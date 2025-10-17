Teile die Wahrheit!

@nogulagsagain

BREAKING: Donald Trump will das Weltwirtschaftsforum zur „Terrororganisation“ erklären?

Stimmen Sie ihm zu?

🚨BREAKING: Donald Trump wants to declare the World Economic Forum a „Terrorist Organization“ ? Do you agree with him ? pic.twitter.com/F57dPIY60y — Steven (@nogulagsagain) October 16, 2025

Obwohl ALLE auf Telegram, X , Facebook und Co. jubeln. Ist diese Meldung FAKE NEWS!

Niemand kritisiert und niemand überprüft.

ALLE wollen glauben. NIEMAND will wissen.

Kommentare auf X:

Ja, aber leider lügst du.

@nogulagsagain

@grok

Ist da irgendwas Wahres dran? Ich konnte nichts finden.

The President cannot unilaterally brand groups as terrorist, US listings run through the State Department and demand proof of violent acts. The WEF is a forum, not an armed outfit, so it flunks that test. If it were listed, material support rules would freeze funds and choke… — truth.phd (@truthdotphd) October 16, 2025

Der Präsident kann Gruppen nicht einseitig als terroristisch brandmarken. Die US-Listen laufen über das Außenministerium und verlangen Beweise für Gewalttaten. (WEF-Berater enthüllt das Endspiel der Technokraten: Job, Reisen, Kredit – alles hängt vom Algorithmus ab (Video))

Das WEF ist ein Forum, keine bewaffnete Organisation, daher besteht es diesen Test nicht. Wäre es gelistet, würden die Regeln für materielle Unterstützung Gelder einfrieren und Visa erlassen, was Davos in ein Sanktionslabyrinth verwandeln würde.

None of these have your best interests in mind! pic.twitter.com/MluEVdIxOL — BrianCogz (@CogzBrian) October 16, 2025

Keiner von ihnen hat Ihr Wohl im Sinn!

If you don’t stop spreading lies, I will block you. I never know if what you write is a lie. and this is a lie.

PS: I love Trump! — Søren Hansen (@soerenhansen17) October 16, 2025

Wenn du nicht aufhörst, Lügen zu verbreiten, werde ich dich blockieren. Ich weiß nie, ob das, was du schreibst, eine Lüge ist. Und das ist eine Lüge.

PS: Ich liebe Trump!

WEF is a Terrorist Organization! pic.twitter.com/H5vAaAfAaU — Axemuch Bastione M.S., B.S., A.S., A.A. (@AxemuchBastione) October 16, 2025

Das WEF ist eine Terrororganisation!

Yes.

Arrest and imprison all who were complicit in this across the Western world👇 pic.twitter.com/eJwWTVQFnx — Ryan (@ResilientRye) October 16, 2025

Ja.

Verhaftung und Inhaftierung aller Beteiligten in der westlichen Welt.

Absolutely, yes. The idea of drastically changing a country, undermining its government, sabotaging its culture and commonly held family, societal, religious and cultural values with little or no democratic processes is, in my opinion,

AN ACT OF TERRORISM. — Citizen_Jimserac (@jimserac) October 16, 2025

Absolut, ja.

Die Idee, ein Land drastisch zu verändern, seine Regierung zu untergraben, seine Kultur und allgemein anerkannte familiäre, gesellschaftliche, religiöse und kulturelle Werte mit wenig oder gar keinen demokratischen Prozessen zu sabotieren, ist meiner Meinung nach

EIN TERRORISMUSAKT.

Nope. He won’t. Not with the Black Rock CEO heading up the WEF — Dr. Nick K (@nickkeca) October 16, 2025

Nein. Das wird er nicht. Nicht, solange der CEO von Black Rock das WEF leitet.

You mean the organization that wants to wipe out 50% of all humans living on the earth? I would call that terrorism. — Ken Tyner (@MtnPreacher) October 16, 2025

Sie meinen die Organisation, die 50 % aller Menschen auf der Erde auslöschen will? Das würde ich Terrorismus nennen.

…



Wann hat er das gesagt?

Ich meine, das sind sie, aber wann hat er das gesagt?

…

In der Tat. Sie sind eine globale Terrorgruppe mit einem finsteren Plan, der auch den Verlust persönlicher Freiheiten einschließt. Die Einstufung als Terrororganisation wäre ein dramatischer Rückschlag für sie. Obama/Biden kooperierten mit ihnen. Trumps Wahlsieg ist eine Erleichterung, denn er weiß genau, wer sie sind. Ich glaube, es handelt sich um einen üppigen Scheck, den Obama/Biden genehmigt hat und den Trump nicht bezahlen will.

…

Das ist nicht wahr. Es gibt keine überprüfbaren Nachrichten oder Daten zur Richtigkeit dieser Behauptung.

…

Trump hat das WEF nicht zur Terrororganisation erklärt. Was soll der Clickbate?

Fazit:

Die Behauptung ist frei Erfunden eine Lüge. Auch wenn es richtig erscheinen mag!

Larry Fink von BlackRock besteigt den WEF-Thron, während der „Great Reset“ in die „Durchsetzungsphase“ eintritt

BlackRock-Chef Larry Fink wurde an die Spitze des Weltwirtschaftsforums, der mächtigsten globalistischen Organisation der Welt, befördert. Dieser Schritt festigt die Verbindung des Finanzimperiums der Wall Street mit der politischen Maschinerie von Davos und signalisiert eine neue Phase auf dem Weg hin zu digitalen Ausweisen, digitalen Zentralbankwährungen und der Herrschaft der Globalisten über Nationen.

Mit der diese Woche bekannt gegebenen Ernennung wird Fink neben André Hoffmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Roche Holding, zum vorläufigen Co-Vorsitzenden des WEF-Vorstands ernannt. Jahrzehntelang hat sich das Forum mit dem Begriff der „öffentlich-privaten Partnerschaft“ getarnt, doch Kritiker warnen, seine wahre Mission bestehe darin, die Macht in den Händen nicht gewählter Eliten zu konsolidieren.

Mit der Übernahme der Führung durch Fink – einen Mann, der bereits ein Vermögen von 10 Billionen Dollar kontrolliert – verschiebt sich die Agenda des WEF von einer abstrakten Vision hin zu konkreter Umsetzung.

Robert F. Kennedy Jr. hat gewarnt, dass BlackRock, Vanguard und State Street eine Dreiergruppe bilden, die fast 90 % des S&P 500 besitzt. Noch beunruhigender: Prognosen zufolge wird BlackRock bis 2030 60 % aller Einfamilienhäuser in den USA besitzen und damit den amerikanischen Traum in einen Mietbetrug für Unternehmen verwandeln.

Nun geht das Imperium von der Theorie zur Praxis über. Schwabs Rolle bestand darin, Propaganda zu betreiben; Finks Rolle besteht darin, die Politik durchzusetzen.

Schwab stillschweigend entlastet, Fink tritt ein

Erst letzte Woche berichtete Reuters, dass der 87-jährige Schwab in einer internen Untersuchung stillschweigend „rehabilitiert“ wurde, nachdem Whistleblower seiner Familie vorgeworfen hatten, private Geschäfte mit Forum-Ressourcen zu vermischen.

Schwab erstattete Strafanzeige, erklärte aber später, er werde die Verfahren einstellen. Die Botschaft ist klar: Insider werden geschützt, Andersdenkende bestraft.

Während Schwab aus dem Rampenlicht verschwindet, tritt Fink in den Vordergrund – nicht als Sprecher, sondern als Vollstrecker der Agenda.

Was als nächstes kommt: Überwachung und Kontrolle

Fink ist der führende Verfechter von ESG-Mandaten (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) – einem nicht gewählten System, das wie ein soziales Kreditsystem für Unternehmen funktioniert. Doch das ist erst der Anfang.

Mit seiner Macht über das WEF dürften sich folgende Entwicklungen beschleunigen:

Digitale IDs und CBDCs – geben Regierungen und Unternehmen die Möglichkeit, Einzelpersonen nach Belieben zu verfolgen, zu überwachen und von der Wirtschaft auszuschließen.

ESG-Tyrannei – Durchsetzung globaler Compliance, bei der Unternehmen, Banken und sogar Nationen bestraft werden, wenn sie sich weigern, sich an die Regeln von BlackRock zu halten.

Krypto-Erfassung – BlackRock verwaltet bereits 95 Milliarden Dollar in Bitcoin- und Ethereum-ETFs. Unter Fink wird „dezentrales Finanzwesen“ zu nichts weiter als einem Lockvogelangebot – einem weiteren Instrument der Überwachung und Kontrolle.

Jahrelang verkaufte Klaus Schwab den „Great Reset“ als utopische Vision. Doch die Marketing-Zeit ist vorbei. Jetzt kommt die Durchsetzung.

Durch die Verschmelzung des Finanzimperiums von BlackRock mit der politischen Maschinerie des WEF errichten die globalen Eliten ein System, in dem Eigentum, Geld, Identität und die Freiheit selbst unter ihrer Kontrolle gebündelt sind.

Dies ist keine Warnung mehr. Es geschieht bereits. Der Große Neustart ist in sein Endspiel eingetreten – und Larry Fink ist der Mann, der ihn Wirklichkeit werden lassen soll.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/PRAVDA TV am 17.10.2025