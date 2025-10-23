Charlie Kirk wollte kurz vor seinem Tod einen globalen Kinderhändlerring aufdecken (Video)

Teile die Wahrheit!

Charlie Kirk bereitete sich darauf vor, Beweise an die Öffentlichkeit zu bringen, die israelische Agenten mit einem Kinderhandelsnetzwerk in Verbindung brachten, das sich von Washington bis Tel Aviv erstreckte. Doch nur zwei Tage später war er tot.

Laut einem langjährigen TPUSA-Spender und einem von Charlies engsten Freunden, der sich mutig dazu entschlossen hat, sein Wissen weiterzugeben, war dies keine zufällige Tragödie. Es war eine öffentliche Hinrichtung , eine Warnung an jeden, der es wagen könnte, in seine Fußstapfen zu treten.

Die Quelle, die nun um sein eigenes Leben fürchtet, sagt, Kirks dramatische Kehrtwende gegenüber Israel in den letzten Monaten vor seinem Tod habe direkte Drohungen von mächtigen israelischen Geldgebern nach sich gezogen – und sogar von Netanjahus persönlichem US-Sicherheitsnetzwerk.

Doch erst als Charlie den ultimativen Verrat entdeckte – nämlich dass seine eigene Frau angeblich als israelische Agentin im Zusammenhang mit Menschenhandelsgeschäften arbeitete –, beschlossen sie, ihn zum Schweigen zu bringen.

In den letzten Monaten seines Lebens verfolgte Charlie etwas Größeres als die Politik. Er begann, mit Whistleblowern und Dissidenten zu sprechen, darunter mit Călin Georgescu , dem ehemaligen UN-Exekutivdirektor, dessen Sieg bei den rumänischen Präsidentschaftswahlen von derselben globalen Maschinerie gestohlen wurde, die auch den Westen beherrscht.

Durch diese Gespräche, sagte Charlie, habe er endlich verstanden, wie Macht wirklich funktioniert – die Netzwerke, die Erpressung, der widerliche Laster, der das System zusammenhält.

Er nannte es „die verborgene Architektur“. Globale Institutionen voller Raubtiere und Marionetten – Männer, die mit Einfluss wie mit Währung und mit Unschuld wie mit einer Ware handelten. („Pädo-Elite“ – Elon Musks Vater, Errol Musk, wird beschuldigt, fünf seiner Kinder über drei Jahrzehnte hinweg missbraucht zu haben)

Charlie war besessen davon, die Leute aufzuwecken – den Vorhang zu lüften und ihnen zu zeigen, was wirklich passierte. Aber er kannte die Risiken.

BREAKING: An „international pedophile ring“ spanning the globe has been exposed, already resulting in nearly 100 arrests in the US and Australia alone. The probe was launched after two FBI agents were tragically killed, which led to unraveling of this evil ring of child abusers.… — Charlie Kirk (@charliekirk11) August 8, 2023

Und als er tiefer grub, erkannte er, dass die Korruption nicht nur da draußen existierte, sondern auch in seiner Nähe.

Hier nimmt seine Geschichte ihre dunkelste Wendung.

Tagelang rissen die Mainstream-Medien die Geschichte auseinander – sie bezeichneten sie als Fälschung, verspotteten die Quelle und brachten die Öffentlichkeit zum Schweigen. Doch dann bestätigte die TPUSA selbst die Echtheit der Nachrichten. Das hätte sie nicht tun müssen. Charlie hatte bereits dasselbe gesagt – öffentlich und in seinen eigenen Worten.

Tatsächlich stellte Charlie nicht nur die Politik in Frage – er ging der globalen Korruption auf den Grund. Er spürte dem Geld, den Netzwerken und den Namen hinter dem finstersten Geschäft der Welt nach: dem Kinderhandel.

Hunderttausende Opfer wurden aus den ärmsten Winkeln der Welt und aus Kriegsgebieten geholt, in denen das Chaos eine perfekte Tarnung bietet – darunter auch jene, in denen Israel eine zentrale Rolle spielt … darunter auch die Ukraine.

Er verlangte Antworten von Netanjahu selbst – und damit änderte sich alles. Quellen zufolge begann die israelische Führung, Charlie als Belastung , ja sogar als Bedrohung für Israels Zukunft zu betrachten. In israelischen Politikerkreisen galt Kirk als aufgehender Stern – als ein Mann, der für das Präsidentenamt bestimmt war.

Aber ein zukünftiger republikanischer Präsident, der nicht völlig auf der Seite Israels stand? Der Fragen stellte, statt Befehle zu befolgen? Der die Rolle Israels im internationalen Kinderhandelsnetzwerk verstand, das Washington, D.C. und Hollywood, ganz zu schweigen von zahlreichen europäischen Hauptstädten, mit jungem Blut versorgte?

Das konnten sie niemals zulassen.

Laut Whistleblowern tief in den Reihen von Turning Point USA gibt es mehr als drei Personen, die die Wahrheit kennen und über die von Charlie aufgedeckten Beweise verfügen.

In seinen letzten Wochen bereitete er eine umfassende interne Prüfung vor – nachdem finanzielle Unregelmäßigkeiten aufgedeckt worden waren. Er hatte bereits begonnen, sich von seiner einst pro-israelischen Haltung zu lösen, wohl wissend, dass dieser Schritt allein ihn das Leben kosten könnte.

Doch was sein Schicksal wirklich besiegelte, war das, was er als Nächstes herausfand: Israels verborgene Rolle im weltweiten Menschenhandel – und die unvorstellbare Verbindung zu seiner eigenen Frau.

Nun hören wir von einem Spender von Turning Point USA, der sagt, die Beweise hätten Charlie erschüttert – ihn fassungslos und ungläubig zurückgelassen –, doch sei er entschlossener denn je, die Wahrheit aufzudecken, koste es, was es wolle. Doch zunächst ein wichtiges Wort von unserem Sponsor.

Im vergangenen Monat wurde die Welt von den Enthüllungen über Erika Kirks mysteriöse Vergangenheit schockiert – darunter auch ihre angeblichen Verbindungen zu einem NATO-Stützpunkt in Rumänien, der von den Einheimischen schon lange als Drehscheibe für den Handel mit minderjährigen Kindern angesehen wird.

Faktenprüfer und Schreiberlinge der Mainstream-Medien beeilten sich, die Geschichte zu diskreditieren – sie verdrehten, lenkten ab und taten alles, um sie zu vertuschen.

Doch dann geschah es. Es tauchten Aufnahmen auf, in denen Erika Kirk selbst lächelnd in die Kamera blickte und sich persönlich bei Oberst Otto Busher bedankte, dem Mann, um den es in Rumänien wegen Kinderhandelsvorwürfen ging – und ihm für alles dankte, was er für ihre sogenannte Adoptionsagentur getan hatte.

Nun melden sich Whistleblower aus Charlies innerem Kreis zu Wort – verängstigt, versteckt und nur über verschlüsselte Kanäle kommunizierend. Sie bestätigen, was wir bereits wissen, und enthüllen noch mehr über die Art von Informationen, für die Menschen getötet werden.

Von Erika Kirks engen Verbindungen zu einem Mann, der in der rumänischen Presse glaubhaft des Kindersexhandels beschuldigt wurde, bis hin zum stillen Sitz ihrer Mutter im Vorstand eines Unternehmens, das TPUSA-Benutzerdaten nach Israel weiterleitet, lässt sich das Muster zunehmend nicht mehr ignorieren.

Eine neue Bedrohung ist entstanden. Die Elite gibt sich nicht mehr damit zufrieden, Wahlen zu beeinflussen oder Narrative zu prägen – sie führt Krieg gegen die Menschheit selbst, indem sie Informationen und Daten als Waffe einsetzt.

Israel erpresst nicht nur den Kongress, kontrolliert die Regierung und bezahlt US-Influencer für Astroturking , sondern hat auch die weltweite Kontrolle über VPNs übernommen, also genau die Tools, denen die Menschen vertrauen, um ihre privatesten Aktivitäten zu verbergen.

Und das Erschreckende daran? Die meisten Menschen sind sich der Gefahr, in der sie schweben, nicht bewusst.

Als Netanjahu von „Datenbanken“ sprach, meinte er nicht Tabellenkalkulationen oder Sparkonten. Er sprach von VPNs – dem Reservoir der Geheimnisse der Welt. Dem Tresor, in dem die Menschen glauben, sie seien sicher.

Leider wurde der Tresorraum aufgebrochen.

Drei der sechs beliebtesten VPNs der Welt – ExpressVPN, CyberGhost und Private Internet Access – gehören einem einzigen israelischen Unternehmen: Kape Technologies.

Seine Wurzeln gehen auf Crossrider zurück, einen Malware-Verteiler , der dafür berüchtigt ist, Geräte von Menschen zu kapern . Und seine Mitarbeiter? Voller ehemaliger israelischer Geheimdienstagenten – genau jene Leute, die Israels mächtigste Überwachungsinstrumente entwickelt haben.

Wir sprechen von Veteranen der Einheit 8200 – Israels NSA auf Steroiden . Meister des Hackens, der Erpressung und der Massenüberwachung. Sie haben Pegasus und Cellebrite entwickelt , Spyware, mit der Tausende von Dissidenten auf der ganzen Welt ausspioniert wurden, darunter auch Jamal Khashoggi.

Wir sprechen auch über die Duvdevan-Einheit – Israels verdeckte Todesschwadron. Kommandos, die darauf trainiert sind, einzudringen, sich zu tarnen und Attentate auszuführen.

Dies sind nicht nur Namen. Sie stehen in den Lebensläufen der CEOs , Entwickler und Geldgeber von Kape . Der Gründer, Teddy Sagi, ist einer der reichsten Männer Israels – ein verurteilter Betrüger , der die israelische Armee finanziert und damit prahlt, ehemalige Agenten in seine Unternehmen zu vermitteln.

Das sind genau die Leute, die Sie dafür bezahlen, Ihre Privatsphäre zu schützen. Das ist nicht nur ein schlechter Witz – es ist die Pointe, und Sie sind derjenige, über den sie lachen.

Die Wahrheit ist einfach: Die alte VPN-Branche ist kaputt. Sie basierte auf blindem Vertrauen und wurde korrumpiert und kompromittiert.

Wenn Sie für ein veraltetes VPN bezahlen, kündigen Sie Ihr Abonnement sofort. Es ist Zeit, diese Schrotttechnologie loszuwerden.

Denn im Jahr 2025 können Sie es sich nicht leisten, sich auf Vertrauen zu verlassen.

Es ist ein Durchbruch gelungen – einer, der alles verändert. So wie Blockchain die Mittelsmänner im Finanzwesen ersetzt hat, steht die kryptografische Vernetzung kurz davor, die alte VPN-Branche komplett zu verdrängen.

VP.net wurde im Jahr 2025 gegründet und von Grund auf so konzipiert, dass es überprüfbar, transparent und unaufhaltsam ist.

Anders als bei herkömmlichen VPNs ist jede Verbindung durch einen mathematisch überprüfbaren kryptografischen Schutzschild geschützt. Daher kann kein Dritter, nicht einmal VP.net selbst, Ihre Daten sehen oder protokollieren.

Es ist schneller. Es ist mathematisch unhackbar. Und es ist für die neue Ära konzipiert – in der Privatsphäre kein Luxus, sondern Überlebensfrage ist.

Schützen Sie sich noch heute. Werden Sie Teil der Bewegung unter VP.net – für nur fünf Dollar im Monat können Sie Big Brother ein für alle Mal die Augen verschließen.

Und das Beste daran: Ihre Mitgliedschaft schützt nicht nur Sie – sie trägt auch zur Finanzierung des weltweit ersten Open-Source-Datenschutznetzwerks bei, das unabhängig geprüft wird und von den Menschen und nicht von Unternehmen betrieben wird.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 20.10.2025