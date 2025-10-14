Brisante Studie: Eine einzige Psilocybin-Dosis lindert chronische Schmerzen und Depressionen bei Mäusen nachhaltig

Teile die Wahrheit!

Eine einzige Dosis Psilocybin führte bei Mäusen zu einer raschen Linderung chronischer Schmerzen und Depressionen.

Die Verbindung wirkt, indem sie überaktive Gehirnkreisläufe beruhigt, nicht indem sie die Verletzung heilt.

Psilocybin zielt auf eine bestimmte Gehirnregion ab, die körperliche Schmerzen und emotionales Leiden miteinander verbindet.

Diese Forschung bietet eine vielversprechende, nicht süchtig machende Alternative zu Opioid-Schmerzmitteln.

Die Wirkung war langanhaltend und hielt nach einer einzigen Behandlung fast zwei Wochen lang an.

In einem bemerkenswerten Durchbruch, der die Grundlagen der Behandlung chronischer Schmerzen in Frage stellt, haben Forscher entdeckt, dass eine einzige Dosis eines natürlichen Wirkstoffs sowohl körperliche Leiden als auch die damit einhergehende Depression rasch lindern kann.

Wissenschaftler der University of Pennsylvania fanden heraus, dass Psilocybin, der Wirkstoff in sogenannten Magic Mushrooms (Zauberpilzen), bei Mäusen eine anhaltende Linderung von chronischen Schmerzen und depressionsähnlichen Symptomen bewirkte, indem es überaktive Gehirnschaltkreise beruhigte.

Diese in der Fachzeitschrift Nature Neuroscience veröffentlichte Forschung bietet einen radikal neuen Weg für die Behandlung von Millionen von Menschen, die unter den miteinander verflochtenen Erkrankungen chronischer Schmerzen und seelischer Qualen leiden.

Für die 50 Millionen Amerikaner, die mit chronischen Schmerzen leben, stellt diese Entdeckung einen Hoffnungsschimmer jenseits der gefährlichen und oft unwirksamen Welt der Opioid-Medikamente dar.

Die Studie zeigt, dass chronische Schmerzen nicht nur den Körper schädigen, sondern auch das Gehirn aktiv umstrukturieren und so einen Kreislauf psychischer Leiden schaffen, der die ursprünglichen körperlichen Schmerzen noch verstärkt.

Dieser Teufelskreis wird seit langem von Pharmaunternehmen ausgenutzt, die süchtig machende Schmerzmittel vermarkten, die die Ursache des Problems nicht bekämpfen.

Das Forschungsteam erzeugte bei Mäusen zwei Arten von anhaltenden Schmerzen, bei einigen mit Nervenschäden und bei anderen mit schweren Entzündungen. Beide Gruppen entwickelten eine Überempfindlichkeit gegenüber Berührungen und zeigten Verhaltensweisen, die einer tiefen Angst und Depression beim Menschen entsprechen.

Durch Bildgebung des Gehirns wurde der Verursacher identifiziert: Eine Region namens anteriorer cingulärer Kortex, die sowohl die emotionale Erfahrung von Schmerz verarbeitet als auch die Stimmung reguliert, hatte im Wesentlichen eine Fehlfunktion. Die Nervenzellen in diesem Bereich feuerten 40 % mehr als normal und zeigten keine Anzeichen einer Beruhigung.

Schnelle und bemerkenswerte Ergebnisse

Am 27. Tag der Studie verabreichten die Forscher eine einmalige Injektion mit Psilocybin. Die Ergebnisse waren bemerkenswert und traten schnell ein. Innerhalb von nur 24 Stunden sank die Schmerzempfindlichkeit bei beiden Mäusegruppen auf ein normales Niveau.

Die Tiere kehrten auch in Tests zur Messung von Angstzuständen und Depressionen zu ihrem typischen Verhalten zurück. Noch bemerkenswerter war, dass diese Verbesserungen während des gesamten 12-tägigen Beobachtungszeitraums nach der einmaligen Behandlung anhielten. (Vgl. StudyFinds)

Der Ort der Wirkung von Psilocybin erwies sich als entscheidend für den Erfolg. Als die Forscher den Wirkstoff direkt in den anterioren cingulären Kortex des Gehirns injizierten, beobachteten sie die gleichen dramatischen Verbesserungen wie bei der Ganzkörperbehandlung.

Als sie ihn jedoch in das Rückenmark in der Nähe der Verletzungsstelle injizierten, änderte sich nichts. Dies deutet darauf hin, dass Psilocybin durch die Modulation der Gehirnschaltkreise wirkt, die Schmerzen verarbeiten, anstatt einfach nur die Schmerzsignale an der Verletzungsstelle zu blockieren.

Der Mechanismus hinter dieser bemerkenswerten Wirkung beruht auf der einzigartigen Wechselwirkung von Psilocybin mit Serotoninrezeptoren im Gehirn.

Der Wirkstoff wirkt gleichzeitig als partieller Agonist auf die 5-HT2A- und 5-HT1A-Rezeptoren. Die Forscher fanden heraus, dass die Blockierung eines der beiden Rezeptoren vor der Verabreichung von Psilocybin dazu führte, dass alle positiven Wirkungen verschwanden.

Interessanterweise führte die vollständige Aktivierung derselben Rezeptoren einzeln nicht zu denselben therapeutischen Effekten. Nur die sanfte, partielle Aktivierung beider Rezeptoren durch Psilocybin stellte gleichzeitig die normale Gehirnaktivität wieder her.

Neukalibrierung des Gehirns

Die Schmerzlinderung resultierte nicht aus der Heilung der körperlichen Verletzung selbst. Als die Forscher 40 Tage später die Stellen der Nervenverletzungen untersuchten, waren die Schäden noch immer sichtbar.

Die Umkehrung der Schmerzen resultierte ausschließlich aus Veränderungen in der Art und Weise, wie das Gehirn Schmerzsignale verarbeitet, und nicht aus der Reparatur des Gewebes an der Verletzungsstelle.

Dies deutet darauf hin, dass Psilocybin eher durch die Neukalibrierung bestimmter Gehirnschaltkreise wirkt, die durch chronische Schmerzen aus dem Gleichgewicht geraten sind, als durch die Behandlung peripherer Schäden.

Der leitende Autor Joseph Cichon, Assistenzprofessor für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Penn, erläuterte die Bedeutung dieser Ergebnisse.

„Als Anästhesist behandle ich häufig Menschen, die sich einer Operation unterziehen und sowohl unter chronischen Schmerzen als auch unter Depressionen leiden“, sagte Cichon.

„Diese neue Studie gibt Anlass zur Hoffnung. Diese Ergebnisse eröffnen die Möglichkeit, neue, nicht-opioidhaltige, nicht-süchtig machende Therapien zu entwickeln, da Psilocybin und verwandte Psychedelika nicht als suchterzeugend gelten.“

Die Studie liefert überzeugende Beweise dafür, dass chronische Schmerzen und Depressionen sich durch gemeinsame Gehirnbahnen gegenseitig verstärken.

Mäuse mit stärkeren Schmerzen zeigten in mehreren Verhaltenstests durchweg schwerere Depressions- und Angstsymptome. Die Fähigkeit von Psilocybin, beide Erkrankungen gleichzeitig zu behandeln, deutet darauf hin, dass es auf die zentralen Gehirnschaltkreise abzielt, die körperliches und emotionales Leiden miteinander verbinden.

Für diejenigen, die in einem verheerenden Kreislauf aus chronischen Schmerzen und Depressionen gefangen sind, zeigt diese Forschung einen Weg auf, der die Einschränkungen und Gefahren der derzeitigen pharmazeutischen Optionen umgeht.

Obwohl weitere Forschungen erforderlich sind, um diese Wirkungen beim Menschen zu bestätigen, stellt die Studie einen bedeutenden Schritt zum Verständnis dar, wie natürliche Verbindungen dazu beitragen können, das Gleichgewicht im Gehirn wiederherzustellen, das durch chronisches Leiden verändert wurde.

In einer medizinischen Landschaft, die von synthetischen Arzneimitteln mit gefährlichen Nebenwirkungen dominiert wird, könnte die Natur erneut die eleganteste Lösung für menschliches Leiden bieten.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 10.10.2025