Bill Gates stellt „Globale digitale ID“ vor, die nicht konforme Menschen aus der Gesellschaft auslöschen wird (Video)

Teile die Wahrheit!

Dies ist keine Übung. Seit Jahren warnen wir vor dem kommenden System digitaler Kontrolle. Gates, die UNO, die globale Elite – sie alle arbeiten im Gleichschritt daran, das zu schaffen, was sie offen als das Modell der Zukunft bezeichnen.

Jetzt ist es soweit. In Großbritannien ist die sogenannte „BritCard“, ein obligatorischer digitaler Ausweis, Pflicht. In China müssen ältere Menschen ihr Gesicht scannen lassen, nur um Lebensmittel zu kaufen oder ihre Rente zu beantragen. Und hinter all dem steckt der Plan, Ihre Bank-, Wahl-, Kranken- und Impfdaten in einem Käfig der totalen Überwachung zusammenzuführen.

Dies ist der Moment, den die Geschichte in Erinnerung behalten wird – der Tag, an dem die Freiheit am Rande der Auslöschung stand. Und doch schenkt ihm kaum jemand Beachtung.

Deshalb sind wir hier. Denn wenn Sie hören, was wir heute Abend aufgedeckt haben, werden Sie verstehen, warum dies die wichtigste Warnung ist, die wir jemals ausgesprochen haben.

Das Wichtigste zuerst: Wir haben uns zu entschuldigen. Wir waren diejenigen, die die Geschichte über Bill Gates‘ Plan, digitale Ausweise in allen westlichen Ländern einzuführen, ans Licht brachten und warnten, dass jeder, der sich seiner Technologie widersetzt, von der Gesellschaft ausgeschlossen würde.

Was geschah dann? Ein globaler Schwarm von „Faktenprüfern“ fiel über unsere Berichterstattung her und arbeitete im Gleichschritt – als hätten sie einen Marschbefehl von oben erhalten –, um unsere Artikel zu verleumden und die Wahrheit zu verschweigen.

Doch wie immer entscheidet die Zeit. Nur wenige Jahre später hat sich unsere Berichterstattung als wahr erwiesen, und die sogenannten Faktenprüfer wurden als das entlarvt, was sie wirklich sind: Lügner, Betrüger und professionelle Gaslighter. (Deutschland gibt Alarmstufe Rot aus: mRNA-„Impfstoffe“ lösen globale Bevölkerungsimplosion aus (Video))

Was sich derzeit weltweit abspielt, ist schlichtweg erschreckend. In Großbritannien ließ Bill Gates keine Zeit und traf sich nur wenige Tage nach seiner Wahl mit Premierminister Keir Starmer. Und nun hat die Regierung wie am Schnürchen die Einführung eines obligatorischen digitalen Ausweises angekündigt.

Und wissen Sie was? Wenn Sie sich weigern, dieser Aufforderung nachzukommen, werden Sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen.

Wie im Flug wird aus der Verschwörungstheorie eine Verschwörungsfakten.

Doch es kommt noch schlimmer. Denn sie hören hier nicht auf. Es reicht nicht, die Widerstandskämpfer aus der Gesellschaft auszusperren und sie in Armut und Abhängigkeit zu stürzen.

Jetzt geht Gates zur nächsten Phase über und verknüpft die digitale ID, die Sie akzeptieren müssen, mit seiner anderen sogenannten „Verschwörung“ … der Impfpflicht.

Dies ist keine Spekulation mehr. Dies ist der Plan, der sich direkt vor unseren Augen entfaltet.

Wir befinden uns in einem Notfall. Was einst als „Verschwörungstheorie“ abgetan wurde, entpuppt sich heute als kalte, harte Realität. Die globale Elite bewegt sich im Gleichschritt, und die UNO hat gerade ihr riesiges Netzwerk aus Agenturen, Verträgen und Partnerregierungen genutzt, um ein obligatorisches digitales ID-System durchzusetzen.

Sie arbeiten im Verborgenen und bauen die Infrastruktur der totalen Kontrolle auf.

Um jeden Mann, jede Frau und jedes Kind wird ein digitaler Käfig errichtet – ein System, das darauf ausgelegt ist, die Teilnahme an der Gesellschaft zu verfolgen, zu überwachen und letztlich zu diktieren.

Wie Dr. Sherri Tenpenny warnt, ist dies der kritische Moment. Wenn die Menschen jetzt nicht aufwachen, wird sich der digitale Käfig um uns alle herum schließen.

Wenn Sie schockiert sind, dass die Trump-Regierung in diesen Plan verwickelt ist … und wenn es Ihnen unmöglich erscheint … denken Sie noch einmal nach. Denn Israel treibt diesen globalistischen Plan zur Überwachung und Kontrolle der globalen Gesellschaft voran. Und wenn Israel sagt: „Springt!“

Der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, hat sich öffentlich gegen die in Großbritannien vorgeschriebene digitale ID ausgesprochen und sie als nichts anderes als das in der Offenbarung des Johannes vorhergesagte „Malzeichen des Tieres“ angeprangert.

Bukele warnte, dass es sich hierbei nicht nur um ein britisches Experiment handele. Er verwies auf Bill Gates‘ langjährige Bemühungen um digitale Identitätssysteme und die stillschweigende weltweite Einführung desselben von Gates geförderten Rahmens durch die Vereinten Nationen.

Laut Bukele ist dies die erste sichtbare Phase eines koordinierten globalistischen Plans, die Bewegungen der Menschen, ihre Finanzen und ihren Impfstatus in einem universellen Kontrollnetz zu verknüpfen.

Die Welt hat ihr Bild der Unbesiegbarkeit erschüttert. Sie müssen die Kontrolle über die Massen zurückgewinnen – sie einer Gehirnwäsche unterziehen, sie zwingen und sie wieder auf Linie bringen.

Im Zentrum dieser Initiative steht Bill Gates‘ langjähriger Verbündeter Larry Ellison – der milliardenschwere Gründer von Oracle und einer der Hauptakteure hinter CBS, CNN und bald auch der US-Version von TikTok. Ellisons Obsession ist die Zentralisierung von Daten und die totale Überwachung.

Er selbst sagte: „Die Bürger werden sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir ständig alles beobachten und aufzeichnen, was vor sich geht.“

Dies sind erschreckende Worte von einem Mann, der die Infrastruktur aufbaut, die die Elite gerade in diesem Moment ausrollt.

Ihre Gesundheitsdaten, Ihre Genomdaten werden verwendet, um sicherzustellen, dass Sie den von der Elite für Sie festgelegten Impfplan einhalten. Glauben Sie mir nicht? Tony Blair hat selbst damit geprahlt.

In China ist dieses System bereits düstere Realität. Ältere Bürger müssen sich für Gesichtsscans anstellen, um ihren Impfstatus zu bestätigen, bevor sie einen Lebensmittelladen betreten und Lebensmittel einkaufen können. Die Drohung ist eindeutig: Wer die Impfung verweigert, riskiert den Verlust seiner Rente – für deren Beantragung in China ebenfalls ein Gesichtsscan erforderlich ist.

Seit Jahren preist die globalistische Elite China offen als Modellstaat für Überwachung und Kontrolle – ein Modell, das sie im Westen nachahmen will. Möchten Sie einen Blick darauf werfen, wie diese Zukunft aussieht? So funktioniert die digitale ID in China bereits.

Wir schlagen seit Jahren Alarm. Jetzt herrscht Alarmstufe Rot – genau das System, vor dem wir gewarnt haben, entfaltet sich vor unseren Augen. Wir können das nicht alleine schaffen.

Wir brauchen Ihre Stimme, Ihre Reichweite, Ihren Mut. Helfen Sie uns, die Botschaft zu verbreiten, bevor die Tür zum digitalen Käfig für immer zugeschlagen wird.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 03.09.2025