an der Oberfläche oder sind unter jahrhundertealter Erde begraben. Durch intensive Hitze sind diese Sand- und Schmutzflächen zu Glas verschmolzen.

Die Farbe dieser Glasmeere variiert je nach Mineralgehalt. Praktisch gesehen sind sie jedoch identisch mit der Farbe, die beim ersten Atombombentest der US-Regierung in der Wüste von New Mexico entstand.

Die etablierte Wissenschaft geht davon aus, dass all diese Glasmeere durch große Meteoriteneinschläge auf der Erde entstanden sind. Doch in vielen Fällen stützen die geologischen Bedingungen diese Annahme nicht.

Damit ein Meteor beispielsweise die zur Glasbildung nötige Hitze erzeugen kann, ist ein heftiger Einschlag erforderlich, der einen Krater hinterlässt. Interessanterweise sind viele dieser Glasmeere jedoch in der Regel nicht mit großen, tiefen Einschlagkratern verbunden.

Als nächstes in dieser Artikelserie zum Thema Atomkrieg in der Antike:

Weitere Beschreibungen des Atomkriegs aus antiken Texten, einschließlich der Bibel.

-Beweise in radioaktiven Ruinen

-Fehlende Beweise in Einschlagkratern

-Geologische Beweise – Asche- und Tonschichten

Quellen: PublicDomain/medium.com am 22.10.2025